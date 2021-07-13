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КуПС - Ворскла онлайн трансляция матча

Лига конференций - 22 июля 2021, 19:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
КуПС
Куопио
1 - 1
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40'
Ворскла
Полтава
Ход матча
Кто победит?
40 Пользователей сделало свой выбор
КуПС
20%
Ничья
30%
Ворскла
50%
Последние матчи - Ворскла
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
13.07.2021 - 17:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
03.07.2021 - 16:30 ФК Ужгород 3 - 2 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2020/2021
05.05.2021 - 19:00 Ворскла 1 - 1 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2020/2021
01.05.2021 - 19:30 Ворскла 1 - 5 Завершен Динамо П
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Кто победит?
40 Пользователей сделало свой выбор
КуПС
20%
Ничья
30%
Ворскла
50%
Трансляция
40'
Опасный момент
Ниссиля со штрафного пробил прямиком в руки Ризныку у левой штанги.
39'
Ниссиля пробросом у чужой штрафной попал в руку Яворскому.
37'
Себбан обокрал Пердуту на чужой половине, но продвинуть мяч по левому флангу так и не сумел.
35'
Пердута сходу прострелил в центр штрафной, после длинного паса Яворского от центра поля, но на ногу Степанюку так и не выложил.
34'
Ворскла решила подержать мяч на своей половине.
32'
Пердута на дальней штанге головой сбросил мяч на Ризныка, после подачи с правого фланга.
30'
Опасный момент
Голевая за Якубу.
29'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кане взорвался скоростью в левом фланге чужой штрафной, после чего с ужасно длинной паузой таки пробил низом в дальний угол!
27'
Прострел Степанюка с левого фланга штрафной спокойно забрал голкипер.
25'
Опасный момент
Боатенга пропустили в правый фланг атаки, после чего он от границы штрафной с носка послал мяч впритирку в ближней штанге!
25'
Опасный момент
Ниссиля исполнил дальний удар с симпатичной подкруткой рядом с правой штангой.
23'
Офсайд
Заброс на Кане в левый фланг пришелся в офсайд.
22'
Боатенг подарил нам мяч неудачной передачей из центра поля на правом фланге.
20'
Скляр летел замыкать заброс в центр штрафной, но врезался в голкипера, после чего пришлось пообщаться на повышенных с защитниками.
17'
Пердута умудрился попасть мячом себе в опорную ногу, исполняя прострел без предварительной обработки с правого фланга штрафной.
14'
Узочукву сбил Тилля неудачной попыткой отбора в правом фланге обороны на чужой половины.
13'
Себбан поймал отскок на входе в левый фланг штрафной, но пробил высоко над воротами.
10'
Кане не успел к дальнему забросу в левый фланг атаки.
8'
Ворскла старается контролировать мяч у центральной линии.
6'
Гоооол!!!
ГОол Удо получил передачу от центра поля спиной к воротам, оттолкнул Яворского, после чего пальнул под левую штангу!
5'
Полтавчане пытаются навязать контроль мяча.
3'
Опасный момент
Кредль отдал передачу из своей штрафной прямиком в ноги Степанюку, но Руслан не смог точно запустить мяч за шиворот голкиперу!
2'
Кане с левого фланга подавал в центр штрафной, но к Пердуте мяч так и не пустили.
1'
Инфо
Играют на искусственной траве. Можно ждать всего, что угодно.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Ткаченко, Исенко, Луизао, Пешич, Кравчук, Челядин, Эсеола, Коджови, Кушниренко, Вакула.
Ворскла: Ризнык — Чеснаков, Яворский, Бондаренко — Пердута, Пуцлин, Скляр, Тилль, Якубу — Кане — Степанюк.
Запасные: Риссанен, Ниба, Рангел, Икауниекс, Юрю, Ярвинен, Пирттийоки, Хейнонен, Хаарала.
КуПС: Крейдель — Хямяляйнен, Томас, Тойвомяки, Каррильо — Себбан, Аджей-Боатенг — Узочукву, Попович, Ниссиля — Удо.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Дмитрий Дмитриев (Фаниполь, Беларусь) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию первого поединка второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. На поле стадиона "Куопион Кескускенття" (Куопио, Финляндия) сыграют финский КуПС и полтавская Ворскла.
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Анонс матча КуПС - Ворскла 22.07.2021, Лига конференций

Поединок между командой КуПС (Куопио) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига конференций 2021/2022.

Дата проведения матча: 22.07.2021
Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча КуПС - Ворскла можно посмотреть 22.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига конференций. Текстовую трансляцию матча КуПС - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: КуПС (Куопио)
Год основания КуПС (Куопио): 1923
Страна: Финляндия

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против ФК Минай - 13.07.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча КуПС - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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