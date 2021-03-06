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Боруссия - Бавария онлайн трансляция матча

Суперкубок Германии - 17 августа 2021, 21:30 - Сигнал Идуна Парк
Главный судья: Саша Штегеманн
Рейтинг матча:
Боруссия
Дортмунд
1 - 2
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73'
Бавария
Мюнхен
Ход матча
22' Никлас Зюле 25' Марко Ройс 32' Махмуд Дауд 41' Роберт Левандовски
49' Кингсли Коман Вышел: Лерой Сане 49' Томас Мюллер 58' Moukoko, Youssoufa Вышел: Мален, Дониэлл
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
45%
Ничья
27%
Бавария
27%
П1: 10.90 Х: 3.99 П2: 1.38
П1: 10.00 Х: 2.50 П2: 2.75
П1: 10.90 Х: 3.99 П2: 1.38
П1: 11.90 Х: 4.03 П2: 1.35
П1: 2.95 Х: 3.20 П2: 2.50
Интересные факты
  • Из последних 5 встреч команда Боруссия Дортмунд выиграла 0, команда Бавария Мюнхен выиграла 5, 0 ничьи.
  • Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Бавария Мюнхен без побед в последних 5 играх.
  • Боруссия Дортмунд выигрывает первый тайм в 41% матчей, Бавария Мюнхен выигрывает в 52% матчей.
  • Боруссия Дортмунд забивает 2.21 гола, играя дома, а Бавария Мюнхен забивает 2.2 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Боруссия Дортмунд имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Боруссия Дортмунд (во всех соревнованиях).
  • Когда Бавария Мюнхен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Боруссия Дортмунд забивает 1.2 гола за матч против команды Бавария Мюнхен, а Бавария Мюнхен забивает 3 гола против команды Боруссия Дортмунд (в среднем).
  • Боруссия Дортмунд выиграл 7 домашних матчей подряд.
  • Недавнее выступление команды Боруссия Дортмунд в "Суперкубок" лучше, чем у команды Бавария Мюнхен.
  • Когда Боруссия Дортмунд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Боруссия Дортмунд и Бавария Мюнхен 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Боруссия Дортмунд и Бавария Мюнхен - 2.2.
  • Боруссия Дортмунд's performance of the last 5 matches is better than Бавария Мюнхен's.
  • У команды Бавария Мюнхен серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Боруссия Дортмунд иБавария Мюнхен, когда Боруссия Дортмунд играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.
  • Когда Бавария Мюнхен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Боруссия Дортмунд без побед над Бавария Мюнхен в последних 5 играх.
  • Боруссия Дортмунд выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Бавария Мюнхен выигрывает в 52%.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Боруссия Дортмунд и Бавария Мюнхен - 4.2.
  • Бавария Мюнхен пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Во время последних 75 встреч, команда Боруссия Дортмунд выиграла 18 раз, 21 раз сыграла вничью, в то время как команда Бавария Мюнхен выиграла 36 раз. Разница забитых и пропущенных голов 140-86 в пользу команды Бавария Мюнхен
  • За последние 35 встреч когда команда Боруссия Дортмунд играла дома, команда Боруссия Дортмунд выиграла 13 раз, 10 сыграла в ничью и 12 победы команды Бавария Мюнхен. Разница голов 46-44 в пользу команды Бавария Мюнхен.
Личные встречи
Боруссия
10
Побед
35
Игр
19
Побед
Бавария
Чемпионат Германии 2020/2021
06.03.2021 - 19:30 Бавария 4 - 2 Завершен Боруссия
Чемпионат Германии 2019/2020
07.11.2020 - 19:30 Боруссия 2 - 3 Завершен Бавария
Суперкубок Германии 2021
30.09.2020 - 21:30 Бавария 3 - 2 Завершен Боруссия
Чемпионат Германии 2021
26.05.2020 - 19:30 Боруссия 0 - 1 Завершен Бавария
Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Боруссия 5 - 2 Завершен Айнтрахт В
Кубок Германии 2021/2022
07.08.2021 - 21:45 Вехен Висбаден 0 - 3 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2020/2021
22.05.2021 - 16:30 Боруссия 3 - 1 Завершен Байер В
Кубок Германии 2020/2021
13.05.2021 - 21:45 РБ Лейпциг 1 - 4 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2020/2021
08.05.2021 - 16:30 Боруссия 3 - 2 Завершен РБ Лейпциг В
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Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2021/2022
13.08.2021 - 21:30 Боруссия 1 - 1 Завершен Бавария Н
Чемпионат Германии 2020/2021
22.05.2021 - 16:30 Бавария 5 - 2 Завершен Аугсбург В
Чемпионат Германии 2020/2021
15.05.2021 - 16:30 Фрайбург 2 - 2 Завершен Бавария Н
Чемпионат Германии 2020/2021
08.05.2021 - 19:30 Бавария 6 - 0 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2020/2021
24.04.2021 - 16:30 Майнц 2 - 1 Завершен Бавария П
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Главные события
Moukoko, Youssoufa
Вышел: Мален, Дониэлл
58'
49'
Кингсли Коман
Вышел: Лерой Сане
49'
Томас Мюллер ГООЛ!
41'
Роберт Левандовски ГООЛ!
Махмуд Дауд
32'
Марко Ройс
25'
22'
Никлас Зюле
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
45%
Ничья
27%
Бавария
27%
П1: 10.90 Х: 3.99 П2: 1.38
П1: 10.00 Х: 2.50 П2: 2.75
П1: 10.90 Х: 3.99 П2: 1.38
П1: 11.90 Х: 4.03 П2: 1.35
П1: 2.95 Х: 3.20 П2: 2.50
Составы команд
21
Грегор Кобель
14
Нико Шульц
16
Мануэль Аканджи
28
Аксель Витсель
30
Феликс Пасслак
11
Джованни Рейна
8
Махмуд Дауд
26
Bellingham, Jude
11
Марко Ройс
23
Халанд, Эрлинг
18
Moukoko, Youssoufa
1
Мануэль Нойер
44
Stanisic, Josip
4
Упамекано, Дайот
15
Никлас Зюле
19
Дэвис, Альфонсо
6
Киммих, Йосуа
18
Леон Горецка
20
Кингсли Коман
25
Томас Мюллер
10
Гнабри, Серже
9
Роберт Левандовски
Стартовый состав
  • 11
    Марко Ройс
    Полузащитник
    25
  • 23
    Халанд, Эрлинг
    Нападающий
  • 18
    Moukoko, Youssoufa
    Нападающий
    58
  • 11
    Джованни Рейна
  • 8
    Махмуд Дауд
    32
  • 26
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
  • 14
    Нико Шульц
    Защитник
  • 16
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 28
    Аксель Витсель
    Полузащитник
  • 30
    Феликс Пасслак
    Полузащитник
  • 21
    Грегор Кобель
    Вратарь
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
    41
  • 20
    Кингсли Коман
    Полузащитник
    49
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
    49
  • 10
    Гнабри, Серже
    Полузащитник
  • 6
    Киммих, Йосуа
    Защитник
  • 18
    Леон Горецка
    Полузащитник
  • 44
    Stanisic, Josip
    Защитник
  • 4
    Упамекано, Дайот
    Защитник
  • 15
    Никлас Зюле
    Защитник
    22
  • 19
    Дэвис, Альфонсо
    Полузащитник
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
Запасные игроки
  • 8
    Делай, Томас
    Полузащитник
  • 20
    Reinier
  • 21
    Мален, Дониэлл
    Нападающий
  • 27
    Тиггес, Штеффен
    Нападающий
  • 39
    Мариус Волф
  • 47
    Papadopoulos, Antonios
    Полузащитник
  • 35
    Марвин Хитц
    Вратарь
  • 36
    Knauff, Ansgar
    Нападающий
  • 46
    Pasalic, Marco
    Полузащитник
  • 26
    Свен Ульрайх
    Вратарь
  • 3
    Ричардс Омар
  • 19
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 13
    Эрик-Максим Шупо-Мотинг
    Нападающий
  • 28
    Ричардс, Крис
    Защитник
  • 20
    Сарр, Боуна
    Защитник
  • 23
    Куасси, Ньянзу Тангуй
    Защитник
  • 24
    Толиссо, Корентен
    Полузащитник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Полузащитник
Тренеры
  • Марко Росе
  • Юлиан Нагельсманн
Статистика матча
50%
Владение мячом
50%
8
Штрафные
15
11
Фолы
8
4
Угловые
4
2
Удары мимо
3
Блокировано ударов
4
4
Офсайды
5
Удары в створ
2
Сейвы
4
2
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
64'
Гоооол!!!
ГОЛ! Аканджи пасом через половину поля на правый фланг штрафной нашел Пасслака, тот сбросил на Беллингэма, Джуд покатил на Ройса, а Марко пробил в правую девятку!
62'
Бавария поняла, что дело пахнет жаренным, поэтому сейчас консервирует темп игры контролем.
60'
Пасслак простреливал с правого фланга, но Дэвис встал на пути мяча. Дортмунд цементируется на чужой половине.
58'
Замена
Мален вышел на замену Мукоко.
56'
Витсель красиво кинул через бедро Гнабри в правом фланге обороны, но при этом чисто отобрал мяч.
54'
Аканжи замыкал головой у вратарской подачу со штрафного от Рейны с правого фланга, но пробил выше ворот.
52'
Офсайд
Дауд запустил Холанда в зону перед штрафной передачей со своей половины, после чего Эрлинга переиграл Нойера, но залез до этого в офсайд.
49'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мюллер расстрелял пустые ворота, после ошибки Кобеля, не сумевшего перехватить простел с левого фланга от Дэвиса!
49'
Замена
Сане вышел вместо Комана.
47'
Сане уже переоделся! Что с Команом?
46'
Боруссия контролирует мяч с перерыв минут второго тайма.
Свисток
Второй тайм начался!
Темп игры команд в первом тайме не оставил бы равнодушным никого. Очень равная игра, в которой сначала доминировали гости, затем — хозяева, и так чередовалось очень много раз. Голевые моменты также сменяли друг друга порциями, но Баварии удалось сказать более веское словцо в концовке тайма. На Левандовски дежурно посвистели, но ему все равно — команда ушла на перерыв с преимуществом на табло. При таком футболе, недооценивать этот момент будет большой ошибкой.
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, 1 мин.
44'
Рейна и Коман жестко столкнулись на правом фланге обороны Баварии.
42'
Дортмунд имел шансы, но пропустил.
41'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подача с левого фланга от Гнабри была завершена перед вратарской Левандовски с помощью удара головой!
39'
Опасный момент
Холанд принял заброс на правый фланг штрафной, но Нойера не смог переиграть!
38'
Опасный момент
Как же сочной поймал Коман мяч при передаче верхом на правый фланг штрафной верхом, но пробил мимо дальней штанги!
36'
Офсайд
Мукоко спокойно отыграл Нойера, после передачи на свидание с голкипером от Холанда в центр штрафной, но этот пас пришелся в офсайд.
34'
Опасный момент
Киммих хитро разыграл штрафной на левом фланге передачей на ближний угол вратарской, после чего Мюллер расстреливал ворота, но защитник подставился, как и затем был блокирован удар Левандовски с добивания. Без рук!
32'
Желтая карточка
Дауд опасно сыграл накладкой против Комана в центре поля.
31'
Опасный момент
Нойер парировал удар с правого фланга штрафной от Мукоко.
29'
Холанд отдавал передачей с левого фланга в зону перед штрафной, но перед Мукоко выскочил Дэвис.
27'
Гости пытаются перетащить мяч на чужую половину.
26'
Желтая карточка
Ройс предупрежден за несдержанность.
25'
Ройс поцапался с Киммихом.
24'
Опасный момент
Подкрученный удар со штрафного от Ройса прошел над левой девяткой.
23'
Желтая карточка
Зюле срубил Холанда перед входом в правый фланг своей штрафной.
22'
Мюллер неудачно исполнил скидку головой после подачи углового с правого фланга.
20'
Опасный момент
Дауд нашел тонким пасом на ход в центр штрафной Ройса, но Марко не смог один в один переиграть Нойера! Сейв ногами!
18'
Боруссия немного подержала мяч в центре поля, но быстро ошиблась при простой передаче.
16'
Опасный момент
Пасслака зажали у штрафной на фланге, после чего пошел прострел на ближнюю для Комана, но Кингсли пробил выше!
15'
Уголовой
Фол Левандовски в чужой вратарской при подаче со стандарта.
14'
Опасный момент
Гнабри удачно сбросил диагональ на правый фланг штрафной на Мюллера, после чего удар в падении от Томаса был блокирован.
12'
Прострел Пасслака с правого фланга перехватил Дэвис.
10'
Бавария прочувствовала прессинг, и сейчас очень качественно жмет.
9'
В очередной раз поджала Бавария у чужой штрафной, Коман перехватил на левом фланге, но на дальнюю для Левандовски подал неудачно.
8'
Витсель на угловой вынес мяч, после подачи Гнабри с левого фланга.
7'
Рейна влетел в корпус Горецки на правом фланге обороны.
6'
Пас с левого фланга обороны в штрафную от Шульца подарил мяч Гнабри, но Серж исполнил что-то невнятное на Левандовски.
5'
Зюле не пустил Холанда к мячу на левом фланге атаки.
4'
Кобель забрал неточную подачу Киммиха со стандарта.
3'
Дауд сбил Киммиха на правом фланге обороны.
2'
Пас Ройса с правого фланга на Холанда пошел прямиком в руки Нойеру.
2'
Боруссия играет более агрессивно на чужой половине.
1'
Очень сумбурное начало.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Ульрайх, О. Ричардс, Сане, Чупо-Мотинг, К. Ричардс, Сарр, Ньянзу, Толиссо, Мусиала.
Бавария: Нойер — Станишич, Упамекано, Зюле, Дэвис — Киммих, Горецка — Коман, Мюллер, Гнабри — Левандовски.
Запасные: Хитц, Дилейни, Рейнир, Мален, Тиггес, Кнауфф, Вольф, Пашалич, Пападопулос.
Боруссия Д: Кобель — Пасслак, Витсель, Аканжи, Шульц — Дауд, Беллингэм, Рейна — Ройс — Мукоко, Холанд.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Саша Штегеманн (Кельн, Германия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка финального поединка Суперкубка Германии. На поле стадиона "Зигналь Идуна Парк" (Дортмунд, Германия) сыграют дортмундская Боруссия и мюнхенская Бавария.
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Комментарии(1)
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Vlad21
17.08.2021 в 21:56
Вот такую игру ногой в рамке должен показывать и один и другой вратарь нашей сборной. А это значит нужно хорошо растягивать ноги, до уровня шпагата. А то, только и пытаются прыгать.
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Анонс матча "Боруссия" - "Бавария" 17.08.2021, Суперкубок Германии

Поединок между командой "Боруссия" (Дортмунд) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Германии 2021, матч начнется на стадионе Сигнал Идуна Парк.

Дата проведения матча: 17.08.2021
Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Боруссия" (Дортмунд) и командой "Бавария" (Мюнхен):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Бавария", тогда как команда "Боруссия" осталась с поражением. Столкновение "Бавария" и "Боруссия" в предыдущем футбольном матче 06.03.2021 закончилось со счетом: 4:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Марко Росе и Юлиан Нагельсманн разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Боруссия" - "Бавария" можно посмотреть 17.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Суперкубок Германии. Текстовую трансляцию матча "Боруссия" - "Бавария", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе

Прошедший поединок команды "Боруссия" был сыгран против Айнтрахт - 14.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Боруссия".

Команда гостей

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Предыдущий поединок команды "Бавария" был сыгран против Боруссия - 13.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Боруссия" - "Бавария" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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