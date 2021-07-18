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Десна - Верес онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 29 августа 2021, 14:00 - Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Dmitry, Panchishin
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
0 - 1
Обновить
22'
Верес
Ровно
Ход матча
4' Дмитрий Немчанинов
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Десна
47%
Ничья
27%
Верес
27%
П1: 3.10 Х: 3.71 П2: 2.17
П1: 2.00 Х: 2.40 П2: 4.75
П1: 3.10 Х: 3.71 П2: 2.17
П1: 3.20 Х: 3.67 П2: 2.14
П1: 2.01 Х: 2.65 П2: 4.90
Интересные факты
  • Когда Десна Чернигов лидирует 1-0 дома, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Домашняя статистика Десна Чернигов в сезоне 3-0-0
  • Десна Чернигов имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Десна Чернигов выигрывает первый тайм в 27% матчей, Верес Ровно выигрывает в 38% матчей.
  • Недавнее выступление команды Десна Чернигов в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.
  • Десна Чернигов забивает 1.76 гола, играя дома, а Верес Ровно забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Десна Чернигов проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.
  • Десна Чернигов выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Десна Чернигов's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.
  • В их последнюю встречу команда Десна Чернигов победила в 2 гол(а).
  • Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Десна Чернигов не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Десна Чернигов выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Верес Ровно выигрывает в 38%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Десна Чернигов.
  • Десна Чернигов выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • Десна Чернигов забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Десна Чернигов не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • В Премьер-лига, Десна Чернигов одержала 3 домашних побед подряд.
Личные встречи
Десна
2
Побед
3
Игр
0
Побед
Верес
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
18.07.2021 - 18:00 Десна 2 - 0 Завершен Верес
Первая лига 2016/2017
02.04.2017 - 15:00 Верес 0 - 2 Завершен Десна
Первая лига 2016/2017
26.08.2016 - 18:00 Десна 0 - 0 Завершен Верес
Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021/2022
22.08.2021 - 21:30 Динамо 4 - 0 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Десна 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021/2022
09.08.2021 - 19:30 Десна 2 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 19:30 Десна 3 - 0 Завершен Черноморец В
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Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2021/2022
21.08.2021 - 17:00 Верес 1 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 17:00 Рух 2 - 1 Завершен Верес П
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 19:30 Динамо 4 - 0 Завершен Верес П
Премьер-лига 2021/2022
24.07.2021 - 17:00 Верес 0 - 0 Завершен Колос Н
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Новости команд
Главные события
4'
Дмитрий Немчанинов ГООЛ!
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Десна
47%
Ничья
27%
Верес
27%
П1: 3.10 Х: 3.71 П2: 2.17
П1: 2.00 Х: 2.40 П2: 4.75
П1: 3.10 Х: 3.71 П2: 2.17
П1: 3.20 Х: 3.67 П2: 2.14
П1: 2.01 Х: 2.65 П2: 4.90
Составы команд
Стартовый состав
  • 3
    Александр Сафронов
    Защитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 33
    Евгений Селин
    Защитник
  • 28
    Филипп Будковский
    Нападающий
  • 17
    Тарас Завийский
    Нападающий
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 10
    Андрей Тотовицкий
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 7
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 16
    Евгений Цымбалюк
    Защитник
  • 4
    Soldat, Igor
    Защитник
  • 48
    Кльоц, Дмитрий
    Полузащитник
  • 47
    Богдан Когут
    Вратарь
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 33
    Роман Мирошник
    Защитник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
  • 23
    Дмитрий Немчанинов
    Полузащитник
    4
  • 21
    Сергей Панасенко
    Полузащитник
  • 17
    Геннадий Пасич
    Полузащитник
  • 8
    Роман Гончаренко
    Защитник
  • 7
    Михаил Сергийчук
    Нападающий
Запасные игроки
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
  • 21
    Роман Мисак
    Вратарь
  • 20
    Денис Безбородько
    Нападающий
  • 15
    Voloshyn, Vikentii
    Полузащитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 16
    Bilovar, Kristian
    Защитник
  • 5
    Masalov, Oleksandr
    Защитник
  • 2
    Zhuk, Vadim
    Защитник
  • 90
    Shevtsov, Illia
    Полузащитник
  • 77
    Никита Полюлях
    Полузащитник
  • 32
    Сергей Петько
    Полузащитник
  • 24
    Guk, Igor
    Защитник
  • 14
    Дмитрий Махнев
    Защитник
  • 13
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 10
    Виталий Тимофеенко
    Полузащитник
  • 97
    Ghecev, Mihail
    Полузащитник
Тренеры
  • Александр Рябокон
  • Вирт, Юрий
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
4
Штрафные
4
1
Офсайды
2
Удары в створ
1
3
Фолы
2
1
Удары мимо
Live Zone
Трансляция
15'
Тотовицкий неточно пробил со штрафного. Да и до ворот было прилично.
14'
Защитники Вереса внимательно отработали в своей штрафной после навеса от Калитвинцева.
9'
Геннадий Пасич с дальней дистанции пробил прямо в руки Литовке.
Инфо
Для Дмитрия Немчанинова сегодняшний гол стал 4-м в 99 матчах в рамках УПЛ.
4'
Гоооол!!!
Верес забивает быстрый гол! Немчанинов на дальней штанге расстрелял ближний угол ворот Десны.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Десна: Литовка, Селин, Сафронов, Цымбалюк, Болбат, Калитвинцев, Тотовицкий, Картушов, Домбровский, Завийский, Будковский.
Верес: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Клёц, Кучеров, Пасич Е., Панасенко, Пасич Г., Сергийчук.
Инфо
Десна в турнирной таблице УПЛ занимает 4-е место с 12-ю очками. У Вереса 5 очков и 10-я строка.
Добрый день! UA-Футбол приглашает на матч 6-го тура УПЛ между Десной и Вересом. Стартовый свисток в Чернигове прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
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Анонс матча Десна - Верес 29.08.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Десна (Чернигов) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.

Дата проведения матча: 29.08.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Десна (Чернигов) и командой Верес (Ровно):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Десна, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Десна и Верес в предыдущем футбольном матче 18.07.2021 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Александр Рябокон и Вирт, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - Верес можно посмотреть 29.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Десна - Верес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший поединок команды Десна был сыгран против Динамо - 22.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий матч команды Верес был сыгран против ФК Минай - 21.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Верес.

Следите за результатами матча Десна - Верес онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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