  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. ФК Мариуполь - Заря Смотреть онлайн
В тренде

ФК Мариуполь - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 22 августа 2021, 17:00 - Стадион имени Владимира Бойко . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Бондаренко, Дмитрий
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
1 - 4
Обновить
77'
Заря
Луганск
Ход матча
22' Егор Назарина 27' Дмитрий Хомченовский 28' Захедитабар, Шахаб 32' Александр Гладкий 41' Владислав Клименко 44' Mampasi, Mark
46' Кашчук, Олексий Вышел: Svitiukha, Denys 46' Mykytsey, Stanislav Вышел: Udod, Danylo 47' Кулаков, Андрей 49' Никита Шевченко Вышел: Mazapura, Dmitry 50' Shostak, Denys 57' Кулаков, Андрей Вышел: V'Yunnik, Bogdan 60' Захедитабар, Шахаб 62' Александр Гладкий Вышел: Dal Bello Fagundes, Cristian Daniel 62' Булеца, Сергей Вышел: Лунов, Максим 62' Владислав Кочергин Вышел: Owusu, Raymond 63' Shostak, Denys Вышел: Khromey, Mykhaylo 66' Владислав Кабаев 70' Захедитабар, Шахаб Вышел: Агрон Руфати 72' Владислав Клименко Вышел: Mykytyshyn, Artur
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
29%
Ничья
24%
Заря
47%
П1: 37.00 Х: 28.00 П2: 1.01
П1: 4.75 Х: 3.20 П2: 2.75
П1: 37.00 Х: 28.00 П2: 1.01
П1: 37.00 Х: 28.00 П2: 1.01
П1: 4.70 Х: 3.15 П2: 1.92
Интересные факты
  • Недавнее выступление команды Заря Луганск в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Мариуполь.
  • Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Марк Мампасси получил больше всего желтых карточек (2) в Мариуполь. Виталий Вернидуб получил 3 в Заря Луганск.
  • Мариуполь выигрывает первый тайм в 14% матчей, Заря Луганск выигрывает в 26% матчей.
  • В их последнюю встречу команда Заря Луганск победила в 1 гол(а).
  • Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than Мариуполь's.
  • Когда Мариуполь лидирует 1-0 дома, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.
  • Андрей Кулаков лучший бомбардир Мариуполь с 3 голами. Владислав Кочергин забил 3 раз за Заря Луганск
  • Победителем прошлой встречи была команда Заря Луганск.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Мариуполь и Заря Луганск - 0.4.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Среднее количество голов во встречах между командами Мариуполь и Заря Луганск - 1.8.
  • Наиболее популярный счет между Мариуполь и Заря Луганск 1-0. 5 игры закончились с этим результатом.
  • Из последних 5 встреч команда Мариуполь выиграла 1, команда Заря Луганск выиграла 3, 1 ничьи.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Мариуполь проиграл 3 матчей подряд.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Мариуполь забивает 1.33 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.48 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Мариуполь иЗаря Луганск, когда Мариуполь играет дома, 1- 0. 3 игры закончились с этим результатом
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Мариуполь (во всех соревнованиях).
  • Когда Мариуполь проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.
  • Год назад, Мариуполь была на 6 месте в таблице с 7 очками. Сейчас они на 15 месте с 1 очками.
  • Мариуполь выигрывает первую половину матча в 14% случаев, Заря Луганск выигрывает в 26%.
  • Мариуполь забивает 0.6 гола за матч против команды Заря Луганск, а Заря Луганск забивает 1.2 гола против команды Мариуполь (в среднем).
  • Мариуполь без побед в последних 4 играх.
  • Мариуполь забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Заря Луганск пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Мариуполь пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Мариуполь проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Во время последних 32 встреч, команда Мариуполь выиграла 9 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Заря Луганск выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 52-38 в пользу команды Заря Луганск
  • Игры прошлого года: 0-1 (Мариуполь дома) и 0-1 (Заря Луганск дома).
  • За последние 13 встреч когда команда Мариуполь играла дома, команда Мариуполь выиграла 5 раз, 3 сыграла в ничью и 5 победы команды Заря Луганск. Разница голов 17-16 в пользу команды Заря Луганск.
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Мариуполь
6
Побед
24
Игр
9
Побед
Заря
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 17:00 Заря 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Заря
Премьер-лига 2019/2020
21.09.2019 - 17:00 Заря 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021/2022
16.08.2021 - 19:00 ФК Мариуполь 2 - 3 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021/2022
23.07.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
15.07.2021 - 18:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Бурсаспор Н
Показать больше
Последние матчи - Заря
Лига Европы 2021/2022
19.08.2021 - 22:00 Рапид 3 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2021/2022
08.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
02.08.2021 - 19:30 Ингулец 1 - 5 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 19:30 Заря 0 - 1 Завершен ФК Александрия П
Показать больше
Новости команд
Главные события
Владислав Клименко
Вышел: Mykytyshyn, Artur
72'
70'
Захедитабар, Шахаб
Вышел: Агрон Руфати
66'
Владислав Кабаев
Shostak, Denys
Вышел: Khromey, Mykhaylo
63'
62'
Александр Гладкий
Вышел: Dal Bello Fagundes, Cristian Daniel
62'
Булеца, Сергей
Вышел: Лунов, Максим
62'
Владислав Кочергин
Вышел: Owusu, Raymond
60'
Захедитабар, Шахаб ГООЛ!
Кулаков, Андрей
Вышел: V'Yunnik, Bogdan
57'
Shostak, Denys
50'
49'
Никита Шевченко
Вышел: Mazapura, Dmitry
ГООЛ! Кулаков, Андрей
47'
Кашчук, Олексий
Вышел: Svitiukha, Denys
46'
Mykytsey, Stanislav
Вышел: Udod, Danylo
46'
Mampasi, Mark
44'
Владислав Клименко
41'
32'
Александр Гладкий ГООЛ!
28'
Захедитабар, Шахаб ГООЛ!
27'
Дмитрий Хомченовский
22'
Егор Назарина ГООЛ!
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
29%
Ничья
24%
Заря
47%
П1: 37.00 Х: 28.00 П2: 1.01
П1: 4.75 Х: 3.20 П2: 2.75
П1: 37.00 Х: 28.00 П2: 1.01
П1: 37.00 Х: 28.00 П2: 1.01
П1: 4.70 Х: 3.15 П2: 1.92
Составы команд
Стартовый состав
  • 55
    Drambaev, Oleksandr
    Защитник
  • 8
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 33
    Shostak, Denys
    Полузащитник
    63 50
  • 22
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 3
    Mykytsey, Stanislav
    Защитник
    46
  • 35
    Mampasi, Mark
    Защитник
    44
  • 77
    Кулаков, Андрей
    Нападающий
    57 47
  • 31
    Олег Кудрик
    Вратарь
  • 5
    Владислав Клименко
    Защитник
    72 41
  • 21
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
    46
  • 23
    Булеца, Сергей
    Полузащитник
    62
  • 9
    Захедитабар, Шахаб
    Нападающий
    70 60 28
  • 30
    Никита Шевченко
    Вратарь
    49
  • 6
    Бакуна Juninho
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
    22
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
    62
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
    27
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
    66
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 11
    Александр Гладкий
    Нападающий
    62 32
  • 4
    Ловро Цвек
Запасные игроки
  • 86
    Udod, Danylo
    Защитник
  • 23
    Turbaievskyi, Mykyta
    Вратарь
  • 71
    Svitiukha, Denys
    Нападающий
  • 27
    Plaksa, Rodion
    Полузащитник
  • 34
    Никита Петерман
    Защитник
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Нападающий
  • 19
    Khromey, Mykhaylo
    Полузащитник
  • 97
    Kholod, Artem
    Защитник
  • 21
    V'Yunnik, Bogdan
    Нападающий
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 90
    Sayyad, Allahyar
    Нападающий
  • 5
    Агрон Руфати
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Вратарь
  • 8
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 47
    Owusu, Raymond
    Полузащитник
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
  • 68
    Dal Bello Fagundes, Cristian Daniel
    Нападающий
Тренеры
  • Markevych, Ostap
  • Виктор Скрипник
Статистика матча
Удары мимо
4
2
Блокировано ударов
1
3
Угловые
4
12
Штрафные
9
9
Фолы
11
46%
Владение мячом
54%
3
Удары в створ
9
5
Сейвы
2
3
ЖК
2
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
74'
Заря между тем, даже ведя со счетом 4:1, не отказывается от высокого прессинга. Пусть он и не очень интенсивный, но защитникам хозяев расслабиться не дает.
72'
Замена
Микитишин вместо Клименко у Мариуполя.
71'
Разогнала атаку Заря, вывела на удар Руфати, но удар у хорвата не вышел.
70'
Замена
Руфати вместо Шахаба вышел.
69'
У Шахаба судорога. Матч остановлен, иранцу помогают и партнеры, и врачи.
66'
Желтая карточка
Кабаеву за срыв атаки на фланге.
65'
Уголовой
Угловой для Зари. Заканчивается все фолом в атаке против Кудрика.
63'
Замена
Хромей вместо Шостака у Мариуполя.
62'
Замена
Кристиан вместо Гладкого, Лунев вместо Булецы у Зари, Фримпонг вместо Кочергина.
60'
Гоооол!!!
Гооол! После высокого прессинга Заря отобрала мяч, в один пас дал на Шахаба, и тот с линии штрафной красиво дал щечкой в дальний угол! 4:1!
59'
Мариуполь организовал массированную атаку. Долго крутили мяч возле штрафной азовцы, но до удара так дело и не довели.
57'
Замена
Да, Кулаков не может продолжать игру. Вьюнник вместо него.
55'
Кулаков на газоне, видимо, повредил спину. Врачи Мариуполя на поле.
52'
Опасный момент
Булеца совершил слаломный проход, вышел на ударную, красиво закручивал в девятку, но чуть не попал!
50'
Желтая карточка
А Шостак заработал желтую.
49'
Замена
К тому же в данном эпизоде травму получил Шевченко. Потянул заднюю поверхность кипер. Вместо него выходит Мацапура.
47'
Гоооол!!!
Гооол!!! Кулаков обокрал Назарину, выскочил один на один и пробил под опорную ногу Шевченко! 1:3, отквитал 1 мяч Мариуполь!
46'
Замена
Свитюха и Удод вместо Микицея и Кащука у Мариуполя.
46'
Свисток
Начался второй тайм.
Мариуполь начал матч неплохо и первые 1015- минут старался отвечать выпадами на уколы Зари, после чего луганчане захватили инициативу и освоились на чужой половине. Три гола за 10 минут – и игра фактически сделана. Азовцам нужно что-то кардинально менять, чтобы в перерыве попытаться хотя бы зацепиться за возможный результат.
45+1'
Свисток
Ну вот и все, первый тайм окончен. Команды идут отдыхать.
44'
Желтая карточка
Мампасси в центре поля жёстко подкатился под Гладкого.
43'
Уголовой
Сходил Мариуполь в атаку, заработал угловой. Разыграли правда его азовцы не лучшим образом.
41'
Желтая карточка
Клименко жестко дал по ногам Назарине. Это желтая карточка.
38'
На глиняных ногах сейчас хозяева, не могут даже выйти со своей половины. При том что Заря особо прессинг не включает.
37'
Уголовой
Угловой для Зари – на этот раз ничего опасного луганчане не придумали.
35'
Остап Маркевич в недоумении. Кстати, ходили слухи о возможной отставке тренера.
33'
Гоооол!!!
Гооол! 3:0. Гладкий совершенно без борьбы после навеса с фланга от Жуниора переправил мяч в ворота. Посыпался Мариуполь, защита момент проспала!
28'
Гоооол!!!
Гооол! Шахаб после заброса убежал в контку, протянул по флангу мяч, убежал от Микицея, срезал угол и дал на угол! Кудрик бессилен. Все сделал сам иранец и забил! 2:0 ведет Заря!
27'
Желтая карточка
Хомченовский срывает опасную контур Мариуполя. Первая желтая в матче.
25'
Опасный момент
Продолжает поддавливать Заря. После заброса на Гладкого Микицей, кажется, наступил на ногу форварду, но судья не увидел там фола. Спорное решение рефа. Ведь дел было в штрафной.
23'
Гоооол!!!
Гооол!!! Назарина, метров с 26-ти приложился! Пушка страшная, мяч идет в угол, Кудрик бессилен, настолько сильный удар! 1:0, повела Заря!
20'
Кабаев подработал и решил пробить метров с 30-ти. Далеко, удар не сильный, так что Кудрик без проблем забирает мяч.
17'
Опасный штрафной для Зари на углу штрафной. Булеца вешает, Шахаб в борьбе пробил головой, но значительно выше идет мяч после его удара.
16'
Имереков фолит в центре поле и извиняется пред соперником, хотя наверное, больше перед арбитром.
13'
Несколько успокоилась игра, взяли команды паузу.
11'
А вот Кочергин приложился издалека. Кудрик на месте, хотя и не зафиксировал с первого раза кипер мяч.
8'
Уголовой
Угловой для Мариуполя. Навес во вратарскую, Шевченко на месте – выносит кулаками мяч.
7'
Кулаков бежал в контру. Уткнулся в защитника и пробовал выпросить штрафной. Судья безучастен.
5'
Топалов после прохода по флангу прострелил, но партнеры не успели на данное действие.
3'
Опасный момент
Ох, каким моментом отвечает Заря! Шахаб завершал прострел с фланга, но с пары метров банально не попал в рамку!
2'
Мариуполь сходил в атаку, но удар у Драмбаева – первый в матче, не получился.
1'
Свисток
Матч начался. Заря начала с центра поля.
Команды уже на поле.
Стартовый состав Зари: Шевченко, Хомченовский, Цвек, Имереков, Рейс, Назарина, Кочергин, Булеца, Кабаев, Шахаб, Гладкий
Стартовый состав Зари: Шевченко, Хомченовский, Цвек, Имереков, Рейс, Назарина, Кочергин, Булеца, Кабаев, Шахаб, Гладкий
Стартовый состав Мариуполя: Кулрик, Драмбаев, Микицей, Мампасси, Стасюк, Клименко, Мишнев, Шостак, Топалов, Кащук, Кулаков
Поединок начнется в 17:00, судить игру будет Дмитрий Бондаренко.
В УПЛ идет 5-й тур, в одном из матчей которого Мариуполь принимает Зарю.
Добрый вечер всем! Всем любителям украинского футбола.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Viktor Ivanjvich
22.08.2021 в 18:06
назарина кравивый забил красиво обрезался плюс Шевченко травма-ВОТ ТАК НАЗАРИНА
Ответить
0
0


Последние матчи
Завершен 16:30 - Сегодня Хоффенхайм Хоффенхайм 2 Унион Унион 2 Завершен 16:00 - Сегодня Локомотив Локомотив 2 Краснодар Краснодар 1 Завершен 16:00 - Сегодня Страсбур Страсбур 1 Труа Труа 1 Завершен 16:00 - Сегодня Монпелье Монпелье 3 Лорьян Лорьян 1 Завершен 16:00 - Сегодня Метц Метц 1 Реймс Реймс 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча ФК Мариуполь - Заря 22.08.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.

Дата проведения матча: 22.08.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Заря (Луганск):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение ФК Мариуполь и Заря в предыдущем футбольном матче 20.02.2021 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - Заря можно посмотреть 22.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Предыдущий поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Черноморец - 16.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Черноморец.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший поединок команды Заря был сыгран против Рапид - 19.08.2021, в рамках турнира Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Рапид.

Следите за результатами матча ФК Мариуполь - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен