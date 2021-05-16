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Реймс - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Чемпионат Франции - 29 августа 2021, 21:45 - Стад Огюст Делон . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Летексье, Франсуа
Рейтинг матча:
Реймс
Реймс
0 - 0
Обновить
5'
Пари Сен-Жермен
Париж
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Реймс
27%
Ничья
27%
Пари Сен-Жермен
45%
П1: 15.50 Х: 7.78 П2: 1.19
П1: 8.50 Х: 3.60 П2: 1.40
П1: 15.50 Х: 7.78 П2: 1.19
П1: 15.50 Х: 7.78 П2: 1.19
П1: 7.90 Х: 3.65 П2: 1.49
Интересные факты
  • Когда Реймс проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реймс% своих матчей.
  • Пари Сен-Жермен имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Реймс's.
  • Реймс без побед над Пари Сен-Жермен в последних 3 играх.
  • Победителем прошлой встречи была команда Пари Сен-Жермен.
  • Год назад, Пари Сен-Жермен была на 15 месте в таблице с 3 очками. Сейчас они на 1 месте с 9 очками.
  • Реймс забивает 1.05 гола, играя дома, а Пари Сен-Жермен забивает 2.15 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Пари Сен-Жермен не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Когда Пари Сен-Жермен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реймс и Пари Сен-Жермен - 1.4.
  • Наиболее популярный счет между Реймс и Пари Сен-Жермен 0-3. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Реймс выигрывает первую половину матча в 24% случаев, Пари Сен-Жермен выигрывает в 57%.
  • Реймс без побед в последних 13 играх.
  • Из последних 5 встреч команда Реймс выиграла 2, команда Пари Сен-Жермен выиграла 3, 0 ничьи.
  • Реймс забивает 1 гола за матч против команды Пари Сен-Жермен, а Пари Сен-Жермен забивает 2 гола против команды Реймс (в среднем).
  • Реймс сыграл 11 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Когда Реймс лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реймс% своих матчей.
  • Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Реймс выигрывает первый тайм в 24% матчей, Пари Сен-Жермен выигрывает в 57% матчей.
  • Недавнее выступление команды Пари Сен-Жермен в "Лига 1" лучше, чем у команды Реймс.
  • В их последнюю встречу команда Пари Сен-Жермен победила в 4 гол(а).
  • Год назад, Реймс была на 17 месте в таблице с 1 очками. Сейчас они на 11 месте с 3 очками.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реймс и Пари Сен-Жермен - 3.
  • Пари Сен-Жермен выиграл последние 3 матчи в Лига 1.
  • В прошлом сезоне Пари Сен-Жермен выиграл обе игры против Реймс (4-0 дома и 2-0 на выезде)
  • Пари Сен-Жермен пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Во время последних 14 встреч, команда Реймс выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Пари Сен-Жермен выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 31-13 в пользу команды Пари Сен-Жермен
  • За последние 7 встреч когда команда Реймс играла дома, команда Реймс выиграла 2 раз, 2 сыграла в ничью и 3 победы команды Пари Сен-Жермен. Разница голов 12-7 в пользу команды Пари Сен-Жермен.
  • Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 50% голов между минутами 16-30?
Личные встречи
Реймс
3
Побед
13
Игр
8
Побед
Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2020/2021
16.05.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 4 - 0 Завершен Реймс
Чемпионат Франции 2019/2020
27.09.2020 - 22:15 Реймс 0 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2019/2020
25.09.2019 - 21:45 Пари Сен-Жермен 0 - 2 Завершен Реймс
Чемпионат Франции 2018
24.05.2019 - 21:45 Реймс 3 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен
Последние матчи - Реймс
Чемпионат Франции 2021/2022
22.08.2021 - 16:00 Метц 1 - 1 Завершен Реймс Н
Чемпионат Франции 2021/2022
15.08.2021 - 16:00 Реймс 3 - 3 Завершен Монпелье Н
Чемпионат Франции 2021/2022
08.08.2021 - 16:00 Ницца 0 - 0 Завершен Реймс Н
Чемпионат Франции 2020/2021
23.05.2021 - 22:00 Реймс 1 - 2 Завершен Бордо П
Чемпионат Франции 2020/2021
16.05.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 4 - 0 Завершен Реймс П
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Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2021/2022
20.08.2021 - 22:00 Брест 2 - 4 Завершен Пари Сен-Жермен В
Чемпионат Франции 2021/2022
14.08.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 4 - 2 Завершен Страсбур В
Чемпионат Франции 2021/2022
07.08.2021 - 22:00 Труа 1 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен В
Суперкубок Франции 2021/2022
01.08.2021 - 21:00 Лилль 1 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен П
Чемпионат Франции 2020/2021
23.05.2021 - 22:00 Брест 0 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен В
Показать больше
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Реймс
27%
Ничья
27%
Пари Сен-Жермен
45%
П1: 15.50 Х: 7.78 П2: 1.19
П1: 8.50 Х: 3.60 П2: 1.40
П1: 15.50 Х: 7.78 П2: 1.19
П1: 15.50 Х: 7.78 П2: 1.19
П1: 7.90 Х: 3.65 П2: 1.49
Составы команд
12
Предраг Райкович
21
Юнис Абдельхамид
4
Ваут Фас
6
Эндрю Гравильон
26
Лопи, Дион
23
Касама, Морету
15
Мунетси, Маршалл
32
Томас Фокет
11
Mbuku, Nathanael
20
Kebbal, Ilan
27
Туаре, Эль Билаль
1
Кейлор Навас
2
Ашраф Хакими
24
Тило Керер
5
Маркиньос
22
Абду Диалло
18
Вейналдум, Джорджиньо
27
Гуейе, Идрисса
6
Марко Верратти
11
Анхель Ди Мария
10
Килиан Мбаппе
10
Неймар
Стартовый состав
  • 27
    Туаре, Эль Билаль
    Нападающий
  • 11
    Mbuku, Nathanael
    Нападающий
  • 20
    Kebbal, Ilan
    Полузащитник
  • 26
    Лопи, Дион
    Полузащитник
  • 23
    Касама, Морету
    Полузащитник
  • 15
    Мунетси, Маршалл
    Полузащитник
  • 32
    Томас Фокет
  • 21
    Юнис Абдельхамид
    Защитник
  • 4
    Ваут Фас
    Защитник
  • 6
    Эндрю Гравильон
    Защитник
  • 12
    Предраг Райкович
    Вратарь
  • 11
    Анхель Ди Мария
    Полузащитник
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 10
    Неймар
    Нападающий
  • 18
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 27
    Гуейе, Идрисса
    Полузащитник
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
  • 2
    Ашраф Хакими
    Защитник
  • 24
    Тило Керер
    Защитник
  • 5
    Маркиньос
    Защитник
  • 22
    Абду Диалло
    Защитник
  • 1
    Кейлор Навас
    Вратарь
Запасные игроки
  • 28
    Locko, Bradley
    Защитник
  • 3
    Гислен Конан, Н`Кломанде
    Защитник
  • 12
    Флипс, Алексис
    Нападающий
  • 22
    Ekitike, Hugo
    Нападающий
  • 13
    Fodé Doucouré
  • 16
    Йеванн Диуф
    Вратарь
  • 24
    Матьё Кафаро
    Полузащитник
  • 14
    Валон Бериша
    Полузащитник
  • 19
    Митчелл ван Берген
    Полузащитник
  • 30
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 29
    Kalimuendo, Arnaud
    Нападающий
  • 21
    Андер Эррера
    Полузащитник
  • 15
    Данилу
  • 23
    Юлиан Дракслер
    Полузащитник
  • 50
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 36
    Эмимбе, Эрик Жуниор Дина
    Полузащитник
  • 8
    Леандро Паредес
Тренеры
  • Garcia, Oscar
  • Маурисио Почеттино
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
Штрафные
2
1
Офсайды
1
Фолы
Live Zone
Трансляция
4'
ПСЖ пока привыкает. К полю, сопернику, да и друг к другу.
2'
Реймс начал активно, организовал атаку, однако пока что все это неопасно.
1'
Свисток
Начался матч. Реймс начал с центра поля.
Выходят команды на поле.
Месси остался в запасе!
Стартовый состав Реймса: Райкович, Гравиллон, Файе, Юнес, Факет, Мунефси, Кавальерин, Конан, Кафаро, Мбуку, Туре
Инфо
Стартовый состав ПСЖ: Навас, Керер, Хакими, Диалло, Маркиньос, Верратти, Гейе, Вейналдум, Ди Мария, Мбаппе, Неймар
Поединок начнется в 21:45, судить игру будет Франсуа Летексье.
И самое ожидаемое событие – возможное появление на поле Лионеля Месси, который недавно перешел в состав парижан из Барсы.
UA-Футбол представляет вашему вниманию матч 4-го тура Лиги 1, в котором Реймс примет ПСЖ.
Добрый вечер всем любителям французского, и не только футбола!
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Анонс матча Реймс - "Пари Сен-Жермен" 29.08.2021, Чемпионат Франции

Матч между командой Реймс (Реймс) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Франции 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стад Огюст Делон.

Дата проведения матча: 29.08.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реймс (Реймс) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Пари Сен-Жермен", тогда как команда Реймс осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и Реймс в предыдущем футбольном матче 16.05.2021 закончилось со следующими результатом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Garcia, Oscar и Маурисио Почеттино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реймс - "Пари Сен-Жермен" можно посмотреть 29.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Франции. Текстовую трансляцию матча Реймс - "Пари Сен-Жермен", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реймс (Реймс)
Год основания Реймс (Реймс): 1931
Страна: Франция

Предыдущий матч команды Реймс был сыгран против Метц - 22.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Томас Тухель

Прошедший поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Брест - 20.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Следите за результатами матча Реймс - "Пари Сен-Жермен" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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