  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Альянс - Кривбасс Смотреть онлайн
В тренде

Альянс - Кривбасс онлайн трансляция матча

Первая лига - 06 сентября 2021, 16:30 - Alians Arena
Рейтинг матча:
Альянс
Липовая Долина
1 - 0
Обновить
60'
Кривбасс
Кривой Рог
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Альянс
33%
Ничья
25%
Кривбасс
42%
П1: 1.84 Х: 3.60 П2: 4.02
П1: 1.84 Х: 3.60 П2: 4.02
П1: 1.77 Х: 3.47 П2: 4.66
П1: 4.30 Х: 2.10 П2: 2.48
Личные встречи
Альянс
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Кривбасс
Вторая лига 2021
10.11.2019 - 13:00 Кривбасс 1 - 2 Завершен Альянс
Вторая лига 2019/2020
14.09.2019 - 17:00 Альянс 3 - 2 Завершен Кривбасс
Последние матчи - Альянс
Кубок Украины 2021/2022
31.08.2021 - 17:00 ФК Чернигов 1 - 5 Завершен Альянс В
Первая лига 2021/2022
28.08.2021 - 15:30 Полесье 3 - 1 Завершен Альянс П
Первая лига 2021/2022
23.08.2021 - 17:30 Альянс 1 - 0 Завершен ФК Краматорск В
Кубок Украины 2021/2022
18.08.2021 - 18:00 Альянс 2 - 1 Завершен ФК Краматорск В
Первая лига 2021/2022
14.08.2021 - 15:30 ВПК-Агро 0 - 3 Завершен Альянс В
Показать больше
Последние матчи - Кривбасс
Первая лига 2021/2022
27.08.2021 - 17:30 Кривбасс 3 - 2 Завершен Подолье В
Первая лига 2021/2022
22.08.2021 - 17:30 Агробизнес 0 - 0 Завершен Кривбасс Н
Кубок Украины 2021/2022
18.08.2021 - 17:00 МФК Николаев 2 - 1 Завершен Кривбасс П
Первая лига 2021/2022
14.08.2021 - 15:30 Кривбасс 4 - 1 Завершен Кремень В
Первая лига 2021/2022
07.08.2021 - 16:30 Горняк-Спорт 1 - 2 Завершен Кривбасс В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Альянс
33%
Ничья
25%
Кривбасс
42%
П1: 1.84 Х: 3.60 П2: 4.02
П1: 1.84 Х: 3.60 П2: 4.02
П1: 1.77 Х: 3.47 П2: 4.66
П1: 4.30 Х: 2.10 П2: 2.48
Статистика матча
2
Угловые
5
Трансляция
49'
Криворіжці починають другий тайм набагато більш агресивно, ніж це було в першому. Зараз команда в позиційній атаці.
46'
Замена
Одразу подвійна заміна в складі Кривбасу - на поле виходять Щедрий та Мостовий замість Семенова і Татаркова.
46'
Свисток
Свисток арбітра сповіщає про початок другої половини нашого поєдинку.
В першому таймі не було яскраво вираженого домінування жодної з команд - клуби постійно обмінювалися моментами, проте лише один з них став результативним.
45'
Свисток
До першого тайму арбітр не додає нічого - команди йдуть на перерву. На табло 1:0 на користь Альянсу.
42'
Ярошенко потужно пробиває штрафний з лівого флангу, удар іде в центр воріт, і Сарнавський, не ризикуючи, відбиває в поле.
38'
Альянс володіє м'ячем та не збирається його віддавати супернику. Команда Приходька, схоже, з цим згодна, бо пресинг відсутній.
34'
Четвертий кутовий для Кривбасу за останні п'ять хвилин. Він знову не приносить результату - буде удар від воріт.
30'
Опасный момент
Дебелко після кутового пробиває головою в площину воріт, але голкіпер на місці. Буде ще один кутовий.
26'
Альянс виходить у контрвипад, Загинайлов з центру котить направо на Ярошенка, але той б'є далеко вище воріт.
22'
Кривбас вирішив грати через захист. М'яч у Сарнавського, той розіграє його з центральними захисниками.
18'
Володіння в ці хвилини за Альянсом, проте просування вперед команда не робить.
14'
Криворіжці йдуть в атаку силами Татаркова та Хобленка, проте Альянс грає на відбій, вибиваючи м'яч.
9'
Кривбас намагається відповісти та організовує вже дві атаки одна за одною. Поки все блокує захист Альянсу.
5'
Гоооол!!!
Вже на 5-й хвилині матчу забиває Альянс! Йде простріл з лівого флангу, м'яч доходить прямо до Загинайлова, а той чітко пробиває в правий кут. Сарнавський не врятував.
1'
Свисток
Арбітр розпочинає поєдинок своїм свистком. Розіграє м'яч Кривбас.
Уже відомі склади команд: Альянс: Важинський, Агапов, Герт, Лебеденко ,Піднебенний, Пікуль, Пісний, Рогозинський, Ярошенко, Загинайлов, Неплях. Кривбас: Сарнавський, Говедаріца, Ловріч, Пятов, Балан, Дебелко, Зотько, Рябов, Семенов, Татарков, Хобленко.
Доброго дня, шановні любителі футболу. Пропонуємо вашій увазі онлайн-трансляцію поєдинку Альянс - Кривбас.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
06.09.2021 в 17:43
был бы на матче ЗЕ и гол бы не засчитали
Ответить
0
0


Последние матчи
Завершен 02:00 - Сегодня Коста-Рика Коста-Рика 0 Мексика Мексика 1 Завершен 01:00 - Сегодня Ямайка Ямайка 0 Панама Панама 3 Завершен 21:45 - Вчера Румыния Румыния 2 Лихтенштейн Лихтенштейн 0 Завершен 21:45 - Вчера Германия Германия 6 Армения Армения 0 Завершен 21:45 - Вчера Сан-Марино Сан-Марино 1 Польша Польша 7

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Альянс - Кривбасс 06.09.2021, Первая лига

Поединок между командой Альянс (Липовая Долина) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Alians Arena.

Дата проведения матча: 06.09.2021
Время начала матча: 16:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Альянс (Липовая Долина) и командой Кривбасс (Кривой Рог):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Альянс, тогда как команда Кривбасс осталась с поражением. Столкновение Кривбасс и Альянс в предыдущем футбольном матче 10.11.2019 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Альянс - Кривбасс можно посмотреть 06.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Первая лига. Текстовую трансляцию матча Альянс - Кривбасс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Альянс (Липовая Долина)
Год основания Альянс (Липовая Долина): 2016
Страна: Украина

Прошедший матч команды Альянс был сыгран против ФК Чернигов - 31.08.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды Альянс.

Команда гостей

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Геннадий Приходько

Прошедший поединок команды Кривбасс был сыгран против Подолье - 27.08.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Кривбасс.

Следите за результатами матча Альянс - Кривбасс онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Первая лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен