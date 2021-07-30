ФК Минай - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Поединок между командой ФК Минай (Минай) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Mynay-Arena.
Дата проведения матча: 31.07.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между ФК Минай (Минай) и командой ФК Александрия (Александрия):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 20.02.2021 закончилось с такими результатами: 3:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Василий Кобин и Gura, Yury разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин
Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против Ворскла - 13.07.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Юрий Гура
Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Заря - 25.07.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Александрия.
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