ФК Мариуполь - Черноморец онлайн трансляция матча

Андрей Кулаков is FC Mariupol's top scorer with 2 goals. Vladyslav Bugay has scored 2 times for FC Chernomorets Odessa.

Both teams haven't won their last match in Премьер-лига.

FC Mariupol scores 1.29 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 1.22 goals when playing away (on average).

The most common result of matches between FC Mariupol and FC Chernomorets Odessa is 0-0. 5 matches have ended with this result.

FC Chernomorets Odessa have won just 0 of their last 5 Премьер-лига games against FC Mariupol.

When FC Mariupol is down 0-1 home, they win 10% of their matches.

Both teams lost their last match.

FC Mariupol scores 1.4 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 0.2 goals against FC Mariupol (on average).

FC Mariupol have lost just 0 of their last 5 Премьер-лига games against FC Chernomorets Odessa.

When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.

FC Mariupol wins 14% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 35%.

Their last meeting was a draw. (0-0)

FC Chernomorets Odessa have lost 3 matches in a row.

In Премьер-лига, FC Mariupol has better performance than FC Chernomorets Odessa.

When FC Mariupol leads 1-0 at home, they win in 20% of their matches.

When playing at home, FC Mariupol have not lost to FC Chernomorets Odessa in their last 9 encounters.

FC Mariupol wins 1st half in 14% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 35% of their matches.

In the last 5 meetings FC Mariupol won 3, FC Chernomorets Odessa won 0, 2 draws.

Average number of goals in the first half in meetings between FC Mariupol and FC Chernomorets Odessa is 0.4.

A year ago, FC Mariupol were number 5 in the table with 6 points. Now they are number 12 with 1 points.

FC Mariupol's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.

Average number of goals in meetings between FC Mariupol and FC Chernomorets Odessa is 1.6.

FC Mariupol have lost just 0 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).

When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 0% of their matches.

FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 5 matches.

FC Chernomorets Odessa's last away win against FC Mariupol was in 2005.

During the last 10 meetings with FC Mariupol playing at home, FC Mariupol have won 6 times, there have been 3 draws while FC Chernomorets Odessa have won 1 times. The goal difference is 14-5 in favour of FC Mariupol.

FC Chernomorets Odessa have a losing streak of 3 matches in Премьер-лига.

During the last 24 meetings, FC Mariupol have won 9 times, there have been 9 draws while FC Chernomorets Odessa have won 6 times. The goal difference is 28-23 in favour of FC Mariupol.

Черноморец Одесса проиграл 3 матчей подряд.

Недавнее выступление команды Мариуполь в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.

Когда Мариуполь лидирует 1-0 дома, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.

В домашних матчах Мариуполь не проигрывает Черноморец Одесса в последних 9 встречах.

Мариуполь выигрывает первый тайм в 14% матчей, Черноморец Одесса выигрывает в 35% матчей.

Из последних 5 встреч команда Мариуполь выиграла 3, команда Черноморец Одесса выиграла 0, 2 ничьи.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Мариуполь и Черноморец Одесса - 0.4.

Год назад, Мариуполь была на 5 месте в таблице с 6 очками. Сейчас они на 12 месте с 1 очками.

Мариуполь's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.

Среднее количество голов во встречах между командами Мариуполь и Черноморец Одесса - 1.6.

Команда Мариуполь проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).

Когда Черноморец Одесса проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Андрей Кулаков лучший бомбардир Мариуполь с 2 голами. Vladyslav Bugay забил 2 раз за Черноморец Одесса

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Мариуполь забивает 1.29 гола, играя дома, а Черноморец Одесса забивает 1.22 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный счет между Мариуполь и Черноморец Одесса 0-0. 5 игры закончились с этим результатом.

Команда Черноморец Одесса выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Мариуполь.

Когда Мариуполь проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Мариуполь забивает 1.4 гола за матч против команды Черноморец Одесса, а Черноморец Одесса забивает 0.2 гола против команды Мариуполь (в среднем).

Команда Мариуполь проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Черноморец Одесса.

Когда Черноморец Одесса лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Мариуполь выигрывает первую половину матча в 14% случаев, Черноморец Одесса выигрывает в 35%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Черноморец Одесса пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Черноморец Одесса проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Во время последних 24 встреч, команда Мариуполь выиграла 9 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Черноморец Одесса выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 28-23 в пользу команды Мариуполь

Последняя гостевая победа Черноморец Одесса над Мариуполь была в 2005