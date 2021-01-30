Леванте - Реал онлайн трансляция матча

Поединок между командой Леванте (Валенсия) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Сьюдад де Валенсия.
Дата проведения матча: 22.08.2021
Время начала матча: 23:00
История противостояний между Леванте (Валенсия) и командой Реал (Мадрид):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Леванте, тогда как команда Реал осталась с поражением. Столкновение Реал и Леванте в предыдущем футбольном матче 30.01.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Лопес, Пако и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Леванте (Валенсия)
Год основания Леванте (Валенсия): 1909
Страна: Испания
Тренер: Пако Лопес
Предыдущий матч команды Леванте был сыгран против Кадис - 14.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан
Прошедший матч команды Реал был сыгран против "Алавес" - 14.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.
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