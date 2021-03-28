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Италия - Болгария онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 02 сентября 2021, 21:45 - Артемио Франки
Главный судья: Сердар Гозубуюк
Рейтинг матча:
Италия
1 - 1
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65'
Болгария
Ход матча
16' Федерико Кьеза 26' Николо Барелла 31' Yomov, Georgi 39' Атанас Илиев
46' Yomov, Georgi Вышел: Спас Делев
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Италия
45%
Ничья
27%
Болгария
27%
П1: 1.22 Х: 4.33 П2: 21.00
П1: 1.25 Х: 4.50 П2: 20.00
Личные встречи
Италия
3
Побед
5
Игр
0
Побед
Болгария
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Болгария 0 - 2 Завершен Италия
Отбор к Евро-2016 2014/2015
06.09.2015 - 21:45 Италия 1 - 0 Завершен Болгария
Отбор к Евро-2016 2014/2015
28.03.2015 - 21:45 Болгария 2 - 2 Завершен Италия
Отбор к ЧМ-2014 2012/2013
06.09.2013 - 21:45 Италия 1 - 0 Завершен Болгария
Последние матчи - Италия
Евро 2020 2021
11.07.2021 - 22:00 Италия 4 - 3 Завершен Англия В
Евро 2020 2021
06.07.2021 - 22:00 Италия 5 - 3 Завершен Испания В
Евро 2020 2021
02.07.2021 - 22:00 Бельгия 1 - 2 Завершен Италия В
Евро 2020 2021/2022
26.06.2021 - 22:00 Италия 2 - 1 Завершен Австрия В
Евро 2020 2021
20.06.2021 - 19:00 Италия 1 - 0 Завершен Уэльс В
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Последние матчи - Болгария
Международные товарищеские матчи 2021
08.06.2021 - 22:10 Франция 3 - 0 Завершен Болгария П
Международные товарищеские матчи 2021
05.06.2021 - 18:00 Россия 1 - 0 Завершен Болгария П
Международные товарищеские матчи 2021
01.06.2021 - 19:00 Словакия 1 - 1 Завершен Болгария Н
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Северная Ирландия 0 - 0 Завершен Болгария Н
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Болгария 0 - 2 Завершен Италия П
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Новости команд
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Главные события
46'
Yomov, Georgi
Вышел: Спас Делев
39'
Атанас Илиев ГООЛ!
31'
Yomov, Georgi
Николо Барелла
26'
ГООЛ! Федерико Кьеза
16'
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Италия
45%
Ничья
27%
Болгария
27%
П1: 1.22 Х: 4.33 П2: 21.00
П1: 1.25 Х: 4.50 П2: 20.00
Составы команд
50
Джанлуиджи Доннарумма
13
Эмерсон
33
Франческо Ачерби
19
Леонардо Бонуччи
25
Алессандро Флоренци
6
Марко Верратти
8
Жоржиньо
23
Николо Барелла
24
Лоренцо Инсинье
17
Чиро Иммобиле
22
Федерико Кьеза
23
Георгий Георгиев
55
Hristov, Andrea
26
Валентин Антов
15
Петко Христов
14
Антон Недялков
70
Георгий Костадинов
34
Vitanov, Petar
64
Доминик Янков
11
Валентинов Десподов, Кирил
19
Атанас Илиев
17
Yomov, Georgi
Стартовый состав
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
    16
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
    26
  • 13
    Эмерсон
    Защитник
  • 33
    Франческо Ачерби
    Защитник
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 25
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 50
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 11
    Валентинов Десподов, Кирил
    Нападающий
  • 19
    Атанас Илиев
    Нападающий
    39
  • 17
    Yomov, Georgi
    Нападающий
    46 31
  • 70
    Георгий Костадинов
  • 34
    Vitanov, Petar
    Полузащитник
  • 64
    Доминик Янков
  • 55
    Hristov, Andrea
    Защитник
  • 26
    Валентин Антов
  • 15
    Петко Христов
    Защитник
  • 14
    Антон Недялков
    Защитник
  • 23
    Георгий Георгиев
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 20
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 16
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 25
    Верарди, Доменико
    Нападающий
  • 20
    Джакомо Распадори
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
  • 4
    Кристиано Бираги
    Защитник
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 2
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 22
    Пьерлуиджи Голлини
    Вратарь
  • 57
    Сальваторе Сиригу
    Вратарь
  • 22
    Кастровилли, Гаэтано
    Полузащитник
  • 22
    Iliev, Ilian
    Полузащитник
  • 21
    Velkovski, Dimitar
    Полузащитник
  • 20
    Илиев, Димитар
    Нападающий
  • 18
    Людмилов Чочев, Ивайло
    Полузащитник
  • 29
    Бойиков, Василь
    Защитник
  • 10
    Калоян Крастев
  • 9
    Спас Делев
    Нападающий
  • 10
    Радослав Кирилов
    Полузащитник
  • 19
    Иван Турицов
  • 13
    Николай Михайлов
    Вратарь
  • 29
    Даниэль Наумов
    Вратарь
  • 16
    Александров Малинов, Кристьян
    Полузащитник
Тренеры
  • Роберто Манчини
  • Petrov, Yasen
Статистика матча
70%
Владение мячом
30%
4
Штрафные
10
4
Офсайды
6
Фолы
4
4
Блокировано ударов
2
Удары мимо
1
4
Удары в створ
2
1
Сейвы
3
1
ЖК
1
2
Угловые
Трансляция
57'
Удар Кьезы с отскока на вход в левый фланг штрафной пришелся в соперника.
56'
Замена
Вместо Янкова вышел Чочев.
56'
Кьеза прострелом с правого фланга попал в соперника.
53'
Офсайд
Иммобиле загнали в очередной офсайд при передаче на правый фланг атаки.
51'
Блокирована попытка удара от Бареллы с левого фланга штрафной.
50'
Георгиев во вратарской перехватил прострел с правого фланга от Верратти.
48'
Опасный момент
Иммобиле на правом фланге штрафной сумел пробросить мимо голкипера к лицевой, но удар с предельно острого угла перед линией ворот вынес затем защитник.
46'
Замена
Делев вышел после перерыва вместо Йомова.
Свисток
Второй тайм начался!
Новоиспеченные чемпионы Европы в первой половине матча создали достаточно моментов для того, чтобы оформить комфортное преимущество перед уходом на перерыв, однако пропустили уже при первом обострении соперников, и теперь будут вынуждены что-то придумывать на вторую половину матча. Италия доминирует в контроле, но довести дело до конца все-никак не может.
Свисток
Перерыв. 1:1 в нашем матче по итогам первой половины.
44'
Опасный момент
Инсинье в касание изящно принял длинный пас на левом фланге штрафной, но пробил прямиком в голкипера.
43'
Иммобиле завалился в центре штрафной в борьбе против защитника, но фол ему никто давать не думал.
41'
Флоренци перехватил рукой подачу соперников с левого фланга.
39'
Гоооол!!!
ГОЛ! Прострел от Десподова с левого фланга штрафной в касание переправил в сетку Атанас Илиев!
37'
Удар от Инсинье с левого фланга штрафной прошел мимо дальней штанги.
35'
Опасный момент
Дальний удар от Иммобиле парировал голкипер в центре ворот.
33'
Вновь много контроля мяча от Италии на чужой половине.
31'
Желтая карточка
Йомов рукой удержал Верратти в центре поля.
29'
Прострел от Флоренци с правого фланга забрал во вратарской Георгиев.
27'
Опасный момент
Иммобиле принял мяч в полукруге у штрафной, после чего пробил в центр ворот прямиком в руки голкиперу.
26'
Желтая карточка
Барелла в эпизоде без мяча атаковал Витанова на своей половине.
25'
Заброс на Иммобиле с правого фланга в штрафную был перехвачен.
23'
Италия вновь спокойно разыгрывает мяч в центре поля.
21'
Офсайд
Офсайд у Эмерсона при забросе на ход на левый фланг.
20'
Десподов на левом фланге атаки нарушил правила в борьбе против Флоренци.
18'
Болгарские футболисты пытаются атаковать в ответ, но ко штрафной подойти не могут.
16'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кьеза сделал смещение с правого фланга, обстучался в центре с Иммобиле, после чего пробил низом под правую штангу!
14'
Перевод Доннаруммы на левый фланг чужой половины на Инсинье был перехвачен.
13'
Опасный момент
Инсинье отправила на свидание с голкипером в левом фланге штрафной серия нелепых рикошетов от защитников, но форвард в итоге пробил мимо ближней штанги.
11'
Офсайд
Скидка головой от Бареллы на правый фланг атаки для Кьезы пришла в офсайд.
9'
Италия уверенно удерживает мяч на своей половине.
8'
Жоржиньо сбил Янкова в центре поля.
7'
Удар от Инсинье со входа в левый фланг штрафной был блокирован.
5'
Прессинг от Италии наблюдаем на чужой половине.
4'
Илиева на чужой половине на правом фланге сбил Жоржиньо.
2'
Офсайд
Эмерсон в офсайде при переводе на левый фланг.
1'
Италия сразу взяла мяч под свой контроль.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Наумов, Михайлов, Турицов, Кирилов, Делев, Крастев, Божиков, Малинов, Чочев, Д. Илиев, Велковски, И. Илиев.
Болгария: Георгиев — А. Христов, Антов, П. Христов, Недялков — Кстадинов, Витанов, Янков — Десподов, А. Илиев, Йомов.
Запасные: Сиригу, Голлини, Толой, Кьеллини, Бираги, Пеллегрини, Распадори, Берарди, Кристанте, Бенардески, Кастровилли, Бастони.
Италия: Доннарумма — Флоренци, Бонуччи, Ачерби, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Кьеза, Иммобиле, Инсинье.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Сердар Гозибюйюк (Нидерланды) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 4-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира в рамках группы C. На поле стадиона "Артемио Франки" (Флоренция, Италия) сыграют Италия и Болгария.
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Анонс матча Италия - Болгария 02.09.2021, Чемпионат мира

Поединок между командой Италия и командой Болгария будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч состоится на стадионе Артемио Франки.

Дата проведения матча: 02.09.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Италия и командой Болгария:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Италия, тогда как команда Болгария осталась с поражением. Столкновение Болгария и Италия в предыдущем футбольном матче 28.03.2021 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Роберто Манчини и Petrov, Yasen разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Италия - Болгария можно посмотреть 02.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Италия - Болгария, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Предыдущий поединок команды Италия был сыгран против Англия - 11.07.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Италия.

Команда гостей

Название: Болгария
Страна: Болгария

Прошедший матч команды Болгария был сыгран против Франция - 08.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Франция.

Следите за результатами матча Италия - Болгария онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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