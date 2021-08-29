Рух - ФК Львов онлайн трансляция матча

Когда FC Rukh Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Когда FC Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.

FC Rukh Lviv выигрывает первую половину матча в 15% случаев, FC Lviv выигрывает в 31%.

FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.

FC Rukh Lviv забивает 1.31 гола, играя дома, а FC Lviv забивает 0.73 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда FC Rukh Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

FC Lviv без побед в последних 7 играх.

FC Rukh Lviv не проигрывает в последних 6 домашних матчах.

FC Rukh Lviv выигрывает первый тайм в 15% матчей, FC Lviv выигрывает в 31% матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда FC Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.

Год назад, FC Lviv была на 10 месте в таблице с 4 очками. Сейчас они на 15 месте с 2 очками.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Недавнее выступление команды FC Rukh Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Lviv.

FC Lviv пропускает в каждом из последних 9 матчах.

FC Rukh Lviv пропускает в каждом из последних 8 матчах.