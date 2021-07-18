Десна - Верес онлайн трансляция матча

Поединок между командой Десна (Чернигов) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.
Дата проведения матча: 29.08.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между Десна (Чернигов) и командой Верес (Ровно):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Десна, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Десна и Верес в предыдущем футбольном матче 18.07.2021 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Александр Рябокон и Вирт, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь
Прошедший поединок команды Десна был сыгран против Динамо - 22.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.
Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Предыдущий матч команды Верес был сыгран против ФК Минай - 21.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Верес.
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