Десна - Верес онлайн трансляция матча

Когда Десна Чернигов лидирует 1-0 дома, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.

Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Домашняя статистика Десна Чернигов в сезоне 3-0-0

Десна Чернигов имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Десна Чернигов выигрывает первый тайм в 27% матчей, Верес Ровно выигрывает в 38% матчей.

Недавнее выступление команды Десна Чернигов в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.

Десна Чернигов забивает 1.76 гола, играя дома, а Верес Ровно забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Десна Чернигов проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.

Десна Чернигов выиграл 3 домашних матчей подряд.

Десна Чернигов's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.

В их последнюю встречу команда Десна Чернигов победила в 2 гол(а).

Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Десна Чернигов не проигрывает в последних 6 домашних матчах.

Десна Чернигов выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Верес Ровно выигрывает в 38%.

Победителем прошлой встречи была команда Десна Чернигов.

Десна Чернигов выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.

Десна Чернигов забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Десна Чернигов не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне