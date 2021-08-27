Черноморец - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Анонс матча Черноморец - ФК Александрия 27.08.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Черноморец (Одесса) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Черноморец.

Дата проведения матча: 27.08.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Черноморец (Одесса) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Черноморец в предыдущем футбольном матче 06.10.2018 закончилось со счетом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Юрий Мороз и Gura, Yury разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)

Год основания Черноморец (Одесса): 1936

Страна: Украина

Тренер: Юрий Мороз



Предыдущий матч команды Черноморец был сыгран против Шахтер - 21.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)

Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991

Страна: Украина

Тренер: Юрий Гура



Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против Колос - 22.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Александрия.

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