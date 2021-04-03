Сампдория - Милан онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Сампдория (Генуя) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Луиджи Феррарис.
Дата проведения матча: 23.08.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Сампдория (Генуя) и командой Милан (Милан):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Милан и Сампдория в предыдущем футбольном матче 03.04.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Роберто Д'Аверса и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Сампдория (Генуя)
Год основания Сампдория (Генуя): 1946
Страна: Италия
Тренер: Клаудио Раньери
Прошедший матч команды Сампдория был сыгран против Алессандрия - 16.08.2021, в рамках турнира Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды Сампдория.
Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Прошедший матч команды Милан был сыгран против "Аталанта" - 23.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Милан.
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