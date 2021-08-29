Рух - ФК Львов онлайн трансляция матча

Матч между командой Рух (Львов) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Skif Stadium.
Дата проведения матча: 29.08.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между клубами Рух (Львов) и командой ФК Львов (Львов):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Львов и Рух в предыдущем футбольном матче 28.04.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук
Прошедший матч команды Рух был сыгран против СК Днепр-1 - 21.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.
Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный
Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против Ингулец - 23.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ингулец.
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