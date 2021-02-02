Саутгемптон - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Саутгемптон" (Саутгемптон) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Сент-Мэри.
Дата проведения матча: 22.08.2021
Время начала матча: 16:00
История противостояний между "Саутгемптон" (Саутгемптон) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Юнайтед", тогда как команда "Саутгемптон" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптон" в предыдущем футбольном матче 02.02.2021 закончилось со следующими результатом: 9:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Ральф Хассенхюттль и Оле Гуннар Сульшер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Год основания "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Страна: Англия
Тренер: Ральф Хассенхюттль
Предыдущий матч команды "Саутгемптон" был сыгран против Эвертон - 14.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Эвертон.
Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер
Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Лидс Юнайтед - 14.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".
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