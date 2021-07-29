Ворскла - КуПС онлайн трансляция матча

Матч между командой Ворскла (Полтава) и командой КуПС (Куопио) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига конференций 2021/2022.
Дата проведения матча: 29.07.2021
Время начала матча: 19:00
История противостояний между командами Ворскла (Полтава) и командой КуПС (Куопио):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение КуПС и Ворскла в предыдущем футбольном матче 22.07.2021 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против СК Днепр-1 - 26.07.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: КуПС (Куопио)
Год основания КуПС (Куопио): 1923
Страна: Финляндия
Прошедший поединок команды КуПС был сыгран против Ворскла - 22.07.2021, в рамках турнира Лига конференций 2021/2022 и закончился ничьей.
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