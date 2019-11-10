Альянс - Кривбасс онлайн трансляция матча

Поединок между командой Альянс (Липовая Долина) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Alians Arena.
Дата проведения матча: 06.09.2021
Время начала матча: 16:30
История противостояний между командами Альянс (Липовая Долина) и командой Кривбасс (Кривой Рог):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Альянс, тогда как команда Кривбасс осталась с поражением. Столкновение Кривбасс и Альянс в предыдущем футбольном матче 10.11.2019 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Альянс (Липовая Долина)
Год основания Альянс (Липовая Долина): 2016
Страна: Украина
Прошедший матч команды Альянс был сыгран против ФК Чернигов - 31.08.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды Альянс.
Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Геннадий Приходько
Прошедший поединок команды Кривбасс был сыгран против Подолье - 27.08.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Кривбасс.
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