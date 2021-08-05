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Колос - Шахтер онлайн трансляция матча

Лига конференций - 05 августа 2021, 21:00 - Колос . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
До начала
00 : 00 : 00
Шахтер
Караганда
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Колос
58%
Ничья
21%
Шахтер
21%
П1: 1.59 Х: 3.24 П2: 5.65
П1: 1.95 Х: 2.40 П2: 5.50
П1: 1.59 Х: 3.24 П2: 5.65
П1: 1.63 Х: 3.70 П2: 5.70
П1: 2.02 Х: 2.44 П2: 5.70
Интересные факты
  • Шахтер Караганда не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Шахтер Караганда проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Шахтер Караганда имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Колос Ковалёвка не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первый тайм в 34% матчей, Шахтер Караганда выигрывает в 34% матчей.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Шахтер Караганда выигрывает в 34%.
  • Шахтер Караганда's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.
  • Колос Ковалёвка's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Караганда's.
  • Колос Ковалёвка забивает 1.27 гола, играя дома, а Шахтер Караганда забивает 1.41 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда Шахтер Караганда лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Караганда% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда Шахтер Караганда проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Караганда% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Шахтер Караганда пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Shakhtar Karagandy's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.
  • Shakhtar Karagandy имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Когда Shakhtar Karagandy лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Shakhtar Karagandy% своих матчей.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Shakhtar Karagandy выигрывает в 34%.
  • Shakhtar Karagandy проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первый тайм в 34% матчей, Shakhtar Karagandy выигрывает в 34% матчей.
  • Shakhtar Karagandy не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Колос Ковалёвка забивает 1.27 гола, играя дома, а Shakhtar Karagandy забивает 1.41 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Shakhtar Karagandy проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Shakhtar Karagandy% своих матчей.
  • Колос Ковалёвка's performance of the last 5 matches is better than Shakhtar Karagandy's.
  • Shakhtar Karagandy пропускает в каждом из последних 6 матчах.
Прогноз на матч
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021/2022
30.07.2021 - 21:00 Колос 1 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2021/2022
24.07.2021 - 17:00 Верес 0 - 0 Завершен Колос Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
16.07.2021 - 17:00 Колос 2 - 3 Завершен Подолье П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
10.07.2021 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершен СК Днепр-1 Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
07.07.2021 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен ФК Александрия В
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Последние матчи - Шахтер
Лига конференций 2021/2022
29.07.2021 - 16:00 Шахтер 2 - 1 Завершен ФКСБ В
Лига конференций 2021/2022
22.07.2021 - 21:30 ФКСБ 1 - 0 Завершен Шахтер П
Контрольные матчи 2017/2018
22.01.2018 - 16:30 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Шахтер В
Контрольные матчи 2016/2017
16.02.2017 - 15:00 Заря 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Лига Европы 2013/2014
12.12.2013 - 22:05 Маккаби 2 - 1 Завершен Шахтер П
Показать больше
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Колос
58%
Ничья
21%
Шахтер
21%
П1: 1.59 Х: 3.24 П2: 5.65
П1: 1.95 Х: 2.40 П2: 5.50
П1: 1.59 Х: 3.24 П2: 5.65
П1: 1.63 Х: 3.70 П2: 5.70
П1: 2.02 Х: 2.44 П2: 5.70
Трансляция
Запасные: Трофимец, Наджарян, Таттыбаев, Умаев, Назаренко, Кыбырай, Свиридов, Хозин, Ламанж, Назымханов, Нурсеитов, Тошев.
Шахтер Караганды: Шацкий — Габышев, Мавутор, Граф, Буйволов, Атанаскоски — Рустемович, Букорац, Митошевич — Омиртаев, Шикавка.
Запасные: Маханьков, Ром, Сакив, Данфа, Нуриев, Милько, Новак, Павловец, Ситчинава, Ильин.
Колос: Волынец — Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец — Богданов, Задоя — Чурко, Костышин, Кариока — Лысенко.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Петер Кьерсгор-Андерсен (Копенгаген, Дания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию первого поединка третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. На поле стадиона "Колос" (с. Ковалевка, Украина) сыграют ковалевский Колос и казахский Шахтер Караганды.
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Последние матчи
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Анонс матча Колос - Шахтер 05.08.2021, Лига конференций

Противостояние между командой Колос (Ковалевка) и командой Шахтер (Караганда) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига конференций 2021/2022, матч состоится на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 05.08.2021
Время начала матча: 21:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - Шахтер можно посмотреть 05.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига конференций. Текстовую трансляцию матча Колос - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против Металлист 1925 - 30.07.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: Шахтер (Караганда)
Страна: Казахстан
Тренер: Виктор Кумыков

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против ФКСБ - 29.07.2021, в рамках чемпионата Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Колос - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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