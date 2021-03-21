  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Барселона - Реал Сосьедад Смотреть онлайн
В тренде

Барселона - Реал Сосьедад онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 15 августа 2021, 21:00 - Камп Ноу . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
2 - 0
Обновить
перерыв
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Ход матча
19' Пике, Жерар 37' Субименди, Мартин
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
42%
Ничья
33%
Реал Сосьедад
25%
П1: 1.02 Х: 17.00 П2: 55.00
П1: 2.00 Х: 2.75 П2: 4.00
П1: 1.02 Х: 17.00 П2: 55.00
П1: 1.18 Х: 6.91 П2: 26.00
П1: 2.02 Х: 2.80 П2: 4.60
Интересные факты
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Sociedad San Sebastian.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 79% of their matches.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Real Sociedad San Sebastian is 1.6.
  • In LaLiga, Real Sociedad San Sebastian has better performance than FC Barcelona.
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Real Sociedad San Sebastian is 3.4.
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Real Sociedad San Sebastian when FC Barcelona is playing at home is 1-0. 6 matches have ended with this result.
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 4, Real Sociedad San Sebastian won 0, 1 draws.
  • When Real Sociedad San Sebastian is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to Real Sociedad San Sebastian in their last 27 encounters.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Real Sociedad San Sebastian's.
  • FC Barcelona scores 2.39 goals when playing at home and Real Sociedad San Sebastian scores 1.11 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Real Sociedad San Sebastian (in all competitions).
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't won any of their last 4 games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona wins 51% of halftimes, Real Sociedad San Sebastian wins 31%.
  • FC Barcelona scores 2.4 goals in a match against Real Sociedad San Sebastian and Real Sociedad San Sebastian scores 1 goals against FC Barcelona (on average).
  • Real Sociedad San Sebastian have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • When Real Sociedad San Sebastian leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 51% of their matches, Real Sociedad San Sebastian in 31% of their matches.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 5 goals.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Real Sociedad San Sebastian have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Last season FC Barcelona won both games against Real Sociedad San Sebastian (2-1 at home and 6-1 away).
  • During the last 55 meetings, FC Barcelona have won 35 times, there have been 12 draws while Real Sociedad San Sebastian have won 8 times. The goal difference is 118-49 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 27 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 26 times, there have been 1 draws while Real Sociedad San Sebastian have won 0 times. The goal difference is 71-15 in favour of FC Barcelona.
Личные встречи
Барселона
16
Побед
25
Игр
4
Побед
Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2020/2021
21.03.2021 - 22:00 Реал Сосьедад 1 - 6 Завершен Барселона
Суперкубок Испании 2020/2021
13.01.2021 - 22:00 Барселона 1 - 1 Завершен Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2020/2021
16.12.2020 - 21:45 Барселона 2 - 1 Завершен Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2019/2020
07.03.2020 - 19:30 Барселона 0 - 0 Завершен Реал Сосьедад
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Эйбар 0 - 1 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Барселона 1 - 2 Завершен Сельта П
Чемпионат Испании 2020/2021
11.05.2021 - 23:00 Леванте 3 - 3 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2020/2021
08.05.2021 - 17:15 Барселона 0 - 0 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2020/2021
02.05.2021 - 22:00 Валенсия 2 - 3 Завершен Барселона В
Показать больше
Последние матчи - Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Осасуна 0 - 1 Завершен Реал Сосьедад В
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Реал Сосьедад 4 - 1 Завершен Вальядолид В
Чемпионат Испании 2020/2021
12.05.2021 - 23:00 Атлетико 2 - 1 Завершен Реал Сосьедад П
Чемпионат Испании 2020/2021
07.05.2021 - 22:00 Реал Сосьедад 2 - 0 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2020/2021
01.05.2021 - 19:30 Уэска 1 - 0 Завершен Реал Сосьедад П
Показать больше
Главные события
37'
Субименди, Мартин
ГООЛ! Пике, Жерар
19'
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
42%
Ничья
33%
Реал Сосьедад
25%
П1: 1.02 Х: 17.00 П2: 55.00
П1: 2.00 Х: 2.75 П2: 4.00
П1: 1.02 Х: 17.00 П2: 55.00
П1: 1.18 Х: 6.91 П2: 26.00
П1: 2.02 Х: 2.80 П2: 4.60
Составы команд
13
Нето
18
Альба, Жорди
3
Пике, Жерар
24
Эрик Гарсия
2
Дест, Серджиньо
26
Gonzalez, Pedro
5
Серхио Бускетс
21
Френки де Йонг
12
Брайтвайте, Мартин
10
Мемфис Депай
7
Антуан Гризманн
1
Ремиро, Алекс
2
Хосеба Сальдуа
6
Ариц Элустондо
24
Ле Норманд, Робин
12
Муньос, Айен
7
Порту
36
Субименди, Мартин
8
Микель Мерино
11
Аднан Янузай
21
Сильва, Дэвид
21
Микель Оярсабаль
Стартовый состав
  • 12
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 26
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
    19
  • 24
    Эрик Гарсия
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 21
    Сильва, Дэвид
    Полузащитник
  • 21
    Микель Оярсабаль
    Нападающий
  • 7
    Порту
    Полузащитник
  • 36
    Субименди, Мартин
    Полузащитник
    37
  • 8
    Микель Мерино
    Полузащитник
  • 11
    Аднан Янузай
    Полузащитник
  • 2
    Хосеба Сальдуа
    Защитник
  • 6
    Ариц Элустондо
    Защитник
  • 24
    Ле Норманд, Робин
    Защитник
  • 12
    Муньос, Айен
    Защитник
  • 1
    Ремиро, Алекс
    Вратарь
Запасные игроки
  • 27
    Demir, Yusuf
    Полузащитник
  • 28
    Gonzalez Nicolas
  • 31
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 22
    Эмерсон
    Защитник
  • 36
    Tenas, Arnau
    Вратарь
  • 14
    Рей Манай
  • 6
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 30
    Whyte Gavin
  • 27
    Turrientes, Benat
    Полузащитник
  • 22
    Барренечеа, Андер
    Полузащитник
  • 26
    Pacheco Dozagarat, Jon
    Защитник
  • 25
    Баутиста, Йон
    Нападающий
  • 29
    Наварро Роберт
  • 4
    Ильярраменди
    Полузащитник
  • 35
    Lobete, Julen
    Нападающий
  • 16
    Андер Гуевара Лайо
  • 18
    Андони Горосабель Эспиноза
  • 34
    Burgui, Gaizka Ayesa
    Вратарь
Тренеры
  • Рональд Куман
  • Альгвасиль, Иманоль
Статистика матча
4
Удары в створ
Сейвы
3
64%
Владение мячом
36%
3
Удары мимо
10
Штрафные
5
5
Фолы
8
Офсайды
2
3
Угловые
2
Блокировано ударов
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
44'
Д. Силва сыграл рукой. Штрафной для Барсы.
40'
Опасный момент
Муньос не смог прострелить с левого полуфланга. Угловой для гостей.
37'
Желтая карточка
Субименди получил желтую за свой фол.
36'
Педри получил повреждение. Пауза в игре.
32'
Моментов не наблюдается. Игроки Барсы перекатывают мяч.
29'
Барселона продолжает давить. Сосьедад почти всем составом в обороне.
25'
Опасный момент
Ремиро переиграл Депая в очной дуэли. Атака хозяев провалилась.
24'
Шикарный, красивый подкат от Гризманна, но толку 0. Мяч у гостей остался.
21'
Брейтвейт лежит на газоне. Пауза в игре.
19'
Гоооол!!!
Депай забросил мяч со штрафного, Пике пробил головой! 1:0!
15'
Инфо
Владение мячом - 80%/20% в пользу Барсы.
12'
Опасный момент
Удар Гризманна головой с острого угла после подачи партнера с угла поля! Перекладина!
10'
Опасный момент
Удар Гризманна в падении после скидки Альбы! Мимо створа.
7'
Сосьедад не может перейти на чужую половину. Барселона хороша в прессинге.
4'
Ле Норманн схватил Депая за челюсть. Фол, но без желтой.
1'
Брейтвейт пробил с острого угла - Ремиро в порядке. Барса атакует с первых минут.
1'
Свисток
Матч начался!
Барселона, стартовый состав: Нето – Дест, Гарсия, Пике, Альба – Де Йонг, Бускетс, Педри – Гризманн, Депай, Брейтвейт. Запасные: Араухо, Пуч, Манай, Ленгле, Роберто, Роял, Пенья, Демир, Нико, Гави, Балде, Тенас.
Реал Сосьедад, стартовый состав: Ремиро – Сальдуа, Элустондо, Ле Норманн, Муньос – Порту, Субименди, Мерино, Янузай – Силва, Оярсабаль. Запасные: Айеса, Ильярраменди, Гевара, Горосабель, Барренечеа, Баутиста, Пачеко, Туррьентес, Наварро, Лобете.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1-го тура Примеры: Барселона - Реал Сосьедад. Начало поединка - 21:00.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 19:30 - Сегодня ФК Львов ФК Львов 1 ФК Александрия ФК Александрия 1 Завершен 19:30 - Сегодня Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1 Андерлехт Андерлехт 2 Завершен 19:15 - Сегодня Истанбул ББ Истанбул ББ 0 Аланияспор Аланияспор 1 Завершен 19:00 - Сегодня Парма Парма 1 Лечче Лечче 3 Завершен 18:30 - Сегодня Кёльн Кёльн 3 Герта Герта 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Барселона" - Реал Сосьедад 15.08.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 15.08.2021
Время начала матча: 21:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Барселона" (Барселона) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Реал Сосьедад осталась с поражением. Столкновение Реал Сосьедад и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 21.03.2021 закончилось со счетом: 1:6 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Рональд Куман и Альгвасиль, Иманоль разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Реал Сосьедад можно посмотреть 15.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Реал Сосьедад, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против Эйбар - 22.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2022 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Страна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Прошедший поединок команды Реал Сосьедад был сыгран против Осасуна - 22.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2022 и закончился победой команды Реал Сосьедад.

Следите за результатами матча "Барселона" - Реал Сосьедад онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Испании и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен