Алавес - Реал онлайн трансляция матча

Анонс матча "Алавес" - Реал 14.08.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой "Алавес" (Витория-Гастейс) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Мендисорроса.

Дата проведения матча: 14.08.2021

Время начала матча: 23:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Алавес" (Витория-Гастейс) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда "Алавес" осталась с поражением. Столкновение "Алавес" и Реал в предыдущем футбольном матче 23.01.2021 закончилось с такими результатами: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Хавьер Кальеха и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Алавес" (Витория-Гастейс)

Год основания "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921

Страна: Испания

Тренер: Асьер Гаритано



Прошедший матч команды "Алавес" был сыгран против "Севилья" - 23.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Севилья".

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Зинедин Зидан



Прошедший матч команды Реал был сыгран против Вильярреал - 22.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2022 и закончился победой команды Реал.

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