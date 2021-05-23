Брест - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Пари Сен-Жермен не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Недавнее выступление команды Пари Сен-Жермен в "Лига 1" лучше, чем у команды Брест.

Среднее количество голов во встречах между командами Брест и Пари Сен-Жермен - 3.6.

Наиболее популярный счет между Брест и Пари Сен-Жермен 0-3. 3 игры закончились с этим результатом.

Из последних 5 встреч команда Брест выиграла 0, команда Пари Сен-Жермен выиграла 5, 0 ничьи.

Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Брест сыграл 11 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Брест's.

Брест забивает 1.54 гола, играя дома, а Пари Сен-Жермен забивает 2.09 гола, играя на выезде (в среднем).

Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Брест (во всех соревнованиях).

Когда Брест проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Брест% своих матчей.

Брест выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Пари Сен-Жермен выигрывает в 56%.

Брест забивает 0.6 гола за матч против команды Пари Сен-Жермен, а Пари Сен-Жермен забивает 3 гола против команды Брест (в среднем).

Команда Брест выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Лига 1" против команды Пари Сен-Жермен.

Когда Пари Сен-Жермен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Брест выигрывает первый тайм в 34% матчей, Пари Сен-Жермен выигрывает в 56% матчей.

В их последнюю встречу команда Пари Сен-Жермен победила в 2 гол(а).

Брест имеет проигрышную серию из 6 матчей дома

Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Лига 1" против команды Брест.

Когда Брест лидирует 1-0 дома, они побеждают в Брест% своих матчей.

Брест без побед над Пари Сен-Жермен в последних 9 играх.

Победителем прошлой встречи была команда Пари Сен-Жермен.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Брест и Пари Сен-Жермен - 2.

Брест забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

В прошлом сезоне Пари Сен-Жермен выиграл обе игры против Брест (3-0 дома и 2-0 на выезде)

Брест пропускает в каждом из последних 9 матчах.

За последние 7 встреч когда команда Брест играла дома, команда Брест выиграла 0 раз, 1 сыграла в ничью и 6 победы команды Пари Сен-Жермен. Разница голов 18-5 в пользу команды Пари Сен-Жермен.