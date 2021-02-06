Торино - Аталанта онлайн трансляция матча

Матч между командой Торино (Турин) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский стадион — Гранде-Торино.
Дата проведения матча: 21.08.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Торино (Турин) и командой "Аталанта" (Бергамо):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Аталанта" и Торино в предыдущем футбольном матче 06.02.2021 закончилось со следующими результатом: 3:3 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Иван Юрич и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Торино (Турин)
Год основания Торино (Турин): 1906
Страна: Италия
Тренер: Вальтер Маццарри
Предыдущий матч команды Торино был сыгран против Беневенто - 23.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Предыдущий поединок команды "Аталанта" был сыгран против Милан - 23.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Милан.
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