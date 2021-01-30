Леванте - Реал онлайн трансляция матча

Леванте выигрывает первый тайм в 31% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 41% матчей.

Среднее количество голов во встречах между командами Леванте и Реал Мадрид - 2.8.

Из последних 5 встреч команда Леванте выиграла 2, команда Реал Мадрид выиграла 3, 0 ничьи.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Леванте забивает 1.33 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.61 гола, играя на выезде (в среднем).

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Леванте.

Когда Леванте проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Леванте% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Леванте и Реал Мадрид 0-2. 5 игры закончились с этим результатом.

Леванте забивает 1.2 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.6 гола против команды Леванте (в среднем).

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Леванте's.

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Леванте иРеал Мадрид, когда Леванте играет дома, 0- 2. 3 игры закончились с этим результатом

В их последнюю встречу команда Леванте победила в 1 гол(а).

Леванте выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 41%.

Когда Леванте лидирует 1-0 дома, они побеждают в Леванте% своих матчей.

Победителем прошлой встречи была команда Леванте.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Леванте и Реал Мадрид - 1.4.

Леванте пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Игры прошлого года: 0-2 (Леванте дома) и 1-2 (Реал Мадрид дома).

Во время последних 28 встреч, команда Леванте выиграла 6 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 19 раз. Разница забитых и пропущенных голов 70-25 в пользу команды Реал Мадрид