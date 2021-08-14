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Челси - Кристал Пэлас онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 14 августа 2021, 17:00 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Джон Мосс
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
2 - 0
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перерыв
Кристал Пэлас
Лондон
Ход матча
27' Маркос Алонсо 40' Кристиан Пулишич
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Челси
33%
Ничья
33%
Кристал Пэлас
33%
П1: 1.01 Х: 29.00 П2: 74.00
П1: 1.50 Х: 2.88 П2: 9.50
П1: 1.01 Х: 29.00 П2: 74.00
П1: 1.01 Х: 26.00 П2: 74.00
П1: 1.68 Х: 2.95 П2: 8.50
Интересные факты
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • Chelsea FC wins 51% of halftimes, Crystal Palace wins 32%.
  • Chelsea FC scores 2.8 goals in a match against Crystal Palace and Crystal Palace scores 0.6 goals against Chelsea FC (on average).
  • Crystal Palace have won just 0 of their last 5 Премьер-лига games against Chelsea FC.
  • When Crystal Palace leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 51% of their matches, Crystal Palace in 32% of their matches.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 3 goals.
  • Crystal Palace have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 Премьер-лига games against Crystal Palace.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Crystal Palace in their last 4 encounters.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Crystal Palace is 1.2.
  • Crystal Palace haven't lost in their last 5 games.
  • In Премьер-лига, Chelsea FC has better performance than Crystal Palace.
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Crystal Palace is 3.4.
  • Crystal Palace haven't won any of their last 7 games against Chelsea FC.
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Crystal Palace is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 5, Crystal Palace won 0, 0 draws.
  • When Crystal Palace is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • Chelsea FC haven't lost in their last 5 games.
  • Crystal Palace's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC scores 1.76 goals when playing at home and Crystal Palace scores 1.08 goals when playing away (on average).
  • Crystal Palace have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Last season Chelsea FC won both games against Crystal Palace (4-0 at home and 4-1 away).
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • During the last 11 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 8 times, there have been 1 draws while Crystal Palace have won 2 times. The goal difference is 26-10 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 23 meetings, Chelsea FC have won 18 times, there have been 1 draws while Crystal Palace have won 4 times. The goal difference is 48-17 in favour of Chelsea FC.
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
12
Побед
17
Игр
4
Побед
Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2020/2021
10.04.2021 - 19:30 Кристал Пэлас 1 - 4 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
03.10.2020 - 15:00 Челси 4 - 0 Завершен Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2021
07.07.2020 - 20:00 Кристал Пэлас 2 - 3 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
09.11.2019 - 14:30 Челси 0 - 0 Завершен Кристал Пэлас
Последние матчи - Челси
Суперкубок УЕФА 2021/2022
11.08.2021 - 22:00 Челси 1 - 1 Завершен Вильярреал Н
Лига Чемпионов 2020/2021
29.05.2021 - 22:00 Манчестер Сити 0 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Астон Вилла 2 - 1 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2022
18.05.2021 - 22:15 Челси 2 - 1 Завершен Лестер Сити В
Кубок Англии 2022
15.05.2021 - 19:15 Челси 0 - 1 Завершен Лестер Сити П
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Последние матчи - Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Кристал Пэлас П
Чемпионат Англии 2020/2021
19.05.2021 - 21:00 Кристал Пэлас 1 - 3 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2020/2021
16.05.2021 - 14:00 Кристал Пэлас 3 - 2 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2022
11.05.2021 - 22:15 Саутгемптон 3 - 1 Завершен Кристал Пэлас П
Чемпионат Англии 2020/2021
08.05.2021 - 17:00 Шеффилд Юнайтед 0 - 2 Завершен Кристал Пэлас В
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Главные события
ГООЛ! Кристиан Пулишич
40'
ГООЛ! Маркос Алонсо
27'
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Челси
33%
Ничья
33%
Кристал Пэлас
33%
П1: 1.01 Х: 29.00 П2: 74.00
П1: 1.50 Х: 2.88 П2: 9.50
П1: 1.01 Х: 29.00 П2: 74.00
П1: 1.01 Х: 26.00 П2: 74.00
П1: 1.68 Х: 2.95 П2: 8.50
Составы команд
16
Менди, Эдуардо
2
Антонио Рюдигер
6
Андреас Кристенсен
14
Тревох Чалобах
3
Маркос Алонсо
17
Матео Ковачич
8
Жоржиньо
28
Сесар Аспиликуэта
19
Маунт, Мейсон
10
Кристиан Пулишич
11
Тимо Вернер
13
Висенте Гуайта
2
Джоэл Уорд
6
Гуэхи, Марк
8
Куяте, Шейху
3
Mitchell, Tyrick
44
Риедевалд, Джайро
18
Макартур, Джэймс
15
Джеффри Шлупп
9
Джордан Айю
14
Жан-Филипп Матета
11
Заа, Вильфрид
Стартовый состав
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
    40
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
    27
  • 17
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 14
    Тревох Чалобах
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
  • 9
    Джордан Айю
    Нападающий
  • 14
    Жан-Филипп Матета
    Нападающий
  • 11
    Заа, Вильфрид
    Нападающий
  • 44
    Риедевалд, Джайро
    Полузащитник
  • 18
    Макартур, Джэймс
    Полузащитник
  • 15
    Джеффри Шлупп
    Защитник
  • 2
    Джоэл Уорд
    Защитник
  • 6
    Гуэхи, Марк
    Защитник
  • 8
    Куяте, Шейху
    Полузащитник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Защитник
  • 13
    Висенте Гуайта
    Вратарь
Запасные игроки
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 9
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 1
    Джек Батленд
  • 16
    Андерсен, Иоахим
    Защитник
  • 17
    Клайн, Нэтэниэл
    Защитник
  • 34
    Мартин Келли
    Защитник
  • 38
    Hannam, Reece
    Защитник
  • 39
    Rak-Sakyi, Jesuran
    Полузащитник
  • 20
    Кристиан Бентеке
    Нападающий
  • 46
    Street, Robert
    Нападающий
  • 40
    Banks, Scott
    Полузащитник
Тренеры
  • Томас Тухель
  • Патрик Виейра
Статистика матча
9
Штрафные
4
4
Фолы
8
3
Удары мимо
4
Удары в створ
Сейвы
2
4
Угловые
71%
Владение мячом
29%
Офсайды
1
2
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
Свисток
Перерыв. 2:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 2 мин.
45'
Уорд вынес мяч из штрафной после прострела с правого фланга.
44'
Вернер с близкой дистанции расстреливал ворота, после прострела с левого фланга от Алонсо, но попал лишь в сетку с внешней стороны.
42'
Пэлас теперь пытается вновь отбросить соперников за центр поля.
40'
Гоооол!!!
ГОЛ! Прострел Маунта с правого фланга во вратарской перехватил Гуайта, но Пулишич вовремя выскочил на отскок.
39'
Челси раскатывает мяч в центре поля.
37'
Вернера разогнали в контратаку по правому флангу, но он так и убежал благополучно за лицевую вместе с мячом.
35'
К центру поля переместилась игра в данные минуты.
33'
Пулишича сбил в зоне перед своей штрафной Гуэхи.
32'
Подача с правого фланга от лицевой в исполнении Аспиликуэты пришлась в руки голкиперу.
30'
Заа сбил Алонсо на правом фланге обороны.
28'
Пулишич пошел в дриблинг на чужой половине, но потерял мяч, после чего сфолил.
27'
Гоооол!!!
ГОЛ! Феноменально точная подкрутка от Алонсо со штрафного на правом фланге в ближнюю девятку!
25'
Маунта сбил Шлупп около входа на левый фланг своей штрафной.
24'
Вернер не успел к передаче на ход по правому флангу.
21'
Гуаита неудачно кулаками вынес подачу углового с левого фланга, после чего слету Ковачич пробил еще более неудачно.
19'
Матета получил повреждение в борьбе за мяч против Жоржиньо в центре поля.
17'
Кристал Пэлас банально не может выйти на чужую половину.
15'
Опасный момент
Маунт со стандарта крутил в ближний, но Гуаита парировал на угловой кулаками!
14'
Штрафной для Челси у левого угла чужих владений.
12'
Вернер отдавал тонкий пас в левый фланг штрафной, но Алонсо вовремя не стартанул.
12'
Не прошел черпак Ковачича на левый угол штрафной с фланга в направлении Маунта.
10'
Опасный момент
Пулишич головой замыкал на ближней штанге подачу с левого фланга от Алонсо, но Гуайта забрал в руки.
9'
Вернер не смог на дриблинге обойти Уорда на левом фланге атаки.
8'
Вернер неудачно принял прострел Маунта с правого фланга, но отскок пошел на Аспиликуэту, который сходу пробил над воротами.
7'
Гуэхи без проблем забрал мяч у Пулишича на приеме соперником передачи в правый фланг.
5'
Фол против Жоржиньо в левом фланге обороны со стороны Шлуппа.
3'
Вернер в правом фланге штрафной упустил мяч при приеме заброса Маунта.
2'
Челси постепенно отбросил соперников к их штрафной. Пытаются вскрыть.
1'
Гости начали с прессинга на чужой половине.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Батленд, Андерсен, Клайн, Келли, Хэннэм, Рак-Сакай, Бэнкс, Стрит, Бентеке.
Кристал Пэлас: Гуайта — Уорд, Гуэхи, Куяте, Митчелл — Ридевальд, Макартур, Шлупп — Айю, Матета, Заа.
Запасные: Аррисабалага, Тиаго Силва, Зума, Чилвелл, Джеймс, Эмерсон, Хаверц, Абрахам, Хадсон-Одои.
Челси: Менди — Чалоба, Кристенсен, Рюдигер — Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Пулишич, Маунт — Вернер.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Джонатан Мосс (Сандерленд, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Стэмфорд Бридж" (Лондон, Англия) сыграют лондонский Челси и Кристал Пэлас.
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Анонс матча Челси - Кристал Пэлас 14.08.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой Кристал Пэлас (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 14.08.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Челси (Лондон) и командой Кристал Пэлас (Лондон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда Кристал Пэлас осталась с поражением. Столкновение Кристал Пэлас и Челси в предыдущем футбольном матче 10.04.2021 закончилось с такими результатами: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Патрик Виейра разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Кристал Пэлас можно посмотреть 14.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - Кристал Пэлас, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Вильярреал - 11.08.2021, в рамках чемпионата Суперкубок УЕФА 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Кристал Пэлас (Лондон)
Год основания Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Патрик Виейра

Прошедший поединок команды Кристал Пэлас был сыгран против "Ливерпуль" - 23.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча Челси - Кристал Пэлас онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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