Реймс - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Когда Реймс проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реймс% своих матчей.

Пари Сен-Жермен имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Реймс's.

Реймс без побед над Пари Сен-Жермен в последних 3 играх.

Победителем прошлой встречи была команда Пари Сен-Жермен.

Год назад, Пари Сен-Жермен была на 15 месте в таблице с 3 очками. Сейчас они на 1 месте с 9 очками.

Реймс забивает 1.05 гола, играя дома, а Пари Сен-Жермен забивает 2.15 гола, играя на выезде (в среднем).

Пари Сен-Жермен не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Когда Пари Сен-Жермен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реймс и Пари Сен-Жермен - 1.4.

Наиболее популярный счет между Реймс и Пари Сен-Жермен 0-3. 3 игры закончились с этим результатом.

Реймс выигрывает первую половину матча в 24% случаев, Пари Сен-Жермен выигрывает в 57%.

Реймс без побед в последних 13 играх.

Из последних 5 встреч команда Реймс выиграла 2, команда Пари Сен-Жермен выиграла 3, 0 ничьи.

Реймс забивает 1 гола за матч против команды Пари Сен-Жермен, а Пари Сен-Жермен забивает 2 гола против команды Реймс (в среднем).

Реймс сыграл 11 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Когда Реймс лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реймс% своих матчей.

Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Реймс выигрывает первый тайм в 24% матчей, Пари Сен-Жермен выигрывает в 57% матчей.

Недавнее выступление команды Пари Сен-Жермен в "Лига 1" лучше, чем у команды Реймс.

В их последнюю встречу команда Пари Сен-Жермен победила в 4 гол(а).

Год назад, Реймс была на 17 месте в таблице с 1 очками. Сейчас они на 11 месте с 3 очками.

Среднее количество голов во встречах между командами Реймс и Пари Сен-Жермен - 3.

Пари Сен-Жермен выиграл последние 3 матчи в Лига 1.

В прошлом сезоне Пари Сен-Жермен выиграл обе игры против Реймс (4-0 дома и 2-0 на выезде)

Пари Сен-Жермен пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Во время последних 14 встреч, команда Реймс выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Пари Сен-Жермен выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 31-13 в пользу команды Пари Сен-Жермен

За последние 7 встреч когда команда Реймс играла дома, команда Реймс выиграла 2 раз, 2 сыграла в ничью и 3 победы команды Пари Сен-Жермен. Разница голов 12-7 в пользу команды Пари Сен-Жермен.