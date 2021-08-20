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Ворскла - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 20 августа 2021, 19:30 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Копиевски, Виктор
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
2 - 0
Матч завершен
Металлист 1925
Харьков
Ход матча
35' Игорь Пердута 41' Владимир Чеснаков
55' Tkachuk, Yevgeniy 64' Batyushin, Yuri Вышел: Максим Задерака 64' Владислав Дмитренко Вышел: Андрей Ременюк 66' Альмейга, Александр Фабио 70' Евгений Протасов Вышел: Антон Савин 72' Якубу, Наджиб 72' Склярп, Александр Вышел: Владислав Вакула 82' Руслан Степанюк 83' Андрей Ременюк 83' Артем Габелок Вышел: Дмитрий Кравченко 84' Артур Западня Вышел: Chenbay, Sergiy 88' Антон Савин 88' Тилль, Оливье Вышел: Nesterenko, Ivan 90' Валерий Бондаренко Вышел: Сергей Яворский 90' Кейн, Ибрахим Вышел: Иван Пешич 90' Якубу, Наджиб Вышел: Богдан Кушниренко
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
33%
Ничья
26%
Металлист 1925
41%
П1: 1.01 Х: 23.00 П2: 54.00
П1: 1.08 Х: 8.00 П2: 67.00
П1: 1.01 Х: 23.00 П2: 54.00
П1: 1.01 Х: 22.00 П2: 55.00
П1: 1.97 Х: 2.50 П2: 6.80
Интересные факты
  • Когда Металлист 1925 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Руслан Степанюк лучший бомбардир Ворскла Полтава с 4 голами. Юрий Батушин забил 2 раз за Металлист 1925
  • Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Металлист 1925.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Домашняя статистика Ворскла Полтава в сезоне 2-1-0
  • Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than Металлист 1925's.
  • Когда Металлист 1925 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Металлист 1925 выигрывает в 29%.
  • Александр Склярп получил больше всего желтых карточек (2) в Ворскла Полтава. Артур Западня получил 2 в Металлист 1925.
  • Ворскла Полтава забивает 2 гола, играя дома, а Металлист 1925 забивает 1.06 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 38% матчей, Металлист 1925 выигрывает в 29% матчей.
  • Ворскла Полтава забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • В выезных играх Металлист 1925 не забила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Металлист 1925 пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Ворскла Полтава не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
Прогноз на матч
Личные встречи
Ворскла
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Металлист 1925
Премьер-лига 2021/2022
20.08.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Металлист 1925
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021/2022
20.08.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021/2022
08.08.2021 - 19:30 Ворскла 4 - 1 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Рух В
Лига конференций 2021/2022
29.07.2021 - 19:00 Ворскла 2 - 3 Завершен КуПС П
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Последние матчи - Металлист 1925
Премьер-лига 2021/2022
20.08.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2021/2022
13.08.2021 - 19:30 Шахтер 2 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2021/2022
06.08.2021 - 19:30 Металлист 1925 3 - 2 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2021/2022
30.07.2021 - 21:00 Колос 1 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 17:00 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Рух В
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Главные события
Валерий Бондаренко
Вышел: Сергей Яворский
90'
Кейн, Ибрахим
Вышел: Иван Пешич
90'
Якубу, Наджиб
Вышел: Богдан Кушниренко
90'
88'
Антон Савин
Тилль, Оливье
Вышел: Nesterenko, Ivan
88'
84'
Артур Западня
Вышел: Chenbay, Sergiy
83'
Андрей Ременюк
83'
Артем Габелок
Вышел: Дмитрий Кравченко
Руслан Степанюк
82'
Якубу, Наджиб
72'
Склярп, Александр
Вышел: Владислав Вакула
72'
70'
Евгений Протасов
Вышел: Антон Савин
66'
Альмейга, Александр Фабио
64'
Batyushin, Yuri
Вышел: Максим Задерака
64'
Владислав Дмитренко
Вышел: Андрей Ременюк
ГООЛ! Tkachuk, Yevgeniy
55'
ГООЛ! Владимир Чеснаков
41'
Игорь Пердута
35'
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
33%
Ничья
26%
Металлист 1925
41%
П1: 1.01 Х: 23.00 П2: 54.00
П1: 1.08 Х: 8.00 П2: 67.00
П1: 1.01 Х: 23.00 П2: 54.00
П1: 1.01 Х: 22.00 П2: 55.00
П1: 1.97 Х: 2.50 П2: 6.80
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 55
    Валерий Бондаренко
    Защитник
    90
  • 50
    Кейн, Ибрахим
    Защитник
    90
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
    41
  • 16
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
    82
  • 8
    Тилль, Оливье
    Полузащитник
    88
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
    72
  • 5
    Якубу, Наджиб
    Защитник
    90 72
  • 4
    Игорь Пердута
    Защитник
    35
  • 1
    Денис Сидоренко
    Вратарь
  • 70
    Альмейга, Александр Фабио
    Полузащитник
    66
  • 22
    Владислав Дмитренко
    Нападающий
    64
  • 88
    Дмитрий Крыскив
    Полузащитник
  • 9
    Batyushin, Yuri
    Полузащитник
    64
  • 17
    Евгений Протасов
    Полузащитник
    70
  • 28
    Артем Габелок
    Полузащитник
    83
  • 13
    Артур Западня
    Защитник
    84
  • 23
    Михаил Шершень
    Защитник
  • 3
    Tkachuk, Yevgeniy
    Защитник
    55
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
Запасные игроки
  • 99
    Владислав Вакула
    Полузащитник
  • 77
    Богдан Кушниренко
    Защитник
  • 45
    Адеринсола Эсеола
    Нападающий
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 9
    Иван Пешич
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 30
    Nesterenko, Ivan
    Полузащитник
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 77
    Антон Савин
    Полузащитник
    88
  • 32
    Олег Голодюк
    Полузащитник
  • 27
    Дмитрий Кравченко
    Полузащитник
  • 11
    Андрей Ременюк
    Полузащитник
    83
  • 55
    Kvakic, Amar
    Защитник
  • 21
    Chenbay, Sergiy
    Защитник
  • 25
    Kovalenko, Maksym
    Вратарь
  • 33
    Marlyson
    Нападающий
Тренеры
  • Maksimov, Yuriy
  • Кривенцов, Валерий
Статистика матча
7
Угловые
6
17
Штрафные
12
10
Фолы
17
52%
Владение мячом
48%
2
Удары мимо
3
3
ЖК
3
2
Удары в створ
2
1
Блокировано ударов
1
2
Сейвы
1
2
Офсайды
Трансляция
Второй тайм начался с фантастического шанса гостей исправить свое положение, однако Ризнык сумел отразить пенальти, после чего фактически собственными усилиями оформил для команды второй забитый мяч. Больше шансов у харьковчан толком и не было, а соперники методично продолжали контролировать мяч. Примечательно, что Максимов при этом еще и не спешил с заменами, в условиях серьезного кадрового голода. Да и необходимости не было.
Свисток
Вот и все! Матч завершен! 2:0! Металлист 1925 мог все изменить.
90'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, 4 мин.
90'
Замена
Вместо Якубу вышел Кушниренко.
90'
Замена
Пешич заменил Кане.
90'
Замена
Вместо Бондаренко вышел Яворский.
88'
Замена
Вместо Тилля вышел Нестеренко.
87'
Желтая карточка
Савину дали желтую за нырок на правом фланге штрафной в борьбе против Тамма.
84'
Желтая карточка
Ременюк сбил Пердуту фолом на чужой половине.
84'
Замена
Ченбай вышел вместо Западни.
83'
Замена
Кравченко заменил Габелка.
82'
Желтая карточка
Фолом в центре поля Степанюк сорвал контрвыпад от Габелка.
81'
Опасный момент
Смещение Вакулы с правого фланга ко штрафной завершилось ударом в ближний угол, а рикошет помог мячу попасть в сетку с внешней стороны.
79'
Опасный момент
Ризнык забрал на линии ворот попытку подкрутки с левого фланга с дальней дистанции от Задераки.
78'
Фолом у центральной линии встретил Якубу Савин.
76'
Офсайд
Степанюка загнали в офсайд передачей на левый фланг.
74'
Опасный момент
Кане непостижимом образом головой пробил с близкой дистанции прямиком в Сидоренко, завершив подачу с правого фланга от Пердуты!
72'
Замена
Вместо Скляра вышел вышел Вакула.
72'
Желтая карточка
Якубу на фланге отмахнулся от Савина.
70'
Замена
Вместо Протасова игру продолжит Савин.
68'
Фол от Протасова против Якубу на чужой половине.
66'
Желтая карточка
Фабиньо подкатом срезал Челядина у центральной линии.
65'
Крыськив стрелял во вратарскую с правого фланга, но голкипер перехватил.
64'
Замена
Ременюк вышел вместо Дмитренко.
64'
Замена
Задерака заменил Батюшина.
62'
Степанюк не успел опередить Ткачука при простреле с правого фланга от Пердуты.
60'
Ризнык спокойно забрал в руки дальний удар низом от Габелка с подхода ко штрафной.
57'
Сидоренко кулаками вынес мяч из штрафной подачу с правого фланга от Скляра.
55'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ткачуку оставалось только срезать мяч в свои ворота, после прострела с правого фланга от Скляра! Отличный длинный пас от Ризныка на партнера из своей штрафной.
53'
Ткачук был первым на мяче при подаче соперников с левого фланга от углового флажка.
51'
Явная игра рукой от Дмитренко, который переводил подачу с правого фланга на Крыськива в дальней стороне штрафной.
49'
Тилль ушел в нокдаун в результате подачи с левого фланга от Габелка, которая прилетела ему в голову.
47'
Незабитый пенальти
РИЗНЫК НОГОЙ ОТРАЗИЛ УДАР БАТЮШИНА С ПЕНАЛЬТИ В ПРАВЫЙ УГОЛ!
46'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! Челядин сыграл рукой в подкате, блокируя прострел с левого фланга от Дмитренко.
Свисток
Второй тайм начался!
Ворскла провела в контроле мяча практически весь первый тайм, а у их соперников и опасного выпада вспомнить будет сложно. Отсюда, логично, что команда Максимова сейчас впереди по счету, но усилий на свой забитый мяч она потратила уж слишком много. Наставник уже "напихал" уходящему с поля на перерыв Скляру, а сейчас пару ласковых получит и остальная команда.
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Дмитренко с левого фланга подал в руки голкиперу.
45'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, 1 мин.
43'
Фол от Ткачука на правом фланге обороны против Якубу.
41'
Гоооол!!!
ГОЛ! Скляр мастерски перевел подачу Кане с левого фланга головой на ногу Чеснакову в дальнюю сторону штрафной, после чего Владимир пробил слету в свободный левый угол!
39'
Кане заработал угловой в борьбе против Ермакова на левом фланге атаки.
37'
Тилль в контратаке отдавал пас на левый фланг штрафной на Кане, но мяч пошел в спину партнеру.
36'
Крыськив у правого угла своей штрафной выбил мяч из-под ног Кане.
35'
Желтая карточка
Пердута ценой желтой развернул Батюшина в центре поля.
34'
Тилль исполнял стандарт, но также отправил мяч на голову сопернику.
34'
Ан-нет — мяч попал защитнику в руку, поэтому будет штрафной.
33'
Ткачук срезал на угловой прострел Тилля с левого фланга.
31'
Ворскла выманивает соперников на свою половину поля.
29'
Опасный момент
Тилль отдал классный перевод на правый фланг штрафной, Пердута сбросил на Степанюка, но форвард запустил мяч над воротами.
28'
Кане от боковой с левого фланга отыгрывал в центр, но Ермаков вынес в аут.
26'
Уголовой
Ермаков пробил над дальней штангой, головой замкнув подачу углового с левого фланга.
25'
Дмитренко разогнал Фабиньо передачей в левый фланг штрафной, но затем прострел бразильца был блокирован Бондаренко.
23'
Степанюк от правого угла вратарской катил в оттяжку на Кане, но и тут соперники были первыми на мяче.
21'
Степанюк от лицевой на левом фланге штрафной стрелял ко вратарской, но защитники вынесли.
20'
Тилль с дальней дистанции на левом фланге пробил в стороне от ближней штанги.
18'
Неудачная попытка Протасова сыграть поперек поля перед чужой штрафной.
16'
Фол от Пердуты у лицевой на правом фланге атаки против Дмитренко во время попытки зайти в чужую штрафную.
15'
Тилль отдавал заброс в центр штрафной на Скляра, но Александр не успел к мячу раньше голкипера.
12'
Навесом с правого фланга штрафной Чеснаков попал мячом в соперника.
10'
Полтавчане продолжают душить контролем, но темп крайне низкий.
8'
Подача от Скляра с правого фланга благополучно перелетела опасную зону в штрафной.
6'
Силовая подача с левого фланга от Кане на ближний угол вратарской была вынесена Сидоренко, а уже потом в него влетел Степанюк.
4'
Фол от Крыськива против Кане на дальних подступах к воротам.
3'
Заброс в направлении Степанюка в центр штрафной был перехвачен.
1'
Полтавчане в медленном контроле в центре поля.
Свисток
Стали известны стартовые составы:
Запасные: Коваленко, Ченбай, Квакич, Ременюк, Кравченко, Голодюк, Савин, Задерака, Марлисон.
Металлист 1925: Сидоренко — Шершень, Ермаков, Ткачук, Западня — Дмитренко, Крыськив, Габелок — Протасов, Фабиньо, Батюшин.
Запасные: Ткаченко, Пешич, Яворский, Нестеренко, Эсеола, Кушниренко, Вакула.
Ворскла: Ризнык — Бондаренко, Чеснаков, Тамм — Пердута, Тилль, Челядин, Якубу — Скляр, Кане — Степанюк.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Виктор Копиевский (Кропивницкий, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Ворскла" им. А. Бутовского (Полтава, Украина) сыграют полтавская Ворскла и харьковский Металлист 1925.
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Комментарии(1)
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Кююмалайнен (Київ)
20.08.2021 в 20:06
Металл должен показать, что они не слабей финских пупсов!
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Анонс матча Ворскла - Металлист 1925 20.08.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 20.08.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ворскла (Полтава) и командой Металлист 1925 (Харьков):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Металлист 1925 в предыдущем футбольном матче 20.08.2021 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Кривенцов, Валерий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - Металлист 1925 можно посмотреть 20.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - Металлист 1925, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против Металлист 1925 - 20.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Прошедший матч команды Металлист 1925 был сыгран против Ворскла - 20.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

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