Колос - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Александрия (во всех соревнованиях).

Когда Колос Ковалёвка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Колос Ковалёвка забивает 1.8 гола за матч против команды Александрия, а Александрия забивает 1.2 гола против команды Колос Ковалёвка (в среднем).

Ника Сичинава получил больше всего желтых карточек (3) в Колос Ковалёвка. Владислав Бабогло получил 3 в Александрия.

Команда Александрия выиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Колос Ковалёвка.

Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Колос Ковалёвка выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Александрия выигрывает в 33%.

В их последнюю встречу команда Колос Ковалёвка победила в 2 гол(а).

Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.

Когда Колос Ковалёвка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Колос Ковалёвка выигрывает первый тайм в 32% матчей, Александрия выигрывает в 33% матчей.

Победителем прошлой встречи была команда Колос Ковалёвка.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Колос Ковалёвка и Александрия - 1.4.

В домашних матчах Колос Ковалёвка не проигрывает Александрия в последних 4 встречах.

Недавнее выступление команды Колос Ковалёвка в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Александрия.

Среднее количество голов во встречах между командами Колос Ковалёвка и Александрия - 3.

Из последних 5 встреч команда Колос Ковалёвка выиграла 3, команда Александрия выиграла 1, 1 ничьи.

Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Александрия's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.

Колос Ковалёвка забивает 1.18 гола, играя дома, а Александрия забивает 0.79 гола, играя на выезде (в среднем).

Игры прошлого года: 1-1 (Колос Ковалёвка дома) и 0-2 (Александрия дома).

Во время последних 7 встреч, команда Колос Ковалёвка выиграла 4 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Александрия выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-8 в пользу команды Колос Ковалёвка