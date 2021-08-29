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Заря - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 29 августа 2021, 19:30 - Славутич-Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Balakin, Mikola
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
0 - 0
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36'
Ворскла
Полтава
Ход матча
15' Игорь Пердута 18' Егор Назарина 28' Якубу, Наджиб
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Заря
58%
Ничья
16%
Ворскла
26%
П1: 1.89 Х: 3.04 П2: 5.18
П1: 2.00 Х: 2.50 П2: 4.33
П1: 1.89 Х: 3.04 П2: 5.18
П1: 1.89 Х: 3.04 П2: 5.18
П1: 2.39 Х: 2.60 П2: 3.65
Интересные факты
  • Среднее количество голов во встречах между командами Заря Луганск и Ворскла Полтава - 2.8.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • В домашних матчах Заря Луганск не проигрывает Ворскла Полтава в последних 3 встречах.
  • Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.
  • Команда Ворскла Полтава выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Заря Луганск.
  • Vitali Vernydub получил больше всего желтых карточек (3) в Заря Луганск. Oleksandr Sklyar получил 2 в Ворскла Полтава.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ворскла Полтава.
  • Заря Луганск забивает 1.52 гола, играя дома, а Ворскла Полтава забивает 0.93 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Заря Луганск и Ворскла Полтава 1-1. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Заря Луганск и Ворскла Полтава - 1.4.
  • Заря Луганск выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Ворскла Полтава выигрывает в 38%.
  • Домашняя статистика Заря Луганск в сезоне 0-1-2
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.
  • Sergiy Buletsa отдал больше всего передач в Заря Луганск с 2 передачами. Olivier Thill лучший распасовщик Ворскла Полтава (3 передач)
  • Из последних 5 встреч команда Заря Луганск выиграла 3, команда Ворскла Полтава выиграла 1, 1 ничьи.
  • Заря Луганск сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Заря Луганск забивает 2 гола за матч против команды Ворскла Полтава, а Ворскла Полтава забивает 0.8 гола против команды Заря Луганск (в среднем).
  • Когда Заря Луганск лидирует 1-0 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Заря Луганск выигрывает первый тайм в 26% матчей, Ворскла Полтава выигрывает в 38% матчей.
  • Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Заря Луганск.
  • Vladyslav Kochergin лучший бомбардир Заря Луганск с 3 голами. Ruslan Yuriiovych Stepanyuk забил 4 раз за Ворскла Полтава
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ворскла Полтава (во всех соревнованиях).
  • Ворскла Полтава не проигрывает в последних 4 играх.
  • В их последнюю встречу команда Ворскла Полтава победила в 2 гол(а).
  • Ворскла Полтава забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Заря Луганск пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Во время последних 31 встреч, команда Заря Луганск выиграла 9 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Ворскла Полтава выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 34-34 в пользу команды Заря Луганск
  • Игры прошлого года: 0-0 (Заря Луганск дома) и 4-2 (Ворскла Полтава дома).
  • Заря Луганск не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 14 встреч когда команда Заря Луганск играла дома, команда Заря Луганск выиграла 5 раз, 6 сыграла в ничью и 3 победы команды Ворскла Полтава. Разница голов 18-12 в пользу команды Заря Луганск.
  • Вы знали, что Заря Луганск забил 27% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Ворскла Полтава забил 27% голов между минутами 0-15?
Прогноз на матч
Личные встречи
Заря
7
Побед
23
Игр
8
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 17:00 Ворскла 4 - 2 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 19:30 Заря 0 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
26.10.2019 - 17:00 Заря 4 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2019/2020
28.07.2019 - 14:00 Ворскла 0 - 1 Завершен Заря
Последние матчи - Заря
Лига Европы 2021/2022
26.08.2021 - 19:30 Заря 2 - 3 Завершен Рапид П
Премьер-лига 2021/2022
22.08.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 3 - 4 Завершен Заря В
Лига Европы 2021/2022
19.08.2021 - 22:00 Рапид 3 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2021/2022
08.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 2 Завершен Динамо П
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Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021/2022
20.08.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021/2022
08.08.2021 - 19:30 Ворскла 4 - 1 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Рух В
Лига конференций 2021/2022
29.07.2021 - 19:00 Ворскла 2 - 3 Завершен КуПС П
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Новости команд
Заря в полном составе готовится к финалу Кубка Украины 11.05.2021 в 22:00 Заря в полном составе готовится к финалу Кубка Украины В составе луганчан нет травмированных и дисквалифицированных игроков
Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО 07.03.2021 в 14:44 Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО Ее поддержка была очень важна.
Ворскла подписала контракт с бывшим игроком Николаева 13.07.2021 в 17:13 Ворскла подписала контракт с бывшим игроком Николаева Команда усилила свой состав
Один из лидеров Ворсклы заинтересовал бельгийские клубы 10.07.2021 в 14:36 Один из лидеров Ворсклы заинтересовал бельгийские клубы Потенциально серьезная потеря для команды Максимова
Главные события
28'
Якубу, Наджиб
Егор Назарина
18'
15'
Игорь Пердута
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Заря
58%
Ничья
16%
Ворскла
26%
П1: 1.89 Х: 3.04 П2: 5.18
П1: 2.00 Х: 2.50 П2: 4.33
П1: 1.89 Х: 3.04 П2: 5.18
П1: 1.89 Х: 3.04 П2: 5.18
П1: 2.39 Х: 2.60 П2: 3.65
Составы команд
Стартовый состав
  • 23
    Булеца, Сергей
    Полузащитник
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 6
    Бакуна Juninho
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
    18
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Вратарь
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 11
    Александр Гладкий
    Нападающий
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
  • 55
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 5
    Якубу, Наджиб
    Защитник
    28
  • 15
    Тилль, Оливье
    Полузащитник
  • 16
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 4
    Игорь Пердута
    Защитник
    15
  • 50
    Кейн, Ибрахим
    Защитник
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 9
    Захедитабар, Шахаб
    Нападающий
  • 90
    Sayyad, Allahyar
    Нападающий
  • 5
    Агрон Руфати
  • 8
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 47
    Owusu, Raymond
    Полузащитник
  • 68
    Dal Bello Fagundes, Cristian Daniel
    Нападающий
  • 4
    Ловро Цвек
  • 36
    Zhylkin, Anton
    Вратарь
  • 77
    Богдан Кушниренко
    Защитник
  • 45
    Адеринсола Эсеола
    Нападающий
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 30
    Nesterenko, Ivan
    Полузащитник
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 28
    Пуцлин
    Полузащитник
  • 9
    Иван Пешич
  • 99
    Владислав Вакула
    Полузащитник
Тренеры
  • Виктор Скрипник
  • Maksimov, Yuriy
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
5
Угловые
2
9
Штрафные
8
8
Фолы
9
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
1
ЖК
2
1
Удары мимо
Live Zone
Трансляция
33'
Ух! Кабаев решился на выстрел из зоны левого полусреднего в ближнюю "шестёрку", Ризнык даже не собирался реагировать, а мяч прошёл рядом со стойкой!
33'
Уголовой
Ещё один навес с углового на ближнюю - полтавчане отбились.
32'
Уголовой
Новый угловой для Зари завершился вы сами понимаете как - выносом от игроков Ворсклы и без удара от атакующего коллектива.
30'
Матч в целом пока не самый интригующий. Команды вроде и не отсиживаются в обороне, но и скорости не включают, действуя на пониженных оборотах.
27'
Желтая карточка
Якубу прихватил Фаворова, не дав тому пройти. Интересно, что сам Денис использовал захват, но фол штрафной зафиксировали именно в пользу его команды.
26'
Уголовой
Булеца с углового выполнил ещё одну подачу на ближнюю стойку, Имереков пытался замкнуть, но подрезать в створ ворот не получилось.
22'
Хороший штрафной для Ворсклы левее центра метрах в двадцати. Оливье Тилль решил удивить Мацапуру прямолинейным ударом прямо во вратаря, тот справился.
20'
Уголовой
По традиции от углового флажка ничего создать не получилось. Оливье Тилль (кстати, знали ли вы, что на этой неделе Ворскла подписала его брата?) не смог поднять мяч и просто сделал прострел на ближнюю, который нейтрализовали.
20'
Полтавчане провели веерную атаку с правого фланга на левый, Кане с острого угла решил удивить Мацапуру, но голкипер перевёл на угловой.
17'
Желтая карточка
Ответная жёлтая для Назарины за фол против Степанюка. Егор в единоборстве налетел на нападающего Ворсклы.
16'
Булеца со стандарта почти от левого угла штрафной не смог поднять мяч. Либо так и задумывал сделать плоскую передачу, которую перехватили полтавчане и отбились.
15'
Желтая карточка
Пердута предупреждён за жёсткий фол под Жуниньо.
15'
Уголовой
И снова подача углового завершается ничем. После навеса на ближнюю и скидки под удар на дальнюю стойку Кочергин с линии штрафной пробил коряво и мимо рамки.
14'
Ещё один хороший шанс у Зари! Булеца увидел пространство справа, открылся, получил там передачу и прострелил на ближнюю стойку, но Тамм опередил Гладкого!
11'
Уже минут пять идёт игра без ворот. И всё ещё на половине поля полтавчан. Ворскле пока не удаётся с мячом перейти середину поля.
8'
Игра сейчас идёт на половине поля полтавчан, несколько передач в штрафную Ворсклы было, но все без той угрозы, которая была, например, у Громова.
5'
Уголовой
С угловым луганчане перемудрили. Решили разыграть и потом выполнить подачу, мяч перелетел штрафную и ушёл в аут.
4'
Опасный момент
Шикарный шанс у Зари! Фаворов на правом фланге разобрался с Якубу и выполнил мягкий заброс на линию вратарской, Громов в касание в прыжке замыкал, но попал в ногу Ризыку!
2'
Уголовой
Угловой для Ворсклы завершается без удара по воротам. Первый стандарт для хозяев сегодня.
1'
Свисток
Матч начался! Хозяева разыграли с центра.
Ворскла сыграет в зелёной форме, Заря сегодня в белом.
Ворскла после пяти туров занимает пятую строчку таблицы. Это одна из двух команд УПЛ, которая ещё ни разу не проигрывала (угадаете вторую?). Заря пока только восьмая с равным количеством побед и поражений.
Инфо
Ворскла (старт): Ризнык - Бондаренко, Тамм, Чеснаков - Якубу, О.Тилль, Челядин, Пердута - Кане, Степанюк, Скляр
Инфо
Заря (старт): Мацапура - Жуниньо, Имереков, Вернидуб, Фаворов - Назарина - Кочергин, Булеца, Громов - Кабаев, Гладкий.
Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию матча шестого тура УПЛ между Зарёй и Ворсклой. Два участника нынешнего еврокубкового сезона встречаются в очном противостоянии в Запорожье. А мы будем за этим зрелищем наблюдать в нашем онлайне.
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Анонс матча Заря - Ворскла 29.08.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 29.08.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Заря (Луганск) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Заря в предыдущем футбольном матче 17.04.2021 закончилось со счетом: 4:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Maksimov, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - Ворскла можно посмотреть 29.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший поединок команды Заря был сыгран против Рапид - 26.08.2021, в рамках турнира Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Рапид.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Металлист 1925 - 20.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча Заря - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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