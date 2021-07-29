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Ворскла - КуПС онлайн трансляция матча

Лига конференций - 29 июля 2021, 19:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
2 - 1
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59'
КуПС
Куопио
Ход матча
Кто победит?
51 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
51%
Ничья
25%
КуПС
24%
Прогноз на матч
Личные встречи
Ворскла
0
Побед
1
Игр
0
Побед
КуПС
Лига конференций 2021/2022
22.07.2021 - 19:00 КуПС 2 - 2 Завершен Ворскла
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021/2022
26.07.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 2 Завершен СК Днепр-1 Н
Лига конференций 2021/2022
22.07.2021 - 19:00 КуПС 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
13.07.2021 - 17:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
03.07.2021 - 16:30 ФК Ужгород 3 - 2 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершен Ворскла В
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Последние матчи - КуПС
Лига конференций 2021/2022
22.07.2021 - 19:00 КуПС 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Показать больше
Кто победит?
51 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
51%
Ничья
25%
КуПС
24%
Трансляция
55'
Гоооол!!!
Скляр – 2:1!! Полузащитник Ворсклы головой замкнул подачу с правого фланга. Еще и в перекладину мяч попал!
54'
Вратарь КуПС перевел мяч на угловой после коварной подачи Пердуты.
49'
Гоооол!!!
Да как так? Мгновенно сравнивает КуПС – Себбан взял и выстрелил под перекладину ворот Ризныка. Тут без шансов для вратаря Ворсклы.
48'
Гоооол!!!
1:0!!!! В контратаке Тилль в касание отправил мяч в сетку после идеальной передачи Степанюка.
47'
Тилль ударил слета метров с 12-ти – мяч прикатился в руки голкиперу КуПС.
45'
Свисток
Матч возобновился!
В раздевалке Ворсклы сейчас будет много нецензурных выражений – Юрию Максимову вряд ли понравилось то, что он увидел в исполнении своих подопечных в первые 45 минут игры. Отсутствие креатива в атаке, неспособность преодолеть прессинг финнов и не самая надежная игра у своих ворот – да, с таким футболом Ворскла далеко не уедет.
45+2'
Свисток
Первый тайм завершен - 0:0 в Полтаве.
45'
Инфо
Две минуты команды переиграют в первом тайме.
43'
У Ворсклы в первом тайме ни одного удара в створ ворот КуПС. Как-то несолидно…
38'
Степанюк залез в офсайд после передачи Кане. Не хватило чутья в этом моменте единственному нападающему Ворсклы.
35'
Желтая карточка
Хямяляйнен на фланге заехал по ногам Степанюку – чистая желтая.
30'
Эх, можно было забивать! Кане после передачи Степанюка в касание ковырнул мяч куда-то в сторону от ворот. Вот зачем Скляр тоже пошел на этот мяч?
27'
Опасный момент
И тут же убойный момент у КуПС – Удо выскочил на свидание с Ризныком, но Дмитрий вовремя вышел из ворот и ликвидировал угрозу!
26'
Радует, что Ворскла в последние минуты отодвинула игру от своих ворот.
22'
Что-то пытается создать Ворскла у ворот финнов, но все это выглядит не слишком убедительно. Одними навесами оборону гостей не взломать.
19'
Степанюк накрутил защитника и стрелял в ближний угол – всего лишь угловой для Ворсклы.
15'
Ворскла не справилась с прессингом КуПС, но мяч после дальнего удара Икауниекса прошел выше ворот.
12'
Дальний удар Поповича – Ризнык на месте.
10'
Опасный момент
Ух, Ворскла могла открывать счет! Кане чуть не наказал защитника финнов за неосмотрительный пас на вратаря, а Степанюк из неудобной позиции не попал в незащищенные ворота.
Инфо
Напомним, что первый матч в Финляндии завершился ничьей 2:2, но никакого преимущество у Ворсклы нет, поскольку с этого сезона УЕФА отказался от правила выездного мяча.
7'
Ризнык рискованно пошел на перехват – голкипер Ворсклы кулаком в эффектном прыжке подальше выбил мяч от своих ворот.
6'
Тамм головой замыкал навес Пердуты с фланга – мяч ушел выше ворот.
5'
Пердуту сбили на правом фланге. Стандарт для Ворсклы.
4'
Очень много сумбура на первых секундах матча. Впрочем, этого можно было ожидать.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Ворскла: Ризнык – Чеснаков, Тамм, Бондаренко – Якубу, Тилль, Пуцлин, Пердута – Скляр, Кане – Степанюк.
КуПС: Крейдль – Карилльо, Томас, Тойвомяки, Хямяляйнен – Себбан, Аджей-Боатенг, Попович, Узочукву – Икауниекс, Удо.
Добрый вечер! UA-Футбол приглашает вместе с нами последить за ответным матчем второго раунда квалификации Лиги конференций между Ворсклой и финским КуПС. Стартовый свисток в Полтаве прозвучит в 19:00 по Киеву.
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Комментарии(1)
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
29.07.2021 в 19:49
В белом точно укр. клуб?
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Анонс матча Ворскла - КуПС 29.07.2021, Лига конференций

Матч между командой Ворскла (Полтава) и командой КуПС (Куопио) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига конференций 2021/2022.

Дата проведения матча: 29.07.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ворскла (Полтава) и командой КуПС (Куопио):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение КуПС и Ворскла в предыдущем футбольном матче 22.07.2021 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - КуПС можно посмотреть 29.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига конференций. Текстовую трансляцию матча Ворскла - КуПС, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против СК Днепр-1 - 26.07.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: КуПС (Куопио)
Год основания КуПС (Куопио): 1923
Страна: Финляндия

Прошедший поединок команды КуПС был сыгран против Ворскла - 22.07.2021, в рамках турнира Лига конференций 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Ворскла - КуПС онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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