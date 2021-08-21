Верес - ФК Минай онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Верес (Ровно) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Авангард.
Дата проведения матча: 21.08.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами Верес (Ровно) и командой ФК Минай (Минай):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу ФК Минай, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и Верес в предыдущем футбольном матче 05.02.2021 закончилось со счетом: 4:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Прошедший поединок команды Верес был сыгран против Ворскла - 14.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин
Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против Заря - 14.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
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