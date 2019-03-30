Ювентус - Эмполи онлайн трансляция матча

Анонс матча "Ювентус" - Эмполи 28.08.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Ювентус" (Турин) и командой Эмполи (Эмполи) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 28.08.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ювентус" (Турин) и командой Эмполи (Эмполи):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда Эмполи осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Эмполи в предыдущем футбольном матче 30.03.2019 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Массимилиано Аллегри и Andreazzoli, Aurelio разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)

Год основания "Ювентус" (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Маурицио Сарри



Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против Удинезе - 22.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Эмполи (Эмполи)

Год основания Эмполи (Эмполи): 1920

Страна: Италия



Предыдущий матч команды Эмполи был сыгран против Лацио - 21.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.

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