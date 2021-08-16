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ФК Мариуполь - Черноморец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 16 августа 2021, 19:00 - Стадион имени Владимира Бойко . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Бойко, Сергей
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
1 - 1
Обновить
61'
Черноморец
Одесса
Ход матча
7' Ocheretko, Oleh Вышел: Shostak, Denys 13' Кулаков, Андрей 17' Mykhaylenko, Mykola Mykolayovych 37' Путрия, Илья 45' Shostak, Denys
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
32%
Ничья
26%
Черноморец
42%
П1: 12.40 Х: 7.40 П2: 1.19
П1: 2.40 Х: 2.60 П2: 3.20
П1: 12.40 Х: 7.40 П2: 1.19
П1: 5.50 Х: 3.56 П2: 1.69
П1: 2.45 Х: 2.70 П2: 3.70
Интересные факты
  • Андрей Кулаков is FC Mariupol's top scorer with 2 goals. Vladyslav Bugay has scored 2 times for FC Chernomorets Odessa.
  • Both teams haven't won their last match in Премьер-лига.
  • FC Mariupol scores 1.29 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 1.22 goals when playing away (on average).
  • The most common result of matches between FC Mariupol and FC Chernomorets Odessa is 0-0. 5 matches have ended with this result.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 0 of their last 5 Премьер-лига games against FC Mariupol.
  • When FC Mariupol is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Mariupol scores 1.4 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 0.2 goals against FC Mariupol (on average).
  • FC Mariupol have lost just 0 of their last 5 Премьер-лига games against FC Chernomorets Odessa.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • FC Mariupol wins 14% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 35%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • FC Chernomorets Odessa have lost 3 matches in a row.
  • In Премьер-лига, FC Mariupol has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • When FC Mariupol leads 1-0 at home, they win in 20% of their matches.
  • When playing at home, FC Mariupol have not lost to FC Chernomorets Odessa in their last 9 encounters.
  • FC Mariupol wins 1st half in 14% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 35% of their matches.
  • In the last 5 meetings FC Mariupol won 3, FC Chernomorets Odessa won 0, 2 draws.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Mariupol and FC Chernomorets Odessa is 0.4.
  • A year ago, FC Mariupol were number 5 in the table with 6 points. Now they are number 12 with 1 points.
  • FC Mariupol's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • Average number of goals in meetings between FC Mariupol and FC Chernomorets Odessa is 1.6.
  • FC Mariupol have lost just 0 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Chernomorets Odessa's last away win against FC Mariupol was in 2005.
  • During the last 10 meetings with FC Mariupol playing at home, FC Mariupol have won 6 times, there have been 3 draws while FC Chernomorets Odessa have won 1 times. The goal difference is 14-5 in favour of FC Mariupol.
  • FC Chernomorets Odessa have a losing streak of 3 matches in Премьер-лига.
  • During the last 24 meetings, FC Mariupol have won 9 times, there have been 9 draws while FC Chernomorets Odessa have won 6 times. The goal difference is 28-23 in favour of FC Mariupol.
  • Черноморец Одесса проиграл 3 матчей подряд.
  • Недавнее выступление команды Мариуполь в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.
  • Когда Мариуполь лидирует 1-0 дома, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.
  • В домашних матчах Мариуполь не проигрывает Черноморец Одесса в последних 9 встречах.
  • Мариуполь выигрывает первый тайм в 14% матчей, Черноморец Одесса выигрывает в 35% матчей.
  • Из последних 5 встреч команда Мариуполь выиграла 3, команда Черноморец Одесса выиграла 0, 2 ничьи.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Мариуполь и Черноморец Одесса - 0.4.
  • Год назад, Мариуполь была на 5 месте в таблице с 6 очками. Сейчас они на 12 месте с 1 очками.
  • Мариуполь's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Мариуполь и Черноморец Одесса - 1.6.
  • Команда Мариуполь проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Андрей Кулаков лучший бомбардир Мариуполь с 2 голами. Vladyslav Bugay забил 2 раз за Черноморец Одесса
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Мариуполь забивает 1.29 гола, играя дома, а Черноморец Одесса забивает 1.22 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Мариуполь и Черноморец Одесса 0-0. 5 игры закончились с этим результатом.
  • Команда Черноморец Одесса выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Мариуполь.
  • Когда Мариуполь проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Мариуполь забивает 1.4 гола за матч против команды Черноморец Одесса, а Черноморец Одесса забивает 0.2 гола против команды Мариуполь (в среднем).
  • Команда Мариуполь проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Черноморец Одесса.
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Мариуполь выигрывает первую половину матча в 14% случаев, Черноморец Одесса выигрывает в 35%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Черноморец Одесса пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Черноморец Одесса проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Во время последних 24 встреч, команда Мариуполь выиграла 9 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Черноморец Одесса выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 28-23 в пользу команды Мариуполь
  • Последняя гостевая победа Черноморец Одесса над Мариуполь была в 2005
  • За последние 10 встреч когда команда Мариуполь играла дома, команда Мариуполь выиграла 6 раз, 3 сыграла в ничью и 1 победы команды Черноморец Одесса. Разница голов 14-5 в пользу команды Мариуполь.
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Мариуполь
5
Побед
12
Игр
2
Побед
Черноморец
Премьер-лига 2018/2019
30.09.2018 - 17:00 Черноморец 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2017/2018
30.10.2017 - 19:00 Черноморец 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2017/2018
30.07.2017 - 17:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен Черноморец
Контрольные матчи 2017/2018
09.07.2017 - 17:00 Черноморец 1 - 3 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021/2022
23.07.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
15.07.2021 - 18:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Бурсаспор Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
11.07.2021 - 18:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен Полесье В
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Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2021/2022
06.08.2021 - 19:30 Металлист 1925 3 - 2 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2021/2022
31.07.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 19:30 Десна 3 - 0 Завершен Черноморец П
Первая лига 2020/2021
12.06.2021 - 17:30 Волынь 1 - 2 Завершен Черноморец В
Первая лига 2020/2021
05.06.2021 - 17:30 Черноморец 0 - 2 Завершен Альянс П
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Главные события
Shostak, Denys
45'
37'
Путрия, Илья
17'
Mykhaylenko, Mykola Mykolayovych ГООЛ!
ГООЛ! Кулаков, Андрей
13'
Ocheretko, Oleh
Вышел: Shostak, Denys
7'
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
32%
Ничья
26%
Черноморец
42%
П1: 12.40 Х: 7.40 П2: 1.19
П1: 2.40 Х: 2.60 П2: 3.20
П1: 12.40 Х: 7.40 П2: 1.19
П1: 5.50 Х: 3.56 П2: 1.69
П1: 2.45 Х: 2.70 П2: 3.70
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Олег Кудрик
    Вратарь
  • 77
    Кулаков, Андрей
    Нападающий
    13
  • 11
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Нападающий
  • 19
    Khromey, Mykhaylo
    Полузащитник
  • 8
    Ocheretko, Oleh
    Полузащитник
    7
  • 22
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 5
    Владислав Клименко
    Защитник
  • 35
    Mampasi, Mark
    Защитник
  • 4
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 31
    Владислав Кучерук
  • 7
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
  • 18
    Bugay, Vladislav
    Нападающий
  • 20
    Евгений Исаенко
  • 10
    Артур Авагимян
    Полузащитник
  • 17
    Biloshevskyi, Bogdan
    Полузащитник
  • 91
    Mykhaylenko, Mykola Mykolayovych
    17
  • 27
    Kuzyk, Denys
    Защитник
  • 9
    Путрия, Илья
    Полузащитник
    37
  • 37
    Dubko, Valery
    Защитник
  • 6
    Абдул Кадири Мохаммед
Запасные игроки
  • 71
    Svitiukha, Denys
    Нападающий
  • 8
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 33
    Shostak, Denys
    Полузащитник
    45
  • 34
    Никита Петерман
    Защитник
  • 3
    Mykytsey, Stanislav
    Защитник
  • 86
    Udod, Danylo
    Защитник
  • 97
    Kholod, Artem
    Защитник
  • 12
    Turbaievskyi, Mykyta
    Вратарь
  • 21
    V'Yunnik, Bogdan
    Нападающий
  • 74
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Нападающий
  • 8
    Бека Вачиберадзе
    Полузащитник
  • 16
    Сухоручко, Даниил
    Нападающий
  • 14
    Сергей С.Кравченко
    Полузащитник
  • 22
    Skorko, Danil
    Защитник
  • 4
    Tlumak, Yuriy
    Полузащитник
  • 1
    Andriiovych, Varakuta Danylo
    Вратарь
  • 26
    Mashchenko, Vadym
    Нападающий
Тренеры
  • Markevych, Ostap
  • Юрий Мороз
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
3
Удары мимо
4
1
Угловые
2
1
Удары в створ
2
2
Блокировано ударов
1
6
Штрафные
6
5
Фолы
6
1
ЖК
1
1
Офсайды
1
Сейвы
Live Zone
Трансляция
55'
Гоооол!!!
ГОЛ! Удар с пенальти от Путри в левый угол Кудрик парировать не смог!
54'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! Кузык стрелял с левого фланга штрафной, но попал в руку Мампасси!
51'
Бугай хотел на корпусе завести мяч в чужую штрафную, но соперники быстро его накрыли.
49'
Мариуполь не может связать два паса на чужой половине.
46'
Гоооол!!!
ГОЛ! Восхитительный подкрученный дальний удар с левого фланга от Авагимяна зашел в дальний верхний угол! Голевая скидка — за Исаенко.
46'
Замена
Микицей вышел вместо Клименко.
46'
Замена
Топалов сменил Никитишина.
46'
Замена
Хромея заменил Петерман.
46'
Замена
Вачиберадзе заменил Билошевского.
Свисток
Второй тайм начался!
"Морское дерби" заиграло всеми красками возможными красками уже с первых минут, поэтому мы увидели два забитых мяча еще до перерва. "Моложавый" футбол сопровождается безумным количеством брака, но это явно не так ситуация, которая портит впечатление от происходящего на поле. Мариуполь плохо играет при стандартах соперников, но командно смотрится достаточно целостно, в то время как Черноморец дает динамику своими атаками, во время которых техничные игроки терзают оборону оппонентов. Очень шаткий мир по состоянию на момент начала второго тайма.
Свисток
Перерыв. 1:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+3'
Кулаков снял в центре чужой штрафной мяч с ноги у Никитишина, после подачи с правого фланга, н осам пробил неточно!
45'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, две минуты.
45'
Желтая карточка
Цитаишвили финтом на правом фланге своей половины заставил сфолить Шостака.
43'
Цитаишвили качал Никитишина на правом фланге штрафной, после чего упал. Без фола соперника.
41'
Рукой сыграл Мишнев перед чужой штрафной, стараясь накрыть вынос от защитника.
39'
Опасный момент
Цитаишвили с правого угла штрафной пробил в сторону от ближней штанги.
37'
Желтая карточка
Стасюк был сбит у центральной линии грубым фолом Путри.
35'
Путря у лицевой не смог остановить мяч, после сильного перевода Дубко от центра поля.
33'
Кащук с правого фланга смещался в штрафную, но был остановлен чистым подкатом.
31'
Опасный момент
Авагимян сместился к лицевой на левом фланге штрафной, прострелил, но в касание Исаенко не попал под дальнюю штангу.
29'
Опасный момент
Билошевский попросту не смог направить мяч в створ ворот, замыкая на дальней штанге подачу с правого фланга от углового флажка в исполнении Цитаишвили.
28'
Бугай покрутился с мячом на центральном входе в штрафную, но Чоботенко в подкате выбил мяч на угловой.
27'
Дубко встретил Клименко фолом на левом фланге обороны.
25'
Опасный момент
Кулаков завершил прострел Клименко от лицевой на правом фланге штрафной ударом в касание над ближней штангой!
23'
Одесситы давят соперников на их половине прессингом.
21'
Никитишин в борьбе за мяч на левом фланге обороны сбил Путрю.
19'
Опасный момент
Штанга! Михайленко вылетел в центр штрафной замыкать подачу с правого фланга от Путри, после чего пробил головой в левый каркас ворот!
17'
Гоооол!!!
ГОЛ! С левого фланга навешивал Авагимян, но защитники вынесли в зону перед штрафной, где грудью сыграл Михайленко, после чего тут же пробил в левый угол!
15'
Дубко заблокировал попытку удара Кулакова с правого фланга штрафной.
13'
Гоооол!!!
ГОЛ! Передачей на ход для свидания один на один с голкипером Хромей запустил Кулакова, а тот пробил низом мимо Кучерука!
11'
Никто не пошел на дальнюю замыкать прострел с правого фланга от Исаенко.
9'
Хромей пробил из правого фланга штрафной, после отскока прострела от Кадири, но направил мяч выше.
7'
Замена
Шостак заменил травмированного Очеретько.
6'
Очеретько продолжать не смог.
4'
Мампасси вынес из штрафной высокий навес с левого фланга.
2'
Билошевский в центре поля в подкате зацепил колено Очеретько. Беда.
1'
Хозяева сразу старается навязать контроль.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Варакута, Тлумак, Скорко, Кравченко, Вачиберадзе, Брагару, Ванат, Мащенко.
Черноморец: Кучерук — Путря, Кадири, Дубко, Кузык — Билошевский, Михайленко — Цитаишвили, Бугай, Авагимян — Исаенко.
Запасные: Турбаевский, Холод, Удод, Микицей, Петерман, Шостак, Свитюха, Вьюнник.
Мариуполь: Кудрик — Кащук, Чоботенко, Мампасси, Стасюк — Клименко — Очеретько, Мишнев, Хромей, Никитишин — Кулаков.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Сергей Бойко (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона им. В. Бойко (Мариуполь, Украина) сыграют Мариуполь и одесский Черноморец.
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Комментарии(1)
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vgolovan (полтава)
16.08.2021 в 19:43
ГОЛ! Передачей на ход для свидания один на один с голкипером Хромей запустил Кулакова, а тот пробил низом мимо Кудрика! - по своим что ли шмаляли или редакция перепилась
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Анонс матча ФК Мариуполь - Черноморец 16.08.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.

Дата проведения матча: 16.08.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Черноморец (Одесса):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды ФК Мариуполь, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Черноморец и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 30.09.2018 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Юрий Мороз разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - Черноморец можно посмотреть 16.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - Черноморец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против СК Днепр-1 - 07.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз

Предыдущий матч команды Черноморец был сыгран против Металлист 1925 - 06.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист 1925.

Следите за результатами матча ФК Мариуполь - Черноморец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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