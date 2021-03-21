Барселона - Реал Сосьедад онлайн трансляция матча

Анонс матча "Барселона" - Реал Сосьедад 15.08.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 15.08.2021

Время начала матча: 21:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Барселона" (Барселона) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Реал Сосьедад осталась с поражением. Столкновение Реал Сосьедад и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 21.03.2021 закончилось со счетом: 1:6 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Рональд Куман и Альгвасиль, Иманоль разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)

Год основания "Барселона" (Барселона): 1899

Страна: Испания

Тренер: Эрнесто Вальверде



Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против Эйбар - 22.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2022 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)

Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909

Страна: Испания

Тренер: Иманол Альгвасил



Прошедший поединок команды Реал Сосьедад был сыгран против Осасуна - 22.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2022 и закончился победой команды Реал Сосьедад.

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