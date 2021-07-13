КуПС - Ворскла онлайн трансляция матча

Поединок между командой КуПС (Куопио) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига конференций 2021/2022.
Дата проведения матча: 22.07.2021
Время начала матча: 19:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: КуПС (Куопио)
Год основания КуПС (Куопио): 1923
Страна: Финляндия
Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против ФК Минай - 13.07.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился ничьей.
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