Франция - Босния и Герцеговина онлайн трансляция матча

Франция за первый тайм совершенно не наиграла на статус чемпионов мира, а ответный атаки Боснии оказались куда более опасными, чем рассчитывал Дешам. У хозяев сыпется центральная ось, где у Верету отрезаны отборы желтой карточкой, а Лемар создает моменты у своих ворот куда эффективнее, чем у чужих. Франция пропустила от Джеко под конец тайма, что нас совершенно не порадовала, однако сразу же отыгралась, поэтому ситуация выглядит под контролем.