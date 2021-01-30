  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Леванте - Реал Смотреть онлайн
В тренде

Леванте - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 22 августа 2021, 23:00 - Сьюдад де Валенсия . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Фернандес, Гильермо Куадра
Рейтинг матча:
Леванте
Валенсия
0 - 1
Обновить
36'
Реал
Мадрид
Ход матча
5' Бейл, Гарет 28' Карлос Клерк
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Леванте
33%
Ничья
33%
Реал
33%
П1: 13.20 Х: 7.00 П2: 1.23
П1: 4.00 Х: 2.63 П2: 2.05
П1: 13.20 Х: 7.00 П2: 1.23
П1: 13.90 Х: 6.43 П2: 1.24
П1: 4.60 Х: 2.90 П2: 1.97
Интересные факты
  • Леванте выигрывает первый тайм в 31% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 41% матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Леванте и Реал Мадрид - 2.8.
  • Из последних 5 встреч команда Леванте выиграла 2, команда Реал Мадрид выиграла 3, 0 ничьи.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Леванте забивает 1.33 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.61 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Леванте.
  • Когда Леванте проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Леванте% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Леванте и Реал Мадрид 0-2. 5 игры закончились с этим результатом.
  • Леванте забивает 1.2 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.6 гола против команды Леванте (в среднем).
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Леванте's.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Леванте иРеал Мадрид, когда Леванте играет дома, 0- 2. 3 игры закончились с этим результатом
  • В их последнюю встречу команда Леванте победила в 1 гол(а).
  • Леванте выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 41%.
  • Когда Леванте лидирует 1-0 дома, они побеждают в Леванте% своих матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Леванте.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Леванте и Реал Мадрид - 1.4.
  • Леванте пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Игры прошлого года: 0-2 (Леванте дома) и 1-2 (Реал Мадрид дома).
  • Во время последних 28 встреч, команда Леванте выиграла 6 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 19 раз. Разница забитых и пропущенных голов 70-25 в пользу команды Реал Мадрид
  • За последние 14 встреч когда команда Леванте играла дома, команда Леванте выиграла 3 раз, 2 сыграла в ничью и 9 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 27-12 в пользу команды Реал Мадрид.
Личные встречи
Леванте
3
Побед
18
Игр
12
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
30.01.2021 - 17:15 Реал 1 - 2 Завершен Леванте
Чемпионат Испании 2019/2020
04.10.2020 - 17:15 Леванте 0 - 2 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
22.02.2020 - 22:00 Леванте 1 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
14.09.2019 - 14:00 Реал 0 - 0 Завершен Леванте
Последние матчи - Леванте
Чемпионат Испании 2021/2022
14.08.2021 - 20:30 Кадис 1 - 1 Завершен Леванте Н
Чемпионат Испании 2020/2021
21.05.2021 - 22:00 Леванте 2 - 2 Завершен Кадис Н
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Хетафе 2 - 1 Завершен Леванте П
Чемпионат Испании 2020/2021
11.05.2021 - 23:00 Леванте 3 - 3 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2020/2021
08.05.2021 - 15:00 Алавес 2 - 2 Завершен Леванте Н
Показать больше
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
14.08.2021 - 23:00 Алавес 1 - 4 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Реал 2 - 1 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Атлетик 0 - 1 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2020/2021
13.05.2021 - 23:00 Гранада 1 - 4 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2020/2021
09.05.2021 - 22:00 Реал 2 - 2 Завершен Севилья Н
Показать больше
Главные события
Карлос Клерк
28'
5'
Бейл, Гарет ГООЛ!
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Леванте
33%
Ничья
33%
Реал
33%
П1: 13.20 Х: 7.00 П2: 1.23
П1: 4.00 Х: 2.63 П2: 2.05
П1: 13.20 Х: 7.00 П2: 1.23
П1: 13.90 Х: 6.43 П2: 1.24
П1: 4.60 Х: 2.90 П2: 1.97
Составы команд
13
Айтор Фернандес
19
Карлос Клерк
14
Рубен Везу
4
Роберто, Суарез Пьер
20
Хорхе Мирамон
24
Кампана, Хосе
5
Неманья Радоя
22
Мелеро, Гонсало
11
Моралес, Хосе Луис
9
Марти, Роджер
18
Де Фрутос Себастьян, Хорхе
1
Тибо Куртуа
17
Лукас Васкес
6
Начо
14
Милитан, Эдер
8
Давид Алаба
22
Иско
14
Карлос Каземиро
15
Федерико Вальверде
18
Бейл, Гарет
19
Карим Бензема
10
Эден Азар
Стартовый состав
  • 11
    Моралес, Хосе Луис
    Нападающий
  • 9
    Марти, Роджер
    Нападающий
  • 18
    Де Фрутос Себастьян, Хорхе
    Нападающий
  • 24
    Кампана, Хосе
    Полузащитник
  • 5
    Неманья Радоя
    Полузащитник
  • 22
    Мелеро, Гонсало
    Полузащитник
  • 19
    Карлос Клерк
    Полузащитник
    28
  • 14
    Рубен Везу
    Защитник
  • 4
    Роберто, Суарез Пьер
    Защитник
  • 20
    Хорхе Мирамон
  • 13
    Айтор Фернандес
    Вратарь
  • 18
    Бейл, Гарет
    Нападающий
    5
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 29
    Cantero, Alejandro
    Нападающий
  • 34
    Cardenas, Dani
    Вратарь
  • 3
    Franquesa, Enric
    Нападающий
  • 2
    Сон
  • 23
    Коке
    Защитник
  • 12
    Микаэль Мальса
    Полузащитник
  • 17
    Бардхи, Энис
    Полузащитник
  • 8
    Хернани
    Нападающий
  • 6
    Оскар Дуарте
    Защитник
  • 25
    Martinez, Pablo
    Полузащитник
  • 17
    Никола Вукчевич
    Защитник
  • 28
    Lopez Sanchez, Jose Manuel
    Защитник
  • 5
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 2
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 19
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 35
    Мигель Гутьеррес
  • 40
    Fuidias Ribera, Toni
    Вратарь
  • 16
    Лука Йович
    Нападающий
  • 27
    Blanco, Antonio
    Полузащитник
  • 20
    Винисиус Жуниор
Тренеры
  • Лопес, Пако
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
45%
Владение мячом
55%
3
Штрафные
5
5
Фолы
3
1
Удары мимо
3
2
Угловые
Удары в створ
1
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
34'
Пытается Леванте высоко прессинговать, но на Мадрид это никак не действует.
32'
Возобновился матч.
31'
Прекрасный стадион в Валенсии. Ночью с вертолета – завораживающее зрелище.
30'
И небольшая пауза на поле. Рефери отправил команды попить водички.
29'
Алаба метров с 27-ми приложился. Не попал, хотя ударил красиво.
28'
Желтая карточка
Первая желтая карточка в матче. Клерку за отмашку локтем по Лукасу Васкесу.
27'
А у Милито кровь на футболке. Бинтуют локоть бразильцу.
26'
Бэйл в борьбе за верховой мяч завалил соперника. Улыбается Гарет, апеллирует к судье.
22'
Опасный момент
Ох, Бэйл откликнулся на навес с фланга и передней ногой чуть не затолкал мяч в сетку! Чуть мимо штанги проскакал мяч!
20'
Вальверде отважился на удар метров с 30-ти. Неточно. Очень неточно.
18'
Начо фолит в атаке, довольно опасная наладка, хотя обошлось без карточки.
15'
Высокий заброс в штрафную на Бензема. Француз принял мяч, но по мнению судьи, обработал его с помощью руки.
14'
Спокойное течение матча пока что. Реал уже может себе это позволить.
11'
Пробует напрягать Леванте оборону гостей, однако до остроты пока что дело не доходит.
10'
Уголовой
Угловой для Леванте – без особых проблем отбиваются мадридцы.
6'
Судьи посовещались с комнатой ВАР на предмет возможного офсайда у Бензема, но засчитали гол! 1:0 Реал повел!
5'
Гоооол!!!
Гооол!!! Бензема по месту левого инсайда ворвался в штрафную, скинул в центр на Бэйла, и Гарет положил под штангу!
4'
Уголовой
Леванте заработал первый угловой в матче. Но разыграли хозяева его не самым удачным образом.
1'
Свисток
Реал начал с центра поля, матч начался!
Выходят команды на поле.
Инфо
Стартовый состав Реала: Куртуа, Милитао, Начо, Алаба, Васкес, Вальверде, Каземиро, Иско, Бэйл, Азар, Бензема
Инфо
Стартовый состав Леванте: Фернандес, Клерк, Везу, Пьер, Мирамон, Кампанья, Радоя, Мелеро, Моралес, де Фрутос, Марти
Поединок начнется в 23:00, судить игру будет Гильерме Фернандес.
Текстовую онлайн-трансляцию этого матча и предлагает вашему вниманию сайт UA-Футбол.
Добрый вечер всем любителям испанского футбола! В это уик-энд в Примере проходят матчи 2-го тура, в одном из которых Леванте примет Реал.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 21:30 - Сегодня Динамо Динамо 4 Десна Десна 0 Завершен 20:30 - Сегодня Атлетико Атлетико 1 Эльче Эльче 0 Завершен 20:30 - Сегодня Динамо-Брест Динамо-Брест 3 Торпедо БелАз Торпедо БелАз 2 Завершен 20:00 - Сегодня ФК Химки ФК Химки 1 Рубин Рубин 1 Завершен 20:00 - Сегодня Маритиму Маритиму 1 Порту Порту 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Леванте - Реал 22.08.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой Леванте (Валенсия) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Сьюдад де Валенсия.

Дата проведения матча: 22.08.2021
Время начала матча: 23:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Леванте (Валенсия) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Леванте, тогда как команда Реал осталась с поражением. Столкновение Реал и Леванте в предыдущем футбольном матче 30.01.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Лопес, Пако и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Леванте - Реал можно посмотреть 22.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Леванте - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Леванте (Валенсия)
Год основания Леванте (Валенсия): 1909
Страна: Испания
Тренер: Пако Лопес

Предыдущий матч команды Леванте был сыгран против Кадис - 14.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Прошедший матч команды Реал был сыгран против "Алавес" - 14.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча Леванте - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Испании и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен