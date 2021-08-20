Ворскла - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Анонс матча Ворскла - Металлист 1925 20.08.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 20.08.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ворскла (Полтава) и командой Металлист 1925 (Харьков):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Металлист 1925 в предыдущем футбольном матче 20.08.2021 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Кривенцов, Валерий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против Металлист 1925 - 20.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Металлист 1925 (Харьков)

Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016

Страна: Украина

Тренер: Валерий Кривенцов



Прошедший матч команды Металлист 1925 был сыгран против Ворскла - 20.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

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