Атлетико - Вильярреал онлайн трансляция матча

Когда Вильярреал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Вильярреал - 0.8.

Вильярреал без побед в последних 9 играх.

Команда Вильярреал выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.

Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.

Вильярреал не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Атлетико Мадрид забивает 1.88 гола, играя дома, а Вильярреал забивает 1.65 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный счет между Атлетико Мадрид и Вильярреал 1-0. 6 игры закончились с этим результатом.

Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Вильярреал выигрывает в 44%.

Когда Вильярреал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Вильярреал.

Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 3, команда Вильярреал выиграла 0, 2 ничьи.

Атлетико Мадрид не проигрывает в последних 8 домашних матчах.

Атлетико Мадрид забивает 1.4 гола за матч против команды Вильярреал, а Вильярреал забивает 0.2 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).

У команды Вильярреал серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 40% матчей, Вильярреал выигрывает в 44% матчей.

Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Недавнее выступление команды Атлетико Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Вильярреал.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

В домашних матчах Атлетико Мадрид не проигрывает Вильярреал в последних 4 встречах.

Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Вильярреал (во всех соревнованиях).

Geoffrey Kondogbia получил больше всего желтых карточек (2) в Атлетико Мадрид. Etienne Capoue получил 2 в Вильярреал.

В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 2 гол(а).

Атлетико Мадрид выиграл 7 домашних матчей подряд.

Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Вильярреал - 1.6.

Атлетико Мадрид забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Во время последних 40 встреч, команда Атлетико Мадрид выиграла 15 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Вильярреал выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 53-50 в пользу команды Атлетико Мадрид

Игры прошлого года: 0-0 (Атлетико Мадрид дома) и 0-2 (Вильярреал дома).