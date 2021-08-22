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Динамо - Десна онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 22 августа 2021, 21:30 - Олимпийский . Трансляция: 2+2
Главный судья: Пасхал, Игорь
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
26'
Десна
Чернигов
Ход матча
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
52%
Ничья
14%
Десна
34%
П1: 1.27 Х: 5.79 П2: 10.50
П1: 1.50 Х: 3.25 П2: 7.50
П1: 1.27 Х: 5.79 П2: 10.50
П1: 1.33 Х: 5.28 П2: 8.98
П1: 1.58 Х: 3.40 П2: 7.77
Интересные факты
  • Динамо Киев выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Команда Десна Чернигов выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.
  • Когда Десна Чернигов проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первый тайм в 40% матчей, Десна Чернигов выигрывает в 28% матчей.
  • Динамо Киев забивает 1.54 гола, играя дома, а Десна Чернигов забивает 1.07 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Динамо Киев не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Десна Чернигов.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Динамо Киев забивает 1 гола за матч против команды Десна Чернигов, а Десна Чернигов забивает 1 гола против команды Динамо Киев (в среднем).
  • Александр Тымчук отдал больше всего передач в Динамо Киев с 2 передачами. Владислав Калитвинцев лучший распасовщик Десна Чернигов (3 передач)
  • Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Десна Чернигов.
  • Когда Десна Чернигов лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Виталий Буйальский лучший бомбардир Динамо Киев с 2 голами. Денис Безбородько забил 4 раз за Десна Чернигов
  • Десна Чернигов's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.
  • Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Десна Чернигов имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Из последних 5 встреч команда Динамо Киев выиграла 1, команда Десна Чернигов выиграла 1, 3 ничьи.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Киев и Десна Чернигов - 0.8.
  • Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Десна Чернигов выигрывает в 28%.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Киев и Десна Чернигов - 2.
  • Десна Чернигов выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • Динамо Киев выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Десна Чернигов забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Во время последних 9 встреч, команда Динамо Киев выиграла 4 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Десна Чернигов выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 14-8 в пользу команды Динамо Киев
  • В домашних играх Динамо Киев не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
4
Побед
10
Игр
3
Побед
Десна
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 19:30 Десна 1 - 1 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
11.09.2020 - 19:00 Динамо 0 - 0 Завершен Десна
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
11.08.2020 - 18:00 Динамо 1 - 2 Завершен Десна
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 19:30 Десна 3 - 2 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021/2022
18.08.2021 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен Динамо Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Динамо 0 - 3 Завершен Интер П
Премьер-лига 2021/2022
11.08.2021 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021/2022
08.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 2 Завершен Динамо В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
04.08.2021 - 19:00 Динамо 1 - 1 Завершен Фенербахче Н
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Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Десна 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021/2022
09.08.2021 - 19:30 Десна 2 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 19:30 Десна 3 - 0 Завершен Черноморец В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
18.07.2021 - 18:00 Десна 2 - 0 Завершен Верес В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
52%
Ничья
14%
Десна
34%
П1: 1.27 Х: 5.79 П2: 10.50
П1: 1.50 Х: 3.25 П2: 7.50
П1: 1.27 Х: 5.79 П2: 10.50
П1: 1.33 Х: 5.28 П2: 8.98
П1: 1.58 Х: 3.40 П2: 7.77
Составы команд
Стартовый состав
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 99
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 20
    Денис Безбородько
    Нападающий
  • 17
    Тарас Завийский
    Нападающий
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 10
    Андрей Тотовицкий
    Полузащитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 5
    Masalov, Oleksandr
    Защитник
  • 16
    Евгений Цымбалюк
    Защитник
  • 3
    Александр Сафронов
    Защитник
Запасные игроки
  • 28
    Владислав Кулач
    Нападающий
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 23
    Сидклей
    Защитник
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Вратарь
  • 90
    Shkurin, Ilia
    Нападающий
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
  • 33
    Евгений Селин
    Защитник
  • 28
    Филипп Будковский
    Нападающий
  • 19
    Demyanenko, Denis
    Нападающий
  • 7
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 21
    Роман Мисак
    Вратарь
  • 90
    Shevtsov, Illia
    Полузащитник
Тренеры
  • Луческу, Мирча
  • Александр Рябокон
Статистика матча
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
22'
Опасный момент
Резкий прострел Калитвинцева с правого фланга на дальней штанге не сумел замкнуть Тотовицкий!
20'
Офсайд
Шапаренко с левого фланга отдавал в штрафную на Гармаша, но Денис залез в офсайд.
18'
Кендзера с правого фланга подавал в центр от лицевой, но защитник вынес.
16'
Опасный момент
Цыганков из полукруга у вратарской завершал пас низом с левого фланга в одно касание, но отправил мяч мимо левой штанги!
15'
Гости контролируют мяч на своей половине поля.
13'
Миколенко стрелял с левого фланга, но замыкать на дальнюю никто не пошел.
11'
Опасный момент
Шапаренко пробил с правого фланга в дальний угол низом, но Литовка забрал.
10'
Опасный момент
Литовка у ближней штанги не сумел перехватить прострел Миколенко с левого фанга, но Гармаш с предельно острого угла мяч в сетку так и не переправил!
9'
Цыганков и Шапаренко разыграли угловой на правом фланге, Николай подал, но в центре никто так нормально и не замкнул.
7'
Масалов выбил мяч на угловой из-под ног Кендзеры на левом фланге обороны.
5'
Цыганков крутил со штрафного в ближнюю девятку, но отправил мяч в сетку с внешней стороны.
4'
Желтая карточка
Желтую получил Домбровский по итогу своего подката против Цыганкова на левом фланге обороны.
3'
Опасный момент
Безбородько быстро сориентировался на правом фланге штрафной, но пробил в сторону от основания дальней штанги!
1'
Цыганков уже на старте матча получил травму спины.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Мысак, Болбат, Демьяненко, Селин, Будковский, Дегтярев, Шевцов.
Десна: Литовка — Сафронов, Цымбалюк, Масалов, Картушов — Домбровский, Арвеладзе — Калитвинцев, Тотовицкий, Завийский — Безбородько.
Запасные: Нещерет, Тымчик, Сидклей, Шепелев, Де Пена, Караваев, Леднев, Шкурин, Кулач.
Динамо Киев: Бойко — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Буяльский, Шапаренко, Антюх — Гармаш.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Игорь Пасхал (Херсон, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Динамо" им. В. Лобановского (Киев, Украина) сыграют Динамо Киев и черниговская Десна.
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Анонс матча Динамо - Десна 22.08.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 22.08.2021
Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой Десна (Чернигов):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Десна и Динамо в предыдущем футбольном матче 21.02.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Александр Рябокон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Десна можно посмотреть 22.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Ингулец - 18.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Предыдущий поединок команды Десна был сыгран против СК Днепр-1 - 14.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Десна.

Следите за результатами матча Динамо - Десна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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