Шахтер - Оболонь онлайн трансляция матча

На первую половину матча подопечные Валерия Иващенко как-будто и не выходили. Оболонь проиграла все возможные единоборства, была мало инициативной, а количество голов Шахтера ограничивалось только желанием самих дончан атаковать чужие ворота. Коллектив Де Дзерби отметился предельной выдержкой при контроле мяча и поиске пространства на чужой половине, взрываясь лишь в те моменты, когда удавалось вскрывать чужие зоны. Вариативность подходов к чужой штрафной у "горняков" зашкаливала, но вот хотелось бы увидеть ответ от команды напротив.