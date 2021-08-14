Челси - Кристал Пэлас онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой Кристал Пэлас (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.
Дата проведения матча: 14.08.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами Челси (Лондон) и командой Кристал Пэлас (Лондон):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда Кристал Пэлас осталась с поражением. Столкновение Кристал Пэлас и Челси в предыдущем футбольном матче 10.04.2021 закончилось с такими результатами: 1:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Патрик Виейра разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель
Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Вильярреал - 11.08.2021, в рамках чемпионата Суперкубок УЕФА 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Кристал Пэлас (Лондон)
Год основания Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Патрик Виейра
Прошедший поединок команды Кристал Пэлас был сыгран против "Ливерпуль" - 23.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".
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