Альянс - Кривбасс онлайн трансляция матча

Анонс матча Альянс - Кривбасс 06.09.2021, Первая лига

Поединок между командой Альянс (Липовая Долина) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Alians Arena.

Дата проведения матча: 06.09.2021

Время начала матча: 16:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Альянс (Липовая Долина) и командой Кривбасс (Кривой Рог):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Альянс, тогда как команда Кривбасс осталась с поражением. Столкновение Кривбасс и Альянс в предыдущем футбольном матче 10.11.2019 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Альянс (Липовая Долина)

Год основания Альянс (Липовая Долина): 2016

Страна: Украина



Прошедший матч команды Альянс был сыгран против ФК Чернигов - 31.08.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды Альянс.

Команда гостей

Название: Кривбасс (Кривой Рог)

Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Страна: Украина

Тренер: Геннадий Приходько



Прошедший поединок команды Кривбасс был сыгран против Подолье - 27.08.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Кривбасс.

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