Пари Сен-Жермен - Страсбур онлайн трансляция матча

Анонс матча "Пари Сен-Жермен" - Страсбур 14.08.2021, Чемпионат Франции

Поединок между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Страсбур (Страсбур) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Франции 2021/2022, матч начнется на стадионе Парк-де-Пренс.

Дата проведения матча: 14.08.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Страсбур (Страсбур):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Пари Сен-Жермен", тогда как команда Страсбур осталась с поражением. Столкновение Страсбур и "Пари Сен-Жермен" в предыдущем футбольном матче 10.04.2021 закончилось с таким счетом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Маурисио Почеттино и Стефан, Жульен разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)

Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970

Страна: Франция

Тренер: Томас Тухель



Предыдущий поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Труа - 07.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Команда гостей

Название: Страсбур (Страсбур)

Год основания Страсбур (Страсбур): 1906

Страна: Франция

Тренер: Тьерри Лоре



Предыдущий поединок команды Страсбур был сыгран против Анже - 08.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды Анже.

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