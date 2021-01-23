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Алавес - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 14 августа 2021, 23:00 - Мендисорроса . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Цесар Сото Градо
Рейтинг матча:
Алавес
Витория-Гастейс
1 - 3
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72'
Реал
Мадрид
Ход матча
35' Мануэль Гарсия
48' Карим Бензема 53' Бейл, Гарет 56' Начо 59' Мануэль Гарсия Вышел: Йон Гвидетти 59' Пере Понс Риера Вышел: Лоум Ндиайе, Мамаду 62' Карим Бензема 64' Тибо Куртуа 65' Хоселу 66' Эден Азар Вышел: Винисиус Жуниор
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Алавес
33%
Ничья
33%
Реал
33%
П1: 81.00 Х: 21.00 П2: 1.02
П1: 6.00 Х: 2.75 П2: 1.73
П1: 81.00 Х: 21.00 П2: 1.02
П1: 81.00 Х: 23.00 П2: 1.01
П1: 5.10 Х: 2.70 П2: 1.98
Интересные факты
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Deportivo Alaves.
  • When Deportivo Alaves leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Deportivo Alaves and Real Madrid is 1.2.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Deportivo Alaves.
  • Average number of goals in meetings between Deportivo Alaves and Real Madrid is 3.2.
  • The most common result of matches between Deportivo Alaves and Real Madrid is 0-3. 4 matches have ended with this result.
  • In the last 5 meetings Deportivo Alaves won 1, Real Madrid won 4, 0 draws.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Deportivo Alaves's.
  • Deportivo Alaves scores 1.26 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.52 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Deportivo Alaves (in all competitions).
  • When Deportivo Alaves is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • Deportivo Alaves wins 26% of halftimes, Real Madrid wins 41%.
  • Deportivo Alaves scores 0.8 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2.4 goals against Deportivo Alaves (on average).
  • Deportivo Alaves have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • Deportivo Alaves wins 1st half in 26% of their matches, Real Madrid in 41% of their matches.
  • On their last meeting Real Madrid won by 3 goals.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • During the last 11 meetings with Deportivo Alaves playing at home, Deportivo Alaves have won 1 times, there have been 2 draws while Real Madrid have won 8 times. The goal difference is 27-9 in favour of Real Madrid.
  • During the last 22 meetings, Deportivo Alaves have won 3 times, there have been 2 draws while Real Madrid have won 17 times. The goal difference is 59-17 in favour of Real Madrid.
  • Last season's matches: 1-4 (Deportivo Alaves at home) and 1-2 (Real Madrid at home).
Личные встречи
Алавес
2
Побед
10
Игр
8
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
23.01.2021 - 21:45 Алавес 1 - 4 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
28.11.2020 - 21:45 Реал 1 - 2 Завершен Алавес
Чемпионат Испании 2019/2020
10.07.2020 - 22:45 Реал 2 - 0 Завершен Алавес
Чемпионат Испании 2019/2020
30.11.2019 - 13:45 Алавес 1 - 2 Завершен Реал
Последние матчи - Алавес
Чемпионат Испании 2020/2021
23.05.2021 - 22:00 Севилья 1 - 0 Завершен Алавес П
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Алавес 4 - 2 Завершен Гранада В
Чемпионат Испании 2020/2021
11.05.2021 - 21:00 Эльче 0 - 2 Завершен Алавес В
Чемпионат Испании 2020/2021
08.05.2021 - 15:00 Алавес 2 - 2 Завершен Леванте Н
Чемпионат Испании 2020/2021
01.05.2021 - 15:00 Эйбар 3 - 0 Завершен Алавес П
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Реал 2 - 1 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Атлетик 0 - 1 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2020/2021
13.05.2021 - 23:00 Гранада 1 - 4 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2020/2021
09.05.2021 - 22:00 Реал 2 - 2 Завершен Севилья Н
Лига Чемпионов 2020/2021
05.05.2021 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Реал П
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Новости команд
Главные события
66'
Эден Азар
Вышел: Винисиус Жуниор
ГООЛ! Хоселу
65'
64'
Тибо Куртуа
62'
Карим Бензема ГООЛ!
Мануэль Гарсия
Вышел: Йон Гвидетти
59'
Пере Понс Риера
Вышел: Лоум Ндиайе, Мамаду
59'
56'
Начо ГООЛ!
53'
Бейл, Гарет
48'
Карим Бензема ГООЛ!
Мануэль Гарсия
35'
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Алавес
33%
Ничья
33%
Реал
33%
П1: 81.00 Х: 21.00 П2: 1.02
П1: 6.00 Х: 2.75 П2: 1.73
П1: 81.00 Х: 21.00 П2: 1.02
П1: 81.00 Х: 23.00 П2: 1.01
П1: 5.10 Х: 2.70 П2: 1.98
Составы команд
1
Фернандо Пачеко
3
Рубен Дуарте
22
Леженю, Флориан
5
Лакуардия, Виктор
21
Агиррегабирия, Мартин
11
Луис Риоха
20
Пере Понс Риера
8
Томас Пина
14
Мануэль Гарсия
17
Эдгар
9
Хоселу
1
Тибо Куртуа
17
Лукас Васкес
14
Милитан, Эдер
6
Начо
8
Давид Алаба
10
Лука Модрич
14
Карлос Каземиро
15
Федерико Вальверде
18
Бейл, Гарет
19
Карим Бензема
10
Эден Азар
Стартовый состав
  • 17
    Эдгар
  • 9
    Хоселу
    Нападающий
    65
  • 11
    Луис Риоха
  • 20
    Пере Понс Риера
    59
  • 8
    Томас Пина
    Полузащитник
  • 14
    Мануэль Гарсия
    Полузащитник
    59 35
  • 3
    Рубен Дуарте
    Защитник
  • 22
    Леженю, Флориан
    Защитник
  • 5
    Лакуардия, Виктор
    Защитник
  • 21
    Агиррегабирия, Мартин
    Защитник
  • 1
    Фернандо Пачеко
    Вратарь
  • 18
    Бейл, Гарет
    Нападающий
    53
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
    62 48
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
    66
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
    56
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
    64
Запасные игроки
  • 26
    Abqar, Abdel
    Защитник
  • 29
    Хара, Таичи
    Нападающий
  • 12
    Сауль Гарсия
    Полузащитник
  • 15
    Антонио Мойя
    Полузащитник
  • 13
    Антонио Сивера
    Вратарь
  • 2
    Альберто Родригес
    Защитник
  • 27
    Хави Лопес
    Полузащитник
  • 7
    Лукас Перес
    Нападающий
  • 10
    Йон Гвидетти
    Нападающий
  • 19
    Салливан Мартине
    Защитник
  • 14
    Лоум Ндиайе, Мамаду
    Полузащитник
  • 18
    Pellistri, Facundo
    Нападающий
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 35
    Мигель Гутьеррес
  • 16
    Лука Йович
    Нападающий
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 19
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 27
    Blanco, Antonio
    Полузащитник
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 40
    Fuidias Ribera, Toni
    Вратарь
Тренеры
  • Хавьер Кальеха
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
44%
Владение мячом
56%
3
Удары мимо
7
10
Штрафные
13
12
Фолы
8
3
Удары в створ
5
2
Сейвы
2
1
Офсайды
2
3
Блокировано ударов
2
Угловые
2
1
ЖК
2
Live Zone
Трансляция
70'
Гвидетти со штрафного пробил прямиком в стенку.
70'
Фантомная игра рукой в правом фланге обороны от Милитана в борьбе с соперником. Арбитр ошибся.
69'
Замена
Бэйл заменил на Родриго.
68'
Замена
Мартин вышел на поле вместо Риохи.
68'
Замена
Пеллистри вышел вместо Мендеса.
66'
Замена
Азара заменил Винисиус.
65'
Гоооол!!!
ГОЛ! Хоселу на силу пробил в левый нижний угол с пенальти!
64'
Желтая карточка
ПЕНАЛЬТИ! Милитан неудачно сбросил мяч назад на голкипера, Гвидетти обогнал Куртуа на мяче, после чего Тибо сбил соперника. Еще и желтая.
62'
Гоооол!!!
ГОЛ! Вальверде просто пробежался на правый фланг чужой штрафной со своей половины, после чего покатил на Бензема, Карим еле пробил с первого раза — голкипер парировал, но оставил мяч точно под добивание для француза!
62'
Опасный момент
Гвидетти получил передачу с правого фланга в оттяжке, после чего пробил низом точно в руки Куртуа.
61'
Опасный момент
Азар и Бензема обстучались в левом фланге штрафной, после чего француз бил низом в дальний, но Пачеко сумел парировать!
59'
Замена
Лум вышел вместо Понса.
58'
Замена
Гвидетти вышел на замену Гарсии.
56'
Гоооол!!!
ГОЛ! Начо опередил всех соперников в подкате на ближней штанге, после подачи с правого фланга от Модрича.
56'
Алаба с левого фланга подал на дальнюю, но Бэйл не сумел перепрыгнуть Дуарте, который головой выбил мяч на угловой.
55'
Хоселу не смог продавить Каземиро при передаче Мартина с правого фланга внутрь штрафной.
53'
Желтая карточка
Бэйл сыграл прямой ногой против Дуарте, стараясь опередить соперника на мяче в правом фланге обороны.
52'
Мендес подал с правого фланга, но Хоселу так и не добрался до мяча.
50'
Лежен заблокировал попытку удара Азара с левого фланга штрафной, после фирменного смещения!
48'
Гоооол!!!
ГОЛ! Прострел Васкеса с правого фланга штрафной в оттяжку для Бензема забавно поднял в воздух пяткой Азар, а француз вколотил мяч в сетку.
46'
Васкес поджал соперника на правом фланге, и сумел заработать аут прямо углового флажка.
Свисток
Второй тайм начался!
Противостояние команд, которые существенно отличаются в классе, однако уравнены на данный момент кадровыми проблемами мадридского Реала, удается нам наблюдать. Гости в большей степени контролируют мяч, однако соперники держат их на нервах собственными контратаками, поэтому и счет в конце первого тайма так и не был открыт. На каждый выдал Реала идет ответ от Алавеса. Тем достаточно высокий. Что предложит Анчелотти после перерыва?
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Азар отмахнулся от Мартина у центральной линии, но арбитры дали эпизод заиграть.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 1 мин.
42'
Риоха со своей половины пробежался до левого фланга чужой штрафной, после чего стрелял на дальнюю, но Эдгар к мячу не успевал.
40'
Мартин снял с ноги у Бензема на дальней штанге подачу с правого фланга от Васкеса.
39'
Не будет пенальти.
38'
Опасный момент
А тут и Васкес сыграл рукой, при попытки Риохи завершить ударом головой эту подачу с фланга.
38'
Опасный момент
Понс в дальней стороне штрафной сумел остановить подачу с правого фланга от Мендеса, но черпаком над Куртуа перебросил и ворота!
37'
Опасный момент
Пачеко забрал простенький, но плотный, по исполнению удар со штрафного от Бэйла.
35'
Желтая карточка
Гарсия был предупрежден за накладку против Бензема в подкате перед своей штрафной.
34'
Ману Гарсия получил удар в затылок от Каземиро на правом фланге обороны.
32'
Опасный момент
Бензема со входа в левый фланг штрафной закрутил чуть в сторону от дальней девятки!
30'
Пачеко забрал подачу Васкеса с правого фланга во вратарскую.
28'
Алаба не сумел получить диагональ на левый фланг атаки.
26'
Дуарте получил по ногам в единоборстве против Васкеса на левом фланге обороны.
24'
Васкес не сумел оставить в пределах поля передачу на правый фланг у центральной линии.
22'
Мартин подал с правого фланга в центр штрафной, но Хоселу слету пробил в аут на противоположной стороне поля.
21'
Опасный момент
Бэйл воспользовался отскоком мяча от Вальверде перед чужой штрафной, чуть сблизился с воротами, после чего пробил в сторону от левой штанги.
21'
Бэйл с дальней дистанции на правом фланге отправил мяч своим ударом существенно в сторону от ближней штанги.
19'
Бензема красиво принял мяч на входе в левый фланг штрафной, после чего головой сбросил на Азара, но бельгиец один в один так и не смог обыграть Лежена.
17'
Опасный момент
Модрич нашел Азара перед чужой штрафной, но бельгиец так и не смог закрутить под правую штангу!
16'
Мартин принял заброс на правый фланг атаки, но обойти Алабу с мячом так и не сумел, упустив его за лицевую.
14'
Офсайд
Бэйл был в офсайде перед чужой штрафной при скидке партнера с правого фланга.
12'
Инфо
Хозяева играют 4-3-3.
12'
Офсайд
Понс был в офсайде при передаче Гарсии ему на ход в зону перед штрафной.
11'
Реал в первой затяжной позиционной атаке в этом поединке.
9'
Хоселу получил удар локтем в затылок от Начо при борьбе в центральном круге.
7'
Бэйл и Бензема обстучались на правом фланге атаки, но ответный пас валлийца был слишком сильным.
7'
Азара затоптали в центре поля.
6'
Риоха со входа в правый фланг чужой штрафной нанес удар низом, но Куртуа справился со второй попытки с фиксацией мяча.
4'
Бэйл ускорился с мячом на правый фланг штрафной, но соперник лишил его контроля.
3'
Понс жестко встретил Каземиро на чужой половине.
2'
Мендес на левом фланге атаки сфолил против Милитана.
1'
Хозяева сразу бросаются в атаку, а Куртуа уже был вынужден выносить мяч в аут.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Лунин, Фуидиас, Асенсио, Йович, Одриосола, Винисиус, Родриго, Иско, Бланко, Мигель.
Реал: Куртуа — Васкес, Милитан, Начо, Алаба — Вальверде, Каземиро, Модрич — Азар, Бензема, Бэйл.
Запасные: Сивера, Тачи, Лум, Перес, Гвидетти, Сауль, Мойя, Пеллистри, Мартин, Абкар, Лопес, Хара.
Алавес: Пачеко — Мартин, Лагуардия, Лежене, Дуарте — Понс, Пина, Гарсия, Риоха — Эдгар, Хоселу.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Сесар Сото Градо (Риохо, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1-го тура испанской Примеры. На поле стадиона "Мендисорроса" (Витория-Гастейс, Испания) сыграют Алавес и мадридский Реал.
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Анонс матча "Алавес" - Реал 14.08.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой "Алавес" (Витория-Гастейс) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Мендисорроса.

Дата проведения матча: 14.08.2021
Время начала матча: 23:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Алавес" (Витория-Гастейс) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда "Алавес" осталась с поражением. Столкновение "Алавес" и Реал в предыдущем футбольном матче 23.01.2021 закончилось с такими результатами: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Хавьер Кальеха и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Алавес" - Реал можно посмотреть 14.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Алавес" - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Год основания "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Страна: Испания
Тренер: Асьер Гаритано

Прошедший матч команды "Алавес" был сыгран против "Севилья" - 23.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Севилья".

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Прошедший матч команды Реал был сыгран против Вильярреал - 22.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2022 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча "Алавес" - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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