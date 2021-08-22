Колос - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Колос (Ковалевка) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Колос.
Дата проведения матча: 22.08.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между Колос (Ковалевка) и командой ФК Александрия (Александрия):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Колос, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение Колос и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 07.07.2021 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Kostyshin, Ruslan и Gura, Yury разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин
Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Рух - 15.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Юрий Гура
Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против ФК Львов - 15.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
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