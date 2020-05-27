  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Шахтер - Оболонь Смотреть онлайн
В тренде

Шахтер - Оболонь онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 20 июля 2021, 18:00
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
5 - 0
Обновить
81'
Оболонь
Киев
Ход матча
Кто победит?
63 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
65%
Ничья
17%
Оболонь
17%
Личные встречи
Шахтер
4
Побед
5
Игр
1
Побед
Оболонь
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
27.05.2020 - 11:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Оболонь
Кубок Украины 2014/2015
23.08.2014 - 19:30 Оболонь 0 - 1 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2011/2012
06.11.2011 - 17:00 Оболонь 0 - 2 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2011/2012
10.07.2011 - 19:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Оболонь
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
09.07.2021 - 19:15 Шахтер 0 - 0 Завершен Шальке Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
05.07.2021 - 18:00 Шахтер 2 - 1 Завершен Тюркгюджю В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
04.07.2021 - 18:00 Шахтер 1 - 2 Завершен Ракув П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
30.06.2021 - 18:00 Шахтер 5 - 0 Завершен Санкт-Иоганн В
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Ингулец В
Показать больше
Последние матчи - Оболонь
Первая лига 2020/2021
12.06.2021 - 17:30 Полесье 1 - 2 Завершен Оболонь В
Первая лига 2020/2021
05.06.2021 - 17:30 Оболонь 0 - 1 Завершен Горняк-Спорт П
Первая лига 2020/2021
31.05.2021 - 19:00 Оболонь 0 - 2 Завершен Верес П
Первая лига 2020/2021
26.05.2021 - 17:00 ФК Краматорск 1 - 2 Завершен Оболонь В
Первая лига 2020/2021
21.05.2021 - 18:00 Оболонь 2 - 1 Завершен Волынь В
Показать больше
Кто победит?
63 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
65%
Ничья
17%
Оболонь
17%
Трансляция
71'
Опасный момент
Мудрику удалось носком бутсы протолкнуть мяч мимо голкипера, после получения передачи в левый фланг штрафной, но вот попасть в створ не удалось.
68'
Савченко с очень дальней дистанции пробил высоко над воротами.
66'
Офсайд у Дентиньо при передаче верхом в зону перед штрафной.
64'
Мудрик слишком тяжело принял заброс в левый фланг штрафной, поэтому пробить уже шансов не имел.
61'
Опасный момент
Дентиньо решил повторить подвиг Педриньо, пробив через себя, после передачи с правого фланга штрафной от конопли, но также не попал под дальнюю штангу!
59'
Тете не пропустили на ударную позицию в зону перед чужой штрафной.
57'
Опасный момент
Судаков не смог попасть в темп прострел Булезы от лицевой на левом фланге штрафной.
54'
Что-то удивительно глупое пытались исполнить игроки Шахтера внутри своей штрафной под прессингом, но обошлись без привозом. Чудом.
52'
Тете пытался исполнить прострел с правого фланга штрафной, однако мяч сошел у него с ноги.
50'
Опасный момент
Федоривский сумел в прыжке достать мяч под перекладиной, после удара Конопли с близкой дистанции в завершении подачи с левого фланга.
47'
Гоооол!!!
ГОЛ! Бондаренко разогнал атаку через левый фланг после чего пошел в касание замыкать обратный прострел Мудрика от лицевой в зону перед вратарской!
46'
Замена
Шахтер (2-й тайм): Пятов — Конопля, Мампасси, Витао, Булеза — Маркос Антонио, Бондаренко — Тете, Судаков, Мудрик — Дентиньо.
Свисток
Второй тайм начался!
На первую половину матча подопечные Валерия Иващенко как-будто и не выходили. Оболонь проиграла все возможные единоборства, была мало инициативной, а количество голов Шахтера ограничивалось только желанием самих дончан атаковать чужие ворота. Коллектив Де Дзерби отметился предельной выдержкой при контроле мяча и поиске пространства на чужой половине, взрываясь лишь в те моменты, когда удавалось вскрывать чужие зоны. Вариативность подходов к чужой штрафной у "горняков" зашкаливала, но вот хотелось бы увидеть ответ от команды напротив.
Свисток
Перерыв. 4:0 в нашем матче по итогам первой половины.
44'
Дончане не упускают возможность повозить соперников контролем мяча.
41'
Опасный момент
Додо в касание замкнул в дальней стороне штрафной прострел с левого фланга от Корниенко, но голкипер отразил летящий по штангу мяч!
39'
Гоооол!!!
ГОЛ! Соломон с левого фланга штрафной попал своим ударом в соперника, после чего мяч полетел в ворота, но Бородай рукой перевел его в перекладину, после чего, вместо красной и пенальти, получил добивание от Траоре!
37'
Гоооол!!!
ГОЛ! Пушка со страшной силы зашла от Майкона из полукруга у штрафной, после скидки с правого фланга штрафной от Педриньо!
36'
Корниенко не дали завершить ударом скидку грудью от Траоре в центр штрафной.
34'
Опасный момент
Педриньо исполнял подкрутку из полукруга у штрафной, но опустил мяч уже за правой девяткой!
32'
Патрик давал черпак на правый фланг штрафной, но защитники вынесли.
30'
Опасный момент
Траоре не смог перебросить голкипера с близкой дистанции в правом фланге вратарской, после передачи Додо!
27'
Офсайд
Корниенко влез в офсайд при передаче на левый фланг атаки.
25'
Опасный момент
Федоривский прочитал попытку подкрутки со средней дистанции под правую штангу от Соломона!
22'
Опасный момент
А вот и удар через себя от Педриньо из центра штрафной в пляжном стиле, после приема подачи Патрика от лицевой с левого фланга на грудь! В сторону от дальней штанги!
20'
Бородай опасно катился под Соломона в правом фланге штрафной, но мяч из-под ног соперника выбил.
18'
Гоооол!!!
ГОЛ! Траоре исполнил столба при игре в пас с Соломоном в правом фланге чужой штрафной, после чего Манор ворвался к углу вратарской, и пробил в ближний верхом!
16'
Опасный момент
Федоривский в волейбольном стиле отразил дальний удар Патрика из центральной зоны перед штрафной.
14'
Матвиенко под прессингом Чорния в центральном круге пришлось подключать Трубина к розыгрышу дабы просто не потерять мяч.
12'
Запускали Траоре передачей на ход в правый фланг штрафной, но защитники вовремя сомкнулись.
10'
Так и не появился мяч у Оболони под контролем после пропущенного.
8'
Гоооол!!!
АВТОГОЛ! Соломон с левого фланга исполнил подачу на дальнюю штангу, а Осман срезал ее в свои ворота!
5'
Додо пробил над воротами с острого угла на правом фланге штрафной.
3'
Шахтер закручивает пас вокруг чужой штрафной, но внутрь не заходит.
Запасные: Литвиненко, Прокопенко, Лукьянчук, Глошардин, Безуглый, Лобов, Савченко, Щебетун, Скидан, Батальский.
Инфо
Оболонь: Федоривский — Майданевич, Бородай, Мате, Осман — Покотилюк, Матяж — Мединский, Слободян, Мурза — Черний.
1'
Дончане плотно играют в пас на чужой половине.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Шевченко, Пятов, Витао, Конопля, Мампасси, Булеза, Маркос Антонио, Тете, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Коноплянка, Дентиньо, Сикан.
Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко — Майкон, Степаненко — Педриньо, Алан Патрик, Соломон — Траоре.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча. На поле стадиона НСК "Олимпийский" (Киев, Украина) сыграют донецкий Шахтер и киевская Оболонь.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
20.07.2021 в 18:31
Отсутствие реального доступа к просмотру матчей Шахтёра на этапе подготовки к сезону не добавляет популярности команде.Только закончился матч Динамо который смотрели больше 50 тыс. человек и всё доступно а у вас сплошное мутилово.
Ответить
+1
0
karakovec (Мирноград)
20.07.2021 в 18:24
Вход на стадион бесплатно, а показать для болельщиков Донбасса ...... даже не хочется ничего говорить про нынешнее руководство клуба. Козлы я в 1960 году, если не смог найти телевизор, мог слушать пр радио, а сейчас следите за текстовой информацией. Следите вы за ней сами
Ответить
+1
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
20.07.2021 в 19:06
На Шахтар-ТБ йде пряма трансляція.
Ответить
0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
20.07.2021 в 18:04
у нас есть ТВ и КП а вот радио нет --ШД клоуны всё в секрете
Ответить
0
0


Последние матчи
Завершен 16:00 - Сегодня Динамо Динамо 0 Атлетик Атлетик 1 Завершен 20:45 - 18.07.2021 Витебск Витебск 2 Неман Неман 0 Завершен 19:00 - 18.07.2021 СК Днепр-1 СК Днепр-1 0 Заря Заря 1 Завершен 18:45 - 18.07.2021 Славия Мозырь Славия Мозырь 1 Ислочь Ислочь 1 Завершен 18:00 - 18.07.2021 Десна Десна 2 Верес Верес 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Шахтер - Оболонь 20.07.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Оболонь (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 20.07.2021
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Оболонь (Киев):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Оболонь в предыдущем футбольном матче 27.05.2020 закончилось со счетом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Оболонь можно посмотреть 20.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Оболонь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Шальке - 09.07.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Павел Яковенко

Предыдущий матч команды Оболонь был сыгран против Полесье - 12.06.2021, в рамках турнира Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Оболонь.

Следите за результатами матча Шахтер - Оболонь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Контрольные матчи клубов УПЛ и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен