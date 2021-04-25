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Тоттенхэм - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 15 августа 2021, 18:30 - Tottenham Hotspur Stadium
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Тоттенхэм
Лондон
1 - 0
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75'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
55' Сон Хын-Мин 66' Лукас Моура 71' Рахим Стерлинг Вышел: Жезус, Габриэль
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Тоттенхэм
25%
Ничья
17%
Манчестер Сити
58%
П1: 2.05 Х: 3.07 П2: 4.59
П1: 4.75 Х: 2.63 П2: 1.91
П1: 2.05 Х: 3.07 П2: 4.59
П1: 1.54 Х: 3.44 П2: 11.20
П1: 5.70 Х: 2.95 П2: 1.85
Интересные факты
  • Tottenham Hotspur's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • When Tottenham Hotspur is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Manchester City when Tottenham Hotspur is playing at home is 2-1. 6 matches have ended with this result.
  • Tottenham Hotspur scores 1.2 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 1.2 goals against Tottenham Hotspur (on average).
  • When playing at home, Tottenham Hotspur have not lost to Manchester City in their last 3 encounters.
  • Tottenham Hotspur wins 50% of halftimes, Manchester City wins 51%.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • Tottenham Hotspur wins 1st half in 50% of their matches, Manchester City in 51% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • Tottenham Hotspur haven't lost in their last 6 games.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Tottenham Hotspur and Manchester City is 1.
  • Average number of goals in meetings between Tottenham Hotspur and Manchester City is 2.4.
  • In the last 5 meetings Tottenham Hotspur won 2, Manchester City won 2, 1 draws.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 55% of their matches.
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Manchester City is 2-1. 9 matches have ended with this result.
  • Tottenham Hotspur scores 2.23 goals when playing at home and Manchester City scores 2.03 goals when playing away (on average).
  • Tottenham Hotspur have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • During the last 26 meetings with Tottenham Hotspur playing at home, Tottenham Hotspur have won 16 times, there have been 3 draws while Manchester City have won 7 times. The goal difference is 41-31 in favour of Tottenham Hotspur.
  • During the last 54 meetings, Tottenham Hotspur have won 26 times, there have been 8 draws while Manchester City have won 20 times. The goal difference is 81-76 in favour of Manchester City.
  • Last season's matches: 2-0 (Tottenham Hotspur at home) and 3-0 (Manchester City at home).
Личные встречи
Тоттенхэм
7
Побед
22
Игр
13
Побед
Манчестер Сити
Кубок английской лиги 2020/2021
25.04.2021 - 18:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2020/2021
13.02.2021 - 19:30 Манчестер Сити 3 - 0 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2019/2020
21.11.2020 - 19:30 Тоттенхэм 2 - 0 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
02.02.2020 - 18:30 Тоттенхэм 2 - 0 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Лестер Сити 2 - 4 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2020/2021
19.05.2021 - 20:00 Тоттенхэм 1 - 2 Завершен Астон Вилла П
Чемпионат Англии 2020/2021
16.05.2021 - 16:05 Тоттенхэм 2 - 0 Завершен Вулверхэмптон В
Чемпионат Англии 2020/2021
08.05.2021 - 14:30 Лидс Юнайтед 3 - 1 Завершен Тоттенхэм П
Чемпионат Англии 2022
02.05.2021 - 21:15 Тоттенхэм 4 - 0 Завершен Шеффилд Юнайтед В
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Последние матчи - Манчестер Сити
Суперкубок Англии 2021/2022
07.08.2021 - 19:15 Лестер Сити 1 - 0 Завершен Манчестер Сити П
Лига Чемпионов 2020/2021
29.05.2021 - 22:00 Манчестер Сити 0 - 1 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2020/2021
18.05.2021 - 21:00 Брайтон энд Хоув Альбион 3 - 2 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2020/2021
14.05.2021 - 22:00 Ньюкасл 3 - 4 Завершен Манчестер Сити В
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Главные события
71'
Рахим Стерлинг
Вышел: Жезус, Габриэль
Лукас Моура
66'
ГООЛ! Сон Хын-Мин
55'
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Тоттенхэм
25%
Ничья
17%
Манчестер Сити
58%
П1: 2.05 Х: 3.07 П2: 4.59
П1: 4.75 Х: 2.63 П2: 1.91
П1: 2.05 Х: 3.07 П2: 4.59
П1: 1.54 Х: 3.44 П2: 11.20
П1: 5.70 Х: 2.95 П2: 1.85
Составы команд
1
Уго Льорис
25
Танганга, Джафет
23
Давинсон Санчес
15
Эрик Дайер
3
Регилон, Серхио
29
Оливер Скипп
23
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
23
Стевен Бергвейн
20
Деле Алли
27
Лукас Моура
7
Сон Хын-Мин
31
Эдерсон
22
Бенжамин Менди
6
Натан Аке
4
Рубен Диаш
27
Жоао Кансело
21
Илкай Гюндоган
25
Фернандиньо
10
Джек Грилиш
10
Рахим Стерлинг
21
Ферран Торрес
26
Махрез, Рияд
Стартовый состав
  • 7
    Сон Хын-Мин
    55
  • 23
    Стевен Бергвейн
    Нападающий
  • 20
    Деле Алли
    Полузащитник
  • 27
    Лукас Моура
    Защитник
    66
  • 29
    Оливер Скипп
  • 23
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
    Полузащитник
  • 25
    Танганга, Джафет
    Защитник
  • 23
    Давинсон Санчес
    Защитник
  • 15
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 3
    Регилон, Серхио
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
    71
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 10
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 22
    Бенжамин Менди
    Защитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
  • 17
    Мусса Сиссоко
    Полузащитник
  • 8
    Винкс, Гарри
    Полузащитник
  • 33
    Бен Дэвис
    Защитник
  • 21
    Сальватьерра, Бриан
    Полузащитник
  • 2
    Доэрти, Матт
    Защитник
  • 13
    Ромеро,Кристиан
    Защитник
  • 20
    Ло Сельсо, Джовани
    Полузащитник
  • 22
    Пьерлуиджи Голлини
    Вратарь
  • 44
    Scarlett, Dane
    Нападающий
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 24
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
Тренеры
  • Нуну Эшпириту Санту
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
5
Штрафные
11
9
Фолы
4
4
Удары мимо
7
3
Блокировано ударов
5
2
Угловые
7
35%
Владение мячом
65%
2
Офсайды
1
2
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
73'
Штрафной удар - ("Тоттенхэм")
71'
Замена
Замена Рахим Стерлинг : Жезус, Габриэль - ("Манчестер Сити")
70'
Опасный момент
Удар от ворот - ("Тоттенхэм")
70'
Опасный момент
Удар мимо ворот Ферран Торрес - ("Манчестер Сити")
68'
Штрафной удар - ("Манчестер Сити")
66'
Желтая карточка
Жёлтая карточка Лукас Моура - ("Тоттенхэм")
66'
Штрафной удар - ("Манчестер Сити")
65'
Штрафной удар - ("Тоттенхэм")
64'
Опасный момент
Удар от ворот - ("Тоттенхэм")
64'
Уголовой
Угловой удар Махрез, Рияд - ("Манчестер Сити")
63'
Уголовой
Угловой удар Джек Грилиш - ("Манчестер Сити")
61'
Опасный момент
Удар по воротам Стевен Бергвейн - ("Тоттенхэм")
61'
Сейв - ("Манчестер Сити")
60'
Опасный момент
Удар от ворот - ("Манчестер Сити")
60'
Опасный момент
Удар мимо ворот Стевен Бергвейн - ("Тоттенхэм")
59'
Уголовой
Угловой удар Джек Грилиш - ("Манчестер Сити")
58'
Уголовой
Угловой удар Илкай Гюндоган - ("Манчестер Сити")
57'
Опасный момент
Удар от ворот - ("Тоттенхэм")
57'
Опасный момент
Удар мимо ворот Жоао Кансело - ("Манчестер Сити")
55'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сон Хын-Мин - ("Тоттенхэм")
52'
Опасный момент
Удар от ворот - ("Тоттенхэм")
52'
Опасный момент
Удар мимо ворот Фернандиньо - ("Манчестер Сити")
49'
Опасный момент
Удар по воротам Рахим Стерлинг - ("Манчестер Сити")
49'
Сейв - ("Тоттенхэм")
49'
Опасный момент
Удар от ворот - ("Манчестер Сити")
49'
Опасный момент
Удар мимо ворот Лукас Моура - ("Тоттенхэм")
47'
Опасный момент
Удар от ворот - ("Манчестер Сити")
Начался второй тайм
Свисток
Тайм завершен
Счет периода
45+1'
Инфо
Показано дополнительное время + 1
45'
Опасный момент
Удар от ворот - ("Тоттенхэм")
45'
Опасный момент
Удар мимо ворот Фернандиньо - ("Манчестер Сити")
42'
Опасный момент
Удар от ворот - ("Манчестер Сити")
42'
Опасный момент
Удар мимо ворот Сон Хын-Мин - ("Тоттенхэм")
41'
Офсайд
Вне игры Ферран Торрес - ("Манчестер Сити")
40'
Опасный момент
Удар от ворот - ("Манчестер Сити")
40'
Опасный момент
Удар мимо ворот Сон Хын-Мин - ("Тоттенхэм")
39'
Уголовой
Угловой удар Илкай Гюндоган - ("Манчестер Сити")
36'
Штрафной удар - ("Манчестер Сити")
35'
Опасный момент
Удар мимо ворот Махрез, Рияд - ("Манчестер Сити")
35'
Опасный момент
Удар от ворот - ("Тоттенхэм")
30'
Штрафной удар - ("Манчестер Сити")
28'
Офсайд
Вне игры Лукас Моура - ("Тоттенхэм")
26'
Штрафной удар - ("Манчестер Сити")
25'
Опасный момент
Удар от ворот - ("Манчестер Сити")
23'
Штрафной удар - ("Тоттенхэм")
22'
Уголовой
Угловой удар Сон Хын-Мин - ("Тоттенхэм")
20'
Уголовой
Угловой удар Сон Хын-Мин - ("Тоттенхэм")
19'
Штрафной удар - ("Тоттенхэм")
15'
Опасный момент
Удар от ворот - ("Тоттенхэм")
15'
Штрафной удар - ("Манчестер Сити")
13'
Офсайд
Вне игры Сон Хын-Мин - ("Тоттенхэм")
11'
Уголовой
Угловой удар Илкай Гюндоган - ("Манчестер Сити")
10'
Штрафной удар - ("Манчестер Сити")
9'
Штрафной удар - ("Манчестер Сити")
6'
Опасный момент
Удар от ворот - ("Тоттенхэм")
6'
Опасный момент
Удар мимо ворот Жоао Кансело - ("Манчестер Сити")
5'
Опасный момент
Удар от ворот - ("Тоттенхэм")
5'
Опасный момент
Удар мимо ворот Фернандиньо - ("Манчестер Сити")
5'
Уголовой
Угловой удар Илкай Гюндоган - ("Манчестер Сити")
3'
Штрафной удар - ("Манчестер Сити")
75'
Льорис со второй попытки забрал мяч в руки после удара Грилиша.
Свисток
Матч начался
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Анонс матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" 15.08.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведения матча: 15.08.2021
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 25.04.2021 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Нуну Эшпириту Санту и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" можно посмотреть 15.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Лестер Сити - 23.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Лестер Сити - 07.08.2021, в рамках турнира Суперкубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды Лестер Сити.

Следите за результатами матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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