ФК Минай - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Александрия не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.

Александрия проиграл 6 выездных матчей подряд.

Александрия проиграл 4 матчей подряд.

FC MINAJ проиграл 5 матчей подряд.

FC MINAJ выигрывает первый тайм в 18% матчей, Александрия выигрывает в 33% матчей.

FC MINAJ выигрывает первую половину матча в 18% случаев, Александрия выигрывает в 33%.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Александрия's performance of the last 5 matches is better than FC MINAJ's.

Недавнее выступление команды Александрия в "Премьер-Лига" лучше, чем у команды FC MINAJ.

Команда Александрия проиграла лишь 1 из последних 3 встреч против команды FC MINAJ (во всех соревнованиях).

Из последних 3 встреч команда FC MINAJ выиграла 1, команда Александрия выиграла 2, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Александрия.

В их последнюю встречу команда Александрия победила в 3 гол(а).

FC MINAJ забивает 0.33 гола за матч против команды Александрия, а Александрия забивает 2 гола против команды FC MINAJ (в среднем).

FC MINAJ забивает 0.86 гола, играя дома, а Александрия забивает 0.75 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами FC MINAJ и Александрия - 2.33.

Когда FC MINAJ лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC MINAJ% своих матчей.

Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Когда FC MINAJ проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC MINAJ% своих матчей.

Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC MINAJ и Александрия - 1.

FC MINAJ пропускает в каждом из последних 7 матчах.