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Колос - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 22 августа 2021, 19:30 - Колос . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Козык, Ярослав
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
0 - 0
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перерыв
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
6' Евгений Новак Вышел: Виталий Гавриш 39' Demchenko, Oleksandr
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Колос
30%
Ничья
25%
ФК Александрия
45%
П1: 2.68 Х: 2.55 П2: 3.47
П1: 2.63 Х: 2.30 П2: 3.20
П1: 2.68 Х: 2.55 П2: 3.47
П1: 2.68 Х: 2.55 П2: 3.47
П1: 2.70 Х: 2.45 П2: 3.60
Интересные факты
  • Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Александрия (во всех соревнованиях).
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Колос Ковалёвка забивает 1.8 гола за матч против команды Александрия, а Александрия забивает 1.2 гола против команды Колос Ковалёвка (в среднем).
  • Ника Сичинава получил больше всего желтых карточек (3) в Колос Ковалёвка. Владислав Бабогло получил 3 в Александрия.
  • Команда Александрия выиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Колос Ковалёвка.
  • Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Александрия выигрывает в 33%.
  • В их последнюю встречу команда Колос Ковалёвка победила в 2 гол(а).
  • Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первый тайм в 32% матчей, Александрия выигрывает в 33% матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Колос Ковалёвка.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Колос Ковалёвка и Александрия - 1.4.
  • В домашних матчах Колос Ковалёвка не проигрывает Александрия в последних 4 встречах.
  • Недавнее выступление команды Колос Ковалёвка в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Александрия.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Колос Ковалёвка и Александрия - 3.
  • Из последних 5 встреч команда Колос Ковалёвка выиграла 3, команда Александрия выиграла 1, 1 ничьи.
  • Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Александрия's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.
  • Колос Ковалёвка забивает 1.18 гола, играя дома, а Александрия забивает 0.79 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Игры прошлого года: 1-1 (Колос Ковалёвка дома) и 0-2 (Александрия дома).
  • Во время последних 7 встреч, команда Колос Ковалёвка выиграла 4 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Александрия выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-8 в пользу команды Колос Ковалёвка
  • Александрия не забивает в 1 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
4
Побед
7
Игр
1
Побед
ФК Александрия
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
07.07.2021 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
05.05.2021 - 19:00 ФК Александрия 0 - 2 Завершен Колос
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 19:30 Колос 1 - 1 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
27.06.2020 - 17:00 Колос 2 - 1 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021/2022
15.08.2021 - 17:00 Колос 1 - 1 Завершен Рух Н
Лига конференций 2021/2022
10.08.2021 - 17:00 Шахтер 0 - 0 Завершен Колос Н
Лига конференций 2021/2022
05.08.2021 - 21:00 Колос 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2021/2022
30.07.2021 - 21:00 Колос 1 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2021/2022
24.07.2021 - 17:00 Верес 0 - 0 Завершен Колос Н
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021/2022
15.08.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 19:30 Шахтер 1 - 2 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021/2022
31.07.2021 - 16:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 19:30 Заря 0 - 1 Завершен ФК Александрия В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
17.07.2021 - 18:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен Кривбасс Н
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Главные события
39'
Demchenko, Oleksandr
Евгений Новак
Вышел: Виталий Гавриш
6'
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Колос
30%
Ничья
25%
ФК Александрия
45%
П1: 2.68 Х: 2.55 П2: 3.47
П1: 2.63 Х: 2.30 П2: 3.20
П1: 2.68 Х: 2.55 П2: 3.47
П1: 2.68 Х: 2.55 П2: 3.47
П1: 2.70 Х: 2.45 П2: 3.60
Составы команд
Стартовый состав
  • 33
    Makhankov, Volodymyr
    Полузащитник
  • 22
    Половец, Александр
    Защитник
  • 49
    Ника Сичинава
  • 20
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
  • 9
    Diego Carioca
    Полузащитник
  • 6
    Ngamba, Alvaro
    Полузащитник
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
  • 4
    Тарас Сакив
    Защитник
  • 21
    Евгений Новак
    Защитник
    6
  • 5
    Кирилл Петров
    Защитник
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 90
    Каспарс Дубра
    Защитник
  • 29
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 27
    Demchenko, Oleksandr
    Полузащитник
    39
  • 17
    Олег Кожушко
    Нападающий
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 9
    Спинелли, Клаудио
    Нападающий
  • 8
    Иван Калюжный
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Защитник
Запасные игроки
  • 77
    Сорокин, Станислав
    Полузащитник
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 11
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 72
    Fesyun, Kiril
    Вратарь
  • 37
    Сергей Рыбалка
    Полузащитник
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 23
    Владимир Одарюк
    Нападающий
  • 22
    Mustafaev, Emil
    Полузащитник
  • 16
    Кирилл Дрышлюк
    Полузащитник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 2
    Александр Мельник
    Защитник
  • 1
    Gorokh, Valentin
    Вратарь
  • 99
    Устименко, Денис
    Нападающий
Тренеры
  • Kostyshin, Ruslan
  • Gura, Yury
Статистика матча
42%
Владение мячом
58%
7
Штрафные
8
1
Офсайды
1
7
Фолы
6
2
Удары мимо
3
3
Блокировано ударов
2
3
Удары в створ
2
1
Угловые
3
2
Сейвы
3
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
43'
Довольно много мелких фолов и стыков сейчас у нас. Козык все чаще свистит и высказывает игрокам, что так играть нельзя.
39'
Желтая карточка
Демченко отложенная желтая за фол на Сичинаве.
38'
Но вроде все нормально, вернулся кипер Колоса в игру.
37'
Маханькову оказывают помощь, а Фесюн пошел разминаться.
36'
Спинелли столкнулся с Маханьковым. Причем аргентинец говорит судье, что именного его толкали в спину в этом эпизоде.
33'
Цуриков после прострела с фланга интересно пропускал мяч в глубину штрафной, но защитники Колоса эту комбинацию прочитали.
31'
Нгамба издалека проверил свою силу удара. Сильно, но уж очень неточно.
30'
Уголовой
Колос заработал угловой, но ничего интересного из него не выжал.
29'
Немного успокоился матч.
26'
Опасный момент
Ах, Спинелли классно вырезал на Кожушко, тот уже обыграл Маханькова, пробил, но Сакив страхует своего кипера!
22'
Опасный момент
Ну как так?! Диего вырезал отличный пас на Чурко, но Вячеслав из убойной позиции пробил прямо во вратаря!
21'
Навес не самый лучший, мяч попадает в стенку из двух игроков
20'
А вот Золотов сфолил на самом углу штрафной. Интересный штрафной для Александрии.
19'
Сичинава упал во вражеской штрафной, но по собственной инициативе. Козык не реагирует.
18'
Присутствует на трибунах Евгений Хачериди, которого активно сватают в Десну.
16'
Опасный момент
Охохо! Сичинава обокрал Дубру, не стал сближаться и крутил в дальний угол! Чуть-чуть не попал!
15'
Треть первого тайма позади. Александрия пока что поинтереснее выглядит в атаке.
13'
Опасный момент
После углового Демченко вторым темпом пробил издалека. Маханьков не с первого раза, но все-таки накрыл мяч!
12'
На Цурикова вырезали пас, Андрей сместился с фланга, пробил, но Маханьков на месте.
11'
Ковалец все-таки наше свой момент для удара в окружении трех соперников, но в борьбе пробил выше ворот.
10'
Ковалец со Спинелли на двоих пытались затянуть мяч в штрафную Колоса, однако запутался в ногах аргентинец.
7'
А вот Мгамба наварил, подарил мяч Кожушко, правда удар последнего все-таки заблокировали.
7'
Замена
А вместо Новака выходит Гавриш.
6'
Новака сразу же увозит скорая. После удара он держался за челюсть.
5'
Спинелли бинтуют голову, а Новака на носилках уносят с поля. Судя по всему, будет первая замена.
4'
Первый стык в центре поля. Новак и Спинелли столкнулись головами. Обеим оказывают помощь.
3'
Колос сходил в атаку, однако навес в штрафную до адресата не дошел.
1'
Свисток
Матч начался, гости начали с центра поля!
Команды уже на поле, звучит гимн Украины!
Начнется матч в 19:30, судить игру будет Ярослав Козык.
Инфо
Стартовый состав Александрии: Билык, Бабогло, Ковалец, Калюжный, Спинелли, Третьяков, Мирошниченко, Кожушко, Демченко, Цуриков, Дубра
Инфо
Стартовый состав Колоса: Махновский, Золотов, Павловец, Петров, Новак, Сакив, Минько, Нгамба, Силва, Чурко, Ситчинава
В УПЛ идет 5-й тур, в одном из матчей которого Колос принимает Александрию!
Добрый вечер всем! Всем любителям украинского футбола.
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Анонс матча Колос - ФК Александрия 22.08.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Колос (Ковалевка) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 22.08.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Колос (Ковалевка) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Колос, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение Колос и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 07.07.2021 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Kostyshin, Ruslan и Gura, Yury разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - ФК Александрия можно посмотреть 22.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Рух - 15.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против ФК Львов - 15.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Колос - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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