Тоттенхэм - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Анонс матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" 15.08.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведения матча: 15.08.2021

Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 25.04.2021 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Нуну Эшпириту Санту и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)

Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882

Страна: Англия

Тренер: Нуну Эшпириту Санту



Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Лестер Сити - 23.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Лестер Сити - 07.08.2021, в рамках турнира Суперкубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды Лестер Сити.

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