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Верес - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 21 августа 2021, 17:00 - Авангард . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Абдула, Анатолий
Рейтинг матча:
Верес
Ровно
До начала
00 : 00 : 00
ФК Минай
Минай
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Верес
50%
Ничья
20%
ФК Минай
30%
П1: 1.95 Х: 3.48 П2: 3.96
П1: 2.25 Х: 2.50 П2: 3.75
П1: 1.95 Х: 3.48 П2: 3.96
П1: 1.95 Х: 3.48 П2: 3.96
П1: 2.44 Х: 2.48 П2: 3.70
Интересные факты
  • Минай проиграл 5 выездных матчей подряд.
  • Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Минай не выиграл ни в одном из последних 16 выездных матчей.
  • Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Верес Ровно не проигрывает в последних 9 домашних матчах.
  • Верес Ровно забивает 2.15 гола, играя дома, а Минай забивает 0.44 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Минай выигрывает в 12%.
  • Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Дмитрий Немчанинов получил больше всего желтых карточек (3) в Верес Ровно. Chato получил 2 в Минай.
  • Недавнее выступление команды Минай в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.
  • Верес Ровно выигрывает первый тайм в 39% матчей, Минай выигрывает в 12% матчей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Верес Ровно без побед в последних 4 играх.
  • Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than Минай's.
Прогноз на матч
Личные встречи
Верес
1
Побед
5
Игр
3
Побед
ФК Минай
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
05.02.2021 - 14:00 ФК Минай 4 - 0 Завершен Верес
Вторая лига 2020
11.05.2019 - 17:00 Верес 1 - 2 Завершен ФК Минай
Вторая лига 2018
26.10.2018 - 15:00 ФК Минай 2 - 0 Завершен Верес
Вторая лига 2018/2019
26.08.2018 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершен ФК Минай
Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 17:00 Рух 2 - 1 Завершен Верес П
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 19:30 Динамо 4 - 0 Завершен Верес П
Премьер-лига 2021/2022
24.07.2021 - 17:00 Верес 0 - 0 Завершен Колос Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
18.07.2021 - 18:00 Десна 2 - 0 Завершен Верес П
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Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2021/2022
11.08.2021 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021/2022
31.07.2021 - 16:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
13.07.2021 - 17:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершен Ворскла П
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Новости команд
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Верес
50%
Ничья
20%
ФК Минай
30%
П1: 1.95 Х: 3.48 П2: 3.96
П1: 2.25 Х: 2.50 П2: 3.75
П1: 1.95 Х: 3.48 П2: 3.96
П1: 1.95 Х: 3.48 П2: 3.96
П1: 2.44 Х: 2.48 П2: 3.70
Составы команд
Стартовый состав
  • 4
    Soldat, Igor
    Защитник
  • 88
    Роберт Гегодош
    Нападающий
  • 77
    Никита Полюлях
    Полузащитник
  • 47
    Богдан Когут
    Вратарь
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 33
    Роман Мирошник
    Защитник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
  • 23
    Дмитрий Немчанинов
    Полузащитник
  • 17
    Геннадий Пасич
    Полузащитник
  • 8
    Роман Гончаренко
    Защитник
  • 7
    Михаил Сергийчук
    Нападающий
  • 1
    Kucher, Danilo
  • 3
    Chato
    Защитник
  • 99
    Kobak, Edvard
    Нападающий
  • 44
    Matic, Mislav
    Защитник
  • 8
    Хахлов, Олексий
    Полузащитник
  • 25
    Gorin, Oleg
    Полузащитник
  • 17
    Данило Кныш
    Нападающий
  • 13
    Lykhovydko, Victor
    Полузащитник
  • 11
    Евгений Селезнев
    Нападающий
  • 7
    Kuliiev, Eldar
    Полузащитник
  • 6
    Александр Петрусенко
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 48
    Кльоц, Дмитрий
    Полузащитник
  • 32
    Сергей Петько
    Полузащитник
  • 24
    Guk, Igor
    Защитник
  • 21
    Сергей Панасенко
    Полузащитник
  • 14
    Дмитрий Махнев
    Защитник
  • 13
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich
    Полузащитник
  • 10
    Виталий Тимофеенко
    Полузащитник
  • 97
    Ghecev, Mihail
    Полузащитник
  • 90
    Байдал, Антон
    Полузащитник
  • 89
    Олег Синегуб
    Защитник
  • 52
    Kovalenko, Bogdan
    Нападающий
  • 33
    Игорь Гончар
    Полузащитник
  • 10
    Ahmedzadeh, Rustam
    Защитник
  • 23
    Meskhi, Mikheil
  • 9
    Дмитрий Билоног
    Нападающий
  • 2
    Veklyak, Bogdan
    Защитник
  • 94
    Герман Пеньков
    Вратарь
Тренеры
  • Вирт, Юрий
  • Василий Кобин
Трансляция
Запасные: Пеньков, Коваленко, Билоног, Векляк, Байдал, Месхи, Гончар, Ахмедзаде, Синегуб.
Минай: Кучер — Багайоко, Лиховидько, Матич, Горин, Кныш — Хахлев, Петрусенко — Кулиев, Селезнев, Кобак.
Запасные: Кичак, Махнев, Клец, Петько, Панасенко, Дахновский, Тимофеенко, Гечев, Гайдучик, Гук.
Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Полюлях, Кучеров — Е. Пасич, Гегедош, Г. Пасич — Сергийчук.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Анатолий Абдула (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Авангард" (Луцк, Украина) сыграют ровенский Верес и закарпатский Минай.
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Анонс матча Верес - ФК Минай 21.08.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Верес (Ровно) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 21.08.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Верес (Ровно) и командой ФК Минай (Минай):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу ФК Минай, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и Верес в предыдущем футбольном матче 05.02.2021 закончилось со счетом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Верес - ФК Минай можно посмотреть 21.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Верес - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Прошедший поединок команды Верес был сыгран против Ворскла - 14.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против Заря - 14.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Верес - ФК Минай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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