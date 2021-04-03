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Сампдория - Милан онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 23 августа 2021, 21:45 - Луиджи Феррарис . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Марко Гвида
Рейтинг матча:
Сампдория
Генуя
0 - 1
Обновить
62'
Милан
Милан
Ход матча
9' Браим Диас 33' Габбиадини, Маноло
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Сампдория
22%
Ничья
44%
Милан
33%
П1: 12.70 Х: 4.66 П2: 1.36
П1: 3.40 Х: 2.30 П2: 2.63
П1: 12.70 Х: 4.66 П2: 1.36
П1: 15.00 Х: 4.82 П2: 1.32
П1: 3.20 Х: 2.70 П2: 2.70
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Сампдория и Милан 0-1. 11 игры закончились с этим результатом.
  • Из последних 5 встреч команда Сампдория выиграла 1, команда Милан выиграла 2, 2 ничьи.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Сампдория и Милан - 0.6.
  • Сампдория's performance of the last 5 matches is better than Милан's.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Сампдория и Милан - 2.2.
  • Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Сампдория (во всех соревнованиях).
  • Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Сампдория выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Милан выигрывает в 54%.
  • Сампдория забивает 1.7 гола, играя дома, а Милан забивает 1.9 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Сампдория имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Команда Сампдория выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.
  • Когда Сампдория проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Сампдория% своих матчей.
  • Сампдория выигрывает первый тайм в 34% матчей, Милан выигрывает в 54% матчей.
  • Сампдория забивает 0.8 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 1.4 гола против команды Сампдория (в среднем).
  • Сампдория не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Сампдория.
  • Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Сампдория не проигрывает в последних 6 играх.
  • Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Сампдория.
  • Когда Сампдория лидирует 1-0 дома, они побеждают в Сампдория% своих матчей.
  • Сампдория забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Игры прошлого года: 1-2 (Сампдория дома) и 1-1 (Милан дома).
  • За последние 27 встреч когда команда Сампдория играла дома, команда Сампдория выиграла 8 раз, 6 сыграла в ничью и 13 победы команды Милан. Разница голов 42-26 в пользу команды Милан.
  • Во время последних 51 встреч, команда Сампдория выиграла 12 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 28 раз. Разница забитых и пропущенных голов 80-42 в пользу команды Милан
Личные встречи
Сампдория
4
Побед
21
Игр
11
Побед
Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
03.04.2021 - 13:30 Милан 1 - 1 Завершен Сампдория
Чемпионат Италии 2020/2021
06.12.2020 - 23:30 Сампдория 1 - 2 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
06.12.2020 - 21:45 Сампдория 0 - 0 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
29.07.2020 - 20:15 Сампдория 1 - 4 Завершен Милан
Последние матчи - Сампдория
Кубок Италии 2021/2022
16.08.2021 - 22:00 Сампдория 3 - 2 Завершен Алессандрия В
Чемпионат Италии 2022
22.05.2021 - 21:45 Сампдория 3 - 0 Завершен Парма В
Чемпионат Италии 2020/2021
16.05.2021 - 16:00 Удинезе 0 - 1 Завершен Сампдория В
Чемпионат Италии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Сампдория 2 - 2 Завершен Специя Н
Чемпионат Италии 2020/2021
08.05.2021 - 19:00 Интер 5 - 1 Завершен Сампдория П
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Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
23.05.2021 - 21:45 Аталанта 0 - 2 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2020/2021
16.05.2021 - 21:45 Милан 0 - 0 Завершен Кальяри Н
Чемпионат Италии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Торино 0 - 7 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2020/2021
09.05.2021 - 21:45 Ювентус 0 - 3 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2020/2021
01.05.2021 - 21:45 Милан 2 - 0 Завершен Беневенто В
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Новости команд
Главные события
Габбиадини, Маноло
33'
9'
Браим Диас ГООЛ!
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Сампдория
22%
Ничья
44%
Милан
33%
П1: 12.70 Х: 4.66 П2: 1.36
П1: 3.40 Х: 2.30 П2: 2.63
П1: 12.70 Х: 4.66 П2: 1.36
П1: 15.00 Х: 4.82 П2: 1.32
П1: 3.20 Х: 2.70 П2: 2.70
Составы команд
1
Эмиль Аудеро
3
Ауджелло, Томмазо
18
Омар Колли
22
Есида, Мая
24
Бартош Берешиньски
22
Мортен Торсби
8
Экдаль, Албин
38
Damsgaard, Mikkel
23
Габбиадини, Маноло
87
Антонио Кандрева
27
Куглиарелла, Фабио
23
Майгнан, Мике
2
Давиде Калабрия
23
Фикайо Томори
24
Симон Кьер
19
Тео
8
Сандро Тонали
33
Раде Крунич
56
Саелемакезерс, Алексис
10
Браим Диас
17
Рафаэл Леау
9
Оливье Жиру
Стартовый состав
  • 27
    Куглиарелла, Фабио
    Нападающий
  • 38
    Damsgaard, Mikkel
    Полузащитник
  • 23
    Габбиадини, Маноло
    Нападающий
    33
  • 87
    Антонио Кандрева
    Полузащитник
  • 22
    Мортен Торсби
    Полузащитник
  • 8
    Экдаль, Албин
    Полузащитник
  • 3
    Ауджелло, Томмазо
    Защитник
  • 18
    Омар Колли
  • 22
    Есида, Мая
    Защитник
  • 24
    Бартош Берешиньски
    Защитник
  • 1
    Эмиль Аудеро
    Вратарь
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 10
    Браим Диас
    Полузащитник
    9
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 8
    Сандро Тонали
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 2
    Давиде Калабрия
    Защитник
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
  • 19
    Тео
  • 23
    Майгнан, Мике
    Вратарь
Запасные игроки
  • 29
    Никола Мурру
    Защитник
  • 25
    Алекс Феррари
    Защитник
  • 21
    Лоренцо Тонелли
  • 16
    Askildsen, Kristoffer
    Полузащитник
  • 12
    Фабио Депаоли
    Полузащитник
  • 8
    Валерио Верре
    Полузащитник
  • 5
    Адриен Силва
    Полузащитник
  • 4
    Хабот, Юлиан
    Защитник
  • 33
    Владимиро Фальконе
    Вратарь
  • 30
    Раваглиа, Никола
    Вратарь
  • 70
    Симоне Тримболи
  • 27
    Maldini, Daniel
    Нападающий
  • 26
    Pobega, Tommaso
    Полузащитник
  • 25
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 17
    Анте Ребич
    Нападающий
  • 7
    Самуэль Кастильехо
    Нападающий
  • 5
    Фоде Туре
    Полузащитник
  • 4
    Беннасе, Исмаель
    Полузащитник
  • 77
    Алессандро Плиццари
    Вратарь
  • 1
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
  • 46
    Маттео Габбия
Тренеры
  • Роберто Д'Аверса
  • Стефано Пиоли
Статистика матча
10
Штрафные
11
9
Фолы
7
45%
Владение мячом
55%
2
Удары в створ
3
3
Удары мимо
2
5
Угловые
2
2
Сейвы
2
2
Офсайды
3
1
ЖК
1
Блокировано ударов
1
Live Zone
Трансляция
49'
Кьер пробил со штрафного. Мяч попал в стенку из игроков хозяев.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Обе команды были активны в первом тайме и имели опасные моменты. Единственный гол пришел после позиционной ошибки Ауджелло. Сампдория пропустила, но у команды Д'Аверса есть шансы спасти поединок. Ждем второй тайм.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
41'
Прострел Кандревы с правого фланга - быстрый перехват от защитника гостей.
38'
Милан почти не обостряет в завершающих стадиях атак. Проблемы у гостей на подходе к чужой штрафной.
34'
Желтая карточка
Д'Аверса получил желтую за эмоции в технической зоне.
32'
Желтая карточка
Первая желтая в нашем поединке. Габбьядини пожелтел за срыв атаки.
28'
Квальярелла завладел мячом после подачи углового от хозяев, но удара не последовало. Момент упущен.
26'
Удар Тео и добивание Крунича не принесли успеха Милану. Аудеро контролировал ситуацию.
23'
Моментов нет. Милан владеет мячом.
20'
Офсайд
Эрнандес в офсайде.
18'
Офсайд
Как повезло Милану! Расстреливали гости Меньяна почти в упор, но кипер справился. Еще и оборона помогла - офсайд.
17'
Опасный момент
Ударище Габьяддини со штрафного! Меньян спасает ворота Милана! Это было опасно.
15'
Инфо
Владение мячом - 58%/42% в пользу хозяев.
12'
Опасный момент
Удар Кандревы в дальний с правого полуфланга! Дамсгор решил подработать, но мимо мяча пролетел.
9'
Гоооол!!!
Ауджелло ошибся на своем фланге и дал Калабрии прострелить. Диас в касание замкнул передачу Давиде - 0:1!
7'
Йосида получает помощь медиков. Пауза в игре.
5'
Опасный момент
Удар Леау! Очень мощный выстрел! Аудеро отразил на угловой.
4'
Опасный момент
Неплохое начало от хозяев - прошел прострел с левого фланга. Томори перехватил.
1'
Свисток
Матч начался!
Сампдория, стартовый состав: Аудеро - Ауджелло, Колли, Йосида, Берешински - Экдаль, Торсби - Дамсгор, Габбьяддинни, Канддрева - Квальярелла.
Милан, стартовый состав: Меньян - Калабрия, Кьер, Томори, Т. Эрнанддес - Тонали, Крунич - Салемакерс, Диас, Леау - Жиру.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1-го тура Серии А: Сампдория - Милан. Начало поединка - 21:45.
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Анонс матча Сампдория - Милан 23.08.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Сампдория (Генуя) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Луиджи Феррарис.

Дата проведения матча: 23.08.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Сампдория (Генуя) и командой Милан (Милан):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Милан и Сампдория в предыдущем футбольном матче 03.04.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Роберто Д'Аверса и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Сампдория - Милан можно посмотреть 23.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Сампдория - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Сампдория (Генуя)
Год основания Сампдория (Генуя): 1946
Страна: Италия
Тренер: Клаудио Раньери

Прошедший матч команды Сампдория был сыгран против Алессандрия - 16.08.2021, в рамках турнира Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды Сампдория.

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший матч команды Милан был сыгран против "Аталанта" - 23.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Милан.

Следите за результатами матча Сампдория - Милан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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