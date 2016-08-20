Бразилия - Испания онлайн трансляция матча

19.07.2021 в 20:37 Официально: Милан договорился с Реалом об атакующем полузащитнике - игроке сборной Испании 21-летний игрок испанского "Реал" Мадрид Браим Диас проведет следующие 2 года в аренде итальянского "Милана". После завершения этого срока "Милан" сможет его выкупить. Браим и до сих пор выступал в аренде того же &...