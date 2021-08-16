ФК Мариуполь - Черноморец онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Мариуполь - Черноморец 16.08.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.

Дата проведения матча: 16.08.2021

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Черноморец (Одесса):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды ФК Мариуполь, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Черноморец и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 30.09.2018 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Юрий Мороз разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)

Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960

Страна: Украина

Тренер: Остап Маркевич



Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против СК Днепр-1 - 07.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)

Год основания Черноморец (Одесса): 1936

Страна: Украина

Тренер: Юрий Мороз



Предыдущий матч команды Черноморец был сыгран против Металлист 1925 - 06.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист 1925.

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