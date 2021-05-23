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Брест - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Чемпионат Франции - 20 августа 2021, 22:00 - Стад Франсис Ле Бле
Главный судья: Ваттелье, Эрик
Рейтинг матча:
Брест
Брест
1 - 2
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74'
Пари Сен-Жермен
Париж
Ход матча
23' Андер Эррера 36' Килиан Мбаппе 42' Хонорат, Франк
52' Лилиан Брассье 53' Марко Верратти 65' Килиан Мбаппе
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Брест
29%
Ничья
29%
Пари Сен-Жермен
43%
П1: 41.00 Х: 8.50 П2: 1.09
П1: 9.00 Х: 2.05 П2: 2.00
П1: 41.00 Х: 8.50 П2: 1.09
П1: 34.00 Х: 8.50 П2: 1.09
П1: 6.80 Х: 3.35 П2: 1.65
Интересные факты
  • Пари Сен-Жермен не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Недавнее выступление команды Пари Сен-Жермен в "Лига 1" лучше, чем у команды Брест.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Брест и Пари Сен-Жермен - 3.6.
  • Наиболее популярный счет между Брест и Пари Сен-Жермен 0-3. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Из последних 5 встреч команда Брест выиграла 0, команда Пари Сен-Жермен выиграла 5, 0 ничьи.
  • Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Брест сыграл 11 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Брест's.
  • Брест забивает 1.54 гола, играя дома, а Пари Сен-Жермен забивает 2.09 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Брест (во всех соревнованиях).
  • Когда Брест проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Брест% своих матчей.
  • Брест выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Пари Сен-Жермен выигрывает в 56%.
  • Брест забивает 0.6 гола за матч против команды Пари Сен-Жермен, а Пари Сен-Жермен забивает 3 гола против команды Брест (в среднем).
  • Команда Брест выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Лига 1" против команды Пари Сен-Жермен.
  • Когда Пари Сен-Жермен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Брест выигрывает первый тайм в 34% матчей, Пари Сен-Жермен выигрывает в 56% матчей.
  • В их последнюю встречу команда Пари Сен-Жермен победила в 2 гол(а).
  • Брест имеет проигрышную серию из 6 матчей дома
  • Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Лига 1" против команды Брест.
  • Когда Брест лидирует 1-0 дома, они побеждают в Брест% своих матчей.
  • Брест без побед над Пари Сен-Жермен в последних 9 играх.
  • Победителем прошлой встречи была команда Пари Сен-Жермен.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Брест и Пари Сен-Жермен - 2.
  • Брест забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • В прошлом сезоне Пари Сен-Жермен выиграл обе игры против Брест (3-0 дома и 2-0 на выезде)
  • Брест пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • За последние 7 встреч когда команда Брест играла дома, команда Брест выиграла 0 раз, 1 сыграла в ничью и 6 победы команды Пари Сен-Жермен. Разница голов 18-5 в пользу команды Пари Сен-Жермен.
  • Во время последних 11 встреч, команда Брест выиграла 0 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Пари Сен-Жермен выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 28-7 в пользу команды Пари Сен-Жермен
Личные встречи
Брест
0
Побед
7
Игр
7
Побед
Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2020/2021
23.05.2021 - 22:00 Брест 0 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен
Кубок Франции 2020/2021
06.03.2021 - 22:10 Брест 0 - 3 Завершен Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2020/2021
09.01.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 3 - 0 Завершен Брест
Чемпионат Франции 2019/2020
09.11.2019 - 18:15 Брест 1 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен
Последние матчи - Брест
Чемпионат Франции 2021/2022
15.08.2021 - 16:00 Брест 1 - 1 Завершен Ренн Н
Чемпионат Франции 2021/2022
07.08.2021 - 18:00 Лион 1 - 1 Завершен Брест Н
Чемпионат Франции 2020/2021
23.05.2021 - 22:00 Брест 0 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен П
Чемпионат Франции 2020/2021
16.05.2021 - 22:00 Монпелье 0 - 0 Завершен Брест Н
Чемпионат Франции 2020/2021
09.05.2021 - 16:00 Ницца 3 - 2 Завершен Брест П
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Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2021/2022
14.08.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 4 - 2 Завершен Страсбур В
Чемпионат Франции 2021/2022
07.08.2021 - 22:00 Труа 1 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен В
Суперкубок Франции 2021/2022
01.08.2021 - 21:00 Лилль 1 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен П
Чемпионат Франции 2020/2021
23.05.2021 - 22:00 Брест 0 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен В
Кубок Франции 2022
19.05.2021 - 22:15 Пари Сен-Жермен 2 - 0 Завершен Монако В
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Главные события
65'
Килиан Мбаппе
53'
Марко Верратти
Лилиан Брассье
52'
ГООЛ! Хонорат, Франк
42'
36'
Килиан Мбаппе ГООЛ!
23'
Андер Эррера ГООЛ!
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Брест
29%
Ничья
29%
Пари Сен-Жермен
43%
П1: 41.00 Х: 8.50 П2: 1.09
П1: 9.00 Х: 2.05 П2: 2.00
П1: 41.00 Х: 8.50 П2: 1.09
П1: 34.00 Х: 8.50 П2: 1.09
П1: 6.80 Х: 3.35 П2: 1.65
Составы команд
40
Марко Бизот
20
Йере Уронен
3
Лилиан Брассье
5
Брендан Шардонне
18
Ронаэль Пьер-Габриэль
28
Мбок, Хьянг`а
12
Белкебла, Харис
14
Ирвин Кардона
21
Ромен Февр
9
Хонорат, Франк
15
Стив Мунье
1
Кейлор Навас
2
Ашраф Хакими
24
Тило Керер
3
Кимпембе, Преснель
22
Абду Диалло
27
Гуейе, Идрисса
6
Марко Верратти
21
Андер Эррера
18
Вейналдум, Джорджиньо
9
Мауро Икарди
10
Килиан Мбаппе
Стартовый состав
  • 15
    Стив Мунье
    Нападающий
  • 14
    Ирвин Кардона
    Нападающий
  • 21
    Ромен Февр
    Полузащитник
  • 9
    Хонорат, Франк
    Нападающий
    42
  • 28
    Мбок, Хьянг`а
    Полузащитник
  • 12
    Белкебла, Харис
    Полузащитник
  • 20
    Йере Уронен
    Защитник
  • 3
    Лилиан Брассье
    52
  • 5
    Брендан Шардонне
    Защитник
  • 18
    Ронаэль Пьер-Габриэль
    Защитник
  • 40
    Марко Бизот
    Вратарь
  • 9
    Мауро Икарди
    Нападающий
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
    65 36
  • 18
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 27
    Гуейе, Идрисса
    Полузащитник
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
    53
  • 21
    Андер Эррера
    Полузащитник
    23
  • 2
    Ашраф Хакими
    Защитник
  • 24
    Тило Керер
    Защитник
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 22
    Абду Диалло
    Защитник
  • 1
    Кейлор Навас
    Вратарь
Запасные игроки
  • 1
    Ларсонье, Гатье
    Вратарь
  • 2
    Duverne, Jean-Kevin
    Защитник
  • 17
    Денис Байн
  • 22
    Фоссуриэр, Жульен
    Полузащитник
  • 11
    Филиппотеау, Роман
    Полузащитник
  • 26
    Le Douaron, Jeremy
    Защитник
  • 27
    Хуго Магнетти
  • 33
    Sow, Noe
    Защитник
  • 34
    Camblan, Axel
    Нападающий
  • 33
    Bitumazala, Nathan
    Полузащитник
  • 29
    Kalimuendo, Arnaud
    Нападающий
  • 15
    Данилу
  • 23
    Юлиан Дракслер
    Полузащитник
  • 50
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 11
    Анхель Ди Мария
    Полузащитник
  • 5
    Маркиньос
    Защитник
  • 12
    Рафинья
    Защитник
  • 36
    Эмимбе, Эрик Жуниор Дина
    Полузащитник
Тренеры
  • Мишель Тер-Закарян
  • Маурисио Почеттино
Статистика матча
Угловые
8
24
Владение мячом
75
1
Удары мимо
3
1
Удары в створ
5
3
Сейвы
7
Штрафные
7
7
Фолы
7
Блокировано ударов
1
1
ЖК
2
Live Zone
Трансляция
65'
Желтая карточка
Фол Мбаппе против Онора. Желтая для Килиана.
63'
Инфо
Владение мячом - 76%/24% в пользу Парижа.
60'
Нелепая атака парижан через правый фланг - слишком просто Брест отбился.
57'
Опасный момент
Прострел от Онора! Никто из партнеров не поддержал этот выстрел.
54'
Простой навес от Онора с правого фланга. Навас спокойно забрал мяч в руки.
52'
Желтая карточка
Брассье получил желтую за фол против Хакими.
48'
Опасный момент
Хакими нанес дальний удар! Бизот справился с этим выстрелом.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Отличный тайм для Парижа! Доминирование во владении принесло свои плоды. Брест неплохо действовал в обороне, но второй темп был полностью проигран - свои 2 гола гости забили после провала выноса и второго темпа. Гол Онора вдохнул жизнь в интригу поединка.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлено.
42'
Гоооол!!!
Какая эстетика! Мунье разогнал атаку через левый фланг. Передача в центр! Февр пяткой откатил на Онора. Удар - гол! 1:2!
39'
Париж с мячом. Моментов нет.
36'
Гоооол!!!
Мбаппе отдал на Вейналдума. Жоржиньо попал в защитника, но Килиан тут же добил мяч головой! 0:2!
33'
Опасный момент
Хакими пробил с правого края вратарской после передачи Вейналдума! Бизот потащил!
29'
Длинный перевод на Мбаппе от Гейе не дошел до адресата - слишком сильный пас.
25'
Инфо
Статистика ударов - 5:2 в пользу Парижа.
23'
Гоооол!!!
Мбаппе навесил с левого фланга. Мяч от головы игрока Бреста отлетел прямо к Эррере. Андер мощно пробил в касание - 0:1!
19'
Зрячая передача Онора во второй темп, Мунье уже был на ударной позиции - защитник парижан в панике вынес мяч.
16'
Позиционный выпад Бреста закончился своевременным перехватом Верратти.
13'
По владению у Парижа абсолютное преимущество - 81%/19%. Но атаковать гости предпочитают через забросы и подачи.
10'
Хакими и Икарди не смогли обострить после заброса из глубины. Брест грамотно обороняется.
7'
Кардона пробил с края штрафной после скидки Онора. Мимо створа летит сфера.
5'
Опасный момент
Подача от Вейналдума на дальнюю штангу. Мбаппе нанес удар, но Бизот вышел победителем в этом эпизоде.
3'
Париж контролирует мяч. Пока без моментов.
1'
Свисток
Матч начался!
Брест, стартовый состав: Бизот - Йере, Брассье, Шардоне, Ронаэль - Мбок, Белькебла - Кардона, Февр, Онора - Мунье.
Пари Сен-Жермен, стартовый состав: Навас - Хакими, Керер, Кимпембе, Диалло - Гейе, Верратти, Вейналдум, Эррера, Мбаппе - Икарди.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 3-го тура Лиги-1: Брест - ПСЖ. Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Брест - "Пари Сен-Жермен" 20.08.2021, Чемпионат Франции

Матч между командой Брест (Брест) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Франции 2021/2022, матч состоится на стадионе Стад Франсис Ле Бле.

Дата проведения матча: 20.08.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Брест (Брест) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Пари Сен-Жермен", тогда как команда Брест осталась с поражением. Столкновение Брест и "Пари Сен-Жермен" в предыдущем футбольном матче 23.05.2021 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Мишель Тер-Закарян и Маурисио Почеттино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Брест - "Пари Сен-Жермен" можно посмотреть 20.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Франции. Текстовую трансляцию матча Брест - "Пари Сен-Жермен", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брест (Брест)
Год основания Брест (Брест): 1950
Страна: Франция
Тренер: Ландри Шовен

Прошедший поединок команды Брест был сыгран против Ренн - 15.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Томас Тухель

Прошедший матч команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Страсбур - 14.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Следите за результатами матча Брест - "Пари Сен-Жермен" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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