Шахтер - Генк онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - Генк 10.08.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Генк (Генк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 10.08.2021

Время начала матча: 20:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Генк (Генк):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Генк осталась с поражением. Столкновение Генк и Шахтер в предыдущем футбольном матче 03.08.2021 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Роберто Де Дзерби и Джон ван ден Бром разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Роберто Де Дзерби



Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против ФК Александрия - 07.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Александрия.

Команда гостей

Название: Генк (Генк)

Год основания Генк (Генк): 1923

Страна: Бельгия

Тренер: Питер Мас



Предыдущий матч команды Генк был сыгран против Кортрейк - 07.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2021/2022 и закончился победой команды Генк.

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