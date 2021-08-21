  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Черноморец - Шахтер Смотреть онлайн
В тренде

Черноморец - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 21 августа 2021, 19:30 - Черноморец . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Денис Шурман
Рейтинг матча:
Черноморец
Одесса
0 - 2
Обновить
перерыв
Шахтер
Донецк
Ход матча
13' Biloshevskyi, Bogdan 34' Sudakov, Georgiy 45' Алан Патрик
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
27%
Ничья
27%
Шахтер
46%
П1: 35.00 Х: 27.00 П2: 1.01
П1: 8.50 Х: 3.60 П2: 1.36
П1: 35.00 Х: 27.00 П2: 1.01
П1: 33.00 Х: 28.00 П2: 1.01
П1: 10.00 Х: 4.20 П2: 1.40
Интересные факты
  • Команда Черноморец Одесса выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Vladyslav Andriyovych Vanat получил больше всего желтых карточек (3) в Черноморец Одесса. Тете получил 2 в Шахтер Донецк.
  • Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 34% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 40% матчей.
  • В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 1 гол(а).
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Черноморец Одесса.
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Vladyslav Bugay лучший бомбардир Черноморец Одесса с 2 голами. Лассина Франк Траоре забил 3 раз за Шахтер Донецк
  • Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Черноморец Одесса и Шахтер Донецк - 1.
  • Черноморец Одесса проиграл 3 матчей подряд.
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Черноморец Одесса и Шахтер Донецк - 2.4.
  • Наиболее популярный счет между Черноморец Одесса и Шахтер Донецк 0-3. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Из последних 5 встреч команда Черноморец Одесса выиграла 0, команда Шахтер Донецк выиграла 4, 1 ничьи.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Шахтер Донецк имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.
  • Черноморец Одесса забивает 1.56 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 1.52 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Черноморец Одесса без побед над Шахтер Донецк в последних 3 играх.
  • Наиболее популярный результат в играх между Черноморец Одесса иШахтер Донецк, когда Черноморец Одесса играет дома, 0- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Шахтер Донецк имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 40%.
  • Черноморец Одесса забивает 0 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 2.4 гола против команды Черноморец Одесса (в среднем).
  • Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Черноморец Одесса пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Черноморец Одесса проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Во время последних 32 встреч, команда Черноморец Одесса выиграла 2 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Шахтер Донецк выиграла 26 раз. Разница забитых и пропущенных голов 71-11 в пользу команды Шахтер Донецк
  • За последние 16 встреч когда команда Черноморец Одесса играла дома, команда Черноморец Одесса выиграла 0 раз, 4 сыграла в ничью и 12 победы команды Шахтер Донецк. Разница голов 31-8 в пользу команды Шахтер Донецк.
Прогноз на матч
Личные встречи
Черноморец
1
Побед
19
Игр
15
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2018/2019
23.09.2018 - 17:00 Шахтер 3 - 0 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2017/2018
16.02.2018 - 19:00 Шахтер 5 - 0 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2017/2018
17.09.2017 - 19:30 Черноморец 0 - 0 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2016/2017
13.05.2017 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен Шахтер
Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2021/2022
16.08.2021 - 19:00 ФК Мариуполь 2 - 3 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2021/2022
06.08.2021 - 19:30 Металлист 1925 3 - 2 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2021/2022
31.07.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 19:30 Десна 3 - 0 Завершен Черноморец П
Первая лига 2020/2021
12.06.2021 - 17:30 Волынь 1 - 2 Завершен Черноморец В
Показать больше
Последние матчи - Шахтер
Лига Чемпионов 2021/2022
17.08.2021 - 22:00 Монако 0 - 1 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021/2022
13.08.2021 - 19:30 Шахтер 2 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Лига Чемпионов 2021/2022
10.08.2021 - 20:30 Шахтер 2 - 1 Завершен Генк В
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 19:30 Шахтер 1 - 2 Завершен ФК Александрия П
Лига Чемпионов 2021/2022
03.08.2021 - 21:00 Генк 1 - 2 Завершен Шахтер В
Показать больше
Главные события
45'
Алан Патрик ГООЛ!
34'
Sudakov, Georgiy ГООЛ!
Biloshevskyi, Bogdan
13'
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
27%
Ничья
27%
Шахтер
46%
П1: 35.00 Х: 27.00 П2: 1.01
П1: 8.50 Х: 3.60 П2: 1.36
П1: 35.00 Х: 27.00 П2: 1.01
П1: 33.00 Х: 28.00 П2: 1.01
П1: 10.00 Х: 4.20 П2: 1.40
Составы команд
Стартовый состав
  • 22
    Артур Авагимян
    Полузащитник
  • 8
    Бека Вачиберадзе
    Полузащитник
  • 9
    Путрия, Илья
    Полузащитник
  • 91
    Mykhaylenko, Mykola Mykolayovych
  • 6
    Абдул Кадири Мохаммед
  • 27
    Kuzyk, Denys
    Защитник
  • 31
    Владислав Кучерук
  • 37
    Dubko, Valery
    Защитник
  • 18
    Bugay, Vladislav
    Нападающий
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Нападающий
  • 17
    Biloshevskyi, Bogdan
    Полузащитник
    13
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 25
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
    34
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 45
    Даниил Сикан
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 20
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
    45
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 31
    Исмаили
    Защитник
Запасные игроки
  • 74
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
  • 22
    Tlumak, Yuriy
    Полузащитник
  • 16
    Сухоручко, Даниил
    Нападающий
  • 22
    Skorko, Danil
    Защитник
  • 26
    Mashchenko, Vadym
    Нападающий
  • 14
    Сергей С.Кравченко
    Полузащитник
  • 20
    Евгений Исаенко
  • 1
    Andriiovych, Varakuta Danylo
    Вратарь
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 1
    Алексей Шевченко
    Вратарь
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 44
    Корниленко, Виктор
    Защитник
  • 23
    Траоре, Лассина Франк
    Нападающий
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 3
    Vitao
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
Тренеры
  • Юрий Мороз
  • Роберто Де Дзерби
Статистика матча
10
Штрафные
6
4
Фолы
10
44%
Владение мячом
56%
2
Офсайды
1
ЖК
1
КК
3
Блокировано ударов
4
5
Удары мимо
2
1
Угловые
1
Удары в створ
5
3
Сейвы
Live Zone
Трансляция
Ураганная первая половина матча, в которой Шахтер был в роли андердога, однако смертельно опасного андердога! Как вам такая неожиданность от команд, которые специально для нас не останавливались ни на одну секунду? Удаление у хозяев в самом начале матча, казалось, перечеркнуло надежды одесситов, но, в самом деле, кто-то заметил, что Черногорец играл в меньшинстве? Лучший матч тура уже сейчас? Даже VAR, и тот, очень уместно проявляет себя!
Свисток
Перерыв. 0:2 в нашем матче по итогам первой половины.
45+5'
Гоооол!!!
ГОЛ! Патрику оставалось расстрелять ворота, после прострела с правого фланга штрафной от лицевой в исполнении Конопли!
45+4'
Опасный момент
Путря мог быть в офсайде в момент передачи Брагару на правый фланг, после чего пробил Пятова в ближний угол!
45+3'
Сикан пробил в руки голкиперу, после подачи Степаненко с левого фланга.
45+2'
Опасный момент
Сикан неудачно подставился под удар Конопли, который из вратарской завершал прострел с левого фланга от Исмаили.
45+1'
Мудрик подавал с левого фланга, но Сикан на дальней не достал.
45'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, 5 мин.
44'
Инфо
ГОЛ ОТМЕНЕН! Рукой сыграл Кривцов.
42'
ГОЛ! Кривцов оставил на пустые ворота подач углового с правого фланга для Матвиенко, которую до этого не перехватил Кучерук.
40'
Марлос классно дал пяткой на ход Сикану в центр штрафной, но форвард пробил неудачно.
39'
Удар от Брагару с правого фланга штрафной прошел над воротами.
38'
Конопля упал в центре чужой штрафной в окружении двух соперников, но фола не было.
36'
Опасный момент
Дальний удар Патрика с подкруткой в правый верхний угол Кучерук забрал намертво.
34'
Гоооол!!!
ГОЛ! С левого фланга в чужой штрафной передачей открыл Мудрик Судакова, а Георгий вторым касанием пробил в дальний!
33'
Кадири получил жесткий стык с Сиканом внутри своей штрафной.
31'
Опасный момент
Штанга! Вачиберадзе попал со штрафного в стенку, после чего Авагимян с отскока протащил мяч в центр, и пробил в правый каркас ворот!
29'
Кадири был сбит перед чужой штрафной фолом Судакова.
28'
Прострел Мудрика с левого фланга штрафной так и не дошел до Сикана — Дубко вынес.
27'
Опасный момент
Удар Путри с правого фланга штрафной прошел над дальней девяткой.
26'
Авагимян подавал штрафной с правого фланга, но Матвиенко головой сыграл на вынос.
25'
Кузыка толкнул в спину Марлос, упустив мяч до этого на правом фланге штрафной.
23'
Удар того же Патрика со штрафного пошел в стенку.
22'
Патрик был сбит перед чужой штрафной фолом Авагимяна.
20'
Вачиберадзе выносом из штрафной отправил мяч в голову Судакову, отправив соперника в нокдаун.
19'
Мудрик простреливал с левого фланга, но Кучерук спокойно забрал.
17'
Выше ворот пробил Степаненко с дальней дистанции.
15'
Удар Авагимяна от полукруга у штрафной был блокирован.
14'
Фол от Мудрика на левом фланге обороны против Путри.
12'
Красная карточка
ПРЯМАЯ КРАСНАЯ! Шурман дал Билошевскому красную, после просмотра VAR.
10'
Желтая карточка
Ох, как же неудачно Билошевский наступил на ногу Патрику в центре поля!
9'
Мудрик подавал с левого фланга на Марлоса, но Дубко перехватил.
7'
Марлос ковырял мяч в центре чужой штрафной, но защитники все равно взяли числом.
6'
Брагару в подкате не смог добраться до заброса Бугая с левого фланга в центр штрафной.
4'
Кадири в партере в центре штрафной сумел выбить мяч из-под ног Сикана, после заброса с правого фланга.
2'
Черноморец начал со штрафного на левом фланге, но до подачи Вачиберадзе не дотянулся Кадири.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Шевченко, Додо, Витао, Корниенко, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Дентиньо, Траоре.
Шахтер: Пятов — Конопля, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик — Марлос, Судаков, Мудрик — Сикан.
Запасные: Варакута, Тлумак, Скорко, Кравченко, Исаенко, Ванат, Мащенко, Сухоручко.
Черноморец: Кучерук — Путря, Кадири, Дубко, Кузык — Билошевский, Михайленко — Брагару, Вачиберадзе, Авагимян — Бугай.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Денис Шурман (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Черноморец" (Одесса, Украина) сыграют одесский Черноморец и донецкий Шахтер.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
usup (Донецк)
21.08.2021 в 20:27
Неплохо играют обе команды. Интересно смотреть матч.Жаль, что удаление у Черноморца - матч был бы более зрелищным.
Ответить
+1
0
Vlad21
21.08.2021 в 20:22
Пятов никогда и не умел играть ногами и не один раз привозил в сборной не говоря о Шахтере.
Ответить
+1
0


Последние матчи
Завершен 18:00 - Сегодня Монако Монако 0 Ланс Ланс 1 Завершен 18:00 - Сегодня Славия Мозырь Славия Мозырь 0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4 Завершен 18:00 - Сегодня Уфа Уфа 1 Зенит Зенит 1 Завершен 18:00 - Сегодня Алавес Алавес 0 Мальорка Мальорка 1 Завершен 18:00 - Сегодня Урал Урал 0 Динамо Динамо 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Черноморец - Шахтер 21.08.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Черноморец (Одесса) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Черноморец.

Дата проведения матча: 21.08.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Черноморец (Одесса) и командой Шахтер (Донецк):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Черноморец в предыдущем футбольном матче 23.09.2018 закончилось со счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Юрий Мороз и Роберто Де Дзерби разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Черноморец - Шахтер можно посмотреть 21.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Черноморец - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз

Прошедший матч команды Черноморец был сыгран против ФК Мариуполь - 16.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Черноморец.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Монако - 17.08.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Черноморец - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен