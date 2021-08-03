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Генк - Шахтер онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 03 августа 2021, 21:00 - Luminus Arena . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Генк
Генк
0 - 0
Обновить
8'
Шахтер
Донецк
Ход матча
Кто победит?
56 Пользователей сделало свой выбор
Генк
13%
Ничья
18%
Шахтер
70%
П1: 2.47 Х: 3.61 П2: 2.86
П1: 2.50 Х: 2.60 П2: 3.00
П1: 2.47 Х: 3.61 П2: 2.86
П1: 2.49 Х: 3.54 П2: 2.89
П1: 2.65 Х: 2.75 П2: 3.20
Интересные факты
  • КРК Генк без побед в последних 6 играх.
  • ФК Шахтер не проигрывает в последних 4 играх.
  • КРК Генк сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • КРК Генк выигрывает первый тайм в 37% матчей, ФК Шахтер выигрывает в 38% матчей.
  • КРК Генк выигрывает первую половину матча в 37% случаев, ФК Шахтер выигрывает в 38%.
  • ФК Шахтер's performance of the last 5 matches is better than КРК Генк's.
  • КРК Генк забивает 2.19 гола, играя дома, а ФК Шахтер забивает 1.46 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда КРК Генк лидирует 1-0 дома, они побеждают в КРК Генк% своих матчей.
  • Когда ФК Шахтер лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Шахтер% своих матчей.
  • Когда КРК Генк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в КРК Генк% своих матчей.
  • Когда ФК Шахтер проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Шахтер% своих матчей.
  • КРК Генк пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • КРК Генк забивал хотя бы раз в последних 28 матчах.
Прогноз на матч
Последние матчи - Генк
Чемпионат Бельгии 2021/2022
30.07.2021 - 21:45 Генк 3 - 4 Завершен Остенде П
Чемпионат Бельгии 2021/2022
23.07.2021 - 21:45 Стандард 1 - 1 Завершен Генк Н
Суперкубок Бельгии 2021/2022
17.07.2021 - 21:45 Брюгге 3 - 2 Завершен Генк П
Чемпионат Бельгии 2020/2021
23.05.2021 - 19:30 Брюгге 1 - 2 Завершен Генк В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
20.05.2021 - 19:30 Генк 4 - 0 Завершен Ройял Антверпен В
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Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
30.07.2021 - 19:00 ФК Львов 0 - 3 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021/2022
24.07.2021 - 19:30 Шахтер 2 - 1 Завершен Ингулец В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
20.07.2021 - 18:00 Шахтер 5 - 0 Завершен Оболонь В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
09.07.2021 - 19:15 Шахтер 0 - 0 Завершен Шальке Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
05.07.2021 - 18:00 Шахтер 2 - 1 Завершен Тюркгюджю В
Показать больше
Кто победит?
56 Пользователей сделало свой выбор
Генк
13%
Ничья
18%
Шахтер
70%
П1: 2.47 Х: 3.61 П2: 2.86
П1: 2.50 Х: 2.60 П2: 3.00
П1: 2.47 Х: 3.61 П2: 2.86
П1: 2.49 Х: 3.54 П2: 2.89
П1: 2.65 Х: 2.75 П2: 3.20
Live Zone
Трансляция
6'
Соломон хромает посл фола Ито. Арбитр решил не доставать карточки в этом эпизоде.
5'
Горняки завладели мячом. Гости пока не идут ввперед.
3'
Шахтер активно прессингует хозяев. Мяч держится в середине поля.
1'
Свисток
Матч начался!
Генк, стартовый состав: Вандервоордт — Муньос, Садик, Лукуми, Артеага — Ндайишимие, Хейнен, Грошовски — Бонгонда — Онуачу, Ито. Запасные: Шамбаре, Лейсен, Маккензи, Дессерс, Тома, Гесенс, Эйтинг, Ойн, Пейнтсил, Немет, Торстведт, Куэста.
Шахтер, стартовый состав: Трубин — Додо, Марлон, Витао, Матвиенко — Майкон, Маркос Антонио — Тете, Педриньо, Соломон — Траоре. Запасные: Пятов, Кривцов, Степаненко, Дентиньо, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Конопля, Исмаили, Корниенко.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов: Генк - Шахтер. Начало поединка - 21:00.
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Комментарии(2)
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avatar
zloyded (Киев)
03.08.2021 в 21:04
Хе-хе справжня "українська" команда 3 українця у складі Агов патріоти - ви де?!
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0
0
royalstas (Вінниця)
03.08.2021 в 19:59
Крутий склад і справді на*уй взагалі українці.....
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Анонс матча Генк - Шахтер 03.08.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой Генк (Генк) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Luminus Arena.

Дата проведения матча: 03.08.2021
Время начала матча: 21:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Генк - Шахтер можно посмотреть 03.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Генк - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Генк (Генк)
Год основания Генк (Генк): 1923
Страна: Бельгия
Тренер: Питер Мас

Прошедший поединок команды Генк был сыгран против Остенде - 30.07.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2021/2022 и закончился победой команды Остенде.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против ФК Львов - 30.07.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Генк - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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