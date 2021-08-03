Генк - Шахтер онлайн трансляция матча

Анонс матча Генк - Шахтер 03.08.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой Генк (Генк) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Luminus Arena.

Дата проведения матча: 03.08.2021

Время начала матча: 21:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Генк (Генк)

Год основания Генк (Генк): 1923

Страна: Бельгия

Тренер: Питер Мас



Прошедший поединок команды Генк был сыгран против Остенде - 30.07.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2021/2022 и закончился победой команды Остенде.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Роберто Де Дзерби



Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против ФК Львов - 30.07.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

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