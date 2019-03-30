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Ювентус - Эмполи онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 28 августа 2021, 21:45 - Альянц Стадиум . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Давиде Герсини
Рейтинг матча:
Ювентус
Турин
0 - 1
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58'
Эмполи
Эмполи
Ход матча
21' Манкузо, Леонардо 32' Петар Стоянович 44' Патрик Кутроне
46' Уэстон Маккенни Вышел: Альваро Мората
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
33%
Ничья
25%
Эмполи
42%
П1: 2.26 Х: 3.88 П2: 3.01
П1: 1.44 Х: 3.10 П2: 8.50
П1: 2.26 Х: 3.88 П2: 3.01
П1: 2.77 Х: 3.22 П2: 2.79
П1: 1.53 Х: 3.55 П2: 7.60
Интересные факты
  • Ювентус выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Фк Эмполи - 2.
  • Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Команда Фк Эмполи выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.
  • Ювентус забивает 2.29 гола, играя дома, а Фк Эмполи забивает 1.73 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Ювентус иФк Эмполи, когда Ювентус играет дома, 1- 0. 3 игры закончились с этим результатом
  • Когда Фк Эмполи лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Фк Эмполи% своих матчей.
  • Ювентус выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Фк Эмполи выигрывает в 46%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Фк Эмполи - 0.4.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Фк Эмполи.
  • Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 5, команда Фк Эмполи выиграла 0, 0 ничьи.
  • Ювентус забивает 1.8 гола за матч против команды Фк Эмполи, а Фк Эмполи забивает 0.2 гола против команды Ювентус (в среднем).
  • В домашних матчах Ювентус не проигрывает Фк Эмполи в последних 11 встречах.
  • Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Ювентус выигрывает первый тайм в 45% матчей, Фк Эмполи выигрывает в 46% матчей.
  • Когда Фк Эмполи проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Фк Эмполи% своих матчей.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Фк Эмполи's.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Фк Эмполи (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 1 гол(а).
  • Фк Эмполи без побед над Ювентус в последних 8 играх.
  • Ювентус пропускает в каждом из последних 21 матчах.
  • Во время последних 22 встреч, команда Ювентус выиграла 17 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Фк Эмполи выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 48-15 в пользу команды Ювентус
  • За последние 11 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 10 раз, 1 сыграла в ничью и 0 победы команды Фк Эмполи. Разница голов 27-7 в пользу команды Ювентус.
Личные встречи
Ювентус
8
Побед
8
Игр
0
Побед
Эмполи
Чемпионат Италии 2018
30.03.2019 - 18:45 Ювентус 1 - 0 Завершен Эмполи
Чемпионат Италии 2018
27.10.2018 - 19:00 Эмполи 1 - 2 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2016/2017
25.02.2017 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Эмполи
Чемпионат Италии 2016/2017
02.10.2016 - 13:30 Эмполи 0 - 3 Завершен Ювентус
Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
22.08.2021 - 19:30 Удинезе 2 - 2 Завершен Ювентус Н
Чемпионат Италии 2020/2021
23.05.2021 - 21:45 Болонья 1 - 4 Завершен Ювентус В
Кубок Италии 2020/2021
19.05.2021 - 22:00 Аталанта 1 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2020/2021
15.05.2021 - 19:00 Ювентус 3 - 2 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Сассуоло 1 - 3 Завершен Ювентус В
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Последние матчи - Эмполи
Чемпионат Италии 2021/2022
21.08.2021 - 21:45 Эмполи 1 - 3 Завершен Лацио П
Кубок Италии 2020/2021
13.01.2021 - 18:45 Наполи 3 - 2 Завершен Эмполи П
Кубок Италии 2019/2020
30.09.2020 - 18:00 Эмполи 2 - 1 Завершен Ренате В
Кубок Италии 2009/2010
03.12.2019 - 15:45 Кремонезе 0 - 0 Завершен Эмполи Н
Чемпионат Италии 2019/2020
03.11.2019 - 21:30 Милан 1 - 2 Завершен Эмполи В
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Новости команд
Главные события
Уэстон Маккенни
Вышел: Альваро Мората
46'
44'
Патрик Кутроне
32'
Петар Стоянович
21'
Манкузо, Леонардо ГООЛ!
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
33%
Ничья
25%
Эмполи
42%
П1: 2.26 Х: 3.88 П2: 3.01
П1: 1.44 Х: 3.10 П2: 8.50
П1: 2.26 Х: 3.88 П2: 3.01
П1: 2.77 Х: 3.22 П2: 2.79
П1: 1.53 Х: 3.55 П2: 7.60
Составы команд
1
Войцех Щенсны
12
Алекс Сандро
19
Леонардо Бонуччи
4
Маттейс де Лигт
6
Данило
14
Уэстон Маккенни
25
Адриен Рабио
30
Родриго Бентанкур
22
Федерико Кьеза
10
Пауло Дибала
11
Хуан Куадрадо
13
Викарио, Гуглиельмо
30
Петар Стоянович
34
Ардиан Исмайли
33
Себастьяно Луперто
3
Риккардо Маркицца
32
Николас Хаас
28
Риччи, Самуэле
25
Филиппо Бандинелли
10
Bajrami, Nedim
7
Манкузо, Леонардо
10
Патрик Кутроне
Стартовый состав
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 10
    Пауло Дибала
    Нападающий
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 14
    Уэстон Маккенни
    46
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 6
    Данило
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 7
    Манкузо, Леонардо
    Нападающий
    21
  • 10
    Патрик Кутроне
    Нападающий
    44
  • 10
    Bajrami, Nedim
    Полузащитник
  • 32
    Николас Хаас
    Полузащитник
  • 28
    Риччи, Самуэле
    Полузащитник
  • 25
    Филиппо Бандинелли
  • 30
    Петар Стоянович
    Полузащитник
    32
  • 34
    Ардиан Исмайли
    Защитник
  • 33
    Себастьяно Луперто
    Защитник
  • 3
    Риккардо Маркицца
    Защитник
  • 13
    Викарио, Гуглиельмо
    Вратарь
Запасные игроки
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 42
    Ranocchia, Filippo
    Полузащитник
  • 36
    Маттиа Перин
    Вратарь
  • 34
    Фаджоли, Николо
    Нападающий
  • 27
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 24
    Даниеле Ругани
  • 23
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 20
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 17
    Лука Пеллегрини
    Защитник
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 2
    Маттиа Де Шильо
    Защитник
  • 42
    Viti, Mattia
    Защитник
  • 27
    Журковски, Шимон
    Полузащитник
  • 22
    Якопо Фурлан
  • 20
    Фиамоззи, Риккардо
    Защитник
  • 19
    Ла Мантиа, Андреа
    Нападающий
  • 15
    Лиам Хендерсон
    Полузащитник
  • 6
    Симоне Ромагноли
  • 21
    Стулак, Лео
    Полузащитник
  • 1
    Бригноли, Альберто
    Вратарь
  • 99
    Андреа Пинамонти
    Нападающий
  • 26
    Лоренцо Тонелли
  • 65
    Parisi, Fabiano
    Полузащитник
Тренеры
  • Массимилиано Аллегри
  • Andreazzoli, Aurelio
Статистика матча
55%
Владение мячом
45%
6
Штрафные
3
3
Фолы
4
4
Удары в створ
3
6
Угловые
6
2
Сейвы
4
3
Удары мимо
2
1
Блокировано ударов
2
ЖК
2
Офсайды
2
Live Zone
Трансляция
52'
Уголовой
Хорошо все-таки выглядит Эмполи. Подали вот еще один угловой. Неплохой розыгрыш, который вот только до удара не дошел.
50'
Юве в атаке – Рабьо после навеса пробил головой, но мяч идет выше ворот.
49'
Опасный момент
Ох, опасность у ворот Юве. После углового скидка-срезка, мяч заметался, и Щенсны не без труда его забирает в прыжке!
47'
Первая атака от Эмполи, однако удар Хааса вышел несильным и не опасным.
46'
Свисток
Начался второй тайм.
46'
Замена
Мората вместо Маккени в перерыве у Юве.
Ждем второй тайм.
Ювентус активно начал матч, создал в первые 15 минут несколько отличных моментов, но так и не забил. Ну а Эмполи в середине тайма реализовал чуть ли не первый свой момент. Более того, после пропущенного Юве потерял нить, игра выровнялась и команды дободались до перерыва.
45+1'
Свисток
Ну вот и все, свисток на перерыв. 1:0, Эмполи ведет в счете!
45'
Инфо
Минуту компенсировал рефери.
44'
Желтая карточка
Кутроне за опасная игру. Чуть ногой не попал в голову де Лигту.
43'
Куадрадо возле штрафной всем своим видом натыкался на фол, но судья не купился.
41'
Гости убивают время, катая мяч на своей половине. Эмполи некуда спешить.
39'
Угловой для Эмполи закончился контрой Юве, которую, впрочем, туринцы нормально не смогли разогнать.
35'
Макс Аллегри внешне спокоен, не проявляет эмоций тренер туринцев.
34'
Эмполи огрызнулся, но Бонуччи буквально лбом принимает на себя сильный удар.
32'
Желтая карточка
Стоянович явно не успел и принял на бедро Сандро. Это желтая.
30'
Дибала после контакта падает в штрафной, но судья безучастен к моменту.
29'
Интересно, что Юве, после пропущенного, кажется, что потерял свою игру, или это Эмполи осмелел.
25'
Опасный момент
Ох, могучий удар Кутроне метров с 30-ти. Сантиметров в 30 просвистел мяч от девятки. А попади, Щенсны вряд ли бы доставал!
24'
Манкузо падает в непосредственной близости о штрафной Юве, но судья показывает, что нужно вставать и продолжать играть в футбол.
22'
Опасный момент
Кьеза приложился метров с 25. Викарио снова тянет! На кураже пока что кипер Эмполи!
21'
Гоооол!!!
Гооол!!! А забивает Эмполи!!! Манкузо после флангового прострела и пары рикошетов оказался в нужное время и в нужном месте и с пяти метров расстрелял Щенсны!
18'
Уголовой
Угловой для Юве закончился парой навесов. Неопасных, впрочем.
16'
Бонуччи получил неприятный удар по голове. Врачи выходят на поле.
14'
А вот и гости сбегали в атаку… Неплохой фланговый проход закончился нервозностью защитников Юве и угловым.
12'
Опасный момент
Ох, Кьеза протянул мяч через пополя, пробил под штангу, но Викарио тянет!
10'
Первая осмысленная атака Эмполи, но Байрами банально не попал по мячу в попытке удара.
8'
Опасный момент
Ох, Куадрадо прострелил по лицевой, но никто не успел замкнуть этот пас!
5'
Давит Юве с явным намеком на быстрый гол.
4'
Опасный момент
А вот Кьеза промчался флангом, срезал угол и дал под ближнюю штангу – кипер на месте!
3'
Пытается высоко прессинговать Юве, но Эмполи пока справляется и выходит из такого прессинга.
2'
Бонуччи фолит в атаке… Такое начало матча у нас.
1'
Свисток
Начался матч. Юве развел с центра поля.
Выходят команды на поле.
Инфо
Стартовый состав Эмполи: Викарио, Исмайли, Стоянович, Маркицца, Луперто, Бандинелли, Риччи, Хаас, Байрами, Кутроне, Манкузо
Инфо
Стартовый состав Ювентуса: Щенсны, Сандро, Данило, де Лигт, Бонуччи, Куадрадо, Бентанкур, Рабьо, Маккенни, Дибала, Кьеза
Отдельно отметим, что в составе Юве не будет Роналду – португалец возвращается в МЮ. И это уже официальная информация.
Поединок начнется в 21:45. Судить игру будет Давиде Герзини.
Добрый вечер любителям футбола. На этих выходных в Италии проходят матчи 2-го труа Серии А, и портал UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча Ювентус – Эмполи.
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Анонс матча "Ювентус" - Эмполи 28.08.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Ювентус" (Турин) и командой Эмполи (Эмполи) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 28.08.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ювентус" (Турин) и командой Эмполи (Эмполи):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда Эмполи осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Эмполи в предыдущем футбольном матче 30.03.2019 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Массимилиано Аллегри и Andreazzoli, Aurelio разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - Эмполи можно посмотреть 28.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - Эмполи, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против Удинезе - 22.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Эмполи (Эмполи)
Год основания Эмполи (Эмполи): 1920
Страна: Италия

Предыдущий матч команды Эмполи был сыгран против Лацио - 21.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.

Следите за результатами матча "Ювентус" - Эмполи онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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