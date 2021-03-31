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Франция - Босния и Герцеговина онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 01 сентября 2021, 21:45 - Стад де ла Мено . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Сандро Шарер
Рейтинг матча:
Франция
1 - 1
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64'
Босния и Герцеговина
Ход матча
30' Джордан Веретут 36' Эдин Джеко 40' Антуан Гризманн
46' Лемар Томас Вышел: Тчуамени, Орельен 51' Жюль Кунде 54' Джордан Веретут Вышел: Лео Дюбуа 54' Сеад Колашинац Вышел: Цивич, Элдар
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Франция
50%
Ничья
21%
Босния и Герцеговина
29%
П1: 1.44 Х: 3.20 П2: 10.00
П1: 1.44 Х: 3.60 П2: 10.50
Личные встречи
Франция
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Босния и Герцеговина 0 - 1 Завершен Франция
Последние матчи - Франция
Евро 2020 2021
28.06.2021 - 22:00 Франция 7 - 8 Завершен Швейцария П
Евро 2020 2021
23.06.2021 - 22:00 Португалия 2 - 2 Завершен Франция Н
Евро 2020 2021
19.06.2021 - 16:00 Венгрия 1 - 1 Завершен Франция Н
Евро 2020 2021
15.06.2021 - 22:00 Франция 1 - 0 Завершен Германия В
Международные товарищеские матчи 2021
08.06.2021 - 22:10 Франция 3 - 0 Завершен Болгария В
Показать больше
Последние матчи - Босния и Герцеговина
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 19:00 Дания 2 - 0 Завершен Босния и Герцеговина П
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 19:00 Босния и Герцеговина 0 - 0 Завершен Черногория Н
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Босния и Герцеговина 0 - 1 Завершен Франция П
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Финляндия 2 - 2 Завершен Босния и Герцеговина Н
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Босния и Герцеговина 0 - 2 Завершен Италия П
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Новости команд
Главные события
Джордан Веретут
Вышел: Лео Дюбуа
54'
54'
Сеад Колашинац
Вышел: Цивич, Элдар
Жюль Кунде
51'
Лемар Томас
Вышел: Тчуамени, Орельен
46'
ГООЛ! Антуан Гризманн
40'
36'
Эдин Джеко ГООЛ!
Джордан Веретут
30'
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Франция
50%
Ничья
21%
Босния и Герцеговина
29%
П1: 1.44 Х: 3.20 П2: 10.00
П1: 1.44 Х: 3.60 П2: 10.50
Составы команд
1
Уго Льорис
18
Люка Динь
3
Кимпембе, Преснель
19
Рафаэль Варан
23
Жюль Кунде
11
Лемар Томас
6
Поль Погба
17
Джордан Веретут
10
Килиан Мбаппе
7
Антуан Гризманн
19
Карим Бензема
13
Сехич, Ибрахим
5
Хаджикадунич, Денис
16
Анел Ахмедходжич
6
Саничанин, Синиша
16
Матео Сушич
18
Амир Хаджиахметович
10
Миралем Пьянич
13
кимирот, Гойко
31
Сеад Колашинац
23
Эрмедин Демирович
11
Эдин Джеко
Стартовый состав
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
    40
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 11
    Лемар Томас
    46
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 17
    Джордан Веретут
    54 30
  • 18
    Люка Динь
    Защитник
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 19
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 23
    Жюль Кунде
    Защитник
    51
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 23
    Эрмедин Демирович
    Нападающий
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
    36
  • 16
    Матео Сушич
    Защитник
  • 18
    Амир Хаджиахметович
    Полузащитник
  • 10
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 13
    кимирот, Гойко
    Полузащитник
  • 31
    Сеад Колашинац
    Полузащитник
    54
  • 5
    Хаджикадунич, Денис
    Защитник
  • 16
    Анел Ахмедходжич
  • 6
    Саничанин, Синиша
    Защитник
  • 13
    Сехич, Ибрахим
    Вратарь
Запасные игроки
  • 22
    Тео
  • 20
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 14
    Тчуамени, Орельен
    Полузащитник
  • 13
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 19
    Мусса Диаби
    Нападающий
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 14
    Лео Дюбуа
    Полузащитник
  • 23
    Майгнан, Мике
    Вратарь
  • 30
    Стив Манданда
    Вратарь
  • 21
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 44
    Лонтшар, Степан
    Полузащитник
  • 20
    Мирослав Стеванович
    Полузащитник
  • 19
    Йовичич, Александар
    Защитник
  • 24
    Cipetic, Branimir
    Защитник
  • 14
    Амер Гояк
    Полузащитник
  • 9
    Смайл Превляк
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 15
    Аднан Ковачевич
    Защитник
  • 17
    Цивич, Элдар
    Защитник
  • 22
    Кенан Пирич
    Вратарь
  • 22
    Василй, Никола
    Вратарь
  • 22
    Налич, Ади
    Полузащитник
Тренеры
  • Дидье Дешам
  • Ивайло Петев
Статистика матча
68%
Владение мячом
32%
3
Штрафные
10
8
Фолы
2
2
Офсайды
1
3
Угловые
1
2
Удары в створ
2
3
Удары мимо
1
1
Сейвы
1
2
ЖК
1
КК
Трансляция
59'
Мбаппе завалили на левом фланге чужой вратарской, но арбитры фола не увидели.
56'
Мбаппе обошел Сушича на левом фланге, но тут же был накрыт соперниками.
54'
Замена
Чивич сменил Колашинаца.
54'
Замена
Дюбуа вышел вместо Верету.
52'
Колашинац не может даже передвигаться самостоятельно теперь.
51'
Красная карточка
УДАЛЕНИЕ! VAR вмешался в эпизод, и Кунде был удален за грубость.
50'
И сразу же Кунде въехал подкатом в ноги Колашинацу.
49'
Колашинац легко перехватил дриблинг Мбаппе на правом фланге штрафной.
47'
Много дробит мяч на первых минутах второго тайма.
46'
Замена
Тчуамени вышел вместо Лемара.
Свисток
Второй тайм начался!
Франция за первый тайм совершенно не наиграла на статус чемпионов мира, а ответный атаки Боснии оказались куда более опасными, чем рассчитывал Дешам. У хозяев сыпется центральная ось, где у Верету отрезаны отборы желтой карточкой, а Лемар создает моменты у своих ворот куда эффективнее, чем у чужих. Франция пропустила от Джеко под конец тайма, что нас совершенно не порадовала, однако сразу же отыгралась, поэтому ситуация выглядит под контролем.
Свисток
Перерыв. 1:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 1 мин.
44'
Опасный момент
Гризманн подобрал мяч перед чужой штрафной, после чего сильно закрутил чуть выше левой девятки!
42'
Смотрим за контролем от Франции. Они уже понервничали.
40'
Гоооол!!!
ГОЛ! VAR дал взятие ворот, записав гол на Гризманна, в которого неудачно выбил мяч Джеко в борьбе!
39'
Опасный момент
Шехич на линии ворот(?) сумел достать завершениие от Гризманна головой, после подачи углового с левого фланга на ближней штанге?!
37'
Гоооол!!!
ГОЛ! Джеко на левом чужой половины поля перехватил поперечный пас Лемара, после чего сблизился со штрафной, и пробил в дальний угол!
36'
Опасный момент
Пьянич со штрафного пробил под левую штангу в средней дистанции, но Льорис забрал.
34'
Опасный момент
Кимпембе с центральной лини чуть не запустил случайный мяч за шиворот голкиперу! Чуть выше!
32'
Верету пошел, и сфолил против соперника на левом фланге обороны, сразу после желтой.
30'
Желтая карточка
Верету в центре поя атаковал со спины Демировича.
29'
Уголовой
Пьянич с углового на левом фланге подал на ближнюю, но защитник вынес из штрафной.
27'
Опасный момент
Штанга! Мбаппе с острого угла на левом фланге штрафной решил бить, но попал в ближний каркас ворот!
25'
Лемар отправил мяч за лицевую неудачной передачей на Диня в левый фланг атаки.
23'
Вновь контроль мяча от Франции на чужой половине поля наблюдаем.
21'
Кунде с правого фланга подавал в зону перед штрафной, но Бензема головой так и не дотянулся.
19'
Динь на правом фланге обороны сумел корпусом убрать более габаритного Демировича, который решился его обгонять на скорости.
17'
Демирович ускорился по левому флангу контратаки, но на поролся на блок из трех защитников.
15'
Джеко ударом с дальней дистанции на левом фланге запустил мяч над воротами.
13'
Подхватил перехваченный заброс на Мбаппе Бензема перед чужой штрафной, но затем низом пробил точно в защитника перед собой.
12'
С левого фланга Мбаппе исполнил прострел в штрафную, но Шехич без проблем забрал.
10'
Джеко неожиданно оказался на правом фланге своей штрафной, перехватив пас Лемара на Мбаппе.
9'
Уголовой
Вынос от защитника гостей, после подачи с правого фланга от углового флажка в исполнении Гризманна.
7'
Давление от Франции на чужой половине. Есть и грубость, как от них, так и от соперников.
6'
Погба попытался пробить издали на правом фланге, но попал в защитника.
4'
Офсайд
Офсайд теперь и у Бензема при передаче с правого фланга.
3'
Офсайд
Демирович замыкал навес со штрафного на правом фланге, но оказался в офсайде в центре штрафной.
1'
Французы владеют мячом на первых минутах.
Свисток
Стали известны стартовые составы:
Запасные: Василь, Пирич, Чивич, Ковачевич, Крунич, Превляк, Гояк, Ципетич, Налич, Йовичич, Стеванович, Лончар.
Босния и Герцеговина: Шехич — Хаджикадунич, Ахмедходжич, Саничанин — Сушич, Хаджиахметович, Пьянич, Цимирот, Колашинац — Демирович, Джеко.
Запасные: Манданда, Меньян, Дюбуа, Мартиаль, Диаби, Канте, Тчуамени, Зума, Коман, Ленгле, Эрнандес.
Франция: Льорис — Кунде, Варан, Кимпембе, Динь — Верету, Погба, Лемар — Бензема, Гризманн, Мбаппе.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Сандро Шерер (Швейцария) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 4-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира в рамках группы D. На поле стадиона "Стад де ла Мено" (Страсбург, Франция) сыграют Франция и Босния и Герцеговина.
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Анонс матча Франция - Босния и Герцеговина 01.09.2021, Чемпионат мира

Матч между командой Франция и командой Босния и Герцеговина будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч состоится на стадионе Стад де ла Мено.

Дата проведения матча: 01.09.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Франция и командой Босния и Герцеговина:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Франция, тогда как команда Босния и Герцеговина осталась с поражением. Столкновение Босния и Герцеговина и Франция в предыдущем футбольном матче 31.03.2021 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Дидье Дешам и Ивайло Петев разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Франция - Босния и Герцеговина можно посмотреть 01.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Франция - Босния и Герцеговина, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Прошедший матч команды Франция был сыгран против Швейцария - 28.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Швейцария.

Команда гостей

Название: Босния и Герцеговина
Страна: Босния и Герцеговина

Прошедший матч команды Босния и Герцеговина был сыгран против Дания - 06.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Дания.

Следите за результатами матча Франция - Босния и Герцеговина онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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