Арсенал - Челси онлайн трансляция матча

Арсенал проиграл 3 матчей подряд.

Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Челси.

Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и Челси - 3.

Наиболее популярный счет между Арсенал и Челси 1-2. 10 игры закончились с этим результатом.

Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 3, команда Челси выиграла 1, 1 ничьи.

Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Челси не проигрывает в последних 6 играх.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.

Арсенал забивает 1.47 гола, играя дома, а Челси забивает 1.57 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Арсенал иЧелси, когда Арсенал играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Команда Арсенал проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Челси (во всех соревнованиях).

Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Арсенал выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Челси выигрывает в 52%.

Арсенал забивает 1.8 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1.2 гола против команды Арсенал (в среднем).

Команда Челси выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.

Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Арсенал выигрывает первый тайм в 26% матчей, Челси выигрывает в 52% матчей.

В их последнюю встречу команда Челси победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и Челси - 1.4.

Команда Арсенал проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.

У команды Арсенал серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Арсенал без побед в последних 5 играх.

Победителем прошлой встречи была команда Челси.

Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

В прошлом сезоне Арсенал выиграл обе игры против Челси (3-1 дома и 1-0 на выезде)

Челси забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Арсенал пропускает в каждом из последних 5 матчах.

За последние 34 встреч когда команда Арсенал играла дома, команда Арсенал выиграла 15 раз, 10 сыграла в ничью и 9 победы команды Челси. Разница голов 49-42 в пользу команды Арсенал.