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Бразилия - Испания онлайн трансляция матча

Олимпиада - 07 августа 2021, 14:30 . Трансляция: Первый национальный
Рейтинг матча:
Бразилия
1 - 1
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81'
Испания
Ход матча
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Бразилия
42%
Ничья
17%
Испания
42%
Последние матчи - Бразилия
Олимпиада 2016/2017
20.08.2016 - 23:30 Бразилия 1 - 1 Завершен Германия Н
Олимпиада 2016/2017
17.08.2016 - 19:00 Бразилия 6 - 0 Завершен Гондурас В
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Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Бразилия
42%
Ничья
17%
Испания
42%
Трансляция
70'
Офсайд
Ришарлисон забрался в офсайд.
67'
Опасный момент
Симон! Кипер Испании свел на нет еще один выход Ришарлисона.
63'
Испания держит мяч под контролем. Бразилия активно прессингует, но пока успеха нет.
61'
Гоооол!!!
Солер здорово навесил на угол вратарской. Оярсабаль смог в касание замкнул эту подачу! 1:1!
57'
Инфо
Владение мячом - 56%/44% в пользу сборной Бразилии.
53'
Опасный момент
И еще один выход 1:1! Ришарлисон! Снова Симон спасает! Раз за разом оборона испанской сборной проваливается.
50'
Опасный момент
Антони вышел на свидание с Симоном. Унаи спасает свою команду от полного провала.
46'
Замена
Солер сменил Мерино. Хиль сменил Асенсио.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Неоднозначный тайм. Испанцы были активнее в первые минуты поединка. Бразилия раскрылась позже, но была гораздо острее. Под конец тайма защитники гостей очень грубо ошиблись. Бразилия ведет - 1:0.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45+2'
Гоооол!!!
Длинная подача в штрафную от хозяев. Кукурелья пытался вынести мяч подальше, но сфера отлетела на совершенно свободного Кунью. Удар - гол! 1:0! Эпичный провал защитников гостей.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
43'
Бразилия с мячом. Испания в прессинге.
39'
Незабитый пенальти
А Ришарлисон зарядил с точки мимо ворот! Вот это промах!
39'
Арбитр посмотрел повтор - пенальти!
36'
Кунья столкнулся с Симоном в штрафной Испании. Смотрим VAR на предмет пенальти в ворота Испании.
33'
Опасный момент
Красивый удар от Асенсио! Сантос смог среагировать на этот обводящий выстрел.
31'
Желтая карточка
Ришарлисон получил желтую за свой фол.
27'
Желтая карточка
Гарсия влетел в соперника и получил желтую за опасную игру.
26'
Нет опасных моментов. Мяч держится в середине поля.
23'
В два эшелона обороняются испанцы. Бразильские атаки тонут в море защитников гостей.
20'
Желтая карточка
Арана получает желтую за грубую игру.
17'
Дуглас не смог акцентированно пробить. Симон с легкостью справился с этим ударом с 5-ти метров.
14'
Инфо
Владение мячом - 61%/39% в пользу Испании.
10'
Длинная подача от хозяев и быстрый перехват от испанцев.
7'
Неплохая атака испанской команды закончилась попаданием мяча в частокол бразильских защитников.
3'
Оярсабаль пострадал после стыка с вратарем. Медики на поле.
1'
Свисток
Матч начался!
Бразилия, стартовый состав: Сантос — Алвес, Нино, Диего Карлос, Арана — Дуглас Луис, Гимараэш — Антони, Кунья, Клаудиньо — Ришарлисон.
Испания, стартовый состав: Симон — Хиль, Гарсия, Торрес, Кукурелья — Мерино, Субименди, Педри — Асенсио, Оярсабаль, Ольмо.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию финального матча Олимпиады 2020: Бразилия - Испания. Начало поединка - 14:30.
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Анонс матча Бразилия - Испания 07.08.2021, Олимпиада

Матч между командой Бразилия и командой Испания будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Олимпиада 2021/2022.

Дата проведения матча: 07.08.2021
Время начала матча: 14:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бразилия - Испания можно посмотреть 07.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Олимпиада. Текстовую трансляцию матча Бразилия - Испания, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бразилия
Страна: Бразилия

Предыдущий поединок команды Бразилия был сыгран против Германия - 20.08.2016, в рамках турнира Олимпиада 2016/2017 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Испания
Страна: Испания

Предыдущий матч команды Испания был сыгран против Португалия - 03.06.2021, в рамках турнира Евро U-21 2022 и закончился победой команды Португалия.

Следите за результатами матча Бразилия - Испания онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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