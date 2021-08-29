  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Рух - ФК Львов Смотреть онлайн
В тренде

Рух - ФК Львов онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 29 августа 2021, 19:30 - Skif Stadium . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Виталий Романов
Рейтинг матча:
Рух
Львов
0 - 0
Обновить
36'
ФК Львов
Львов
Ход матча
27' Андрей Борячук 27' Энес Махмутович
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Рух
50%
Ничья
29%
ФК Львов
21%
П1: 2.45 Х: 2.81 П2: 3.47
П1: 2.60 Х: 2.25 П2: 3.60
П1: 2.45 Х: 2.81 П2: 3.47
П1: 2.47 Х: 2.70 П2: 3.60
П1: 2.75 Х: 2.45 П2: 3.25
Интересные факты
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Когда FC Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • FC Rukh Lviv выигрывает первую половину матча в 15% случаев, FC Lviv выигрывает в 31%.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • FC Rukh Lviv забивает 1.31 гола, играя дома, а FC Lviv забивает 0.73 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • FC Lviv без побед в последних 7 играх.
  • FC Rukh Lviv не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • FC Rukh Lviv выигрывает первый тайм в 15% матчей, FC Lviv выигрывает в 31% матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда FC Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • Год назад, FC Lviv была на 10 месте в таблице с 4 очками. Сейчас они на 15 месте с 2 очками.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Недавнее выступление команды FC Rukh Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Lviv.
  • FC Lviv пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • FC Rukh Lviv пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Игры прошлого года: 0-0 (FC Rukh Lviv дома) и 1-1 (FC Lviv дома).
Прогноз на матч
Личные встречи
Рух
0
Побед
2
Игр
0
Побед
ФК Львов
Премьер-лига 2020/2021
28.04.2021 - 19:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Рух
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Львов
Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2021/2022
21.08.2021 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021/2022
15.08.2021 - 17:00 Колос 1 - 1 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 17:00 Рух 2 - 1 Завершен Верес В
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 17:00 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Рух П
Показать больше
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021/2022
23.08.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 2 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2021/2022
15.08.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021/2022
08.08.2021 - 19:30 Ворскла 4 - 1 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021/2022
30.07.2021 - 19:00 ФК Львов 0 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
23.07.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь Н
Показать больше
Новости команд
Главные события
Андрей Борячук
27'
27'
Энес Махмутович
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Рух
50%
Ничья
29%
ФК Львов
21%
П1: 2.45 Х: 2.81 П2: 3.47
П1: 2.60 Х: 2.25 П2: 3.60
П1: 2.45 Х: 2.81 П2: 3.47
П1: 2.47 Х: 2.70 П2: 3.60
П1: 2.75 Х: 2.45 П2: 3.25
Составы команд
Стартовый состав
  • 25
    Максим Белый
    Защитник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 17
    Марьян Мысык
    Полузащитник
  • 15
    Ярослав Мартынюк
    Полузащитник
  • 9
    Орест Кузык
    Полузащитник
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
  • 91
    Роман Карасюк
    Защитник
  • 2
    Роман Гагун
    Защитник
  • 5
    Валерий Федорчук
    Полузащитник
  • 45
    Андрей Борячук
    Нападающий
    27
  • 8
    Brikner, Ivan
    Полузащитник
  • 24
    Yakymets, Vladimir
    Полузащитник
  • 21
    Romanchuk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 30
    Seka Ernest
  • 13
    Назарий Нич
  • 4
    Энес Махмутович
    Защитник
    27
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Вратарь
  • 47
    Hrysyo, Maksym
    Полузащитник
  • 25
    Фране Циряк
  • 27
    Андрей Бусько
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Полузащитник
  • 93
    Roman, Vitaliy
    Защитник
  • 73
    Лях, Ростислав
    Нападающий
  • 8
    Андрей Кухарук
    Полузащитник
  • 19
    Даниил Кондраков
    Полузащитник
  • 30
    De Paula, Talles Brener
    Нападающий
  • 23
    Богдан Бойчук
    Нападающий
  • 33
    Бандура Александр
  • 22
    Karabin, Yaroslav
    Нападающий
  • 10
    Альваро
    Защитник
  • 98
    Дмитрий Семенив
    Полузащитник
  • 29
    Remenyak, Artur
    Нападающий
  • 15
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 12
    Орест Костик
    Вратарь
  • 5
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 19
    Ренан
    Полузащитник
  • 7
    Алвес дос Сантос Рожерио
    Полузащитник
  • 9
    Zozulya, Oleksiy
    Защитник
Тренеры
  • Kuchuk, Leonid
Статистика матча
6
Штрафные
5
Угловые
2
1
Офсайды
2
47%
Владение мячом
53%
4
Фолы
4
Удары мимо
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
33'
Кузык подержал за шорты Брикнера в борьбе за мяч на фланге, после чего еще и по ногам потоптался.
31'
Рух захватил инициативу в данные минуты.
29'
Кузык вкатился в Грисьо на правом фланге обороны. Градус растет.
27'
Желтая карточка
Желтая Борячуку за реакцию на фол против него от Махмутовича в центральном круге, которого также посадили на карточку.
27'
Опасный момент
Потасовка в центре поля!
26'
Кузык не смог пробросить мяч между двух соперников на левом фланге штрафной.
24'
Тонкий пас Притулы в центр штрафной к Борячуку не пропустил защитник.
23'
Климчук получил жесткий стык от Якимца, после финта на правом фланге атаки.
21'
Мартынюк дернул соперника в борьбе, по всей видимости.
21'
Что-то с плечом у Ныча. Уже бинтуют.
19'
Борячук не смог зацепиться за мяч на левом фланге атаки в борьбе против трех оппонентов.
16'
Неудачная попытка отдать верховой пас на левый фланг атаки в адрес Федорчука.
14'
Опасный момент
Ныч убежал в левый фланг штрафной, после чего стрелял с острого угла в ближний, но Панькив встретил мяч грудью!
13'
Рух старается контролировать у центральной лини, но дальше не выходит.
11'
Офсайд
Офсайд у Борячука при забросе по левому флангу.
9'
Грисьо не сумел зацепиться за высокий пас на правый фланг атаки в борьбе против Мысыка.
7'
Опасный момент
Эрнест убежал под заброс в левый фланг штрафной, после чего бил с острого угла, но направил мяч над воротами!
5'
Длинный перевод с правого фланга от Белого в центре штрафной никого не застал.
3'
В центре поля удерживает мяч Рух.
1'
Угловой на правом фланге заработал Грысьо своей подачи.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Костик, Крушинский, Семенив, Ренан, Довгий, Ременяк, Шина, Зозуля, Альваро.
ПФК Львов: Ильющенков — Романчук, Махмутович, Бусько — Грисьо, Политыло, Брикнер, Якимец — Чиряк — Ныч, Эрнест.
Запасные: Бандура, Таллес, Бойчук, Роман, Кондраков, Карабин, Сыч, Кухарук, Лях.
Рух: Панькив — Гагун, Мартынюк, Белый, Мысык — Федорчук, Карасюк — Климчук, Притула, Кузык — Борячук.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Виталий Романов (Днепр, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Арена Львов" (Львов, Украина) сыграют львовский Рух и ПФК Львов.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 18:00 - Сегодня Лилль Лилль 2 Монпелье Монпелье 1 Завершен 18:00 - Сегодня Барселона Барселона 2 Хетафе Хетафе 1 Завершен 18:00 - Сегодня Витебск Витебск 3 Динамо-Брест Динамо-Брест 1 Завершен 17:45 - Сегодня Херенвеен Херенвеен 1 АЗ АЗ 3 Завершен 17:00 - Сегодня Ройял Антверпен Ройял Антверпен 2 Ауд-Хеверле Левен Ауд-Хеверле Левен 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Рух - ФК Львов 29.08.2021, Премьер-лига

Матч между командой Рух (Львов) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Skif Stadium.

Дата проведения матча: 29.08.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Рух (Львов) и командой ФК Львов (Львов):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Львов и Рух в предыдущем футбольном матче 28.04.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - ФК Львов можно посмотреть 29.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Рух - ФК Львов, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Прошедший матч команды Рух был сыгран против СК Днепр-1 - 21.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против Ингулец - 23.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ингулец.

Следите за результатами матча Рух - ФК Львов онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен