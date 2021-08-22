  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Арсенал - Челси Смотреть онлайн
В тренде

Арсенал - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 22 августа 2021, 18:30 - Эмирейтс
Главный судья: Пол Тирни
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
0 - 0
Обновить
2'
Челси
Лондон
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
25%
Ничья
25%
Челси
50%
П1: 4.98 Х: 3.56 П2: 1.82
П1: 4.00 Х: 2.38 П2: 2.20
П1: 4.98 Х: 3.56 П2: 1.82
П1: 4.98 Х: 3.56 П2: 1.82
П1: 4.40 Х: 2.44 П2: 2.31
Интересные факты
  • Арсенал проиграл 3 матчей подряд.
  • Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Челси.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и Челси - 3.
  • Наиболее популярный счет между Арсенал и Челси 1-2. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 3, команда Челси выиграла 1, 1 ничьи.
  • Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Челси не проигрывает в последних 6 играх.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.
  • Арсенал забивает 1.47 гола, играя дома, а Челси забивает 1.57 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Арсенал иЧелси, когда Арсенал играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Команда Арсенал проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Челси (во всех соревнованиях).
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Арсенал выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Челси выигрывает в 52%.
  • Арсенал забивает 1.8 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1.2 гола против команды Арсенал (в среднем).
  • Команда Челси выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.
  • Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Арсенал выигрывает первый тайм в 26% матчей, Челси выигрывает в 52% матчей.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и Челси - 1.4.
  • Команда Арсенал проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • У команды Арсенал серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Арсенал без побед в последних 5 играх.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • В прошлом сезоне Арсенал выиграл обе игры против Челси (3-1 дома и 1-0 на выезде)
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Арсенал пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • За последние 34 встреч когда команда Арсенал играла дома, команда Арсенал выиграла 15 раз, 10 сыграла в ничью и 9 победы команды Челси. Разница голов 49-42 в пользу команды Арсенал.
  • Во время последних 75 встреч, команда Арсенал выиграла 27 раз, 22 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 26 раз. Разница забитых и пропущенных голов 105-98 в пользу команды Челси
Прогноз на матч
Личные встречи
Арсенал
8
Побед
26
Игр
10
Побед
Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
12.05.2021 - 22:15 Челси 0 - 1 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
26.12.2020 - 19:30 Арсенал 3 - 1 Завершен Челси
Кубок Англии 2021
01.08.2020 - 19:30 Арсенал 2 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
21.01.2020 - 22:15 Челси 2 - 2 Завершен Арсенал
Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
13.08.2021 - 22:00 Брентфорд 2 - 0 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Арсенал 2 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион В
Чемпионат Англии 2020/2021
19.05.2021 - 21:00 Кристал Пэлас 1 - 3 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2020/2021
12.05.2021 - 22:15 Челси 0 - 1 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2020/2021
09.05.2021 - 21:00 Арсенал 3 - 1 Завершен Вест Бромвич Альбион В
Показать больше
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Челси 3 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Суперкубок УЕФА 2021/2022
11.08.2021 - 22:00 Челси 1 - 1 Завершен Вильярреал Н
Лига Чемпионов 2020/2021
29.05.2021 - 22:00 Манчестер Сити 0 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Астон Вилла 2 - 1 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2022
18.05.2021 - 22:15 Челси 2 - 1 Завершен Лестер Сити В
Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
25%
Ничья
25%
Челси
50%
П1: 4.98 Х: 3.56 П2: 1.82
П1: 4.00 Х: 2.38 П2: 2.20
П1: 4.98 Х: 3.56 П2: 1.82
П1: 4.98 Х: 3.56 П2: 1.82
П1: 4.40 Х: 2.44 П2: 2.31
Составы команд
12
Бернд Лено
6
Киран Тирни
22
Пабло Мари
16
Роб Холдинг
21
Соарес, Седрик
34
Гранит Джака
23
Самби Локонга, Альберт-Мбойо
35
Мартинелли, Габриэль
18
Смит-Роу, Эмил
25
Букайо Сака
19
Николя Пепе
16
Менди, Эдуардо
28
Сесар Аспиликуэта
6
Андреас Кристенсен
2
Антонио Рюдигер
24
Джеймс Моррисон
8
Жоржиньо
8
Матео Ковачич
3
Маркос Алонсо
19
Маунт, Мейсон
29
Хавертц, Кай
9
Ромелу Лукаку
Стартовый состав
  • 19
    Николя Пепе
    Нападающий
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
  • 18
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
  • 25
    Букайо Сака
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 23
    Самби Локонга, Альберт-Мбойо
    Полузащитник
  • 6
    Киран Тирни
    Полузащитник
  • 22
    Пабло Мари
    Полузащитник
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 21
    Соарес, Седрик
    Защитник
  • 12
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
Запасные игроки
  • 32
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
  • 24
    Нелсьон, Рейсс
    Нападающий
  • 15
    Мэйтленд-Найлз, Энсли
    Полузащитник
  • 31
    Сеад Колашинац
    Полузащитник
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
  • 21
    Калум Чэмберс
  • 26
    Balogun, Folarin
    Нападающий
  • 14
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 20
    Тавареш, Нуну
    Защитник
  • 22
    Хаким Зийех
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 13
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 14
    Тревох Чалобах
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
Тренеры
  • Arteta, Mikel
  • Томас Тухель
Live Zone
Трансляция
1'
Опасный момент
Джака заборосил ко штрафной, Сака зацепился у входа на левый фланг, после чего Смит Роу слету пробил в руки Менди!
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Аррисабалага, Тиаго Силва, Зума, Чилвелл, Канте, Чалоба, Зийех, Вернер, Хадсон-Одои.
Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Маунт, Хаверц — Лукаку.
Запасные: Рамсдейл, Тавареш, Чамберс, Колашинац, Мэйтлайнд-Найлз, Эльнени, Обамеянг, Нельсон, Балогун.
Арсенал: Лено — Суареш, Холдинг, Мари, Тирни — Локонга, Джака — Сака, Смит Роу, Мартинелли — Пепе.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Пол Тирни (Ланкашир, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 2-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Эмирейтс" (Лондон, Англия) сыграют лондонские Арсенал и Челси.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 16:30 - Сегодня Хоффенхайм Хоффенхайм 2 Унион Унион 2 Завершен 16:00 - Сегодня Локомотив Локомотив 2 Краснодар Краснодар 1 Завершен 16:00 - Сегодня Страсбур Страсбур 1 Труа Труа 1 Завершен 16:00 - Сегодня Монпелье Монпелье 3 Лорьян Лорьян 1 Завершен 16:00 - Сегодня Метц Метц 1 Реймс Реймс 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Арсенал - Челси 22.08.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой Арсенал (Лондон) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 22.08.2021
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Арсенал (Лондон) и командой Челси (Лондон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Арсенал, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Челси и Арсенал в предыдущем футбольном матче 12.05.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - Челси можно посмотреть 22.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Арсенал - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против Брентфорд - 13.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Брентфорд.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Кристал Пэлас - 14.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Следите за результатами матча Арсенал - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен