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Торино - Аталанта онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 21 августа 2021, 21:45 - Олимпийский стадион — Гранде-Торино . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Даниеле Киффи
Рейтинг матча:
Торино
Турин
0 - 1
Обновить
30'
Аталанта
Бергамо
Ход матча
6' Луис Муриэль 23' Демираль, Мерих
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Торино
36%
Ничья
27%
Аталанта
36%
П1: 15.10 Х: 7.30 П2: 1.21
П1: 4.33 Х: 2.88 П2: 1.83
П1: 15.10 Х: 7.30 П2: 1.21
П1: 14.50 Х: 5.91 П2: 1.26
П1: 5.40 Х: 3.10 П2: 1.78
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Торино иАталанта, когда Торино играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Торино забивает 2 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 3.2 гола против команды Торино (в среднем).
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (3-3)
  • Торино выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Аталанта выигрывает в 45%.
  • Когда Торино лидирует 1-0 дома, они побеждают в Торино% своих матчей.
  • Из последних 5 встреч команда Торино выиграла 2, команда Аталанта выиграла 2, 1 ничьи.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Торино и Аталанта - 3.2.
  • Торино выигрывает первый тайм в 25% матчей, Аталанта выигрывает в 45% матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Торино и Аталанта - 5.2.
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Торино.
  • Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Торино забивает 1.38 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.92 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Торино без побед в последних 8 играх.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Торино's.
  • Когда Торино проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Торино% своих матчей.
  • Аталанта пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Игры прошлого года: 2-4 (Торино дома) и 3-3 (Аталанта дома).
  • За последние 20 встреч когда команда Торино играла дома, команда Торино выиграла 8 раз, 5 сыграла в ничью и 7 победы команды Аталанта. Разница голов 29-24 в пользу команды Аталанта.
  • Во время последних 40 встреч, команда Торино выиграла 13 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 15 раз. Разница забитых и пропущенных голов 59-52 в пользу команды Аталанта
Личные встречи
Торино
8
Побед
19
Игр
5
Побед
Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
06.02.2021 - 16:00 Аталанта 3 - 3 Завершен Торино
Чемпионат Италии 2019/2020
26.09.2020 - 17:15 Торино 2 - 4 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2019/2020
26.09.2020 - 16:00 Торино 0 - 0 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2019/2020
25.01.2020 - 22:00 Торино 0 - 7 Завершен Аталанта
Последние матчи - Торино
Чемпионат Италии 2020/2021
23.05.2021 - 21:45 Торино 1 - 1 Завершен Беневенто Н
Чемпионат Италии 2020/2021
18.05.2021 - 21:30 Лацио 0 - 0 Завершен Торино Н
Чемпионат Италии 2020/2021
15.05.2021 - 16:00 Специя 4 - 1 Завершен Торино П
Чемпионат Италии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Торино 0 - 7 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2020/2021
09.05.2021 - 16:00 Эллас Верона 1 - 1 Завершен Торино Н
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Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
23.05.2021 - 21:45 Аталанта 0 - 2 Завершен Милан П
Кубок Италии 2020/2021
19.05.2021 - 22:00 Аталанта 1 - 2 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2020/2021
15.05.2021 - 16:00 Дженоа 3 - 4 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Аталанта 2 - 0 Завершен Беневенто В
Чемпионат Италии 2020/2021
09.05.2021 - 16:00 Парма 2 - 5 Завершен Аталанта В
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Главные события
23'
Демираль, Мерих
6'
Луис Муриэль ГООЛ!
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Торино
36%
Ничья
27%
Аталанта
36%
П1: 15.10 Х: 7.30 П2: 1.21
П1: 4.33 Х: 2.88 П2: 1.83
П1: 15.10 Х: 7.30 П2: 1.21
П1: 14.50 Х: 5.91 П2: 1.26
П1: 5.40 Х: 3.10 П2: 1.78
Составы команд
32
Ваня Милинкович-Савич
13
Рикардо Родригес
3
Бремер, Глейсон
26
Коффи Джиджи
34
Ола Айна
77
Кароль Линетты
38
Роландо Мандрагора
17
Синго, Уилфрид Стефан
16
Саша Лукич
19
Антонио Санабрия
11
Марко Пьяца
28
Муссо, Хуан
19
Джимшити, Берат
28
Демираль, Мерих
6
Хосе Луис Паломино
5
Мехле, Йоаким
88
Марио Пашалич
18
Руслан Малиновский
20
Робин Госенс
32
Маттео Пессина
9
Луис Муриэль
72
Йосип Иличич
Стартовый состав
  • 16
    Саша Лукич
    Полузащитник
  • 19
    Антонио Санабрия
    Нападающий
  • 11
    Марко Пьяца
    Нападающий
  • 34
    Ола Айна
  • 77
    Кароль Линетты
  • 38
    Роландо Мандрагора
    Полузащитник
  • 17
    Синго, Уилфрид Стефан
    Защитник
  • 13
    Рикардо Родригес
    Защитник
  • 3
    Бремер, Глейсон
    Защитник
  • 26
    Коффи Джиджи
    Защитник
  • 32
    Ваня Милинкович-Савич
    Вратарь
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
    6
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 20
    Робин Госенс
    Полузащитник
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
    23
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 28
    Муссо, Хуан
    Вратарь
Запасные игроки
  • 88
    Томас Ринкон
    Полузащитник
  • 70
    Warming, Magnus
    Нападающий
  • 27
    Мергим Войвода
    Защитник
  • 24
    Симоне Верди
    Полузащитник
  • 23
    Раути, Никола
    Нападающий
  • 9
    Андреа Белотти
    Нападающий
  • 8
    Даниэле Базелли
    Полузащитник
  • 6
    Сегре, Якопо
    Полузащитник
  • 5
    Армандо Иццо
    Защитник
  • 89
    Джемелло, Лука
    Вратарь
  • 1
    Этрит Бериша
    Вратарь
  • 99
    Алессандро Буонджорно
    Защитник
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 66
    Lovato, Matteo
    Защитник
  • 60
    Da Riva, Jacopo
    Полузащитник
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Защитник
  • 13
    Джузеппе Пеццелла
    Защитник
  • 7
    Сэм Ламмерс
    Нападающий
  • 4
    Sutalo, Bosko
    Защитник
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 99
    Роберто Пикколи
Тренеры
  • Иван Юрич
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча
4
Штрафные
2
2
Фолы
4
52%
Владение мячом
48%
2
Удары в створ
1
3
Блокировано ударов
1
1
Угловые
Сейвы
2
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
25'
Пьяца искал искал возможность для удара, все-таки пробил в итоге, но прямо в защитника Аталанты.
23'
Желтая карточка
Демираль откровенно прихватил соперника в центре поля. Желтая.
21'
Малиновский запустил в контру Муриэля, но колумбиец на скорости запутался в ногах и упустил мяч за боковую.
20'
После пропущенного мяча Торино больше владеет мячом, но пока что без особого обострения.
16'
Муриэль так старался, что сфолил в атаке. Хорошо, что без карточки обошлось.
13'
А вот это неплохо! Санабрия неплохо открылся и головой пробил по воротам после флангового навеса, но Муссо на месте!
10'
Синго на фланге оббежал Паломино, но партнеры удачно действуют на подстраховке.
9'
Торино пытается что-то организовать в ответ, но удар Линетти блокируют защитники.
6'
Гоооол!!!
Гооол!!! Муриэль прошелся по флангу, сместился в центр и дал на силу в ближний угол! 1:0, Аталанта выходит вперед!
3'
Пока что все спокойно. Команды не форсируют события.
1'
Свисток
Матч начался!
Судить игру будет Даниэле Киффи.
Стартовый состав Аталанты: Муссо, Демирал, Джимсити, Госенс, Мехле, Паломино, Малиновский, Пашалич, Пессина, Иличич, Мурьель
Стартовый состав Торино: Милинкович-Савич, Родригес, Бремер, Джиджи, Эйна, Синго, Линетты, Мандрагора, Лукич, Пьяца, Санабрия
Добрый вечер уважаемые любители футбола. UA-Футбол предлагает вашему вниманию матч 1-го утра Серии А Торина – Аталанта.
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Анонс матча Торино - "Аталанта" 21.08.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой Торино (Турин) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский стадион — Гранде-Торино.

Дата проведения матча: 21.08.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Торино (Турин) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Аталанта" и Торино в предыдущем футбольном матче 06.02.2021 закончилось со следующими результатом: 3:3 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Иван Юрич и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Торино - "Аталанта" можно посмотреть 21.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Торино - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Торино (Турин)
Год основания Торино (Турин): 1906
Страна: Италия
Тренер: Вальтер Маццарри

Предыдущий матч команды Торино был сыгран против Беневенто - 23.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий поединок команды "Аталанта" был сыгран против Милан - 23.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Милан.

Следите за результатами матча Торино - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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