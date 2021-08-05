Колос - Шахтер онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Колос (Ковалевка) и командой Шахтер (Караганда) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига конференций 2021/2022, матч состоится на стадионе Колос.
Дата проведения матча: 05.08.2021
Время начала матча: 21:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин
Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против Металлист 1925 - 30.07.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Колос.
Название: Шахтер (Караганда)
Страна: Казахстан
Тренер: Виктор Кумыков
Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против ФКСБ - 29.07.2021, в рамках чемпионата Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.
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