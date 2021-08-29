ФК Минай - Шахтер онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Минай - Шахтер 29.08.2021, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Минай (Минай) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 29.08.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Минай (Минай) и командой Шахтер (Донецк):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и Шахтер в предыдущем футбольном матче 06.05.2021 закончилось с такими результатами: 0:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Василий Кобин и Роберто Де Дзерби разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Шахтер можно посмотреть 29.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)

Год основания ФК Минай (Минай): 2015

Страна: Украина

Тренер: Василий Кобин



Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против Верес - 21.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Верес.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Роберто Де Дзерби



Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Монако - 25.08.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Минай - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.