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Атлетико - Вильярреал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 29 августа 2021, 23:00 - Ванда Метрополитано . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Цесар Сото Градо
Рейтинг матча:
Атлетико
Мадрид
0 - 0
Обновить
30'
Вильярреал
Вильярреаль
Ход матча
28' Анхель Корреа
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
38%
Ничья
38%
Вильярреал
25%
П1: 1.69 Х: 3.31 П2: 7.23
П1: 1.80 Х: 2.50 П2: 6.50
П1: 1.69 Х: 3.31 П2: 7.23
П1: 1.68 Х: 3.17 П2: 8.26
П1: 2.03 Х: 2.60 П2: 5.20
Интересные факты
  • Когда Вильярреал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Вильярреал - 0.8.
  • Вильярреал без побед в последних 9 играх.
  • Команда Вильярреал выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.
  • Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.
  • Вильярреал не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Атлетико Мадрид забивает 1.88 гола, играя дома, а Вильярреал забивает 1.65 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Атлетико Мадрид и Вильярреал 1-0. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Вильярреал выигрывает в 44%.
  • Когда Вильярреал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Вильярреал.
  • Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 3, команда Вильярреал выиграла 0, 2 ничьи.
  • Атлетико Мадрид не проигрывает в последних 8 домашних матчах.
  • Атлетико Мадрид забивает 1.4 гола за матч против команды Вильярреал, а Вильярреал забивает 0.2 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).
  • У команды Вильярреал серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 40% матчей, Вильярреал выигрывает в 44% матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Атлетико Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Вильярреал.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • В домашних матчах Атлетико Мадрид не проигрывает Вильярреал в последних 4 встречах.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Вильярреал (во всех соревнованиях).
  • Geoffrey Kondogbia получил больше всего желтых карточек (2) в Атлетико Мадрид. Etienne Capoue получил 2 в Вильярреал.
  • В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Атлетико Мадрид выиграл 7 домашних матчей подряд.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Вильярреал - 1.6.
  • Атлетико Мадрид забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Во время последних 40 встреч, команда Атлетико Мадрид выиграла 15 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Вильярреал выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 53-50 в пользу команды Атлетико Мадрид
  • Игры прошлого года: 0-0 (Атлетико Мадрид дома) и 0-2 (Вильярреал дома).
  • За последние 20 встреч когда команда Атлетико Мадрид играла дома, команда Атлетико Мадрид выиграла 11 раз, 5 сыграла в ничью и 4 победы команды Вильярреал. Разница голов 33-19 в пользу команды Атлетико Мадрид.
Личные встречи
Атлетико
7
Побед
18
Игр
5
Побед
Вильярреал
Чемпионат Испании 2020/2021
28.02.2021 - 22:00 Вильярреал 0 - 2 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
03.10.2020 - 18:15 Атлетико 0 - 0 Завершен Вильярреал
Чемпионат Испании 2019/2020
23.02.2020 - 22:30 Атлетико 3 - 1 Завершен Вильярреал
Чемпионат Испании 2019/2020
06.12.2019 - 21:45 Вильярреал 0 - 0 Завершен Атлетико
Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2021/2022
22.08.2021 - 20:30 Атлетико 1 - 0 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2021/2022
15.08.2021 - 18:30 Сельта 1 - 2 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Вальядолид 1 - 2 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Атлетико 2 - 1 Завершен Осасуна В
Чемпионат Испании 2020/2021
12.05.2021 - 23:00 Атлетико 2 - 1 Завершен Реал Сосьедад В
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Последние матчи - Вильярреал
Чемпионат Испании 2021/2022
21.08.2021 - 20:30 Эспаньол 0 - 0 Завершен Вильярреал Н
Чемпионат Испании 2021/2022
16.08.2021 - 21:00 Вильярреал 0 - 0 Завершен Гранада Н
Суперкубок УЕФА 2021/2022
11.08.2021 - 22:00 Челси 1 - 1 Завершен Вильярреал Н
Лига Европы 2020/2021
26.05.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Реал 2 - 1 Завершен Вильярреал П
Показать больше
Новости команд
Главные события
Анхель Корреа
28'
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
38%
Ничья
38%
Вильярреал
25%
П1: 1.69 Х: 3.31 П2: 7.23
П1: 1.80 Х: 2.50 П2: 6.50
П1: 1.69 Х: 3.31 П2: 7.23
П1: 1.68 Х: 3.17 П2: 8.26
П1: 2.03 Х: 2.60 П2: 5.20
Составы команд
13
Ян Облак
22
Марио Хермосо
2
Хосе Мария Хименес
15
Стефан Савич
8
Коке
21
Янник Феррейра Карраско
11
Лемар Томас
14
Маркос Льоренте
23
Киран Триппьер
9
Луис Суарес
21
Анхель Корреа
13
Херонимо Рульи
8
Хуан Маркос Фойт
3
Рауль Альбиоль
22
Айсса Манди
12
Эступиньян, Первис
30
Pino, Yeremi
14
Мануэль Тригерос
6
Этьен Капу
18
Альберто Морено
9
Жерар Морено
16
Диа, Булайе
Стартовый состав
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
  • 21
    Анхель Корреа
    Нападающий
    28
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 11
    Лемар Томас
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 22
    Марио Хермосо
  • 2
    Хосе Мария Хименес
    Защитник
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
  • 9
    Жерар Морено
  • 16
    Диа, Булайе
    Нападающий
  • 30
    Pino, Yeremi
    Нападающий
  • 14
    Мануэль Тригерос
    Полузащитник
  • 6
    Этьен Капу
    Полузащитник
  • 18
    Альберто Морено
    Защитник
  • 8
    Хуан Маркос Фойт
    Защитник
  • 3
    Рауль Альбиоль
    Защитник
  • 22
    Айсса Манди
    Защитник
  • 12
    Эступиньян, Первис
    Защитник
  • 13
    Херонимо Рульи
    Вратарь
Запасные игроки
  • 4
    Кондобиа, Джеффри
    Полузащитник
  • 19
    Кнья, Матеус
    Нападающий
  • 8
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 7
    Родриго де Пауль
    Полузащитник
  • 1
    Бенжамен Леком
    Вратарь
  • 16
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 22
    Фелипе
    Защитник
  • 27
    Simeone, Giuliano
    Нападающий
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 29
    Камельо, Серхио
    Нападающий
  • 17
    Даниэль Раба
    Нападающий
  • 35
    Jorgensen, Filip
    Вратарь
  • 1
    Серхио Асенхо
    Вратарь
  • 28
    Iosifov, Nikita
    Полузащитник
  • 24
    Альфонсо Педраса
    Полузащитник
  • 9
    Пако Алькасер
    Нападающий
  • 19
    Кукелин, Франсис
    Полузащитник
  • 26
    Куэнка Хорхе
  • 2
    Марио Гаспар
    Защитник
  • 10
    Висенте Иборра
    Полузащитник
  • 20
    Рубен Пена
  • 15
    Груневелд, Арнаут
    Нападающий
Тренеры
  • Диего Симеоне
  • Унаи Эмери
Статистика матча
3
Удары мимо
3
Блокировано ударов
5
Угловые
1
Штрафные
3
1
Офсайды
45%
Владение мячом
55%
2
Фолы
1
1
ЖК
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Анонс матча "Атлетико" - Вильярреал 29.08.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой Вильярреал (Вильярреаль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Ванда Метрополитано.

Дата проведения матча: 29.08.2021
Время начала матча: 23:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Атлетико" (Мадрид) и командой Вильярреал (Вильярреаль):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Атлетико", тогда как команда Вильярреал осталась с поражением. Столкновение Вильярреал и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 28.02.2021 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Диего Симеоне и Унаи Эмери разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Атлетико" - Вильярреал можно посмотреть 29.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Атлетико" - Вильярреал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший матч команды "Атлетико" был сыгран против Эльче - 22.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Атлетико".

Команда гостей

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Кальеха

Прошедший поединок команды Вильярреал был сыгран против Эспаньол - 21.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Атлетико" - Вильярреал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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