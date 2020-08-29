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Металлист - ВПК-Агро онлайн трансляция матча

Первая лига - 05 сентября 2021, 18:45 - Металлист
Рейтинг матча:
Металлист
Харьков
2 - 0
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96'
ВПК-Агро
Шевченковка
Ход матча
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
62%
Ничья
24%
ВПК-Агро
14%
П1: 1.19 Х: 5.75 П2: 14.00
П1: 1.19 Х: 5.75 П2: 14.00
П1: 1.11 Х: 6.30 П2: 23.00
П1: 1.53 Х: 2.65 П2: 12.50
Личные встречи
Металлист
0
Побед
1
Игр
1
Побед
ВПК-Агро
Кубок Украины 2021
29.08.2020 - 15:30 Металлист 1 - 3 Завершен ВПК-Агро
Последние матчи - Металлист
Кубок Украины 2021/2022
01.09.2021 - 16:30 Скорук 0 - 3 Завершен Металлист В
Первая лига 2021/2022
28.08.2021 - 18:45 Волынь 0 - 3 Завершен Металлист В
Первая лига 2021/2022
22.08.2021 - 18:45 Металлист 3 - 0 Завершен Оболонь В
Кубок Украины 2021/2022
18.08.2021 - 17:00 Яруд 1 - 3 Завершен Металлист В
Первая лига 2021/2022
14.08.2021 - 17:45 Олимпик 1 - 2 Завершен Металлист В
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Последние матчи - ВПК-Агро
Кубок Украины 2021/2022
31.08.2021 - 16:30 Балканы 1 - 3 Завершен ВПК-Агро В
Первая лига 2021/2022
27.08.2021 - 17:30 ВПК-Агро 0 - 1 Завершен Прикарпатье П
Первая лига 2021/2022
22.08.2021 - 17:30 ФК Ужгород 1 - 3 Завершен ВПК-Агро В
Кубок Украины 2021/2022
18.08.2021 - 17:00 Реал Фарма 0 - 2 Завершен ВПК-Агро В
Первая лига 2021/2022
14.08.2021 - 15:30 ВПК-Агро 0 - 3 Завершен Альянс П
Показать больше
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
62%
Ничья
24%
ВПК-Агро
14%
П1: 1.19 Х: 5.75 П2: 14.00
П1: 1.19 Х: 5.75 П2: 14.00
П1: 1.11 Х: 6.30 П2: 23.00
П1: 1.53 Х: 2.65 П2: 12.50
Трансляция
90+3'
Федорив после углового головой пробил – чуть мимо.
90+2'
Инфо
А между тем, судья добавил 4 минуты.
90+2'
Замена
Рязанцев вместо Пейшото у Металлиста.
90+1'
Опасный момент
Белый пытался перекинуть Махновского, но кипер на месте!
89'
Офсайд
Убойный момент для Металла – после навеса со штрафного Демченко пробивал головой, но попал во вратаря! А нет, судья все равно свистнул офсайд.
89'
Замена
Евгений Шевченко вместо Косовского у ВПК.
87'
Желтая карточка
А судья еще желтую выдал главному тренеру гостей Грицаю.
85'
Замена
Жезус вместо Коберидзе у ВПК вышел.
84'
Желтая карточка
А Коберидзе желтая за споры с арбитром в моменте с пенальти.
83'
Опасный момент
Танчика вывели на ударную позицию, но защитник гостей в последний момент в подкате выносит мяч.
81'
Гоооол!!!
Пейшото пенальти пробил по центру, но Махновкий летит в угол! 2:0!
80'
Красная карточка
Палюху прямая красная за отмашку! В штрафной! Это еще и пенальти!
77'
Желтая карточка
Палюху желтая, причем отложенная, очень уж опасно стелился в подкате.
76'
Желтая карточка
Косовскому желтая за фол в центре поля.
74'
Замена
Поступаленко вместо Подлепенца у Металлиста вышел.
71'
Опасный момент
Ох какой момент моменту ВПК! Моментище! Литвиненко вывели один на один с кипером, но Рыбка в ближнем бою спасает Металлист! Лучший момент гостей в матче!
70'
Подлепенец на фланге пошел на двух защитников гостей, но обыграть их не сумел.
69'
Желтая карточка
Романюк сорвал потенциальную атаку ВПК. Желтая.
65'
Опасный момент
И снова после углового Пейшото пробил – на этот раз мимо рамы!
64'
Опасный момент
Ох как хорошо! Танчик метров с 27-ми зарядил, и Махновский тянет! Красивейший момент и для игрока, и для кипера!
61'
Но, все в порядке, возвращается в игру Виталий.
60'
Федорив на газоне, кажется, нужна помощь капитану харьковчан.
58'
Желтая карточка
А вот уже и Подлепенец выставил локоть. И ему желтая.
56'
Желтая карточка
Слива заблокировал проход Подлепенца. Это желтая.
54'
Активно начал Металлист второй тайм. Пейшото активен, иногда даже излишне – вот помешал партнеру, который был в выгодной позиции, пробить
51'
Опасный момент
Пейшото вывели на удар, тот пробил, и после рикошета мяч чуть не заскочил в угол! Повезло гостям!
50'
Танчик получил по ногам в центре поля – тут уже Пасхал просвистел.
49'
Перспективная атака ВПК завершилась падением вблизи штрафной, но судья снова дает играть.
47'
Пейшото упал в штрафной соперника – судья безучастен и фол не свистит.
46'
Свисток
Начался второй тайм у нас!
46'
Замена
Белый и Демченко вместо Банады и Танковского вышли в перерыве у Металлиста.
Металлист забил быстрый гол уже на 3-й минуте, после чего нерв игры спал. Команды больше возились в центре поля. Металлист не форсировал события, да и ВПК вперед ходил с опаской и оглядкой на собственные тылы. Ждет, что второй тайм будет поинтереснее.
Свисток
Ну и все, финальный свисток, идут команды на перерыв при счете 1:0.
45'
Опасный момент
Ох, Подлепенец продавил все-таки на фланге соперника, выскочил на вратаря, однако с острого угла пробил прямо в кипера!
44'
Желтая карточка
Федориву за подкат желтая.
39'
Танковский пытался запустить в отрыв Пейшото, но эту передачу читают защитники.
37'
Желтая карточка
Сарапий неаккуратно пошел в подкат против Косовского. Желтая для игрока Металлиста.
36'
Опасный момент
Подлепенец неплохо метров с 25-ти приложился, низом под штангу, но Махковский тянет!
35'
Спокойная игра, никто особо не форсирует события.
32'
Танчик неплохо скинул под удар Банаде, но удар у Евгения откровенно не получился.
31'
Опасный момент
А вот неплохая атака от ВПК, веером вывели Дудика на удар, но его выстрел заблокировали. Первая действительно острая атака от гостей!
29'
Пейшото, между тем, на газоне, держится за бедро.
27'
Висенте на фланге пару раз накрутил Танчика. Красиво, но эффекта немного от этой красоты.
25'
Сарапий метров с 30-ти решил пробить. Мимо кассы.
24'
Офсайд
Снова игрок ВПК-Агро в офсайде. Колесник, на этот раз.
22'
Смелее заиграла команда Грицая, или это Металлист чуть сбавил обороты.
20'
Офсайд
А вот неплохой заброс на Будняка прошел, правда судья зажег в итоге флажок – офсайд.
18'
Сарапий сфолил в центре поля, потенциальная атака гостей захлебнулась.
16'
Комбинировали комбинировали харьковчане на подступах штрафной, да не выкомбинировали.
13'
А вот и первый удар от ВПК – Колесник пробивал после навеса с фоанга, однако прямо в руки вратаря.
10'
Успокоилась игра. Металлист не спешит развивать преимущество
7'
Желтая карточка
Первая желтая в матче. Колесник наступил на ногу соперника.
6'
Слива фолит на Подлепенце. Правда с этого штрафного Металлист ничего не придумал.
3'
Гоооол!!!
Гооол!!! С углового Танчик подал и Пейшото головой вколотил мяч в ворота! 1:0 уже на 3-й минуте!
1'
Свисток
Матч начался, хозяева начали с центра поля.
Стартовые составы команд: «Металлист» (Харьков): Рыбка, Танчик, Федорив, Мизюк, Шопин, Романюк, Сарапий, Банада, Танковский, Подлепенец, Пейшото. «ВПК-Агро» (Вишневое): Махновский, Де Паула, Слива, Палюх, Хубутия, Косовский, Коберидзе, Литвиненко, Дудик, Будняк, Колесник.
Начнется матч в 18:45, а судить игру будет Игорь Пасхал.
На этих выходных в Первой лиге проходи 7-й тур, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча Металлист – ВПК-Агро.
Добрый вечер уважаемые любители футбола. Пока в УПЛ пауза на матчи сборных, в Первой лиге продолжается чемпионат.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(1)
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Daddygo (Харьков)
05.09.2021 в 20:28
фсе по феншую
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Анонс матча Металлист - ВПК-Агро 05.09.2021, Первая лига

Матч между командой Металлист (Харьков) и командой ВПК-Агро (Шевченковка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 05.09.2021
Время начала матча: 18:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Металлист (Харьков) и командой ВПК-Агро (Шевченковка):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды ВПК-Агро, тогда как команда Металлист осталась с поражением. Столкновение Металлист и ВПК-Агро в предыдущем футбольном матче 29.08.2020 закончилось с такими результатами: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист - ВПК-Агро можно посмотреть 05.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Первая лига. Текстовую трансляцию матча Металлист - ВПК-Агро, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Прошедший поединок команды Металлист был сыгран против Скорук - 01.09.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

Команда гостей

Название: ВПК-Агро (Шевченковка)
Год основания ВПК-Агро (Шевченковка): 2011
Страна: Украина

Предыдущий поединок команды ВПК-Агро был сыгран против Балканы - 31.08.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды ВПК-Агро.

Следите за результатами матча Металлист - ВПК-Агро онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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