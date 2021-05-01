Атлетико - Эльче онлайн трансляция матча

Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

В домашних матчах Атлетико Мадрид не проигрывает Эльче в последних 6 встречах.

Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Эльче выигрывает в 24%.

Атлетико Мадрид забивает 2.2 гола за матч против команды Эльче, а Эльче забивает 0.4 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).

Атлетико Мадрид выиграл 6 домашних матчей подряд.

Команда Эльче выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.

Когда Эльче лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эльче% своих матчей.

Эльче без побед над Атлетико Мадрид в последних 3 играх.

Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 38% матчей, Эльче выигрывает в 24% матчей.

В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 1 гол(а).

Атлетико Мадрид не проигрывает в последних 7 домашних матчах.

Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Эльче.

Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Эльче - 1.

Недавнее выступление команды Атлетико Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Эльче.

Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Эльче - 2.6.

Наиболее популярный счет между Атлетико Мадрид и Эльче 2-0. 4 игры закончились с этим результатом.

Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 4, команда Эльче выиграла 0, 1 ничьи.

Когда Эльче проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эльче% своих матчей.

Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Эльче's.

Атлетико Мадрид забивает 1.92 гола, играя дома, а Эльче забивает 0.84 гола, играя на выезде (в среднем).

Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эльче (во всех соревнованиях).

В прошлом сезоне Атлетико Мадрид выиграл обе игры против Эльче (3-1 дома и 1-0 на выезде)

Атлетико Мадрид пропускает в каждом из последних 9 матчах.

Во время последних 12 встреч, команда Атлетико Мадрид выиграла 9 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Эльче выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 25-9 в пользу команды Атлетико Мадрид