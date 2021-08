Колос - Шахтер онлайн трансляция матча

Шахтер Караганда не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.

Шахтер Караганда проиграл 3 выездных матчей подряд.

Шахтер Караганда имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Колос Ковалёвка не пропускает в 3 матчах подряд.

Колос Ковалёвка выигрывает первый тайм в 34% матчей, Шахтер Караганда выигрывает в 34% матчей.

Колос Ковалёвка выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Шахтер Караганда выигрывает в 34%.

Шахтер Караганда's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.

Колос Ковалёвка's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Караганда's.

Колос Ковалёвка забивает 1.27 гола, играя дома, а Шахтер Караганда забивает 1.41 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Колос Ковалёвка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Когда Шахтер Караганда лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Караганда% своих матчей.

Когда Колос Ковалёвка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Когда Шахтер Караганда проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Караганда% своих матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Шахтер Караганда пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Shakhtar Karagandy's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.

Shakhtar Karagandy имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Когда Shakhtar Karagandy лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Shakhtar Karagandy% своих матчей.

Колос Ковалёвка выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Shakhtar Karagandy выигрывает в 34%.

Shakhtar Karagandy проиграл 3 выездных матчей подряд.

Колос Ковалёвка выигрывает первый тайм в 34% матчей, Shakhtar Karagandy выигрывает в 34% матчей.

Shakhtar Karagandy не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.

Колос Ковалёвка забивает 1.27 гола, играя дома, а Shakhtar Karagandy забивает 1.41 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Shakhtar Karagandy проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Shakhtar Karagandy% своих матчей.

Колос Ковалёвка's performance of the last 5 matches is better than Shakhtar Karagandy's.