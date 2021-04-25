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Манчестер Юнайтед - Лидс Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 14 августа 2021, 14:30 - Олд Траффорд
Главный судья: Пол Тирни
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 - 0
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42'
Лидс Юнайтед
Лидс
Ход матча
30' Бруно Фернандес
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
30%
Ничья
30%
Лидс Юнайтед
40%
П1: 1.23 Х: 6.43 П2: 15.70
П1: 1.80 Х: 2.88 П2: 4.75
П1: 1.23 Х: 6.43 П2: 15.70
П1: 1.23 Х: 6.16 П2: 17.30
П1: 2.08 Х: 2.85 П2: 4.60
Интересные факты
  • The most common result of matches between Manchester United and Leeds United is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • In the last 5 meetings Manchester United won 3, Leeds United won 1, 1 draws.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Leeds United is 2.2.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Leeds United's.
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Leeds United is 3.2.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Leeds United (in all competitions).
  • When Leeds United is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • Leeds United haven't won in their last 5 games.
  • Manchester United wins 31% of halftimes, Leeds United wins 26%.
  • Manchester United scores 2.12 goals when playing at home and Leeds United scores 1.62 goals when playing away (on average).
  • Leeds United have won just 0 of their last 5 Премьер-лига games against Manchester United.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • Manchester United wins 1st half in 31% of their matches, Leeds United in 26% of their matches.
  • Manchester United scores 2.6 goals in a match against Leeds United and Leeds United scores 0.6 goals against Manchester United (on average).
  • Leeds United have lost 3 matches in a row.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 Премьер-лига games against Leeds United.
  • When Leeds United leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • In Премьер-лига, Leeds United has better performance than Manchester United.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • Manchester United have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Leeds United have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • During the last 13 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 8 times, there have been 4 draws while Leeds United have won 1 times. The goal difference is 23-8 in favour of Manchester United.
  • During the last 28 meetings, Manchester United have won 15 times, there have been 8 draws while Leeds United have won 5 times. The goal difference is 47-21 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 6-2 (Manchester United at home) and 0-0 (Leeds United at home).
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
2
Побед
3
Игр
0
Побед
Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
25.04.2021 - 16:00 Лидс Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
20.12.2020 - 18:30 Манчестер Юнайтед 6 - 2 Завершен Лидс Юнайтед
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
17.07.2019 - 15:00 Лидс Юнайтед 0 - 4 Завершен Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Лига Европы 2020/2021
26.05.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Вулверхэмптон 1 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
18.05.2021 - 20:00 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Фулхэм Н
Чемпионат Англии 2020/2021
13.05.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 4 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2022
11.05.2021 - 20:00 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершен Лестер Сити П
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Последние матчи - Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Лидс Юнайтед 3 - 1 Завершен Вест Бромвич Альбион В
Чемпионат Англии 2020/2021
18.05.2021 - 20:00 Саутгемптон 0 - 2 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
15.05.2021 - 14:30 Бернли 0 - 4 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
08.05.2021 - 14:30 Лидс Юнайтед 3 - 1 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2020/2021
01.05.2021 - 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион 2 - 0 Завершен Лидс Юнайтед П
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Бруно Фернандес
30'
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
30%
Ничья
30%
Лидс Юнайтед
40%
П1: 1.23 Х: 6.43 П2: 15.70
П1: 1.80 Х: 2.88 П2: 4.75
П1: 1.23 Х: 6.43 П2: 15.70
П1: 1.23 Х: 6.16 П2: 17.30
П1: 2.08 Х: 2.85 П2: 4.60
Составы команд
1
Де Хеа, Дэвид
23
Люк Шоу
6
Харри Магуайр
3
Виктор Нильссон-Линделёф
29
Уан-Биссака, Аарон
17
Фред
39
Мактоминей, Скотт
21
Даниэль Джеймс
18
Бруно Фернандес
6
Поль Погба
11
Гринвуд, Мейсон
23
Иллан Меслиер
21
Стрёйк, Паскал
24
Робин Кох
16
Куупер, Лиам
2
Айлинг, Люк
15
Стюарт Даллас
43
Матеуш Клич
10
Рафинья
19
Родриго Морено
9
Патрик Бэмфорд
22
Джек Харрисон
Стартовый состав
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 18
    Бруно Фернандес
    30
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 6
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 19
    Родриго Морено
  • 9
    Патрик Бэмфорд
    Нападающий
  • 22
    Джек Харрисон
    Полузащитник
  • 2
    Айлинг, Люк
    Защитник
  • 15
    Стюарт Даллас
    Полузащитник
  • 43
    Матеуш Клич
  • 10
    Рафинья
    Защитник
  • 21
    Стрёйк, Паскал
    Защитник
  • 24
    Робин Кох
    Защитник
  • 16
    Куупер, Лиам
    Защитник
  • 23
    Иллан Меслиер
Запасные игроки
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 15
    Андреас Перейра
    Полузащитник
  • 22
    Том Хитон
    Вратарь
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 33
    Williams, Brandon
    Защитник
  • 42
    Greenwood, Sam
    Защитник
  • 17
    Кошта, Хелдер
    Нападающий
  • 46
    Джейми Шеклтон
  • 16
    Тайлер Робертс
    Нападающий
  • 23
    Калвин Филлипс
    Полузащитник
  • 13
    Klaesson, Kristoffer
    Вратарь
  • 4
    Forshaw, Adam
    Полузащитник
  • 3
    Джуниор Фирпо
  • 38
    Саммервиль, Крисенсио
    Нападающий
Тренеры
  • Оле Гуннар Сульшер
  • Марсело Бьелса
Статистика матча
1
Блокировано ударов
1
4
Угловые
4
5
Штрафные
5
2
Офсайды
2
4
Удары в створ
2
2
Сейвы
3
3
Фолы
3
52%
Владение мячом
48%
4
Удары мимо
1
Live Zone
Трансляция
Инфо
9-5 по ударам в пользу Ман Юнайтед. Очень живой футбол на Олд Траффорд сегодня.
36'
Опасный момент
Джеймс не попал в ближнюю девятку после передачи Шоу!
34'
Шоу взорвался на левом фланге – мяч после удара вице-чемпиона Европы попал в сетку со внешней стороны ворот.
Инфо
У Бруно Фернандеша сумасшедшая статистика в АПЛ – 27 голов и 18 результативных передач в 52 матчах.
31'
Гоооол!!!
А вот и гол! Фернандеш вышел на ворота Лидса и в буквальном смысле пробил Мелье. Это 1:0 в пользу Ман Юнайтед!
28'
Погба от безысходности решился на дальний угол – не проблема для Мелье.
26'
Родриго головой замыкал навес Рафиньи со штрафного – повезло Ман Юнайтед, что испанец не попал в ближний угол.
21'
Джеймс опасно простреливал в центр штрафной Лидса, но мяч до Погба не дошел.
17'
Опасный момент
А вот это уже было намного опасней! Клих закручивал мяч в нижнюю «шестерку», но Де Хеа в прыжке вытащил мяч из угла.
16'
Харрисон после подбора левой пробил в сторону ворот Ман Юнайтед – легкий сэйв для Де Хеа.
13'
Опасный момент
Погба не реализовал выход один на один с вратарем! Француз не попал в ближний угол.
11'
Опасный момент
Мелье в красивом прыжке перевел мяч на угловой после спонтанного удара Гринвуда.
9'
Мактоминей выбил мяч не угловой и не позволил Бэмфорду с нескольких метров расстрелять ворота Де Хеа.
7'
Дальний удар Гринвуда – Мелье завалился на бок и без проблем забрал мяч.
3'
Защита Лидса блокирует удар Мактоминея. А после углового Мелье надежно сыграл на выходе.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван Биссака, Гринвуд, Джеймс, Линделёф, Магуайр, Мактоминей, Погба, Фернандеш, Фред, Шоу.
Лидс: Мелье, Бэмфорд, Даллас, Клих, Кох, Купер, Рафинья, Родриго, Стрёйк, Харрисон, Эйлинг.
Инфо
В прошлом сезоне Ман Юнайтед взял у Лидса 4 из 6 очков (6:2 и 0:0).
Добрый день! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию матча первого тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Лидсом. Стартовый свисток на Олд Траффорд прозвучит в 14:30 по киевскому времени.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - Лидс Юнайтед 14.08.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Лидс Юнайтед (Лидс) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 14.08.2021
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Лидс Юнайтед (Лидс):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Лидс Юнайтед и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 25.04.2021 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Оле Гуннар Сульшер и Марсело Бьелса разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Лидс Юнайтед можно посмотреть 14.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Лидс Юнайтед, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Прошедший поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Вильярреал - 26.05.2021, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Вильярреал.

Команда гостей

Название: Лидс Юнайтед (Лидс)
Страна: Англия
Тренер: Марсело Бьелса

Прошедший поединок команды Лидс Юнайтед был сыгран против Вест Бромвич Альбион - 23.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Лидс Юнайтед.

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - Лидс Юнайтед онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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