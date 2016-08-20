Бразилия - Испания онлайн трансляция матча

Матч между командой Бразилия и командой Испания будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Олимпиада 2021/2022.
Дата проведения матча: 07.08.2021
Время начала матча: 14:30
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Бразилия
Страна: Бразилия
Предыдущий поединок команды Бразилия был сыгран против Германия - 20.08.2016, в рамках турнира Олимпиада 2016/2017 и закончился ничьей.
Название: Испания
Страна: Испания
Предыдущий матч команды Испания был сыгран против Португалия - 03.06.2021, в рамках турнира Евро U-21 2022 и закончился победой команды Португалия.
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