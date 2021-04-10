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Пари Сен-Жермен - Страсбур онлайн трансляция матча

Чемпионат Франции - 14 августа 2021, 22:00 - Парк-де-Пренс . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Делажо, Вилли
Рейтинг матча:
Пари Сен-Жермен
Париж
1 - 0
Обновить
22'
Страсбур
Страсбур
Ход матча
3' Мауро Икарди
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
43%
Ничья
36%
Страсбур
21%
П1: 1.06 Х: 11.00 П2: 29.00
П1: 1.40 Х: 3.50 П2: 8.50
П1: 1.06 Х: 11.00 П2: 29.00
П1: 1.06 Х: 11.00 П2: 29.00
П1: 1.57 Х: 3.30 П2: 7.80
Интересные факты
  • The most common result of matches between Paris Saint-Germain and Strasbourg Alsace when Paris Saint-Germain is playing at home is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • Paris Saint-Germain have lost just 0 of their last 5 games against Strasbourg Alsace (in all competitions).
  • When Paris Saint-Germain is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • Paris Saint-Germain wins 56% of halftimes, Strasbourg Alsace wins 29%.
  • Paris Saint-Germain scores 2.6 goals in a match against Strasbourg Alsace and Strasbourg Alsace scores 0.6 goals against Paris Saint-Germain (on average).
  • Strasbourg Alsace have won just 0 of their last 5 Ligue 1 games against Paris Saint-Germain.
  • When Strasbourg Alsace leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When playing at home, Paris Saint-Germain have not lost to Strasbourg Alsace in their last 18 encounters.
  • Paris Saint-Germain wins 1st half in 56% of their matches, Strasbourg Alsace in 29% of their matches.
  • On their last meeting Paris Saint-Germain won by 3 goals.
  • Strasbourg Alsace have lost none of their last 6 away matches.
  • Paris Saint-Germain have lost just 0 of their last 5 Ligue 1 games against Strasbourg Alsace.
  • When Paris Saint-Germain leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • Strasbourg Alsace haven't won any of their last 3 games against Paris Saint-Germain.
  • The winner of their last meeting was Paris Saint-Germain.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Paris Saint-Germain and Strasbourg Alsace is 1.6.
  • Paris Saint-Germain haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • In Ligue 1, Paris Saint-Germain has better performance than Strasbourg Alsace.
  • Average number of goals in meetings between Paris Saint-Germain and Strasbourg Alsace is 3.2.
  • The most common result of matches between Paris Saint-Germain and Strasbourg Alsace is 1-0. 8 matches have ended with this result.
  • In the last 5 meetings Paris Saint-Germain won 4, Strasbourg Alsace won 0, 1 draws.
  • When Strasbourg Alsace is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • Paris Saint-Germain's performance of the last 5 matches is better than Strasbourg Alsace's.
  • Paris Saint-Germain scores 2.18 goals when playing at home and Strasbourg Alsace scores 1.61 goals when playing away (on average).
  • Strasbourg Alsace have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Last season Paris Saint-Germain won both games against Strasbourg Alsace (4-0 at home and 4-1 away).
  • During the last 18 meetings with Paris Saint-Germain playing at home, Paris Saint-Germain have won 16 times, there have been 2 draws while Strasbourg Alsace have won 0 times. The goal difference is 39-11 in favour of Paris Saint-Germain.
  • During the last 35 meetings, Paris Saint-Germain have won 24 times, there have been 7 draws while Strasbourg Alsace have won 4 times. The goal difference is 64-29 in favour of Paris Saint-Germain.
Личные встречи
Пари Сен-Жермен
4
Побед
7
Игр
1
Побед
Страсбур
Чемпионат Франции 2020/2021
10.04.2021 - 18:00 Страсбур 1 - 4 Завершен Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2020/2021
23.12.2020 - 22:00 Пари Сен-Жермен 4 - 0 Завершен Страсбур
Чемпионат Франции 2019/2020
14.09.2019 - 18:15 Пари Сен-Жермен 1 - 0 Завершен Страсбур
Чемпионат Франции 2018
07.04.2019 - 21:45 Пари Сен-Жермен 2 - 2 Завершен Страсбур
Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2021/2022
07.08.2021 - 22:00 Труа 1 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен В
Суперкубок Франции 2021/2022
01.08.2021 - 21:00 Лилль 1 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен П
Чемпионат Франции 2020/2021
23.05.2021 - 22:00 Брест 0 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен В
Кубок Франции 2022
19.05.2021 - 22:15 Пари Сен-Жермен 2 - 0 Завершен Монако В
Чемпионат Франции 2020/2021
16.05.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 4 - 0 Завершен Реймс В
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Последние матчи - Страсбур
Чемпионат Франции 2021/2022
08.08.2021 - 16:00 Страсбур 0 - 2 Завершен Анже П
Чемпионат Франции 2020/2021
23.05.2021 - 22:00 Страсбур 1 - 1 Завершен Лорьян Н
Чемпионат Франции 2020/2021
16.05.2021 - 22:00 Ницца 0 - 2 Завершен Страсбур В
Чемпионат Франции 2020/2021
09.05.2021 - 16:00 Страсбур 2 - 3 Завершен Монпелье П
Чемпионат Франции 2020/2021
30.04.2021 - 22:00 Марсель 1 - 1 Завершен Страсбур Н
Показать больше
Главные события
ГООЛ! Мауро Икарди
3'
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
43%
Ничья
36%
Страсбур
21%
П1: 1.06 Х: 11.00 П2: 29.00
П1: 1.40 Х: 3.50 П2: 8.50
П1: 1.06 Х: 11.00 П2: 29.00
П1: 1.06 Х: 11.00 П2: 29.00
П1: 1.57 Х: 3.30 П2: 7.80
Составы команд
1
Кейлор Навас
22
Абду Диалло
3
Кимпембе, Преснель
24
Тило Керер
2
Ашраф Хакими
23
Юлиан Дракслер
21
Андер Эррера
18
Вейналдум, Джорджиньо
36
Эмимбе, Эрик Жуниор Дина
9
Мауро Икарди
10
Килиан Мбаппе
13
Селс Матц
19
Фила, Кароль
27
Сиссоко, Ибрахима
24
Александр Джику
5
Перрин, Люка
14
Саньин Прчич
6
Жан-Эд Ахолу
17
Беллегарде, Жанрикнер
11
Лиэнар, Димитри
9
Кевин Гамейро
25
Людовик Ажорк
Стартовый состав
  • 9
    Мауро Икарди
    Нападающий
    3
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 23
    Юлиан Дракслер
    Полузащитник
  • 21
    Андер Эррера
    Полузащитник
  • 18
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 36
    Эмимбе, Эрик Жуниор Дина
    Полузащитник
  • 22
    Абду Диалло
    Защитник
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 24
    Тило Керер
    Защитник
  • 2
    Ашраф Хакими
    Защитник
  • 1
    Кейлор Навас
    Вратарь
  • 9
    Кевин Гамейро
    Нападающий
  • 25
    Людовик Ажорк
  • 14
    Саньин Прчич
    Полузащитник
  • 6
    Жан-Эд Ахолу
  • 17
    Беллегарде, Жанрикнер
    Полузащитник
  • 11
    Лиэнар, Димитри
    Полузащитник
  • 19
    Фила, Кароль
    Защитник
  • 27
    Сиссоко, Ибрахима
    Полузащитник
  • 24
    Александр Джику
    Защитник
  • 5
    Перрин, Люка
    Защитник
  • 13
    Селс Матц
Запасные игроки
  • 16
    Серхио Рико Гонсалес
    Вратарь
  • 12
    Рафинья
    Защитник
  • 15
    Данилу
  • 38
    Edouard Michut
  • 22
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
  • 29
    Kalimuendo, Arnaud
    Нападающий
  • 31
    El Chadaille Bitshiabu
  • 33
    Bitumazala, Nathan
    Полузащитник
  • 35
    Gharbi, Ismael
    Полузащитник
  • 16
    Кавашима, Эджи
    Вратарь
  • 19
    Антони Каси
    Полузащитник
  • 32
    Senaya, Marvin
    Защитник
  • 10
    Адриен Томассон
    Полузащитник
  • 18
    Siby, Mahame
    Полузащитник
  • 21
    Chahiri, Mehdi
    Полузащитник
  • 8
    Маджид Уорис
    Нападающий
  • 20
    Хабиб Диалло
    Нападающий
  • 33
    Diarra, Mouhamadou
    Нападающий
Тренеры
  • Маурисио Почеттино
  • Стефан, Жульен
Статистика матча
56%
Владение мячом
44%
1
Удары в створ
5
Штрафные
1
1
Фолы
4
Офсайды
1
1
Блокировано ударов
1
Удары мимо
2
Угловые
3
Live Zone
Трансляция
21'
Игра проходит без моментов. Что интересно, "Страсбур" чаще бьет по воротам, нежели грозный "ПСЖ". 2:3 по ударам
19'
Уголовой
Два подряд угловых от "Страсбура" не закончились ничем интересным
18'
Быстрый гол сильно расслабил "ПСЖ". Сейчас соперник, несмотря на то, что играет без мяча, смотрится интереснее, не боится идти в контратаки
16'
Снова ответ от "Страсбура". Ажорк целил издали, но попал в ногу Кимпембе. Будет угловой
13'
Ух, мощный удар Хакими из-за пределов штрафной после паса Мбаппе. Благо для вратаря гостей, один из защитников принял этот удар на себя
12'
Гости пытались придумать атаку на левом фланге атаки, но защита парижан не почувствовала сопротивления. Мяч снова у команда Почеттино
10'
Пока "ПСЖ" много владеет мячом, но игроки не спешат увеличивать преимущество. Средний темп
8'
А вот и первый выпад от "Страсбура". Гамейро классно перевел мяч на левый фланг, однако Ажорк после этого нарушил правила
6'
Еще одна атака от Парижа по левому флангу, которая закончилась неточной передачей Мбаппе
Гол засчитан, Париж быстро повел в счете! Момент, стоит отметить, достаточно спорный
3'
Гоооол!!!
Всем привет! У нас 1:0. Икарди наносит точный удар головой после шикарного навеса Диалло. Вопрос остается по офсайду
2'
"ПСЖ" сходу забрал мяч под свой контроль. Пока без сенсаций
Свисток
Матч начался. Поехали!
Лео Месси не попал в заявку, так что дебют за "ПСЖ" откладывается. Помимо этого, Почеттино вынужден обходиться без Верратти, Маркиньоса, Паредеса, Рамоса, Неймара, Доннаруммы и ди Марии
Инфо
Стартовые составы команд
"ПСЖ": Навас - Хакими, Кимпембе, Диалло, Керер - Эррера, Дина, Вейналдум - Мбаппе, Икарди, Дракслер
"Страсбур": Селс - Перрен, Джику, Фила - Сиссоко, Льенар, Бельгард, Прчич, Ахолу - Гамейро, Ажорк
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы вас приветствуем на матче второго тура чемпионата Франции. "ПСЖ" на своем поле принимает "Страсбур". Начало матча в 22:00
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Анонс матча "Пари Сен-Жермен" - Страсбур 14.08.2021, Чемпионат Франции

Поединок между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Страсбур (Страсбур) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Франции 2021/2022, матч начнется на стадионе Парк-де-Пренс.

Дата проведения матча: 14.08.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Страсбур (Страсбур):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Пари Сен-Жермен", тогда как команда Страсбур осталась с поражением. Столкновение Страсбур и "Пари Сен-Жермен" в предыдущем футбольном матче 10.04.2021 закончилось с таким счетом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Маурисио Почеттино и Стефан, Жульен разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - Страсбур можно посмотреть 14.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Франции. Текстовую трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - Страсбур, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Труа - 07.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Команда гостей

Название: Страсбур (Страсбур)
Год основания Страсбур (Страсбур): 1906
Страна: Франция
Тренер: Тьерри Лоре

Предыдущий поединок команды Страсбур был сыгран против Анже - 08.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды Анже.

Следите за результатами матча "Пари Сен-Жермен" - Страсбур онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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