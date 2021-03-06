Боруссия - Бавария онлайн трансляция матча

Анонс матча "Боруссия" - "Бавария" 17.08.2021, Суперкубок Германии

Поединок между командой "Боруссия" (Дортмунд) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Германии 2021, матч начнется на стадионе Сигнал Идуна Парк.

Дата проведения матча: 17.08.2021

Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Боруссия" (Дортмунд) и командой "Бавария" (Мюнхен):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Бавария", тогда как команда "Боруссия" осталась с поражением. Столкновение "Бавария" и "Боруссия" в предыдущем футбольном матче 06.03.2021 закончилось со счетом: 4:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Марко Росе и Юлиан Нагельсманн разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Боруссия" (Дортмунд)

Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909

Страна: Германия

Тренер: Марко Розе



Прошедший поединок команды "Боруссия" был сыгран против Айнтрахт - 14.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Боруссия".

Команда гостей

Название: "Бавария" (Мюнхен)

Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900

Страна: Германия

Тренер: Юлиан Нагельсманн



Предыдущий поединок команды "Бавария" был сыгран против Боруссия - 13.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился ничьей.

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