Ингулец - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Анонс матча Ингулец - ФК Мариуполь 28.08.2021, Премьер-лига

Матч между командой Ингулец (Петрово) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион Ингулец.

Дата проведения матча: 28.08.2021

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ингулец (Петрово) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Ингулец, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение Ингулец и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 28.08.2021 закончилось со следующими результатом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Лавриненко, Сергей и Markevych, Ostap разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)

Год основания Ингулец (Петрово): 2013

Страна: Украина

Тренер: Сергей Лавриненко



Прошедший матч команды Ингулец был сыгран против ФК Мариуполь - 28.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ингулец.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)

Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960

Страна: Украина

Тренер: Остап Маркевич



Прошедший поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Ингулец - 28.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ингулец.

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