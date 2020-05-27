Шахтер - Оболонь онлайн трансляция матча

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Оболонь (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022.
Дата проведения матча: 20.07.2021
Время начала матча: 18:00
История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Оболонь (Киев):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Оболонь в предыдущем футбольном матче 27.05.2020 закончилось со счетом: 4:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби
Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Шальке - 09.07.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Павел Яковенко
Предыдущий матч команды Оболонь был сыгран против Полесье - 12.06.2021, в рамках турнира Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Оболонь.
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