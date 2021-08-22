Арсенал - Челси онлайн трансляция матча

Матч между командой Арсенал (Лондон) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Эмирейтс.
Дата проведения матча: 22.08.2021
Время начала матча: 18:30
История противостояний между командами Арсенал (Лондон) и командой Челси (Лондон):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Арсенал, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Челси и Арсенал в предыдущем футбольном матче 12.05.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета
Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против Брентфорд - 13.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Брентфорд.
Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель
Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Кристал Пэлас - 14.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.
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