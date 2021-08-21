Верес - ФК Минай онлайн трансляция матча

Минай проиграл 5 выездных матчей подряд.

Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Минай не выиграл ни в одном из последних 16 выездных матчей.

Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Верес Ровно не проигрывает в последних 9 домашних матчах.

Верес Ровно забивает 2.15 гола, играя дома, а Минай забивает 0.44 гола, играя на выезде (в среднем).

Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Минай выигрывает в 12%.

Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.

Дмитрий Немчанинов получил больше всего желтых карточек (3) в Верес Ровно. Chato получил 2 в Минай.

Недавнее выступление команды Минай в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.

Верес Ровно выигрывает первый тайм в 39% матчей, Минай выигрывает в 12% матчей.

Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Верес Ровно без побед в последних 4 играх.