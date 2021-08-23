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ФК Львов - Ингулец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 23 августа 2021, 19:30 - Арена Львов . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Romanyuk, Anastasiya
Рейтинг матча:
ФК Львов
Львов
1 - 2
Обновить
68'
Ингулец
Петрово
Ход матча
14' Hrysyo, Maksym 45' Алексей Довгий
53' Александр Козак 54' Артём Ситало
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
33%
Ничья
22%
Ингулец
44%
П1: 10.60 Х: 4.90 П2: 1.32
П1: 15.00 Х: 13.00 П2: 1.02
П1: 10.60 Х: 4.90 П2: 1.32
П1: 12.10 Х: 4.66 П2: 1.32
П1: 3.30 Х: 2.55 П2: 2.80
Интересные факты
  • FC Lviv выигрывает первый тайм в 29% матчей, FC Ingulets Petrove выигрывает в 23% матчей.
  • Когда FC Ingulets Petrove лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • FC Ingulets Petrove проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Недавнее выступление команды FC Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Ingulets Petrove.
  • Домашняя статистика FC Lviv в сезоне 0-2-1
  • Когда FC Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • FC Lviv сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • FC Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • FC Ingulets Petrove без побед в последних 5 играх.
  • FC Lviv забивает 1.06 гола, играя дома, а FC Ingulets Petrove забивает 0.94 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Год назад, FC Ingulets Petrove была на 11 месте в таблице с 3 очками. Сейчас они на 16 месте с 1 очками.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • FC Lviv без побед в последних 6 играх.
  • В их последнюю встречу команда FC Ingulets Petrove победила в 1 гол(а).
  • Год назад, FC Lviv была на 10 месте в таблице с 3 очками. Сейчас они на 14 месте с 2 очками.
  • FC Lviv выигрывает первую половину матча в 29% случаев, FC Ingulets Petrove выигрывает в 23%.
  • Когда FC Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • FC Ingulets Petrove проиграл 4 матчей подряд.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • FC Lviv пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Игры прошлого года: 1-1 (FC Lviv дома) и 1-0 (FC Ingulets Petrove дома).
  • FC Lviv не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • FC Ingulets Petrove проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Львов
0
Побед
2
Игр
1
Побед
Ингулец
Премьер-лига 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 Ингулец 1 - 0 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2020/2021
05.12.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Ингулец
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021/2022
15.08.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021/2022
08.08.2021 - 19:30 Ворскла 4 - 1 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021/2022
30.07.2021 - 19:00 ФК Львов 0 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
23.07.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
02.07.2021 - 18:00 Верес 1 - 2 Завершен ФК Львов В
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Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2021/2022
18.08.2021 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен Динамо Н
Премьер-лига 2021/2022
09.08.2021 - 19:30 Десна 2 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2021/2022
02.08.2021 - 19:30 Ингулец 1 - 5 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
24.07.2021 - 19:30 Шахтер 2 - 1 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Ингулец П
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Новости команд
Главные события
54'
Артём Ситало ГООЛ!
53'
Александр Козак ГООЛ!
Алексей Довгий
45'
ГООЛ! Hrysyo, Maksym
14'
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
33%
Ничья
22%
Ингулец
44%
П1: 10.60 Х: 4.90 П2: 1.32
П1: 15.00 Х: 13.00 П2: 1.02
П1: 10.60 Х: 4.90 П2: 1.32
П1: 12.10 Х: 4.66 П2: 1.32
П1: 3.30 Х: 2.55 П2: 2.80
Составы команд
Стартовый состав
  • 19
    Ренан
    Полузащитник
  • 9
    Zozulya, Oleksiy
    Защитник
  • 24
    Yakymets, Vladimir
    Полузащитник
  • 10
    Альваро
    Защитник
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 30
    Seka Ernest
  • 4
    Энес Махмутович
    Защитник
  • 15
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Вратарь
  • 47
    Hrysyo, Maksym
    Полузащитник
    14
  • 5
    Алексей Довгий
    Полузащитник
    45
  • 11
    Младен Бартулович
    Полузащитник
  • 1
    Богдан Шуст
    Вратарь
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 17
    Артём Ситало
    Нападающий
    54
  • 23
    Михаил Шишка
    Полузащитник
  • 7
    Sharaj, Vladislav
    Полузащитник
  • 8
    Полехенко, Павел
    Защитник
  • 39
    Евгений Опанасенко
    Защитник
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
    53
  • 55
    Максим Ковалев
    Защитник
  • 20
    Salem, Mohamed
    Защитник
Запасные игроки
  • 21
    Romanchuk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 13
    Назарий Нич
  • 12
    Орест Костик
    Вратарь
  • 11
    Владислав Хамелюк
    Полузащитник
  • 25
    Фране Циряк
  • 27
    Андрей Бусько
    Полузащитник
  • 8
    Brikner, Ivan
    Полузащитник
  • 7
    Алвес дос Сантос Рожерио
    Полузащитник
  • 98
    Дмитрий Семенив
    Полузащитник
  • 60
    Pospelov, Dmytro
    Защитник
  • 28
    Виталий Павлов
    Защитник
  • 91
    Мельничук, Максим
    Защитник
  • 34
    Хеннос Асмелаш
    Защитник
  • 13
    Илья Коваленко
    Полузащитник
  • 15
    Андрей Коробенко
    Полузащитник
  • 24
    Golovkіn, Ivan
    Полузащитник
  • 21
    Галчук, Евгений
    Вратарь
  • 99
    Stephen, Gopey
    Нападающий
Тренеры
  • Бессмертный, Анатолий
  • Лавриненко, Сергей
Статистика матча
12
Штрафные
8
8
Фолы
8
49%
Владение мячом
51%
Офсайды
4
2
Удары в створ
5
1
Блокировано ударов
2
2
Удары мимо
3
4
Угловые
3
3
Сейвы
1
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
65'
Замена
Вместо Бартуловича вышел Коробенко.
64'
Замена
Козака заменил Коваленко.
62'
Прострел с левого фланга от Эрнеста отскочил от ног Ренана на дальнюю штангу, после чего на дальнюю штангу не успел Грисьо.
60'
Грисьо подключали к атаке забросом на правый фланг штрафной, но Опанасенко перевел мяч в аут.
58'
Офсайд
Заброс на правый фланг атаки для Запорожца пришелся в офсайд.
55'
Опасный момент
Ренан на правом фланге штрафной сделал классный прокат мяча мимо голкипера, после чего перед ним были пустые ворота, но защитник успел влететь в подкате!
54'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ильющенко был спокойно переброшен Ситало на выходе, после заброса от Запорожца практически с центральной линии!
53'
Гоооол!!!
ГОЛ! Опанасенко подачей с левого фланга отправил мяч точно на голову Козаку во вратарской!
52'
Грисьо не сумел развернуть атаку на правый фланг диагональю по чужой половине.
50'
Грисьо сфолил против Бартуловича на чужой половине при верховой борьбе.
48'
Опасный момент
Ситало головой завершал навес с левого фланга в центре штрафной, но Ильющенкову удалось парировать мяч на угловой из-под перекладины!
47'
Опасный момент
Пяткой замыкал Ситало передачу с правого фланга, но защитник помешал доставить мяч к воротам!
Свисток
Второй тайм начался!
Практически невозможно назвать первый тайм нашего поединка преисполненным голевыми моментами. Команды играют так, как-буто только вернулись с понедельничной смены, и теперь их заставляют еще и побегать в футбол. У Львова чуть интереснее получается в атаке, однако Ингулец куда больше держит мяч, поэтому и у гостей также иногда возникают голевые моменты. К примеру, концовка была за командой Лавриненко, но довести атаку до конца она так и не смогла.
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Желтая карточка
Шарай получил по ногам от Довгого, который пошел в подкат со спины у центра поля.
45'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 1 мин.
43'
Ситало на корпусе обошел Крушинского в левом фланге атаки, после чего пошел обыгрывать еще и Ильющенкова, но голкипер разобрался в эпизоде с царским перехватом из-под ног соперника!
41'
Опасный момент
Завершение подачи с углового на левом фланге от Ситало пришлось точно в руки Шусту, который стоял у центра ворот.
40'
Опасный момент
Ренан с правого фланга штрафной закрутил в руки голкиперу.
39'
Удары от Ситало с правого фланга штрафной и Запорожца из центральной зоны были последовательно блокированы.
36'
Офсайд
Ситало спровоцировал повреждение у Якимца на правом фланге атаки, предварительно попав в офсайд при передаче партнера.
34'
На левом фланге заработал угловой Львов.
32'
Значительно выше ворот пробил Альваро во время продвижения по левому флангу атаки.
31'
Опанасенко открылся под подачу со штрафного с левого фланга, но головой отправил мяч мимо дальней штанги.
29'
Бартуловича сбил Альваро на левом фланге атаки.
26'
Опасный момент
Бартуловичу с левого фланга штрафной в центр выкатил Запорожец, но Младен в касание пробил над воротами.
25'
Шуст забрал подачу от Якимца с левого фланга.
23'
Полегенько отдал на правый фланг штрафной для Запорожца. после чего партнер старался поднять мяч над голкипером с острого угла, но перебросил и ворота.
21'
Шарай уже готовился к приему передачи на правый фланг атаки, но Якимец вовремя выскочил перед ним.
19'
Офсайд
Заброс на ход Полегенько в правый фланг атаки застал защитника уже в офсайде.
17'
Якимец попытался завершить рывок в центральной зоне дальним ударом, но отправил мяч в мимо дальней девятки.
16'
Эрнест уже крутил в дальний, после своего слаломного прохода в штрафную с левого фланга, но не смог пробить мимо защитника. Угловой.
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Грисьо в центре штрафной подловил на грудь отскок от перехваченной передачи с левого фланга от Ковалева, после чего пробил под левую штангу!
12'
Грисьо ошибся при попытке сыграть в одно касание с Зозулей на входе в правый фланг штрафной.
10'
Явное намерение и игра рукой по мячу на чужой половине от Запорожца, но арбитр даже игру не остановила.
8'
Запорожец боролся за верховой мяч у чужой штрафной, но на Ситало так и не скинул.
6'
Команда Лавриненко катает мяч по своей половине, но соперники упрямо не идут прессинговать.
4'
Фол Зозули у чужой штрафной против Грисьо.
3'
Неудачная попытка снабдить Ныча мячом у боковой на правом фланге.
1'
Контроль мяча от гостей в центре поля.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Гальчук, Коваленко, Коробенко, Головкин, Павлов, Асмелаш, Поспелов, Мельничук, Гопей.
Ингулец: Шуст — Полегенько, Ковалев, Салем, Опанасенко — Шишка — Шарай, Бартулович, Запорожец, Козак — Ситало.
Запасные: Костик, Шина, Романчук, Хамелюк, Семенив, Бусько, Чиряк, Брикнер, Ныч.
ПФК Львов: Ильющенков — Зозуля, Крушинский, Махмутович, Якимец — Грисьо, Политыло, Довгий, Эрнест — Альваро — Ренан.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Анастасия Романюк (Ивано-Франковск, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Арена Львов" (Львов, Украина) сыграют ПФК Львов и петровский Ингулец.
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Анонс матча ФК Львов - Ингулец 23.08.2021, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Львов (Львов) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Арена Львов.

Дата проведения матча: 23.08.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Львов (Львов) и командой Ингулец (Петрово):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Ингулец, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение Ингулец и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 06.05.2021 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Бессмертный, Анатолий и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Львов - Ингулец можно посмотреть 23.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Львов - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против ФК Александрия - 15.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против Динамо - 18.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Львов - Ингулец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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