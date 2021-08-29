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ФК Минай - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 29 августа 2021, 17:00 - Mynay-Arena . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Catherine, Monzul
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
0 - 1
Обновить
60'
Шахтер
Донецк
Ход матча
9' Марлон 15' Марлон 19' Тете Вышел: Vitao 34' Траоре, Лассина Франк
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
29%
Ничья
19%
Шахтер
52%
П1: 13.70 Х: 5.86 П2: 1.23
П1: 4.00 Х: 2.50 П2: 2.10
П1: 13.70 Х: 5.86 П2: 1.23
П1: 24.00 Х: 6.95 П2: 1.16
П1: 9.10 Х: 3.50 П2: 1.45
Интересные факты
  • Когда Минай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Шахтер Донецк имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Минай выигрывает первый тайм в 12% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 41% матчей.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Минай's.
  • В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 4 гол(а).
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Шахтер Донецк имеет выигрышную серию из 5 матчей на выезде
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.
  • Когда Минай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Chato получил больше всего желтых карточек (2) в Минай. Tete получил 2 в Шахтер Донецк.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Шахтер Донецк не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Минай выигрывает первую половину матча в 12% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 41%.
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.
  • Минай забивает 0.86 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 1.58 гола, играя на выезде (в среднем).
  • В прошлом сезоне Шахтер Донецк выиграл обе игры против Минай (5-1 дома и 4-0 на выезде)
  • Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • В выездных матчах Шахтер Донецк не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Вы знали, что Шахтер Донецк забил 36% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Минай
0
Побед
2
Игр
2
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 ФК Минай 0 - 4 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
05.12.2020 - 17:00 Шахтер 5 - 1 Завершен ФК Минай
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
21.08.2021 - 17:00 Верес 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2021/2022
11.08.2021 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021/2022
31.07.2021 - 16:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
13.07.2021 - 17:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Ворскла Н
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Последние матчи - Шахтер
Лига Чемпионов 2021/2022
25.08.2021 - 22:00 Шахтер 2 - 2 Завершен Монако Н
Премьер-лига 2021/2022
21.08.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021/2022
17.08.2021 - 22:00 Монако 0 - 1 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021/2022
13.08.2021 - 19:30 Шахтер 2 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Лига Чемпионов 2021/2022
10.08.2021 - 20:30 Шахтер 2 - 1 Завершен Генк В
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Главные события
34'
Траоре, Лассина Франк ГООЛ!
19'
Тете
Вышел: Vitao
15'
Марлон
9'
Марлон
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
29%
Ничья
19%
Шахтер
52%
П1: 13.70 Х: 5.86 П2: 1.23
П1: 4.00 Х: 2.50 П2: 2.10
П1: 13.70 Х: 5.86 П2: 1.23
П1: 24.00 Х: 6.95 П2: 1.16
П1: 9.10 Х: 3.50 П2: 1.45
Составы команд
Стартовый состав
  • 10
    Ahmedzadeh, Rustam
    Защитник
  • 2
    Veklyak, Bogdan
    Защитник
  • 89
    Олег Синегуб
    Защитник
  • 11
    Евгений Селезнев
    Нападающий
  • 6
    Александр Петрусенко
    Полузащитник
  • 23
    Meskhi, Mikheil
  • 13
    Lykhovydko, Victor
    Полузащитник
  • 1
    Даниил Кучер
    Вратарь
  • 25
    Gorin, Oleg
    Полузащитник
  • 33
    Игорь Гончар
    Полузащитник
  • 9
    Дмитрий Билоног
    Нападающий
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 5
    Марлон
    Защитник
    15 9
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 14
    Тете
    Полузащитник
    19
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 31
    Исмаили
    Защитник
  • 23
    Траоре, Лассина Франк
    Нападающий
    34
  • 2
    Додо
    Защитник
Запасные игроки
  • 19
    Андрей Семенко
    Защитник
  • 94
    Герман Пеньков
    Вратарь
  • 44
    Matic, Mislav
    Защитник
  • 7
    Kuliiev, Eldar
    Полузащитник
  • 52
    Kovalenko, Bogdan
    Нападающий
  • 17
    Данило Кныш
    Нападающий
  • 8
    Хахлов, Олексий
    Полузащитник
  • 90
    Байдал, Антон
    Полузащитник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Нападающий
  • 45
    Даниил Сикан
  • 1
    Алексей Шевченко
    Вратарь
  • 20
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 44
    Корниленко, Виктор
    Защитник
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 7
    Майкон
    Полузащитник
  • 3
    Vitao
  • 25
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
Тренеры
  • Василий Кобин
  • Роберто Де Дзерби
Статистика матча
48%
Владение мячом
52%
11
Штрафные
10
8
Фолы
8
2
Офсайды
3
ЖК
1
1
Угловые
2
КК
1
Удары в створ
3
2
Сейвы
2
Удары мимо
2
1
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
57'
Желтая карточка
Марлос получил желтую за эмоции.
56'
На удержание мяча играет в данные минуты Минай.
54'
Селезнев пошел на жесткий стык с Исмаили на правом фланге атаки.
51'
Ахмедзаде ускорялся по правому флангу, но мяч у него из-под ног Додо выбил без фола.
48'
Опасный момент
Кучер забрал удар от Антонио из зоны перед штрафной.
47'
Офсайд
Офсайд у Селезнева при забросе на левый фланг штрафной.
46'
Степаненко с повреждением вышел из жесткого контакта с Синегубом у технической зоны.
Свисток
Второй тайм начался!
Странное впечатление осталось от первого тайма. С одной стороны, Минай так и не сумел воспользоваться подарком в виде удаления Марлона, с другой — Шахтер смотрелся даже интереснее в меньшинстве, чем в стартовые 15 матча. При этом, команда Де Дзерби даже сумела забить с пенальти, а вот ответный эпизод с назначением стандарта в ворота Пятова Минаю так и не удалось получить, что стало причиной для скандалов непосредственно на поле. А! И еще Селезнев играет без нашивки с картой Украины и новым слоганом УАФ, но тут ему пусть задает вопросы дисциплинарный комитет. По игре, форвард смог только подрисовать первую желтую для Витао.
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 2 мин.
45'
Опасный момент
Штанга! Гончар и Векляк не поделили мяч перед своей штрафной, после чего Соломон их обокрал, но пробил в основание левой штанги!
44'
Горин подавал с правого фланга, но мяч благополучно перелетел всю штрафную.
42'
Офсайд
Селезнева поймали в офсайд длинной передачей в центр штрафной.
40'
Кривцова поджали в правом фланге штрафной так, что он выпустил мяч на лицевую.
38'
Пошел базар на поле. А поиграть в футбол?
36'
Форвард сам искал ноги Витао.
35'
Монзуль промолчала в ответ на падение Ахмедзаде на правом фланге штрафной.
34'
Гоооол!!!
ГОЛ! Траоре с пенальти пробил точно в левый угол!
32'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! Соломон передачей с левого фланга нашел в штрафной Траоре, которого тут же завалил Векляк.
31'
Шахтер давит контролем на чужой половине.
28'
Аут с правого фланга вбрасывался в штрафную на Селезнева, но тот сфолил против Исмаили.
26'
Лиховидько на левом фланге у лицевой протолкнул мяч в сторону ближней штанги, но попал лишь в сетку с внешней стороны.
25'
Ахмедзаде ускорился на правый фланг атаки, однако пройти один в один Исмаили так и не сумел.
23'
Контролирует мяч на чужой половине Шахтер.
20'
Опасный момент
Траоре ушел за спину Горину в левом фланге штрафной под передачу от боковой, но пробил мимо дальней штанги!
20'
Замена
Тете был заменен на Витао.
19'
Опасный момент
Соломон наносил сильный подкрученный удар под правую штангу, но Кучеру удалось перевести мяч на угловой.
17'
Марлос был сбит толчком в спину со стороны Селезнева перед чужой штрафной.
15'
Вторая желтая
УДАЛЕНИ! Вторая желтая отправилась Марлону за блокировку рывка Ахмедзаде по правому флангу.
12'
Марлос вступил в дриблинг перед чужой штрафной, но его атаковал Селезнев, после чего игрок Шахтера сфолил против форварда.
10'
С углового на правом фланге, который заработал до этого Траоре, Кривцов головой пробил неудачно в ближний угол.
9'
Желтая карточка
Марлон неудачно отмахнулся от Селезнева в центре поля, да и форвард немного подыграл.
8'
Соломон отдавал пас в штрафную с левого фланга, но Марлос не смог остановить мяч.
6'
Ахмедзаде не смог пробросить мяч мимо Майкона на правом фланге атаки.
4'
Гончар хитро сыграл на правом фланге обороны, выбив мяч в ноги Исмаили, после чего его команда получила право на удар от ворот.
2'
Синегуб ошибся при приеме выноса мяча голкипером от ворот в левый фланг обороны.
1'
Мелкий фол от Антонио против Петрусенко в центре поля.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Шевченко, Витао, Майкон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Конопля, Корниенко, Сикан.
Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили — Степаненко, Маркос Антонио — Тете, Марлос, Соломон — Траоре.
Запасные: Пеньков, Коваленко, Кулиев, Вишневский, Байдал, Кныш, Матич, Хахлев, Семенко.
Минай: Кучер — Гончар, Векляк, Горин, Синегуб — Петрусенко, Месхи — Ахмедзаде, Лиховидько, Билоног — Селезнев.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Екатерина Монзуль (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Авангард" (Ужгород, Украина) сыграют закарпатский Минай и донецкий Шахтер.
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Комментарии(5)
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Vlad21
29.08.2021 в 18:16
Физические кондиции Шахтера, даже после Монако, оставляют желать лучшего.
Ответить
0
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
29.08.2021 в 18:12
А кормілєц що знову в РФ намилився? Чому карту України відмовляється носити?
Ответить
0
0
Vlad21
29.08.2021 в 18:14
Да потому, что он кормилец и ему где-то нужно кормиться, в том числе и в РФ.
Ответить
0
0
Vlad21
29.08.2021 в 17:51
Что выгнали из Колоса Селезнева, оказывается не зря, кормилец семьи, играет только языком.Кобину нужно еще больше активизировать "автобус".
Ответить
+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
29.08.2021 в 16:44
главное для ШД не заработать пеналь в свои ворота - Селезнёв на поле!!! Екатерина с ВАРом или совсем одна???
Ответить
+1
0


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Анонс матча ФК Минай - Шахтер 29.08.2021, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Минай (Минай) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 29.08.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Минай (Минай) и командой Шахтер (Донецк):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и Шахтер в предыдущем футбольном матче 06.05.2021 закончилось с такими результатами: 0:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Василий Кобин и Роберто Де Дзерби разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Шахтер можно посмотреть 29.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против Верес - 21.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Верес.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Монако - 25.08.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Минай - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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