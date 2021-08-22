Динамо - Десна онлайн трансляция матча

Динамо Киев выиграл 3 домашних матчей подряд.

Команда Десна Чернигов выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.

Когда Десна Чернигов проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.

Динамо Киев выигрывает первый тайм в 40% матчей, Десна Чернигов выигрывает в 28% матчей.

Динамо Киев забивает 1.54 гола, играя дома, а Десна Чернигов забивает 1.07 гола, играя на выезде (в среднем).

Динамо Киев не проигрывает в последних 6 домашних матчах.

Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Десна Чернигов.

Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Динамо Киев забивает 1 гола за матч против команды Десна Чернигов, а Десна Чернигов забивает 1 гола против команды Динамо Киев (в среднем).

Александр Тымчук отдал больше всего передач в Динамо Киев с 2 передачами. Владислав Калитвинцев лучший распасовщик Десна Чернигов (3 передач)

Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Десна Чернигов.

Когда Десна Чернигов лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Виталий Буйальский лучший бомбардир Динамо Киев с 2 голами. Денис Безбородько забил 4 раз за Десна Чернигов

Десна Чернигов's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.

Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Десна Чернигов имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Из последних 5 встреч команда Динамо Киев выиграла 1, команда Десна Чернигов выиграла 1, 3 ничьи.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Киев и Десна Чернигов - 0.8.

Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Десна Чернигов выигрывает в 28%.

Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Киев и Десна Чернигов - 2.

Десна Чернигов выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.

Динамо Киев выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Десна Чернигов забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Во время последних 9 встреч, команда Динамо Киев выиграла 4 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Десна Чернигов выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 14-8 в пользу команды Динамо Киев