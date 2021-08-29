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Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 29 августа 2021, 18:30 - Молинью
Главный судья: Майк Дин
Рейтинг матча:
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0 - 0
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81'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
44' Бруно Фернандес
53' Даниэль Джеймс Вышел: Эдинсон Кавани 70' Тринкао Вышел: Даниэль Поденсе 72' Джейдон Санчо Вышел: Антони Марсьяль
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Вулверхэмптон
27%
Ничья
36%
Манчестер Юнайтед
36%
П1: 6.69 Х: 1.79 П2: 3.10
П1: 3.75 Х: 2.50 П2: 2.25
П1: 6.69 Х: 1.79 П2: 3.10
П1: 7.24 Х: 1.67 П2: 3.40
П1: 4.60 Х: 2.55 П2: 2.20
Интересные факты
  • Вулверхэмптон Уондерерс проиграл 3 матчей подряд.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • Вулверхэмптон Уондерерс забивает 0.92 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.83 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Вулверхэмптон Уондерерс лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вулверхэмптон Уондерерс.
  • Вулверхэмптон Уондерерс имеет проигрышную серию из 3 матчей дома
  • Из последних 5 встреч команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 0, команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, 2 ничьи.
  • Вулверхэмптон Уондерерс забивает 0.2 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 0.8 гола против команды Вулверхэмптон Уондерерс (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Вулверхэмптон Уондерерс и Манчестер Юнайтед 0-1. 5 игры закончились с этим результатом.
  • У команды Вулверхэмптон Уондерерс серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает первую половину матча в 17% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 32%.
  • Когда Вулверхэмптон Уондерерс проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вулверхэмптон Уондерерс.
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 4 играх.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Вулверхэмптон Уондерерс (во всех соревнованиях).
  • Вулверхэмптон Уондерерс не забивает в последних 3 матчах.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).
  • Наиболее популярный результат в играх между Вулверхэмптон Уондерерс иМанчестер Юнайтед, когда Вулверхэмптон Уондерерс играет дома, 2- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вулверхэмптон Уондерерс и Манчестер Юнайтед - 1.
  • Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает первый тайм в 17% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 32% матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Вулверхэмптон Уондерерс's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вулверхэмптон Уондерерс и Манчестер Юнайтед - 0.6.
  • Команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • Вулверхэмптон Уондерерс пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Вулверхэмптон Уондерерс (1-0 дома и 2-1 на выезде)
  • Во время последних 20 встреч, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 4 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 32-14 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • За последние 10 встреч когда команда Вулверхэмптон Уондерерс играла дома, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 4 раз, 2 сыграла в ничью и 4 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 15-9 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
Прогноз на матч
Личные встречи
Вулверхэмптон
2
Побед
10
Игр
4
Побед
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Вулверхэмптон 1 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
29.12.2020 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2019/2020
01.02.2020 - 19:45 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершен Вулверхэмптон
Кубок Англии 2019/2020
04.01.2020 - 19:15 Вулверхэмптон 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Вулверхэмптон
Кубок английской лиги 2021/2022
24.08.2021 - 22:00 Ноттингем Форест 0 - 4 Завершен Вулверхэмптон В
Чемпионат Англии 2021/2022
22.08.2021 - 16:00 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен Тоттенхэм П
Чемпионат Англии 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Лестер Сити 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Вулверхэмптон 1 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2020/2021
19.05.2021 - 20:00 Эвертон 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон П
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Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
22.08.2021 - 16:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
14.08.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 5 - 1 Завершен Лидс Юнайтед В
Лига Европы 2020/2021
26.05.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Вулверхэмптон 1 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
18.05.2021 - 20:00 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Фулхэм Н
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Новости команд
Главные события
72'
Джейдон Санчо
Вышел: Антони Марсьяль
Тринкао
Вышел: Даниэль Поденсе
70'
53'
Даниэль Джеймс
Вышел: Эдинсон Кавани
44'
Бруно Фернандес
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Вулверхэмптон
27%
Ничья
36%
Манчестер Юнайтед
36%
П1: 6.69 Х: 1.79 П2: 3.10
П1: 3.75 Х: 2.50 П2: 2.25
П1: 6.69 Х: 1.79 П2: 3.10
П1: 7.24 Х: 1.67 П2: 3.40
П1: 4.60 Х: 2.55 П2: 2.20
Составы команд
1
Хосе Рамон Сандовал
27
Саисс, Ромэйн
16
Коади, Конор
23
Макс Килман
5
Маркал Ф.
28
Жоау Моутинью
18
Рубен Невеш
22
Нельсон Семедо
37
Смит, Адама
9
Рауль Хименес
17
Тринкао
1
Де Хеа, Дэвид
29
Уан-Биссака, Аарон
19
Рафаэль Варан
6
Харри Магуайр
23
Люк Шоу
6
Поль Погба
17
Фред
21
Даниэль Джеймс
18
Бруно Фернандес
25
Джейдон Санчо
11
Гринвуд, Мейсон
Стартовый состав
  • 37
    Смит, Адама
    Нападающий
  • 9
    Рауль Хименес
    Нападающий
  • 17
    Тринкао
    Нападающий
    70
  • 5
    Маркал Ф.
  • 28
    Жоау Моутинью
    Полузащитник
  • 18
    Рубен Невеш
    Полузащитник
  • 22
    Нельсон Семедо
  • 27
    Саисс, Ромэйн
    Полузащитник
  • 16
    Коади, Конор
    Защитник
  • 23
    Макс Килман
  • 1
    Хосе Рамон Сандовал
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
    53
  • 18
    Бруно Фернандес
    44
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
    72
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 19
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 6
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
  • 2
    Хувер, Ки-Яна
    Защитник
  • 17
    Фабио Силва
  • 12
    Айт Нури, Райан
    Защитник
  • 39
    Cundle, Luke
    Полузащитник
  • 18
    Гиббс-Уайт, Морган
    Полузащитник
  • 10
    Даниэль Поденсе
    Нападающий
  • 21
    Джон Радди
    Вратарь
  • 15
    Боли, Уилли
    Защитник
  • 32
    Леандер Дендонкер
    Полузащитник
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 21
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 22
    Том Хитон
    Вратарь
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 20
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 17
    Джесси Лингард
    Полузащитник
Тренеры
  • Лаже, Бруну
  • Оле Гуннар Сульшер
Статистика матча
6
Удары в створ
2
2
Сейвы
5
5
Угловые
7
6
Удары мимо
3
2
Блокировано ударов
1
8
Штрафные
5
2
Фолы
6
3
Офсайды
2
44%
Владение мячом
56%
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
75'
Опасный момент
А вот после углового и игры вторым темпом Погба дал на силу! Са на месте!
72'
Замена
А у МЮ Марсьяль вместо Санчо.
70'
Замена
Поденсе вместо Тринкана вышел у хозяев.
69'
Опасный момент
Невероятно! Де Хеа, Де Хеа! После углового Давид буквально с пары метров тянет два удара! Это сейвы матча! И как же не везет волкам!
68'
Траоре фантастичен… Два защитника с ним не справились – вылез и з под опеки Шоу и Фреда и все-таки заработал угловой.
65'
Уголовой
4:4 по угловым, но пока что корнеры от обеих команд в себе опасности не несут.
63'
Опасный момент
Отличную контру разогнали Вулвз – вывели Тринкао на отличную ударную позицию, но удар у последнего явно не вышел!
62'
Несколько успокоилась игра – скорости уже не те, что были в первом тайме.
58'
Опасный момент
Неплохая атака МЮ – Феронандеш выскочил под острым углом, но затянул с решением – и не ударил, и пас отдал уже поздно, когда подтянулись защитники.
55'
Погба фолит на Траоре. Чистый фол, хотя француз активно возмущается таким решением.
53'
Замена
Кавани вместо Джеймса у МЮ – первая замена в матче.
51'
Опасный момент
Ох как Тринкан проскочил двух защитников МЮ, вошел в штрафную, прострелил, но Варан все-таки вынес на угловой! Очень опасный прорыв!
50'
Довольно спокойный темп игры сейчас. Много борьбы в центре поля.
48'
Уголовой
Шоу неплохо подал с углового, но волки отбились без особых проблем.
46'
Свисток
Начался второй тайм.
Довольно живенько у нас смотрелся первый тайм, особенно его первая половина. Причем активничали именно хозяева, которые смотрелись лучше МЮ. Манкунианцы выезжали за счет индивидуальных действий, но забить ни те, ни другие пока что не смогли. Ждем второй тайм.
45+1'
Свисток
Ну и все, свисток на перерыв, идут отдыхать команды.
45'
Инфо
Минуту компенсировал Дин к первому тайму.
45'
Опасный момент
Момент для МЮ – Гринвуд избежал офсайда, на рывке дернул защитника, пробил с острого угла – нов рамку чуть не попал!
44'
Желтая карточка
Варану желтая. Принял он на бедро соперника в центре поля.
42'
Дальний удар от Джемса – уж очень неточно, для статистики.
40'
Пытался интересную контру разогнать Вулверхэмптон, но потеряли темп и дождались выстраивания оборонительных порядков гостей.
38'
Офсайд
Гоооо!!!! Нет!!! Фернандеш вывалился один на один и забил, но из явного офсайда…
34'
Уголовой
И снова угловой для Вулвз – тут Магуайр спокойно выигрывает воздух.
33'
МЮ пытался что-то выжать из затяжной атаки, но ничего интересного для манкунианцев не вышло.
31'
Небольшая пауза в игре. Бруно Фернандешу после стыка оказывают помощь.
29'
Уголовой
Угловой для МЮ – разыграли манкунианцы, но после навеса а без особых проблем забирает круглого.
27'
Опасный момент
Ох, как Сесс боковыми ножницами пробил красиво по воротам! Опасно к тому же! Чуть не попал в створ!
25'
Уголовой
Еще один угловой подали хозяева. Потом еще и штрафной. Правда МЮ пока что отбивается без особых проблем.
22'
Уголовой
Угловой для волков, но Варан первый в воздухе и разряжает ситуацию.
20'
И снова фолят гости. Ну а Вулвз пока что выглядит активнее.
19'
Штрафной для волков. Однако подача в штрафную ник чему не привела. Спокойно отбились манкунианцы.
15'
Сульшер выглядит озадаченным. Явно не тот старт, на который рассчитывал менеджер МЮ.
14'
Опасный момент
А вот так! Привоз защиты МЮ –срезка в своей штрафной, пас Хименеса на Моутиньо, но португалец с 11-ти метров лупит выше ворот!
12'
Траоре у хозяев активен – как танк таранит оборону МЮ. Непросто остановить такого фактурного игрока.
10'
Фернандеш бьет со штрафного – попадает в стенку. Ничего интересного.
9'
МЮ пока что ничего интересного у ворот Са не создал. Вот штрафной заработали манкунианцы
6'
Опасный момент
Невероятно! Снова контра волков – быстрый прорыв закончился ударом Тринкана – де Хеа был отыгран, но Биссака выносит мяч с ленты! Вот это начало!
3'
Опасный момент
Уже на 3-й минуте Вулвз организовали образцовую контру. Траоре протянул мяч, отдал на Хименеса, который и пробил. Де Хеа тянет, и первый момент в матче ха хозяевами!
1'
Свисток
Матч начался, МЮ начал с центра поля.
Выходят команды на поле.
Стартовый состав МЮ: де Хеа, Варан, Ван-Биссака, Шоу, Магуайр, Фред, Погба, Санчо, Фернандеш, Гринвуд, Джеймс
Стартовый состав Вулверхэмптона: де Са, Коуди, Килман, Марсал, Семеду, Сес, Моутинью, Невеш, Хименес, Траоре, Тринкан
Поединок начнется в 18:30, а судить игру будет Майкл Дин.
Именно этот поединок портал UA-Футбол и предлагает вашему вниманию в качестве текстового онлайна.
Добрый вечер всем любителям футбола. В Англии на этих выходных проходит 3-й тур АПЛ, и один из главных матчей – Вулверхэмптон – МЮ.
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Анонс матча Вулверхэмптон - "Манчестер Юнайтед" 29.08.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Молинью.

Дата проведения матча: 29.08.2021
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Юнайтед", тогда как команда Вулверхэмптон осталась с поражением. Столкновение Вулверхэмптон и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 23.05.2021 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Лаже, Бруну и Оле Гуннар Сульшер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вулверхэмптон - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 29.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Вулверхэмптон - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
Год основания Вулверхэмптон (Вулверхэмптон): 1877
Страна: Англия
Тренер: Бруну Лаже

Предыдущий матч команды Вулверхэмптон был сыгран против Ноттингем Форест - 24.08.2021, в рамках турнира Кубок английской лиги 2021/2022 и закончился победой команды Вулверхэмптон .

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Саутгемптон" - 22.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Вулверхэмптон - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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