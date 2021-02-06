Торино - Аталанта онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Торино иАталанта, когда Торино играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Торино забивает 2 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 3.2 гола против команды Торино (в среднем).

Обе команды проиграли их последние матчи.

Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Последняя встреча завершилась в ничью. (3-3)

Торино выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Аталанта выигрывает в 45%.

Когда Торино лидирует 1-0 дома, они побеждают в Торино% своих матчей.

Из последних 5 встреч команда Торино выиграла 2, команда Аталанта выиграла 2, 1 ничьи.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Торино и Аталанта - 3.2.

Торино выигрывает первый тайм в 25% матчей, Аталанта выигрывает в 45% матчей.

Среднее количество голов во встречах между командами Торино и Аталанта - 5.2.

Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Торино.

Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Торино забивает 1.38 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.92 гола, играя на выезде (в среднем).

Торино без побед в последних 8 играх.

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Торино's.

Когда Торино проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Торино% своих матчей.

Аталанта пропускает в каждом из последних 7 матчах.

Игры прошлого года: 2-4 (Торино дома) и 3-3 (Аталанта дома).

За последние 20 встреч когда команда Торино играла дома, команда Торино выиграла 8 раз, 5 сыграла в ничью и 7 победы команды Аталанта. Разница голов 29-24 в пользу команды Аталанта.