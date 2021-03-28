Италия - Болгария онлайн трансляция матча

Новоиспеченные чемпионы Европы в первой половине матча создали достаточно моментов для того, чтобы оформить комфортное преимущество перед уходом на перерыв, однако пропустили уже при первом обострении соперников, и теперь будут вынуждены что-то придумывать на вторую половину матча. Италия доминирует в контроле, но довести дело до конца все-никак не может.