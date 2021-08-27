  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Черноморец - ФК Александрия Смотреть онлайн
В тренде

Черноморец - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 27 августа 2021, 19:30 - Черноморец . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Shandor, Oleksandr
Рейтинг матча:
Черноморец
Одесса
0 - 0
Обновить
перерыв
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
16' Bragaru, Maksym 18' Владислав Бабогло 32' Mykhaylenko, Mykola Mykolayovych
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
44%
Ничья
26%
ФК Александрия
31%
П1: 4.06 Х: 2.79 П2: 2.23
П1: 4.00 Х: 2.75 П2: 2.10
П1: 4.06 Х: 2.79 П2: 2.23
П1: 4.38 Х: 3.03 П2: 2.02
П1: 3.65 Х: 2.60 П2: 2.37
Интересные факты
  • В их последнюю встречу команда Александрия победила в 3 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Черноморец Одесса и Александрия - 3.
  • Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 33% матчей, Александрия выигрывает в 30% матчей.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Александрия's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.
  • Команда Черноморец Одесса выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.
  • Победителем прошлой встречи была команда Александрия.
  • Черноморец Одесса имеет проигрышную серию из 3 матчей дома
  • Черноморец Одесса забивает 1.47 гола, играя дома, а Александрия забивает 0.8 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Черноморец Одесса и Александрия - 1.6.
  • Команда Александрия проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Черноморец Одесса.
  • Из последних 5 встреч команда Черноморец Одесса выиграла 1, команда Александрия выиграла 3, 1 ничьи.
  • Vladyslav Andriyovych Vanat получил больше всего желтых карточек (3) в Черноморец Одесса. Vladislav Baboglo получил 3 в Александрия.
  • Черноморец Одесса забивает 1.2 гола за матч против команды Александрия, а Александрия забивает 1.8 гола против команды Черноморец Одесса (в среднем).
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Александрия выигрывает в 30%.
  • Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Александрия в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.
  • Команда Александрия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).
  • В домашних играх Черноморец Одесса не забила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Черноморец Одесса пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • За последние 8 встреч когда команда Черноморец Одесса играла дома, команда Черноморец Одесса выиграла 3 раз, 1 сыграла в ничью и 4 победы команды Александрия. Разница голов 13-10 в пользу команды Александрия.
  • Во время последних 17 встреч, команда Черноморец Одесса выиграла 5 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Александрия выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 22-19 в пользу команды Александрия
  • Александрия не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
Прогноз на матч
Личные встречи
Черноморец
5
Побед
15
Игр
5
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2018
06.10.2018 - 17:00 ФК Александрия 3 - 2 Завершен Черноморец
Кубок Украины 2018/2019
26.09.2018 - 19:00 Черноморец 3 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2017/2018
21.04.2018 - 14:00 Черноморец 1 - 3 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2017/2018
10.03.2018 - 17:00 ФК Александрия 0 - 0 Завершен Черноморец
Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2021/2022
21.08.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
16.08.2021 - 19:00 ФК Мариуполь 2 - 3 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2021/2022
06.08.2021 - 19:30 Металлист 1925 3 - 2 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2021/2022
31.07.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 19:30 Десна 3 - 0 Завершен Черноморец П
Показать больше
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021/2022
22.08.2021 - 19:30 Колос 0 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021/2022
15.08.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 19:30 Шахтер 1 - 2 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021/2022
31.07.2021 - 16:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 19:30 Заря 0 - 1 Завершен ФК Александрия В
Показать больше
Главные события
Mykhaylenko, Mykola Mykolayovych
32'
18'
Владислав Бабогло
Bragaru, Maksym
16'
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
44%
Ничья
26%
ФК Александрия
31%
П1: 4.06 Х: 2.79 П2: 2.23
П1: 4.00 Х: 2.75 П2: 2.10
П1: 4.06 Х: 2.79 П2: 2.23
П1: 4.38 Х: 3.03 П2: 2.02
П1: 3.65 Х: 2.60 П2: 2.37
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Владислав Кучерук
  • 18
    Bugay, Vladislav
    Нападающий
  • 19
    Евгений Исаенко
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Нападающий
    16
  • 10
    Артур Авагимян
    Полузащитник
  • 14
    Сергей С.Кравченко
    Полузащитник
  • 4
    Tlumak, Yuriy
    Полузащитник
  • 27
    Kuzyk, Denys
    Защитник
  • 9
    Путрия, Илья
    Полузащитник
  • 91
    Mykhaylenko, Mykola Mykolayovych
    32
  • 37
    Dubko, Valery
    Защитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 90
    Каспарс Дубра
    Защитник
  • 29
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 27
    Demchenko, Oleksandr
    Полузащитник
  • 17
    Олег Кожушко
    Нападающий
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 9
    Спинелли, Клаудио
    Нападающий
  • 8
    Иван Калюжный
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Защитник
    18
Запасные игроки
  • 16
    Сухоручко, Даниил
    Нападающий
  • 99
    Dikhtyaruk, Alexander
  • 7
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
  • 5
    Евгений Смирный
    Полузащитник
  • 22
    Skorko, Danil
    Защитник
  • 74
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
  • 1
    Andriiovych, Varakuta Danylo
    Вратарь
  • 12
    Алексей Паламарчук
    Вратарь
  • 37
    Сергей Рыбалка
    Полузащитник
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 23
    Владимир Одарюк
    Нападающий
  • 22
    Mustafaev, Emil
    Полузащитник
  • 16
    Кирилл Дрышлюк
    Полузащитник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 2
    Александр Мельник
    Защитник
  • 79
    Yermakov, Georgiy
    Вратарь
  • 99
    Устименко, Денис
    Нападающий
Тренеры
  • Юрий Мороз
  • Gura, Yury
Статистика матча
46%
Владение мячом
54%
8
Штрафные
6
6
Фолы
8
3
Удары в створ
2
3
Блокировано ударов
2
2
Угловые
3
2
Сейвы
3
2
ЖК
1
2
Удары мимо
1
Live Zone
Трансляция
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
43'
Третьяков в чистом отборе со спины сумел выцарапать мяч из-под ног Путри у технической зоны.
40'
Удар от Исаенко из центра чужой штрафной блокировала сразу группа соперников.
39'
Бугай рухнул на газон после фола Ковальца перед своей штрафной.
37'
Кожушко и Ковалец не поняли друг друга на левом фланге атаки.
34'
Исаенко у чужой штрафной в подкате попал по ногам Дубры, вместо мяча.
31'
Желтая карточка
Подкат Михайленко перед штрафной одесситов сбил с ног Третьякова.
30'
Опасный момент
Спинелли в центре штрафной завершал подачу с левого фланга, но головой отправил мяч в сторону от ближней штанги.
27'
Ускорение от Авагимяна через центр поля завершилось передачей на Бугая, после чего партнер со средней дистанции пробил намного выше ворот.
25'
Калюжный навешивал с левого фланга, но защитники вынесли мяч куда-подальше.
23'
Дальний удар Тлумака особо воротам не угрожал — голкипер забрал у левой от себя штанги.
22'
Пас Тлумака в левый фланг штрафной пошел куда угодно, но не на ход Бугаю.
20'
Дубра грубо атаковал Бугая при верховой борьбе в центральном круге.
18'
Желтая карточка
Бабогло явно толкал руками ускорявшегося по левому флангу Тлумака у правого фланга своей штрафной.
16'
Желтая карточка
Брагару дал по лицу Третьякову во время борьбы на чужой половине в правом фланге атаки.
15'
Прострел Тлумака с левого фланга перевел на угловой защитник.
13'
В руки Билыку пошел неопасный дальний удар Авагимяна, после добивания блокированного удара Кравченко со штрафного на правом фланге.
12'
Брагару заложил смещение с правого фланга, но Дубра его сбил.
11'
Опасный момент
Удар головой от Спинелли завершал подачу углового с левого фланга, но Кучерук на линии без проблем с ним разобрался.
10'
Ковалец нанес несильный дальний удар из центральной зоны, но угодил в Дубко. Будет угловой.
9'
Кожушко с левого фланга навешивал на дальнюю, но Ковалец не достал в высоком прыжке.
8'
Опасный момент
Кучерук совершил качественный сейв при ударе с правого фланга штрафной от Ковальца!
6'
Контроль мяча от Александрии на своей половине поля сопровождается высоким прессингом соперников.
4'
Демченко пересекал центральную линию по левому флангу атаки, но был сбит Демченко.
2'
Перехвачен пас Ковальца с правого фланга в штрафную на Спинелли.
1'
Александрия из своей первой попытки атаки ничего не создала.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Ермаков, Мельник, Стецьков, Дрышлюк, Мустафаев, Одарюк, Копина, Рыбалка, Устименко.
Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Калюжный, Ковалец, Демченко — Кожушко, Спинелли, Третьяков.
Запасные: Варакута, Ванат, Скорко, Смирный, Цитаишвили, Дихтярук, Сухоручко, Паламарчук.
Черноморец: Кучерук — Путря, Тлумак, Дубко, Кузык — Кравченко, Михайленко — Брагару, Бугай, Авагимян — Исаенко.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Анатолий Абдула (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Черноморец" (Одесса, Украина) сыграют одесский Черноморец и Александрия.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 18:00 - Сегодня ЛНЗ ЛНЗ 1 Карпаты Карпаты 0 Завершен 18:00 - Сегодня ФК Чернигов ФК Чернигов 1 Диназ Диназ 2 Завершен 17:30 - Сегодня Буковина Буковина 0 АФСК АФСК 0 Завершен 17:30 - Сегодня ВПК-Агро ВПК-Агро 0 Прикарпатье Прикарпатье 1 Завершен 17:30 - Сегодня Кривбасс Кривбасс 3 Подолье Подолье 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Черноморец - ФК Александрия 27.08.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Черноморец (Одесса) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Черноморец.

Дата проведения матча: 27.08.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Черноморец (Одесса) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Черноморец в предыдущем футбольном матче 06.10.2018 закончилось со счетом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Юрий Мороз и Gura, Yury разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Черноморец - ФК Александрия можно посмотреть 27.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Черноморец - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз

Предыдущий матч команды Черноморец был сыгран против Шахтер - 21.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против Колос - 22.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Александрия.

Следите за результатами матча Черноморец - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен