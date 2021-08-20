Ворскла - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведения матча: 20.08.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между командами Ворскла (Полтава) и командой Металлист 1925 (Харьков):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Металлист 1925 в предыдущем футбольном матче 20.08.2021 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Кривенцов, Валерий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против Металлист 1925 - 20.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.
Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов
Прошедший матч команды Металлист 1925 был сыгран против Ворскла - 20.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.
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