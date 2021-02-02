Саутгемптон - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Саутгемптон (во всех соревнованиях).

Когда Саутгемптон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.

Саутгемптон выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 32%.

Саутгемптон забивает 1.4 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 3.6 гола против команды Саутгемптон (в среднем).

Команда Саутгемптон выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Саутгемптон выигрывает первый тайм в 39% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 32% матчей.

В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 9 гол(а).

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Саутгемптон.

Когда Саутгемптон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Саутгемптон и Манчестер Юнайтед - 2.2.

Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Саутгемптон.

Среднее количество голов во встречах между командами Саутгемптон и Манчестер Юнайтед - 5.

Наиболее популярный счет между Саутгемптон и Манчестер Юнайтед 1-2. 8 игры закончились с этим результатом.

Из последних 5 встреч команда Саутгемптон выиграла 0, команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, 2 ничьи.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Саутгемптон's.

Саутгемптон забивает 1.38 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.85 гола, играя на выезде (в среднем).

Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.

В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Саутгемптон (9-0 дома и 3-2 на выезде)

Последняя домашняя победа Саутгемптон над Манчестер Юнайтед была в 2003

Во время последних 46 встреч, команда Саутгемптон выиграла 7 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 30 раз. Разница забитых и пропущенных голов 105-52 в пользу команды Манчестер Юнайтед