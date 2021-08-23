ФК Львов - Ингулец онлайн трансляция матча

Поединок между командой ФК Львов (Львов) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Арена Львов.
Дата проведения матча: 23.08.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между клубами ФК Львов (Львов) и командой Ингулец (Петрово):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Ингулец, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение Ингулец и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 06.05.2021 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Бессмертный, Анатолий и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный
Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против ФК Александрия - 15.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против Динамо - 18.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
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