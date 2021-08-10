  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Шахтер - Генк Смотреть онлайн
В тренде

Шахтер - Генк онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 10 августа 2021, 20:30 - Олимпийский . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Истван Ковач
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
2 - 0
Обновить
88'
Генк
Генк
Ход матча
27' Траоре, Лассина Франк 37' Pedrinho Вышел: Sudakov, Georgiy 42' Sudakov, Georgiy 45' Джон Лукуми
62' Патрик Грошовский Вышел: Карел Эйтинг 62' Торстведт, Кристиан Вышел: Ndayishimiye, Mike Tresor 67' Sudakov, Georgiy Вышел: Евгений Коноплянка 67' Алан Патрик Вышел: Марлос 68' Джон Лукуми Вышел: Дессерс Сириль 71' Анатолий Трубин
Кто победит?
44 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
59%
Ничья
25%
Генк
16%
П1: 1.21 Х: 6.31 П2: 20.00
П1: 2.75 Х: 2.30 П2: 3.40
П1: 1.21 Х: 6.31 П2: 20.00
П1: 1.01 Х: 26.00 П2: 37.00
П1: 2.31 Х: 2.95 П2: 3.55
Интересные факты
  • Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Генк выигрывает в 38%.
  • Шахтер Донецк имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Шахтер Донецк забивает 1.88 гола, играя дома, а Генк забивает 2.15 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 38% матчей, Генк выигрывает в 38% матчей.
  • Когда Генк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Генк% своих матчей.
  • Результат первой игры Генк - Шахтер Донецк 1-2.
  • В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 1 гол(а).
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Шахтер Донецк не проигрывает в последних 5 играх.
  • Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.
  • Когда Генк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Генк% своих матчей.
  • Генк без побед в последних 7 играх.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Генк's.
  • Генк проиграл 3 матчей подряд.
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Генк забивал хотя бы раз в последних 30 матчах.
  • Генк пропускает в каждом из последних 8 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Генк
Лига Чемпионов 2021/2022
03.08.2021 - 21:00 Генк 1 - 2 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 19:30 Шахтер 1 - 2 Завершен ФК Александрия П
Лига Чемпионов 2021/2022
03.08.2021 - 21:00 Генк 1 - 2 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021/2022
30.07.2021 - 19:00 ФК Львов 0 - 3 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021/2022
24.07.2021 - 19:30 Шахтер 2 - 1 Завершен Ингулец В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
20.07.2021 - 18:00 Шахтер 5 - 0 Завершен Оболонь В
Показать больше
Последние матчи - Генк
Чемпионат Бельгии 2021/2022
07.08.2021 - 21:45 Кортрейк 1 - 2 Завершен Генк В
Лига Чемпионов 2021/2022
03.08.2021 - 21:00 Генк 1 - 2 Завершен Шахтер П
Чемпионат Бельгии 2021/2022
30.07.2021 - 21:45 Генк 3 - 4 Завершен Остенде П
Чемпионат Бельгии 2021/2022
23.07.2021 - 21:45 Стандард 1 - 1 Завершен Генк Н
Суперкубок Бельгии 2021/2022
17.07.2021 - 21:45 Брюгге 3 - 2 Завершен Генк П
Показать больше
Главные события
Анатолий Трубин
71'
68'
Джон Лукуми
Вышел: Дессерс Сириль
Sudakov, Georgiy
Вышел: Евгений Коноплянка
67'
Алан Патрик
Вышел: Марлос
67'
62'
Патрик Грошовский
Вышел: Карел Эйтинг
62'
Торстведт, Кристиан
Вышел: Ndayishimiye, Mike Tresor
45'
Джон Лукуми
Sudakov, Georgiy
42'
Pedrinho
Вышел: Sudakov, Georgiy
37'
ГООЛ! Траоре, Лассина Франк
27'
Кто победит?
44 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
59%
Ничья
25%
Генк
16%
П1: 1.21 Х: 6.31 П2: 20.00
П1: 2.75 Х: 2.30 П2: 3.40
П1: 1.21 Х: 6.31 П2: 20.00
П1: 1.01 Х: 26.00 П2: 37.00
П1: 2.31 Х: 2.95 П2: 3.55
Составы команд
Стартовый состав
  • 81
    Анатолий Трубин
    71
  • 23
    Траоре, Лассина Франк
    Нападающий
    27
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
    67
  • 7
    Майкон
    Полузащитник
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 38
    Pedrinho
    Полузащитник
    37
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 5
    Марлон
    Защитник
  • 3
    Vitao
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 26
    Вандевордт, Мартен
    Вратарь
  • 10
    Тео Бонгонда
    Нападающий
  • 19
    Онуачу, Поль
    Нападающий
  • 14
    Ито, Юня
    Полузащитник
  • 42
    Торстведт, Кристиан
    Полузащитник
    62
  • 8
    Брайан Хейнен
    Полузащитник
  • 17
    Патрик Грошовский
    62
  • 23
    Munoz, Daniel
    Защитник
  • 46
    Куеста, Карлос
    Защитник
  • 33
    Джон Лукуми
    68 45
  • 5
    Arteaga, Gerardo
    Защитник
Запасные игроки
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 31
    Исмаили
    Защитник
  • 44
    Корниленко, Виктор
    Защитник
  • 45
    Даниил Сикан
  • 25
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
    67 42
  • 20
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 70
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
  • 15
    Geusens, Jay-Dee
    Полузащитник
  • 20
    Карел Эйтинг
    Полузащитник
  • 24
    Oyen, Luca
    Нападающий
  • 28
    Джозеф Пэйнтсил
  • 14
    Toma, Bastien
    Полузащитник
  • 16
    Ndayishimiye, Mike Tresor
    Нападающий
  • 9
    Дессерс Сириль
  • 3
    Mujaid Sadick Aliu
    Защитник
  • 2
    Марк Маккензи
  • 40
    Leysen, Tobe
    Вратарь
  • 30
    Chambaere, Vic
    Вратарь
  • 35
    Nemeth, Andras
    Нападающий
Тренеры
  • Роберто Де Дзерби
  • Джон ван ден Бром
Статистика матча
48%
Владение мячом
52%
13
Штрафные
11
11
Фолы
11
6
Угловые
5
4
Блокировано ударов
4
Удары мимо
7
Офсайды
2
2
Удары в створ
1
1
Сейвы
2
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
82'
Замена
Ито, Ито и Онуачу ушли у Генка. На поле Пэинтсил и Садик.
80'
Тете снова поиздевался над защитниками Генка, но только угловой.
77'
Гоооол!!!
Маркос Антонио! Это 2:0. После прострела Додо Коноплянка и Траоре свое дело не сделали, а вот миниатюрный бразилец Генк не простил. Фух, теперь уже попроще!
72'
Опасный момент
Онуачу еще раз прощает Шахтер после подачи со штрафного! Вообще-то был офсайд, но боковой флаг не поднял.
70'
Желтая карточка
Желтая Трубину за задержку времени. Не рано ли?
68'
Замена
Дессерс заменил Лукуми. Колумбийцу сегодня неслабо досталось от трибун в Киеве.
67'
Замена
А Марлос поменял Алана Патрика. Натурализованному украинцу перешла в руки капитанская повязка.
67'
Замена
Камбэк Коноплянки! Евгений заменил малозаметного Судакова.
64'
Опасный момент
Онуачу после подачи углового попал в перекладину! У Трубина не было никаких шансов.
62'
Замена
Две замены у Генка. Эйтинг вышел на поле вместо Грошовского, а Трезор заменил Торстведта.
60'
Тете на фланге в фирменном стиле обошел двух опекунов, но не попал в ближний угол.
56'
Марлон в подкате спасает Шахтер! Это Матвиенко провалился на фланге и позволил Ито совершить опасный прорыв в штрафную.
55'
Опасный момент
Бонгонда с пяти метров замыкал прострел с фланга. К счастью для Шахтера, мяч ушел выше ворот.
53'
Витао наконец надежно сыграл в воздушной дуэли с гигантом Онуачу. А после углового Трубин кулаками отбил мяч подальше от ворот.
52'
Мяч прикатился в руки вратаря Генка после неудачного удара Судакова. Шахтер продолжает принимать неправильные решения в контратаках.
50'
Шахтер вторым номером начал второй тайм. Счет позволяет.
48'
Судаков так удачно выбил мяч из штрафной Генка, что бельгийцы не получили даже углового.
46'
Свисток
Матч возобновился!
Гол Лассины Траоре приблизил Шахтер к победе в двухматчевой дуэли с Генком. У «горняков» сегодня намного больше пространства, чем в матчах УПЛ, вот только своими шансами они пользоваться не спешат. А было бы неплохо удвоить счет, ведь все мы знаем, что оборона команды Роберто Де Дзерби способна начудить в любой момент.
45+3'
Свисток
Первый тайм завершен! Шахтер в 45 минутах от выхода в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.
45+2'
Желтая карточка
Лукуми завелся после фола Тете и наговорил на желтую карточку.
45'
Инфо
Три минуты судья добавил к первому тайму.
45'
Матвиенко головой не попал в ближнюю девятку после навеса от углового.
44'
Еще одна перспективная контратака Шахтера – и всего лишь угловой после удара Тете.
43'
Желтая карточка
Желтая для Судакова за высоко поднятую игру ногой. А вот грубость бельгийцев рефери сегодня предпочитает игнорировать.
43'
Онуачу левой пробил выше ворот метров с 11-ти. Странно, почему судья не дал свисток, ведь была рука…
36'
Замена
Педриньо с травмой задней поверхности бедра уступил место на поле Судакову. Вынужденная замена у Шахтера…
34'
Тете неточным пасом на Додо испортил очень перспективную атаку Шахтера.
32'
Трубин потащил дальний удар Хейнена. К счастью, на добивании никого из бельгийцев не оказалось.
28'
Гоооол!!!
Траоре! Забивает Шахтер! Додо и Тете совместными усилиями вывели Лассину на убойную позицию, а тот в касание отправил мяч в сетку. Шикарная комбинация от "горняков"!
26'
Опасный момент
Хейнен прощает Шахтер! Хавбек Генка метров с 7-8 головой пробил намного выше ворот Трубина.
21'
Матвиенко классно простреливал в центр штрафной Генка – и снова Траоре не читает эпизод.
19'
Патрик вошел в штрафную Генка и левой запустил мяч в метре от дальнего нижнего угла.
15'
Опасный момент
Везет Генку! Защитник подстраховал вратаря после удара Тете с убойной позиции, а Педриньо на добивании не попал по воротам.
13'
Траоре не откликнулся на прострел Тете. На дальней штанге также никого не оказалось.
10'
Бонгонда левой не попал в дальний угол. Тут вопросы к Педриньо, который на фланге слишком легко проиграл единоборство.
9'
Трубин еще раз надежно сыграл на выходе после углового.
7'
Траоре отправил мяч в сетку, но за секунду до результативного удара судья дал свисток. Форвард Шахтера невольно подыграл себе рукой.
4'
Опасный момент
Тете не реализовал выход один на один! Какой шанс для Шахтера!
3'
Угловой у ворот Шахтера – Трубин надежен на выходе.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Витао, Матвиенко — Майкон, Маркос Антонио — Тете, Алан Патрик, Педриньо — Траоре.
Генк: Вандервоордт — Муньос, Куэста, Лукуми, Артеага — Торстведт, Хейнен, Грошовски — Бонгонда, Онуачу, Ито.
Инфо
Первый матч в Бельгии Шахтер выиграл со счетом 2:1 благодаря голам Тете и Алана Патрика.
Добрый вечер! UA-Футбол предлагает вместе с нами последить за ответным матчем третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов между вице-чемпионом УПЛ Шахтером и бельгийским Генком. Стартовый свисток на НСК Олимпийский прозвучит в 19:30 по Киеву.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 20:00 - Сегодня Шериф Шериф 1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0 Завершен 20:00 - Сегодня Славия Славия 1 Ференцварош Ференцварош 0 Завершен 19:00 - Сегодня Флора Флора 2 Омония Омония 1 Завершен 17:00 - Сегодня Лейтон Ориент Лейтон Ориент 0 Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс 0 Завершен 17:00 - Сегодня Ноттингем Форест Ноттингем Форест 0 Брадфорд Сити Брадфорд Сити 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Шахтер - Генк 10.08.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Генк (Генк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 10.08.2021
Время начала матча: 20:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Генк (Генк):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Генк осталась с поражением. Столкновение Генк и Шахтер в предыдущем футбольном матче 03.08.2021 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Роберто Де Дзерби и Джон ван ден Бром разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Генк можно посмотреть 10.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Генк, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против ФК Александрия - 07.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Александрия.

Команда гостей

Название: Генк (Генк)
Год основания Генк (Генк): 1923
Страна: Бельгия
Тренер: Питер Мас

Предыдущий матч команды Генк был сыгран против Кортрейк - 07.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2021/2022 и закончился победой команды Генк.

Следите за результатами матча Шахтер - Генк онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Чемпионов и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен