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Швеция - Испания онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 02 сентября 2021, 21:45 - Френдс Арена . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Швеция
2 - 1
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65'
Испания
Ход матча
4' Карлос Солер Барраган 6' Александер Исак 34' Деян Кулусевски 35' Альба, Жорди 40' Ляпорт, Эмерик
51' Эмиль Крафт 57' Виктор Классон
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Швеция
31%
Ничья
23%
Испания
46%
П1: 4.33 Х: 2.60 П2: 1.95
П1: 4.70 Х: 2.44 П2: 2.25
Личные встречи
Швеция
0
Побед
3
Игр
1
Побед
Испания
Евро 2020 2021
14.06.2021 - 22:00 Испания 0 - 0 Завершен Швеция
Евро 2020 2020
15.10.2019 - 21:45 Швеция 1 - 1 Завершен Испания
Евро 2020 2020
10.06.2019 - 21:45 Испания 3 - 0 Завершен Швеция
Последние матчи - Швеция
Евро 2020 2021
29.06.2021 - 22:00 Швеция 1 - 2 Завершен Украина П
Евро 2020 2021
23.06.2021 - 19:00 Швеция 3 - 2 Завершен Польша В
Евро 2020 2021
18.06.2021 - 16:00 Швеция 1 - 0 Завершен Словакия В
Евро 2020 2021
14.06.2021 - 22:00 Испания 0 - 0 Завершен Швеция Н
Международные товарищеские матчи 2021
05.06.2021 - 21:45 Швеция 3 - 1 Завершен Армения В
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Последние матчи - Испания
Евро 2020 2021
06.07.2021 - 22:00 Италия 5 - 3 Завершен Испания П
Евро 2020 2021
02.07.2021 - 19:00 Швейцария 1 - 1 Завершен Испания Н
Евро 2020 2021/2022
28.06.2021 - 19:00 Хорватия 3 - 5 Завершен Испания В
Евро 2020 2021
23.06.2021 - 19:00 Словакия 0 - 5 Завершен Испания В
Евро 2020 2021
19.06.2021 - 22:00 Испания 1 - 1 Завершен Польша Н
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Виктор Классон
57'
Эмиль Крафт
51'
40'
Ляпорт, Эмерик
35'
Альба, Жорди
Деян Кулусевски
34'
ГООЛ! Александер Исак
6'
4'
Карлос Солер Барраган ГООЛ!
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Швеция
31%
Ничья
23%
Испания
46%
П1: 4.33 Х: 2.60 П2: 1.95
П1: 4.70 Х: 2.44 П2: 2.25
Составы команд
1
Робин Ольсен
6
Людвиг Аугустинссон
3
Виктор Нильссон-Линделёф
14
Филип Хеландер
17
Эмиль Крафт
10
Эмиль Форсберг
8
Экдаль, Албин
20
Кристоффер Ольссон
16
Виктор Классон
19
Александер Исак
44
Деян Кулусевски
23
Унай Симон
28
Сесар Аспиликуэта
19
Ляпорт, Эмерик
24
Эрик Гарсия
18
Альба, Жорди
8
Коке
5
Серхио Бускетс
14
Карлос Солер Барраган
21
Ферран Торрес
9
Альваро Мората
9
Жерар Морено
Стартовый состав
  • 19
    Александер Исак
    Нападающий
    6
  • 44
    Деян Кулусевски
    34
  • 10
    Эмиль Форсберг
    Нападающий
  • 8
    Экдаль, Албин
    Полузащитник
  • 20
    Кристоффер Ольссон
  • 16
    Виктор Классон
    Полузащитник
    57
  • 6
    Людвиг Аугустинссон
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 14
    Филип Хеландер
    Защитник
  • 17
    Эмиль Крафт
    Защитник
    51
  • 1
    Робин Ольсен
    Вратарь
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 9
    Жерар Морено
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Солер Барраган
    4
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 19
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
    40
  • 24
    Эрик Гарсия
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
    35
  • 23
    Унай Симон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 32
    Маттиас Сванберг
    Полузащитник
  • 18
    Нильсссон, Йоаким
    Защитник
  • 40
    Cajuste, Jens-Lys
    Полузащитник
  • 16
    Йордан Ларссон
    Нападающий
  • 15
    Кен Сема
    Полузащитник
  • 13
    Йоханссон Маттиас
  • 24
    Киесе Телин, Исаак
    Нападающий
  • 13
    Мартин Ульссон
    Защитник
  • 11
    Karlsson, Jesper
    Нападающий
  • 23
    Кристоффер Нордфелдт
  • 12
    Понтус Дальберг
    Вратарь
  • 22
    Куайсон, Роберт
    Нападающий
  • 21
    Пабло Форнальс
    Полузащитник
  • 23
    Браис Мендес
  • 37
    Смит, Адама
    Нападающий
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 15
    Руис Абель
  • 14
    Гайа, Хосе Луис
    Защитник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 4
    Мартинез, Иньиго
    Защитник
  • 3
    Рауль Альбиоль
    Защитник
  • 13
    Санчес, Роберт
    Вратарь
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 22
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
Тренеры
  • Янне Андерссон
  • Луис Энрике
Статистика матча
3
Удары в створ
3
3
Угловые
4
2
Сейвы
2
35%
Владение мячом
65%
5
Штрафные
12
12
Фолы
4
2
Удары мимо
1
2
ЖК
2
Офсайды
1
Блокировано ударов
1
Трансляция
57'
Гоооол!!!
Забиває другий гол Швеція! Кулушевскі вириває м'яч у іспанців на правому фланзі та прострілює в штрафний. Там Классон приймає та пробиває в ближній кут низом. Сімон не врятував.
53'
Желтая карточка
Жовта картка для Крафта за грубу гру проти суперика.
50'
Команди вже не такі активні, як в першому таймі. Іспанія на даний момент відсиджується в обороні, а Швеція, здається, не проти цього.
46'
Свисток
Свисток арбітра! Друга половина зустрічі розпочалася.
В першому таймі важко визначити фавторита. Обидві команди демонстрували яскравий атакувальний футбол, що відображає рахунок. Вже цікаво: що ж буде далі?
45+2'
Свисток
Звучить свисток. Збірні йдуть у підтрбунне приміщення. На табло 1:1.
45'
Дві хвилини додає до першого тайму рефері.
43'
Заспокоюють команди ритм поєдинку. Видно, що футболісти вже стомилися і чекають перерву.
39'
Ісак виривається в атаку, обіграє двох суперників, проте момент для удару вже втрачено. Атака затихла.
35'
Желтая карточка
Жовту картку отримує Кулусевскі за відмашку, а вслід за ним і Альба - за зайві розмови.
33'
Крафт порушує правила проти Торреса у штрафному, проте суддя вважає, що немає пенальті.
29'
Кулусевскі біжить в контратаку флангом після невдалої атаки іспанців та віддає на Форсберга, але той не зумів на швидкості обробити м'яч.
26'
Ферран Торрес проривається правим флангом та зміщується в центр, проте тут його зустрічає Аугустінсон та зупиняє атаку.
22'
Іспанія тисне на суперника, проте захисна ланка шведів демонстує впевненість, вибиваючи та блокуючи м'яч.
18'
Шведи притримують м'яч та заспокоюють гру. Схоже на те, що шукають сили на наступну атаку.
14'
Морено біжить в атаку сам, проте Ліндельоф відпрацьовує на всі сто відсотків та вибиває м'яч.
10'
Шведи не зменшують обертів та знову йдуть в атаку, проте захист іспанців все блокує.
6'
Гоооол!!!
Який же божевільний матч! Вже за дві хвилини вирівнює рахунок Александер Ісак. Нападник проривається лівим флангом, обходить двох захисників та пробиває чітко в правий кут. 1:1 на табло.
4'
Гоооол!!!
Вже на четвертій хвилині забивають іспанці! Альба навішує в штрафний майданчик, а Солер забігає та пробиває в лівий кут. Воротар не допоміг.
1'
Свисток
Стартовий свисток, матч розпочинається!
Уже відомі склади команд: Швеція: Ольсен, Аугустінсон, Ліндельоф, Еландер, Крафт, Форсберг, Екдаль, Ольсон, Клаесон, Ісак, Кулусевскі. Іспанія: Сімон, Альба, Гарсія, Лапорт, Аспілікуета, Солер, Бускетс, Коке, Морено, Мората, Торрес.
Доброго вечора, шановні любителі футболу. До вашої уваги текстова трансляція матчу відбору до ЧС-2022 Швеція - Іспанія.
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Анонс матча Швеция - Испания 02.09.2021, Чемпионат мира

Противостояние между командой Швеция и командой Испания будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч состоится на стадионе Френдс Арена.

Дата проведения матча: 02.09.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Швеция и командой Испания:

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Испания и Швеция в предыдущем футбольном матче 14.06.2021 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Янне Андерссон и Луис Энрике разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Швеция - Испания можно посмотреть 02.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Швеция - Испания, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Швеция
Страна: Швеция
Тренер: Янне Андерссон

Предыдущий поединок команды Швеция был сыгран против Украина - 29.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Украина.

Команда гостей

Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Луис Энрике

Прошедший матч команды Испания был сыгран против Италия - 06.07.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Италия.

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