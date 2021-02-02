  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Саутгемптон - Манчестер Юнайтед Смотреть онлайн
В тренде

Саутгемптон - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 22 августа 2021, 16:00 - Сент-Мэри
Главный судья: Поусон, Крейг
Рейтинг матча:
Саутгемптон
Саутгемптон
1 - 0
Обновить
43'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
30' Че Адамс 31' Бруно Фернандес
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Саутгемптон
30%
Ничья
30%
Манчестер Юнайтед
40%
П1: 2.75 Х: 3.38 П2: 2.69
П1: 6.00 Х: 2.88 П2: 1.62
П1: 2.75 Х: 3.38 П2: 2.69
П1: 2.76 Х: 3.34 П2: 2.70
П1: 6.20 Х: 3.10 П2: 1.75
Интересные факты
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Саутгемптон (во всех соревнованиях).
  • Когда Саутгемптон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.
  • Саутгемптон выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 32%.
  • Саутгемптон забивает 1.4 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 3.6 гола против команды Саутгемптон (в среднем).
  • Команда Саутгемптон выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Саутгемптон выигрывает первый тайм в 39% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 32% матчей.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 9 гол(а).
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Саутгемптон.
  • Когда Саутгемптон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Саутгемптон и Манчестер Юнайтед - 2.2.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Саутгемптон.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Саутгемптон и Манчестер Юнайтед - 5.
  • Наиболее популярный счет между Саутгемптон и Манчестер Юнайтед 1-2. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Из последних 5 встреч команда Саутгемптон выиграла 0, команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, 2 ничьи.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Саутгемптон's.
  • Саутгемптон забивает 1.38 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.85 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.
  • В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Саутгемптон (9-0 дома и 3-2 на выезде)
  • Последняя домашняя победа Саутгемптон над Манчестер Юнайтед была в 2003
  • Во время последних 46 встреч, команда Саутгемптон выиграла 7 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 30 раз. Разница забитых и пропущенных голов 105-52 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • За последние 24 встреч когда команда Саутгемптон играла дома, команда Саутгемптон выиграла 5 раз, 5 сыграла в ничью и 14 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 48-31 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
Личные встречи
Саутгемптон
2
Побед
19
Игр
10
Побед
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
02.02.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 9 - 0 Завершен Саутгемптон
Чемпионат Англии 2019/2020
29.11.2020 - 15:45 Саутгемптон 2 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021
13.07.2020 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершен Саутгемптон
Чемпионат Англии 2019/2020
31.08.2019 - 14:15 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Саутгемптон
Чемпионат Англии 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Эвертон 3 - 1 Завершен Саутгемптон П
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Вест Хэм Юнайтед 3 - 0 Завершен Саутгемптон П
Чемпионат Англии 2020/2021
18.05.2021 - 20:00 Саутгемптон 0 - 2 Завершен Лидс Юнайтед П
Чемпионат Англии 2020/2021
15.05.2021 - 17:00 Саутгемптон 3 - 1 Завершен Фулхэм В
Чемпионат Англии 2022
11.05.2021 - 22:15 Саутгемптон 3 - 1 Завершен Кристал Пэлас В
Показать больше
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
14.08.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 5 - 1 Завершен Лидс Юнайтед В
Лига Европы 2020/2021
26.05.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Вулверхэмптон 1 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
18.05.2021 - 20:00 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Фулхэм Н
Чемпионат Англии 2020/2021
13.05.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 4 Завершен Ливерпуль П
Показать больше
Главные события
31'
Бруно Фернандес
ГООЛ! Че Адамс
30'
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Саутгемптон
30%
Ничья
30%
Манчестер Юнайтед
40%
П1: 2.75 Х: 3.38 П2: 2.69
П1: 6.00 Х: 2.88 П2: 1.62
П1: 2.75 Х: 3.38 П2: 2.69
П1: 2.76 Х: 3.34 П2: 2.70
П1: 6.20 Х: 3.10 П2: 1.75
Составы команд
1
Алекс Маккарти
15
Ромен Перро
22
Мохаммед Салису
5
Джек Стивенс
21
Livramento, Valentino
19
Дьенепо, Мусса
8
Уорд-Проуз Джеймс
6
Ориоль Ромеу
32
Тео Уолкотт
9
Адам Армстронг
10
Че Адамс
1
Де Хеа, Дэвид
29
Уан-Биссака, Аарон
3
Виктор Нильссон-Линделёф
6
Харри Магуайр
23
Люк Шоу
17
Фред
31
Неманья Матич
11
Гринвуд, Мейсон
18
Бруно Фернандес
6
Поль Погба
9
Антони Марсьяль
Стартовый состав
  • 9
    Адам Армстронг
    Нападающий
  • 10
    Че Адамс
    Полузащитник
    30
  • 19
    Дьенепо, Мусса
    Полузащитник
  • 8
    Уорд-Проуз Джеймс
  • 6
    Ориоль Ромеу
    Полузащитник
  • 32
    Тео Уолкотт
    Полузащитник
  • 15
    Ромен Перро
    Нападающий
  • 22
    Мохаммед Салису
  • 5
    Джек Стивенс
    Защитник
  • 21
    Livramento, Valentino
    Защитник
  • 1
    Алекс Маккарти
    Вратарь
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 18
    Бруно Фернандес
    31
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 6
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
  • 44
    Фрейзер Форстер
    Вратарь
  • 35
    Ян Беднарек
    Защитник
  • 14
    Кайл Уокер-Питерс
    Защитник
  • 43
    Валери, Янн
    Защитник
  • 27
    Дьялло, Ибрахима
    Полузащитник
  • 24
    Элйоноусси, Мохамед
    Нападающий
  • 23
    Tella, Nathan
    Нападающий
  • 11
    Нейтан Редмонд
    Полузащитник
  • 18
    Шейн Лонг
  • 22
    Том Хитон
    Вратарь
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 19
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 14
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
Тренеры
  • Ральф Хассенхюттль
  • Оле Гуннар Сульшер
Статистика матча
8
Штрафные
6
6
Фолы
7
2
Удары в створ
1
3
Угловые
3
Сейвы
1
1
Удары мимо
4
Блокировано ударов
1
38%
Владение мячом
62%
Офсайды
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
41'
Уолкотт опасно влетал в штрафную Ман Юнайтед, но обойти Магуайра экс-хавбеку сборной Англии не удалось.
36'
Ничего не выходит у Ман Юнайтед после пропущенного мяча. Несколько растерянно сейчас выглядят парни Сульшера.
30'
Гоооол!!!
1:0! Адамс после красивой передачи пяткой метров с 22-х по идеальной траектории отправил мяч в ближний угол. Повтор показал, что был рикошет от ноги Фреда.
27'
Армстронг обводящим ударом пытался закрутить мяч в дальнюю девятку – исполнение подвело форварда Саутгемптона.
22'
Макарти безупречно сыграл на выходе после очередного углового.
20'
Саутгемптону удалось отодвинуть игру от своих ворот после серии опасных моментов от Ман Юнайтед.
13'
Погба головой замыкал навес Шоу со штрафного – мяч после удара француза пролетел намного выше перекладины.
12'
Опасный момент
Макарти выручил хозяев после удара Погба метров с шести. Провалилась оборона Саутгемптона в этом моменте.
7'
Опасный момент
Супермомент у ворот Саутгемптона! Линделёф попал в перекладину, а после добивания Мартиаля Салису успел вынести мяч из пустых ворот.
2'
Де Хеа выловил мяч из ближнего угла после хитрого выстрела Уорда-Проуза со штрафного.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
В прошлом сезоне Красные дьяволы на Олд Траффорд разгромили Святых со счетом 9:0. Выездной матч клуб из Манчестер также выиграл (3:2).
Инфо
Ман Юнайтед в первом туре со счетом 5:1 разбил Лидс, а Саутгемптон на выезде проиграл Эвертону (1:3).
Стартовые составы:
Саутгемптон: Макарти – Ливраменто, Стивенс, Салису, Перро – Уолкотт, Ромеу, Уорд-Проуз, Дженепо – Адамс, Армстронг.
Ман Юнайтед: Де Хеа – Шоу, Магуайр, Линделёф, Ван-Биссака – Матич, Фред, Погба, Фернандеш, Гринвуд – Мартиаль.
Добрый день! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию матча 2-го тура АПЛ между Саутгемптоном и Манчестер Юнайтед. Присоединяйтесь к нам в 16:00 по киевскому времени.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 14:00 - Сегодня Лион Лион 3 Клермон Клермон 3 Завершен 13:15 - Сегодня Твенте Твенте 1 Аякс Аякс 1 Завершен 23:00 - Вчера Атлетик Атлетик 1 Барселона Барселона 1 Завершен 22:30 - Вчера Спортинг Спортинг 2 Белененсеш Белененсеш 0 Завершен 22:00 - Вчера Сент-Этьен Сент-Этьен 1 Лилль Лилль 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед" 22.08.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Саутгемптон" (Саутгемптон) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Сент-Мэри.

Дата проведения матча: 22.08.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Саутгемптон" (Саутгемптон) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Юнайтед", тогда как команда "Саутгемптон" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптон" в предыдущем футбольном матче 02.02.2021 закончилось со следующими результатом: 9:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Ральф Хассенхюттль и Оле Гуннар Сульшер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 22.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Год основания "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Страна: Англия
Тренер: Ральф Хассенхюттль

Предыдущий матч команды "Саутгемптон" был сыгран против Эвертон - 14.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Эвертон.

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Лидс Юнайтед - 14.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Следите за результатами матча "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен