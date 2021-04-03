Сампдория - Милан онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Сампдория и Милан 0-1. 11 игры закончились с этим результатом.

Из последних 5 встреч команда Сампдория выиграла 1, команда Милан выиграла 2, 2 ничьи.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Сампдория и Милан - 0.6.

Сампдория's performance of the last 5 matches is better than Милан's.

Среднее количество голов во встречах между командами Сампдория и Милан - 2.2.

Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Сампдория (во всех соревнованиях).

Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Сампдория выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Милан выигрывает в 54%.

Сампдория забивает 1.7 гола, играя дома, а Милан забивает 1.9 гола, играя на выезде (в среднем).

Сампдория имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Команда Сампдория выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.

Когда Сампдория проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Сампдория% своих матчей.

Сампдория выигрывает первый тайм в 34% матчей, Милан выигрывает в 54% матчей.

Сампдория забивает 0.8 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 1.4 гола против команды Сампдория (в среднем).

Сампдория не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Сампдория.

Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Сампдория не проигрывает в последних 6 играх.

Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Сампдория.

Когда Сампдория лидирует 1-0 дома, они побеждают в Сампдория% своих матчей.

Сампдория забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Игры прошлого года: 1-2 (Сампдория дома) и 1-1 (Милан дома).

За последние 27 встреч когда команда Сампдория играла дома, команда Сампдория выиграла 8 раз, 6 сыграла в ничью и 13 победы команды Милан. Разница голов 42-26 в пользу команды Милан.