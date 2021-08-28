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Ингулец - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 28 августа 2021, 14:00 - Стадион Ингулец . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Kryvushkin, Dmytro
Рейтинг матча:
Ингулец
Петрово
3 - 0
Матч завершен
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
22' Sharaj, Vladislav 30' Петр Стасюк 32' Mampasi, Mark
46' V'Yunnik, Bogdan Вышел: Khromey, Mykhaylo 46' Mampasi, Mark Вышел: Udod, Danylo 53' Мышньов, Дмитрий 56' Сергей Чоботенко 56' Артём Ситало Вышел: Stephen, Gopey 58' Sharaj, Vladislav 63' Никита Петерман Вышел: Shostak, Denys 70' Евгений Запорожец Вышел: Илья Коваленко 70' Полехенко, Павел Вышел: Александр Козак 71' Евгений Опанасенко 74' Евгений Опанасенко Вышел: Мельничук, Максим 74' Андрей Коробенко Вышел: Младен Бартулович 76' Кашчук, Олексий Вышел: Svitiukha, Denys 76' Stephen, Gopey 78' Shostak, Denys
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
38%
Ничья
25%
ФК Мариуполь
38%
П1: 1.02 Х: 22.00 П2: 39.00
П1: 1.00 Х: 41.00 П2: 41.00
П1: 1.02 Х: 22.00 П2: 39.00
П1: 1.02 Х: 22.00 П2: 39.00
П1: 2.70 Х: 2.65 П2: 3.00
Интересные факты
  • Мариуполь без побед в последних 5 играх.
  • Мариуполь's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • Недавнее выступление команды FC Ingulets Petrove в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Мариуполь.
  • Год назад, Мариуполь была на 7 месте в таблице с 7 очками. Сейчас они на 16 месте с 1 очками.
  • Победителем прошлой встречи была команда Мариуполь.
  • FC Ingulets Petrove забивает 0.86 гола, играя дома, а Мариуполь забивает 1.06 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Мариуполь лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Ingulets Petrove и Мариуполь - 1.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • В домашних матчах FC Ingulets Petrove не проигрывает Мариуполь в последних 3 встречах.
  • Недавнее выступление команды Мариуполь в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Ingulets Petrove.
  • Artem Sitalo получил больше всего желтых карточек (2) в FC Ingulets Petrove. Mark Rene Mampassi получил 3 в Мариуполь.
  • Из последних 5 встреч команда FC Ingulets Petrove выиграла 1, команда Мариуполь выиграла 2, 2 ничьи.
  • FC Ingulets Petrove забивает 1.6 гола за матч против команды Мариуполь, а Мариуполь забивает 1.6 гола против команды FC Ingulets Petrove (в среднем).
  • Мариуполь проиграл 4 матчей подряд.
  • Когда FC Ingulets Petrove лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Когда Мариуполь проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.
  • FC Ingulets Petrove выигрывает первую половину матча в 22% случаев, Мариуполь выигрывает в 14%.
  • FC Ingulets Petrove без побед в последних 5 играх.
  • FC Ingulets Petrove's performance of the last 5 matches is better than Мариуполь's.
  • Artem Sitalo лучший бомбардир FC Ingulets Petrove с 2 голами. Andriy Kulakov забил 4 раз за Мариуполь
  • Команда Мариуполь проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Ingulets Petrove (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Мариуполь победила в 1 гол(а).
  • Мариуполь не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Ingulets Petrove и Мариуполь - 3.2.
  • Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • FC Ingulets Petrove выигрывает первый тайм в 22% матчей, Мариуполь выигрывает в 14% матчей.
  • Мариуполь пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Мариуполь забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • FC Ingulets Petrove пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Игры прошлого года: 1-1 (FC Ingulets Petrove дома) и 4-3 (Мариуполь дома).
  • Во время последних 5 встреч, команда FC Ingulets Petrove выиграла 1 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Мариуполь выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 8-8 в пользу команды FC Ingulets Petrove
  • Мариуполь проиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
Личные встречи
Ингулец
2
Побед
6
Игр
2
Побед
ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021/2022
28.08.2021 - 14:00 Ингулец 3 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 4 - 3 Завершен Ингулец
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 14:00 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Кубок Украины 2018
31.10.2018 - 15:00 Ингулец 3 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2021/2022
28.08.2021 - 14:00 Ингулец 3 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021/2022
23.08.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 2 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2021/2022
18.08.2021 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен Динамо Н
Премьер-лига 2021/2022
09.08.2021 - 19:30 Десна 2 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2021/2022
02.08.2021 - 19:30 Ингулец 1 - 5 Завершен Заря П
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021/2022
28.08.2021 - 14:00 Ингулец 3 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021/2022
22.08.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 3 - 4 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
16.08.2021 - 19:00 ФК Мариуполь 2 - 3 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Десна П
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Новости команд
Главные события
78'
Shostak, Denys
76'
Кашчук, Олексий
Вышел: Svitiukha, Denys
ГООЛ! Stephen, Gopey
76'
Евгений Опанасенко
Вышел: Мельничук, Максим
74'
Андрей Коробенко
Вышел: Младен Бартулович
74'
Евгений Опанасенко
71'
Евгений Запорожец
Вышел: Илья Коваленко
70'
Полехенко, Павел
Вышел: Александр Козак
70'
63'
Никита Петерман
Вышел: Shostak, Denys
ГООЛ! Sharaj, Vladislav
58'
56'
Сергей Чоботенко
Артём Ситало
Вышел: Stephen, Gopey
56'
53'
Мышньов, Дмитрий
46'
V'Yunnik, Bogdan
Вышел: Khromey, Mykhaylo
46'
Mampasi, Mark
Вышел: Udod, Danylo
32'
Mampasi, Mark
30'
Петр Стасюк
ГООЛ! Sharaj, Vladislav
22'
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
38%
Ничья
25%
ФК Мариуполь
38%
П1: 1.02 Х: 22.00 П2: 39.00
П1: 1.00 Х: 41.00 П2: 41.00
П1: 1.02 Х: 22.00 П2: 39.00
П1: 1.02 Х: 22.00 П2: 39.00
П1: 2.70 Х: 2.65 П2: 3.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 21
    Галчук, Евгений
    Вратарь
  • 55
    Максим Ковалев
    Защитник
  • 39
    Евгений Опанасенко
    Защитник
    74 71
  • 34
    Хеннос Асмелаш
    Защитник
  • 23
    Михаил Шишка
    Полузащитник
  • 17
    Артём Ситало
    Нападающий
    56
  • 15
    Андрей Коробенко
    Полузащитник
    74
  • 8
    Полехенко, Павел
    Защитник
    70
  • 7
    Sharaj, Vladislav
    Полузащитник
    58 22
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
    70
  • 4
    Salem, Mohamed
    Защитник
  • 31
    Олег Кудрик
    Вратарь
  • 77
    Кулаков, Андрей
    Нападающий
  • 11
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
    76
  • 7
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 21
    V'Yunnik, Bogdan
    Нападающий
    46
  • 91
    Никита Петерман
    Защитник
    63
  • 9
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
    53
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
    30
  • 35
    Mampasi, Mark
    Защитник
    46 32
  • 4
    Сергей Чоботенко
    Защитник
    56
  • 55
    Drambaev, Oleksandr
    Защитник
Запасные игроки
  • 91
    Мельничук, Максим
    Защитник
  • 60
    Pospelov, Dmytro
    Защитник
  • 28
    Виталий Павлов
    Защитник
  • 24
    Golovkіn, Ivan
    Полузащитник
  • 13
    Илья Коваленко
    Полузащитник
  • 11
    Младен Бартулович
    Полузащитник
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
  • 1
    Богдан Шуст
    Вратарь
  • 99
    Stephen, Gopey
    Нападающий
    76
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Нападающий
  • 19
    Khromey, Mykhaylo
    Полузащитник
  • 33
    Shostak, Denys
    Полузащитник
    78
  • 5
    Владислав Клименко
    Защитник
  • 86
    Udod, Danylo
    Защитник
  • 97
    Kholod, Artem
    Защитник
  • 12
    Turbaievskyi, Mykyta
    Вратарь
  • 71
    Svitiukha, Denys
    Нападающий
Тренеры
  • Лавриненко, Сергей
  • Markevych, Ostap
Статистика матча
12
Штрафные
14
13
Фолы
12
49%
Владение мячом
51%
4
Удары мимо
5
6
Удары в створ
1
1
Сейвы
3
4
Угловые
7
Блокировано ударов
1
1
ЖК
5
1
Офсайды
Трансляция
Ингулец перебегал, переборол, перехотел Мариуполь и отгрузил сопернику три сухих гола. Тот момент, когда команда набрала ход и обыграла кризисную. Ну а у Остапа Маркевича большие проблемы.
90+4'
Свисток
Ну вот и все. Финальный свисток. 3:0, Ингулец громит Мариуполь!
90+3'
Бартулович метров с 30-ти решал жахнуть. Не попал в рамку.
90+1'
Стасюк на замахе убрал двух защитников, пробил, но пробил метров с 15-ти выше ворот.
90'
Три минуты компенсировано ко второму тайму.
87'
Шарай был на хорошей позиции, но уже видно, что устал, набегался…
84'
Офсайд
Первый офсайд в матче. На 84-й минуте у Ингульца.
83'
Асмелаш куражится – прошел по флангу, убежал по лицевой, но прострел не прошел в центр…
82'
Опасный момент
Ох! Стефан прошел по флангу, отдал в штрафную на Коваленко… Тот выцеливал, но чуть в угол не попал!
81'
Прихрамывая, вернулся Чоботенко на поле.
80'
А Чоботенко между тем оказывают помощь. И замен у Мариуполя уже нет.
78'
Желтая карточка
Шостак подкатывается под соперника. Желтая.
77'
Гоооол!!!
Гооол! Контру разогнал Ингулец, вырез на Стефана, который принял в штрафной, обработал и разобрался с Кудриком! 3:0!
75'
Замена
Витюха вместо Кащука у гостей.
75'
Мариуполь заработал штрафной. Неплохо навесил Чоботенко, который ударом так и не завершился.
74'
Замена
Мельничук вместо Опанасенко и Бартулович вышел вместо Коробенко – двойная замена у хозяев.
73'
Шарай, Шарай… Перетянул, пас не отдал, хотел забить третий, но дал выше ворот…
72'
Замена
Микитишин вместо Топалова у азовцев.
72'
Желтая карточка
Опанасенко не успел на перехват. Первая желтая для Ингульца.
70'
Замена
Коваленко вместо Запорожца и Козак вместо Полегенько вышли у Ингульца. Замены по позиции.
67'
Опасный момент
Ох! Стасюк вешает с фланга, пара рикошетов и после касания Салема мяч стукнулся в штангу Ингульца! Ну хоть так!
64'
Вышедший Шостак с линии штрафной попробовал проверить вратаря. Но в рамку не попал.
63'
Замена
Шостак вместо Петермана выходит у Мариуполя в центр поля.
61'
Катает мяч Ингулец в центре поля. Никуда не спешат хозяева.
58'
Гоооол!!!
Гооол!!! 2:0! После навеса Асмелаша Шарай головой вколачивает мяч в сетку. Дубль Шарая и второй ассист Асмелаша!
57'
Опасный момент
Полегенько бьет штрафной метров с 19-ти, но кипер тянет!
57'
Желтая карточка
Чоботенко фолит на Полегенько и привозит опасный штрафной. И желтую к тому же.
57'
Замена
Стефан вместо Ситало у Ингульца.
55'
Организовали неплохую атаку азовцы, но Мишнев очень сильно навесил в штрафную.
53'
Желтая карточка
Мишнев фолит на фланге. Чистая желтая за запоздалый подкат.
49'
Ингулец организовал атаку, но прострел с фланга ничем не закончился.
48'
Желтая карточка
Интересное начало. Кривушкин наградил желтой Остапа Маркевича за активные высказывания в сторону судейства.
46'
Свисток
Начался второй тайм!
46'
Замена
У Мариуполя две замены в перерыве. Удод вместо Мампасси и Хромей вместо Вьюнника.
Выходят команды на второй тайм.
Возможно, Маркевич достучится до своих ребят в перерыве. Ждем второй тайм.
Команда из Петрово все-таки наработала на свой один гол, в то время как Мариуполь пока что совершенно не впечатляет.
В первом тайме была тяжелая игра обеих команд, однако Ингулец выглядел чуть предпочтительнее.
45+2'
Свисток
Все, свисток на перерыв. 1:0, Ингулец ведет в счете после первого тайма.
45'
Инфо
Две минуты докинул Кривушкин к первому тайму.
44'
Уголовой
Разыграл Ингулец угловой, но Полегенько в итоге навесил за лицевую линию.
41'
Вьюнник в индивидуальном проходе заплел ноги защитнику. Это не пенальти, фол в атаке.
39'
Опасный момент
Неплохой вариант для Мариуполя. После навеса Мишнев с угла то ли пробивал, то ли простреливал, в итоге мяч стукнулся в ближнюю штангу! Такой внезапный момент!
37'
Вьюнник на газоне. Медики на поле. Остап Миронович на бровке нервничает.
36'
Шарай попробовал пробить в стиле Ярмоленко – с угла в дальний – неточно.
34'
Опасный момент
А вот хорошо! Салем протянул мяч, обыгрался с партнером, вошел в штрафную и прострелили в центр! Кудрик ногами разрядил ситуацию1
32'
Желтая карточка
И фолит Мампасси. И получает желтую. Фол не очень тяжелый, возможно, за разговоры.
31'
Мампасси не очень аккуратно отдавал на Кудрика. Было близко к перехвату, но нет.
30'
Желтая карточка
Накладка в центре поля. Стасюк заработал первую желтую в матче.
27'
Борьба в штрафной Мариуполя, падения игрока Ингульца. Ну, за это пенальти не дают…
25'
Ждем ответа от Мариуполя. Пока что азовцы находятся в некоторой прострации после пропущенного.
23'
Гоооол!!!
Гооол!!! Забивает Шарай! Вторым темпом Ингулец организовал атаку, после флангового прохода и отскока Владислав выскочил на добивание и отправил мяч в сетку! 1:0!
21'
Уголовой
А вот и Ингулец подал корнер. Тоже не очень интересная подача вышла.
20'
Уголовой
Угловой для Мариуполя. Первый в матче. Неплохая подача, но ударом дело не закончилось.
19'
Полегенько пытался на дриблинге войти в штрафную. Не получилось.
17'
Опасный момент
Ох, а вот это да! На Шарая вырезали пас, тот вошел в штрафную, на замахе убрал защитника и пробил в ближний угол! Штанга спасает Кудрика!
15'
Спокойно все, спокойная игра… Моментов пока нет.
13'
Вьюнник заработал штрафной. Метров 30 до ворот. Мишнев вешает, но защитники разряжают.
11'
Спокойно все у нас. Мариуполь отодвинул игру и возится в центре поля.
8'
Мариуполь разогнал контру, однако до удара азовцы дело так и не довели.
7'
Два в два выходил Ингулец, но Мампасси прочитал ситуацию и прервал передачу.
5'
Ингулец на чужой половине поля комбинировал комбинировал, да невыкомбинировал…
3'
В остальном все спокойно. Вот Мишнев решил проверить кипера ударом с дальней дистанции. Неточно.
1'
11 секунд, и Шарай фолит в центре поля…
1'
Свисток
Матч начался, гости развели с центра поля!
Выходят команды на поле.
Инфо
Стартовый состав Мариуполя: Кудрик, Драмбаев, Чоботенко, Мампасси, Стасюк, Мишнев, Петерман, Вьюнник, Топалов, Кащук, Кулаков
Инфо
Стартовый состав Ингульца: Гальчук, Салем, Запорожец, Шарай, Полегенько, Коробенко, Ситало, Шишка, Асмелаш, Опанасенко, Ковалев
Напомним, что после 5-ти туров Ингулец с четырьмя очками расположился на 13-м месте в таблице. Мариуполь находится еще ниже – 1 заработанный пункт и последнее место.
Судить игру будет Дмитрий Кривушкин.
Матч начнется в 14:00.
Добрый день всем любителям украинского футбола! 6-й тур УПЛ набирает оборотов и в субботу стартует матчем Ингулец –Мариуполь. Именно этот поединок UA-Футбол и представляет вашему вниманию в качестве текстового онлайна.
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Комментарии(2)
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Golfik25 (Киев)
28.08.2021 в 15:29
Походу арендуполь в 1 лигу свалит наконец то.
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+2
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
28.08.2021 в 14:54
Пока наши очень слабо играют. Физика хромает, единоборства проигрывают, пасы в никуда ...
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Анонс матча Ингулец - ФК Мариуполь 28.08.2021, Премьер-лига

Матч между командой Ингулец (Петрово) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион Ингулец.

Дата проведения матча: 28.08.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ингулец (Петрово) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Ингулец, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение Ингулец и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 28.08.2021 закончилось со следующими результатом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Лавриненко, Сергей и Markevych, Ostap разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ингулец - ФК Мариуполь можно посмотреть 28.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ингулец - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший матч команды Ингулец был сыгран против ФК Мариуполь - 28.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ингулец.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Прошедший поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Ингулец - 28.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ингулец.

Следите за результатами матча Ингулец - ФК Мариуполь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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