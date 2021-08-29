Заря - Ворскла онлайн трансляция матча

Анонс матча Заря - Ворскла 29.08.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 29.08.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Заря (Луганск) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Заря в предыдущем футбольном матче 17.04.2021 закончилось со счетом: 4:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Maksimov, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)

Год основания Заря (Луганск): 1923

Страна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Прошедший поединок команды Заря был сыгран против Рапид - 26.08.2021, в рамках турнира Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Рапид.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Металлист 1925 - 20.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

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