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Динамо - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 28 августа 2021, 19:30 - Олимпийский . Трансляция: 2+2
Главный судья: Омельченко, Александр
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
6 - 0
Обновить
66'
Колос
Ковалевка
Ход матча
6' Карлос Де Пена 7' Diego Carioca 9' Николай Шапаренко 26' Кеджиора, Томазш 32' Сергей Сидорчук 34' Буйальский, Виталий 35' Милко, Вадим Вышел: Ngamba, Alvaro 35' Евгений Задоя Вышел: Андрей Богданов 39' Карлос Де Пена 45' Виктор Цыганков
46' Shkurin, Ilia Вышел: Рамирес, Эрик 46' Вячеслав Чурко Вышел: Данфа, Мамаду 46' Денис Костышин Вышел: Анатолий Нуриев
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
59%
Ничья
11%
Колос
30%
П1: 1.01 Х: 29.00 П2: 36.00
П1: 1.50 Х: 3.25 П2: 7.50
П1: 1.01 Х: 29.00 П2: 36.00
П1: 1.01 Х: 29.00 П2: 36.00
П1: 1.50 Х: 3.25 П2: 9.40
Интересные факты
  • Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первый тайм в 40% матчей, Колос Ковалёвка выигрывает в 31% матчей.
  • Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.
  • Команда Колос Ковалёвка выиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.
  • Домашняя статистика Динамо Киев в сезоне 3-0-0
  • Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.
  • Динамо Киев не проигрывает в последних 7 домашних матчах.
  • Динамо Киев забивает 1.62 гола, играя дома, а Колос Ковалёвка забивает 1.35 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Киев и Колос Ковалёвка - 0.2.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • В домашних матчах Динамо Киев не проигрывает Колос Ковалёвка в последних 4 встречах.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Колос Ковалёвка.
  • Из последних 5 встреч команда Динамо Киев выиграла 3, команда Колос Ковалёвка выиграла 1, 1 ничьи.
  • Mykola Shaparenko получил больше всего желтых карточек (3) в Динамо Киев. Nika Sichinava получил 3 в Колос Ковалёвка.
  • Динамо Киев забивает 1.4 гола за матч против команды Колос Ковалёвка, а Колос Ковалёвка забивает 1 гола против команды Динамо Киев (в среднем).
  • Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Колос Ковалёвка выигрывает в 31%.
  • Колос Ковалёвка без побед в последних 4 играх.
  • Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Колос Ковалёвка.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Колос Ковалёвка (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 3 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Киев и Колос Ковалёвка - 2.4.
  • Динамо Киев выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Во время последних 9 встреч, команда Динамо Киев выиграла 5 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Колос Ковалёвка выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 17-8 в пользу команды Динамо Киев
  • В домашних играх Динамо Киев не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Динамо Киев не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 6 встреч когда команда Динамо Киев играла дома, команда Динамо Киев выиграла 3 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Колос Ковалёвка. Разница голов 10-6 в пользу команды Динамо Киев.
  • Игры прошлого года: 2-2 (Динамо Киев дома) и 0-3 (Колос Ковалёвка дома).
  • Вы знали, что Динамо Киев забил 31% голов между минутами 31-45?
  • В Премьер-лига, Динамо Киев одержала 3 домашних побед подряд.
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
6
Побед
10
Игр
2
Побед
Колос
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 Колос 0 - 3 Завершен Динамо
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 17:00 Динамо 0 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2020/2021
12.12.2020 - 17:00 Динамо 2 - 2 Завершен Колос
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 17:30 Колос 0 - 1 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021/2022
22.08.2021 - 21:30 Динамо 4 - 0 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021/2022
18.08.2021 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен Динамо Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Динамо 0 - 3 Завершен Интер П
Премьер-лига 2021/2022
11.08.2021 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021/2022
08.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 2 Завершен Динамо В
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021/2022
22.08.2021 - 19:30 Колос 0 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021/2022
15.08.2021 - 17:00 Колос 1 - 1 Завершен Рух Н
Лига конференций 2021/2022
10.08.2021 - 17:00 Шахтер 0 - 0 Завершен Колос Н
Лига конференций 2021/2022
05.08.2021 - 21:00 Колос 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2021/2022
30.07.2021 - 21:00 Колос 1 - 0 Завершен Металлист 1925 В
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Главные события
Shkurin, Ilia
Вышел: Рамирес, Эрик
46'
46'
Вячеслав Чурко
Вышел: Данфа, Мамаду
46'
Денис Костышин
Вышел: Анатолий Нуриев
ГООЛ! Виктор Цыганков
45'
ГООЛ! Карлос Де Пена
39'
35'
Милко, Вадим
Вышел: Ngamba, Alvaro
35'
Евгений Задоя
Вышел: Андрей Богданов
ГООЛ! Буйальский, Виталий
34'
Сергей Сидорчук
32'
ГООЛ! Кеджиора, Томазш
26'
ГООЛ! Николай Шапаренко
9'
7'
Diego Carioca
ГООЛ! Карлос Де Пена
6'
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
59%
Ничья
11%
Колос
30%
П1: 1.01 Х: 29.00 П2: 36.00
П1: 1.50 Х: 3.25 П2: 7.50
П1: 1.01 Х: 29.00 П2: 36.00
П1: 1.01 Х: 29.00 П2: 36.00
П1: 1.50 Х: 3.25 П2: 9.40
Составы команд
Стартовый состав
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
    45
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
    32
  • 73
    Shkurin, Ilia
    Нападающий
    46
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
    9
  • 13
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
    26
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
    39 6
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
    34
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
    35
  • 9
    Diego Carioca
    Полузащитник
    7
  • 49
    Ника Сичинава
  • 5
    Кирилл Петров
    Защитник
  • 22
    Половец, Александр
    Защитник
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
    35
  • 33
    Makhankov, Volodymyr
    Полузащитник
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
    46
  • 20
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
    46
Запасные игроки
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 9
    Рамирес, Эрик
    Нападающий
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Вратарь
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 7
    Вербич, Бенжамин
    Полузащитник
  • 4
    Тарас Сакив
    Защитник
  • 2
    Rom, Matija
    Защитник
  • 11
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
  • 6
    Ngamba, Alvaro
    Полузащитник
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 94
    Данфа, Мамаду
    Нападающий
  • 72
    Fesyun, Kiril
    Вратарь
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 77
    Сорокин, Станислав
    Полузащитник
Тренеры
  • Луческу, Мирча
  • Kostyshin, Ruslan
Статистика матча
1
ЖК
1
7
Удары в створ
1
5
Угловые
4
1
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
61'
Замена
Шепелев сменил Сидорчука.
61'
Замена
Вербич вышел вместо Кендзеры.
61'
Замена
Караваев заменил Де Пену.
59'
Кендзера на силу подавал с правого фланга, но на дальней штанге Де Пена замкнуть не сумел.
57'
Блокирована попытка Данфа завершить контратаку ударом с левого фланга штрафной!
56'
Прострел Миколенко от лицевой на левом фланге штрафной таки вынесли из штрафной с множественной попытки.
54'
Шапаренко получил удар по ногам у центральной линии у на левом фланге атаки.
52'
Золотов перевел на угловой прострел Сидорчука с левого фланга.
50'
Шапаренко в пустоту отправил мяч своей подачей со штрафного на правом фланге в дальнюю сторону чужих владений.
48'
Киевляне сразу стараются установить продолжение своего контроля над мячом.
46'
Замена
Чурко заменен на Данфа.
46'
Замена
Костышина заменил Нуриев.
46'
Замена
Рамирес вышел вместо Шкурина.
Свисток
Второй тайм начался!
Колос может уезжать обратно в Ковалевку после такого отвратительного первого тайма, и не выходить на поле до тех пор, пока не разберется с бардаком внутри своего коллектива. Играть настолько безответственно попросту невозможно, но Динамо было все равно на проблемы у соперников, и чемпионы попросту снесли со своего пути скромный коллектив.
Свисток
Перерыв. 6:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Гоооол!!!
ГОЛ! На дальнюю штангу забежал Цыганков под завершение прострела с левого фланга от Де Пены!
42'
Опасный момент
Буяльский организовал атаку перехватом мяча у Богданова в центре поля, после чего вывел Цыганкова на правый фланг штрафной, но тот не попал в дальний.
41'
Колос продолжает сыпаться на ровном месте.
39'
Гоооол!!!
ГОЛ! Черноморец с левого фланга обороны перевел мяч на Павловца, но того атаковал Де Пена, после чего зашел в штрафную, и пробил низом в дальний.
37'
Ситчинава проверил на прочность челюсть Забарного отмашкой в центре поля.
36'
Киевляне просто душат соперников контролем мяча.
33'
Гоооол!!!
ГОЛ! Стенка между Буяльским и Цыганковым на правом фланге атаки завершилась перебросом голкипера от Виталия из пределов штрафной в дальнюю девятку!
30'
Желтая карточка
Сидорчук договорился до желтой, после ошибочной фиксации игры рукой с его стороны арбитрами, после подачи Кариоки с левого фланга.
29'
Замена
Вместо Задои вышел Богданов.
29'
Замена
Милько заменен на Нгамба.
28'
Цыганков спокойно забрал мяч у Черноморца, вернувшись на фланг обороны своей команды.
26'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кендзера выскочил перед голкипером на ближнем углу чужой вратарской ради завершения подачи углового с левого фланга от Де Пены!
26'
Опасный момент
Маханькову удалось парировать подкрученный удар от Цыганкова со штрафного под левую штангу!
24'
Фол со стороны Кариоки на входе в левый фланг штрафной его команды против Кендзеры.
21'
Золотов простреливал с правого фланга штрафной на ближний угол вратарской, но Ситчинава лишь протолкнул мяч в руки Бойко.
20'
Колос пытается что-то придумать на чужой половине.
17'
Шапаренко с левого фланга штрафной завершал прострелом серию передач соперников, но на дальней никого не было.
15'
Опасный момент
Маханьков сумел перевести мяч над перекладиной, после удара со штрафного от Цыганкова, который отправлял мяч в правый верхний угол.
12'
Петров отправился в партер в борьбе против Шкурина на правом фланге вратарской, но все равно выбил мяч на угловой.
10'
Кендзера с правого фланга штрафной прострелил в центр, но защитники вынесли в аут.
8'
Гоооол!!!
ГОЛ! Веерная атака Динамо вышла на правы фланг, откуда Цыганков пасом в центр штрафной нашел Шкурина, тот развернулся, сбросил на Шапаренко, а Николай расстрелял ворота!
5'
Гоооол!!!
ГОЛ! Передачей с левого фланга обороны вдоль своей штрафной Петров подарил мяч в дальней стороне поля Де Пене, который затем ворвался в опасную зону, и пробил в длаьний низом!
4'
Желтая карточка
Накладка от Кариоки перед чужой штрафной против Сидорчука.
2'
Передачу от Кариоки с левого фланга на дальнем выходе забрал Бойко.
1'
Динамо медленно раскатывает мяч по своей половине.
1'
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Фесюн, Сакив, Ром, Нгамба, Богданов, Данфа, Нуриев, Сорокин, Лысенко.
Колос: Маханьков — Золотов, Павловец, Петров, Черноморец — Задоя — Чурко, Костышин, Милько, Кариока — Ситчинава.
Запасные: Нещерет, Вербич, Шепелев, Рамирес, Леднев, Гармаш, Караваев, Тымчик, Сирота.
Динамо Киев: Бойко — Кендзера, Забарный, Шабанов, Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Буяльский, Шапаренко, Де Пена — Шкурин.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Александр Омельченко (Славянск, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона НСК "Олимпийский" (Киев, Украина) сыграют Динамо Киев и ковалевский Колос.
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Комментарии(4)
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Vlad21
28.08.2021 в 20:32
При таком результе, Динамо ни в коем случае не должно останавливаться. Играть нужно по максимуму, до конца матча и не важно, какой будет счет, 6:0, 9:0, а лучше полную торбу - 11:0.Так держат, настрой на Лигу чемпионов. И это касается всех наших Украинских коман, - играть по максимуму до окончания игры.
Ответить
0
0
BleiK61 (Київ)
28.08.2021 в 20:26
Та біс би зним з тим селом, вони цього сезону дійсно ніякі. Але 6-0, ні ні та й думаєш, а чи не відбиває там кто з Колосу, свої борги в кизино абощо. Щонайменше 4 з 6 голів виглядають досить підозріло
Ответить
0
0
avatar
Next-R (Киев)
28.08.2021 в 20:20
Хай крото-експерди розкажуть за що отримав ЖК Сидорчук)))
Ответить
+1
0
schabay (Краснодон)
28.08.2021 в 20:16
деревня априори не может быть городом...А в Европу всё равно лезут, ползут, ......
Ответить
0
0


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Анонс матча Динамо - Колос 28.08.2021, Премьер-лига

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 28.08.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и Динамо в предыдущем футбольном матче 09.05.2021 закончилось со счетом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Kostyshin, Ruslan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Колос можно посмотреть 28.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Десна - 22.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий матч команды Колос был сыгран против ФК Александрия - 22.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Александрия.

Следите за результатами матча Динамо - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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