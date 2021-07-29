Ворскла - КуПС онлайн трансляция матча

В раздевалке Ворсклы сейчас будет много нецензурных выражений – Юрию Максимову вряд ли понравилось то, что он увидел в исполнении своих подопечных в первые 45 минут игры. Отсутствие креатива в атаке, неспособность преодолеть прессинг финнов и не самая надежная игра у своих ворот – да, с таким футболом Ворскла далеко не уедет.