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ФК Минай - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 31 июля 2021, 17:00 - Mynay-Arena . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Виталий Романов
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
0 - 0
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перерыв
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
4' Александр Петрусенко 13' Шасталь, Дмитрий 39' Максим Третьяков 45' Владислав Бабогло
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
33%
Ничья
17%
ФК Александрия
50%
П1: 4.57 Х: 2.92 П2: 2.03
П1: 3.75 Х: 2.60 П2: 2.20
П1: 4.57 Х: 2.92 П2: 2.03
П1: 4.57 Х: 2.92 П2: 2.03
П1: 4.40 Х: 2.75 П2: 2.16
Интересные факты
  • Александрия не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Александрия проиграл 6 выездных матчей подряд.
  • Александрия проиграл 4 матчей подряд.
  • FC MINAJ проиграл 5 матчей подряд.
  • FC MINAJ выигрывает первый тайм в 18% матчей, Александрия выигрывает в 33% матчей.
  • FC MINAJ выигрывает первую половину матча в 18% случаев, Александрия выигрывает в 33%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Александрия's performance of the last 5 matches is better than FC MINAJ's.
  • Недавнее выступление команды Александрия в "Премьер-Лига" лучше, чем у команды FC MINAJ.
  • Команда Александрия проиграла лишь 1 из последних 3 встреч против команды FC MINAJ (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда FC MINAJ выиграла 1, команда Александрия выиграла 2, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Александрия.
  • В их последнюю встречу команда Александрия победила в 3 гол(а).
  • FC MINAJ забивает 0.33 гола за матч против команды Александрия, а Александрия забивает 2 гола против команды FC MINAJ (в среднем).
  • FC MINAJ забивает 0.86 гола, играя дома, а Александрия забивает 0.75 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC MINAJ и Александрия - 2.33.
  • Когда FC MINAJ лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC MINAJ% своих матчей.
  • Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Когда FC MINAJ проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC MINAJ% своих матчей.
  • Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC MINAJ и Александрия - 1.
  • FC MINAJ пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Игры прошлого года: 1-0 (FC MINAJ дома) и 3-0 (Александрия дома).
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Минай
1
Побед
3
Игр
2
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 17:00 ФК Александрия 3 - 0 Завершен ФК Минай
Кубок Украины 2020/2021
02.12.2020 - 16:30 ФК Александрия 3 - 0 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 14:00 ФК Минай 1 - 0 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - ФК Минай
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
13.07.2021 - 17:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 ФК Минай 0 - 4 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 17:00 Заря 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2020/2021
24.04.2021 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен ФК Минай П
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 19:30 Заря 0 - 1 Завершен ФК Александрия В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
17.07.2021 - 18:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен Кривбасс Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
17.07.2021 - 16:00 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Кривбасс Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
07.07.2021 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен ФК Александрия П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
23.06.2021 - 16:00 Заря 2 - 2 Завершен ФК Александрия Н
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Новости команд
Главные события
45'
Владислав Бабогло
39'
Максим Третьяков
13'
Шасталь, Дмитрий
Александр Петрусенко
4'
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
33%
Ничья
17%
ФК Александрия
50%
П1: 4.57 Х: 2.92 П2: 2.03
П1: 3.75 Х: 2.60 П2: 2.20
П1: 4.57 Х: 2.92 П2: 2.03
П1: 4.57 Х: 2.92 П2: 2.03
П1: 4.40 Х: 2.75 П2: 2.16
Составы команд
Стартовый состав
  • 11
    Евгений Селезнев
    Нападающий
  • 2
    Veklyak, Bogdan
    Защитник
  • 25
    Gorin, Oleg
    Полузащитник
  • 9
    Дмитрий Билоног
    Нападающий
  • 13
    Lykhovydko, Victor
    Полузащитник
  • 7
    Kuliiev, Eldar
    Полузащитник
  • 1
    Kucher, Danilo
  • 8
    Хахлов, Олексий
    Полузащитник
  • 17
    Данило Кныш
    Нападающий
  • 3
    Chato
    Защитник
  • 6
    Александр Петрусенко
    Полузащитник
    4
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 90
    Каспарс Дубра
    Защитник
  • 99
    Устименко, Денис
    Нападающий
  • 29
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 27
    Demchenko, Oleksandr
    Полузащитник
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
    39
  • 34
    Иван Калюжный
  • 7
    Шасталь, Дмитрий
    Полузащитник
    13
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 14
    Владислав Бабогло
    Защитник
    45
Запасные игроки
  • 19
    Андрей Семенко
    Защитник
  • 23
    Meskhi, Mikheil
  • 44
    Matic, Mislav
    Защитник
  • 52
    Kovalenko, Bogdan
    Нападающий
  • 90
    Байдал, Антон
    Полузащитник
  • 35
    Alexander, Kemkin
  • 33
    Игорь Гончар
    Полузащитник
  • 10
    Ahmedzadeh, Rustam
    Защитник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Нападающий
  • 9
    Спинелли, Клаудио
    Нападающий
  • 70
    Novikov, Andrey
    Нападающий
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 23
    Владимир Одарюк
    Нападающий
  • 17
    Олег Кожушко
    Нападающий
  • 16
    Кирилл Дрышлюк
    Полузащитник
  • 15
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 2
    Александр Мельник
    Защитник
  • 12
    Gorokh, Valentin
    Вратарь
Тренеры
  • Василий Кобин
  • Gura, Yury
Статистика матча
46%
Владение мячом
54%
1
ЖК
3
12
Штрафные
4
4
Фолы
10
Офсайды
2
1
Блокировано ударов
2
Угловые
2
2
Удары мимо
1
1
Удары в створ
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
45'
Желтая карточка
Желтая Бабогло за фол против Селезнева.
43'
Опасный момент
Селезнев пробил через себя после подачи с углового. Билык спас команду гостей.
41'
Опасный момент
Бабогло развил атаку своей команды, приблизился к чужой штрафной и пальнул под перекладину! Кучер потащил!
39'
Желтая карточка
Третьяков снова в центре внимания. Максим получил желтую за фол против Лиховидько.
38'
Ковалец нанес удар издали! Мяч летит мимо дальней штанги.
34'
Мирошниченко сфолил в атаке. Свободный для хозяев.
33'
Офсайд
Третьяков снова в положении вне игры.
29'
Опасный момент
Кныш нанес удар со штрафного! Мимо створа мяч летит!
28'
Калюжный снес Горина на подходе к штрафной. Стандарт для Миная.
26'
Очень медленно развивается поединок. Команды "застряли" в центре поля.
22'
Третьяков сфолил в атаке против Багайоко.
20'
Офсайд
Хорошая передача на Третьякова, на правый фланг, но Максим оказался в офсайде.
19'
Фол Бабогло против Селезнева. Обошлось без желтой.
16'
Инфо
По владению мячом впереди Александрия - 55%/45%.
13'
Хахлев получает помощь медиков. Пауза в игре.
12'
Желтая карточка
Желтая Шасталу за фол против Кныша.
10'
Опасный момент
Билоног развернулся на подходе к штрафной. Удар! Мяч прилетел в Цурикова.
9'
Неплохая передача Селезнева в обострение не прошла. Бабогло перехватил мяч.
7'
Минай владеет мячом и пытается развить атаку. Александрия в обороне.
4'
Желтая карточка
Петрусенко получил желтую за фол против Устименко.
3'
Опасный момент
Хахлев увидел забегание Билонога и навесил с левого фланга. Дмитрий не смог пробить головой как следует.
1'
Свисток
Матч начался!
Минай, стартовый состав: Кучер — Багайоко, Лиховидько, Векляк, Горин, Кныш — Кулиев, Петрусенко, Хахлев — Селезнев, Билоног. Запасные: Кемкин, Семенко, Коваленко, Матич, Ахмедзаде, Байдал, Месхи, Вишневский, Гончар.
Александрия, стартовый состав: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Калюжный, Демченко, Ковалец — Шастал, Устименко, Третьяков. Запасные: Горох, Мельник, Стецьков, Спинелли, Дрышлюк, Кожушко, Одарюк, Копина, Новиков.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го тура УПЛ: Минай - Александрия. Начало поединка - 17:00.
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Анонс матча ФК Минай - ФК Александрия 31.07.2021, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Минай (Минай) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 31.07.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Минай (Минай) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 20.02.2021 закончилось с такими результатами: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Василий Кобин и Gura, Yury разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - ФК Александрия можно посмотреть 31.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против Ворскла - 13.07.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Заря - 25.07.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Александрия.

Следите за результатами матча ФК Минай - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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