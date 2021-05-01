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Атлетико - Эльче онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 22 августа 2021, 20:30 - Ванда Метрополитано . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Рейтинг матча:
Атлетико
Мадрид
1 - 0
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71'
Эльче
Эльче
Ход матча
39' Анхель Корреа
62' Лемар Томас Вышел: Луис Суарес 62' Родриго де Пауль Вышел: Киран Триппьер
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
33%
Ничья
33%
Эльче
33%
П1: 1.10 Х: 8.50 П2: 36.00
П1: 1.91 Х: 2.75 П2: 9.00
П1: 1.10 Х: 8.50 П2: 36.00
П1: 1.07 Х: 9.00 П2: 44.00
П1: 1.67 Х: 2.90 П2: 8.10
Интересные факты
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • В домашних матчах Атлетико Мадрид не проигрывает Эльче в последних 6 встречах.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Эльче выигрывает в 24%.
  • Атлетико Мадрид забивает 2.2 гола за матч против команды Эльче, а Эльче забивает 0.4 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).
  • Атлетико Мадрид выиграл 6 домашних матчей подряд.
  • Команда Эльче выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.
  • Когда Эльче лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эльче% своих матчей.
  • Эльче без побед над Атлетико Мадрид в последних 3 играх.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 38% матчей, Эльче выигрывает в 24% матчей.
  • В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Атлетико Мадрид не проигрывает в последних 7 домашних матчах.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Эльче.
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Эльче - 1.
  • Недавнее выступление команды Атлетико Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Эльче.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Эльче - 2.6.
  • Наиболее популярный счет между Атлетико Мадрид и Эльче 2-0. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 4, команда Эльче выиграла 0, 1 ничьи.
  • Когда Эльче проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эльче% своих матчей.
  • Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Эльче's.
  • Атлетико Мадрид забивает 1.92 гола, играя дома, а Эльче забивает 0.84 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эльче (во всех соревнованиях).
  • В прошлом сезоне Атлетико Мадрид выиграл обе игры против Эльче (3-1 дома и 1-0 на выезде)
  • Атлетико Мадрид пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • Во время последних 12 встреч, команда Атлетико Мадрид выиграла 9 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Эльче выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 25-9 в пользу команды Атлетико Мадрид
  • За последние 6 встреч когда команда Атлетико Мадрид играла дома, команда Атлетико Мадрид выиграла 6 раз, 0 сыграла в ничью и 0 победы команды Эльче. Разница голов 17-1 в пользу команды Атлетико Мадрид.
Личные встречи
Атлетико
6
Побед
6
Игр
0
Побед
Эльче
Чемпионат Испании 2020/2021
01.05.2021 - 17:15 Эльче 0 - 1 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2020/2021
19.12.2020 - 15:00 Атлетико 3 - 1 Завершен Эльче
Чемпионат Испании 2014/2015
25.04.2015 - 19:00 Атлетико 3 - 0 Завершен Эльче
Чемпионат Испании 2014/2015
06.12.2014 - 17:00 Эльче 0 - 2 Завершен Атлетико
Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2021/2022
15.08.2021 - 18:30 Сельта 1 - 2 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Вальядолид 1 - 2 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Атлетико 2 - 1 Завершен Осасуна В
Чемпионат Испании 2020/2021
12.05.2021 - 23:00 Атлетико 2 - 1 Завершен Реал Сосьедад В
Чемпионат Испании 2020/2021
08.05.2021 - 17:15 Барселона 0 - 0 Завершен Атлетико Н
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Последние матчи - Эльче
Чемпионат Испании 2021/2022
16.08.2021 - 23:00 Эльче 0 - 0 Завершен Атлетик Н
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Эльче 2 - 0 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Кадис 1 - 3 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2020/2021
11.05.2021 - 21:00 Эльче 0 - 2 Завершен Алавес П
Чемпионат Испании 2020/2021
07.05.2021 - 22:00 Реал Сосьедад 2 - 0 Завершен Эльче П
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Новости команд
Главные события
Лемар Томас
Вышел: Луис Суарес
62'
Родриго де Пауль
Вышел: Киран Триппьер
62'
ГООЛ! Анхель Корреа
39'
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
33%
Ничья
33%
Эльче
33%
П1: 1.10 Х: 8.50 П2: 36.00
П1: 1.91 Х: 2.75 П2: 9.00
П1: 1.10 Х: 8.50 П2: 36.00
П1: 1.07 Х: 9.00 П2: 44.00
П1: 1.67 Х: 2.90 П2: 8.10
Составы команд
13
Ян Облак
8
Сауль Ньигес
2
Хосе Мария Хименес
15
Стефан Савич
14
Маркос Льоренте
11
Лемар Томас
4
Кондобиа, Джеффри
7
Родриго де Пауль
8
Коке
21
Анхель Корреа
21
Янник Феррейра Карраско
1
Касилла, Кико
14
Элибельтон Паласиос
5
Энцо Роко
6
Бигаш, Педро
5
Гонзало
22
Гуальберто Мохика
23
Иван Марконе
8
Raúl Guti
16
Фидель
10
Милла, Пере
9
Лукас Бойе
Стартовый состав
  • 21
    Анхель Корреа
    Нападающий
    39
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 11
    Лемар Томас
    62
  • 4
    Кондобиа, Джеффри
    Полузащитник
  • 7
    Родриго де Пауль
    Полузащитник
    62
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 8
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 2
    Хосе Мария Хименес
    Защитник
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
  • 10
    Милла, Пере
    Полузащитник
  • 9
    Лукас Бойе
  • 23
    Иван Марконе
    Полузащитник
  • 8
    Raúl Guti
  • 16
    Фидель
  • 14
    Элибельтон Паласиос
    Защитник
  • 5
    Энцо Роко
  • 6
    Бигаш, Педро
    Защитник
  • 5
    Гонзало
  • 22
    Гуальберто Мохика
    Полузащитник
  • 1
    Касилла, Кико
    Вратарь
Запасные игроки
  • 3
    Патрисио Перес
    Полузащитник
  • 26
    Serrano Martinez, Javier
    Полузащитник
  • 16
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 1
    Бенжамен Леком
    Вратарь
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 27
    Simeone, Giuliano
    Нападающий
  • 29
    Камельо, Серхио
    Нападающий
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 24
    Мануэль Санчез, Хосе
    Защитник
  • 26
    Donald, John Nwankwo
    Полузащитник
  • 19
    Антонио Барраган
    Защитник
  • 28
    Andreu Ruiz, Lluis
    Вратарь
  • 18
    Дарио Бенедетто
    Нападающий
  • 29
    Bri, Diego
    Нападающий
  • 11
    Morente, Tete
    Нападающий
  • 17
    Josan
    Нападающий
  • 7
    Каррилло, Гуидо
    Нападающий
  • 13
    Бадиа Гуардиола, Эдгар
    Вратарь
  • 4
    Диего Гонсалес
    Полузащитник
  • 30
    Moreno, Cesar
    Полузащитник
Тренеры
  • Диего Симеоне
  • Фран Эскриба
Статистика матча
55%
Владение мячом
45%
2
Угловые
4
Удары мимо
2
6
Штрафные
12
10
Фолы
6
2
Офсайды
3
Удары в створ
1
1
Сейвы
2
Live Zone
Трансляция
64'
Замена
У Эльче Бенедетто заменил Милья.
62'
Замена
А автор результативной передачи Де Паул уступил место на поле Триппьеру.
62'
Замена
Симеоне хочет добить Эльче и бросает в бой Суареса. Поле покидает Лемар.
57'
Милья пытался дальним ударом забить Облаку – понятное дело, что словенец легко забрал мяч в руки.
51'
Феррейра-Карраско красиво развернулся, но под давлением защитника Эльче не смог акцентированно пробить в угол – мяч в руках у Касильи.
47'
Опасный момент
Касилья потащил сложнейший удар после подачи углового от Коке!
46'
Свисток
Матч возобновился!
Классический Атлетико – команда Диего Симеоне не играет сама и не дает играть сопернику. А тут еще и подарок от Кико Касильи подоспел – в общем, пока все по сценарию Матрасников.
45+3'
Свисток
Первый тайм завершен.
45+2'
Бойе выловил мяч в штрафной Атлетико, но возможности акцентированно пробить по воротам у форварда Эльче не было.
45'
Инфо
Три минуты судья добавил к первому тайму.
Инфо
Анхель Корреа забил 3-й мяч в текущем сезоне. Всего в Примере на счету аргентинца 282 матча и 49 голов.
40'
Гоооол!!!
Корреа! Это 1:0 в пользу Атлетико. Касилья грубо ошибся на выходе и получил мяч в пустые ворота.
39'
Лемар красиво сместился в центр, а вот удар у француза не вышел.
34'
Сауль Ньигес пытался замкнуть дальнюю штангу – шансов забить из такой позиции у хавбека Атлетика не было.
Инфо
Зато с фолами сегодня полный порядок – 7-4 в пользу Атлетико.
28'
20 минут мы ждали удара по воротам и таки дождались – Верду со штрафного отправил мяч выше перекладины.
25'
Касилья забрал мяч в руки после рикошета от Де Паула. Это даже на удар по воротам на тянет.
21'
Карраско залез в офсайд. Да, футбол сегодня настолько увлекательный, что даже офсайд – серьезное событие.
15'
Всего 1 удар на двоих команды нанесли за стартовые 15 минут.
8'
Сауль Ньигес очень неплохо приложился метров с 35-ти – мяч немного разминулся в дальним верхним углом.
4'
Уголовой
Эльче успешно отбился после первого углового в матче.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Атлетико в последний раз терял очки на домашней арене 7 марта, когда в дерби Мадрида расписал ничью с Реалом (1:1). С тех пор Матрасники в родных стенах одержали 6 побед подряд.
Стартовые составы:
Атлетико: Облак – Льоренте, Савич, Хименес, Ньигес – Коке, Де Паул, Кондогбиа, Лемар – Карраско, Корреа.
Эльче: Касилья – Мохика, Верду, Бигас, Роко, Паласиос – Фидель, Гути, Марконе – Бойе, Милья.
UA-Футбол приветствует всех фанатов испанской Примеры! В 20:30 по Киеву действующий чемпион Испании Атлетико на Ванда Метраполитано примет Эльче.
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Анонс матча "Атлетико" - Эльче 22.08.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой Эльче (Эльче) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Ванда Метрополитано.

Дата проведения матча: 22.08.2021
Время начала матча: 20:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Атлетико" (Мадрид) и командой Эльче (Эльче):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Атлетико", тогда как команда Эльче осталась с поражением. Столкновение Эльче и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 01.05.2021 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Диего Симеоне и Фран Эскриба разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Атлетико" - Эльче можно посмотреть 22.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Атлетико" - Эльче, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший поединок команды "Атлетико" был сыгран против Сельта - 15.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Атлетико".

Команда гостей

Название: Эльче (Эльче)
Страна: Испания

Предыдущий матч команды Эльче был сыгран против Атлетик - 16.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Атлетико" - Эльче онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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