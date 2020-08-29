Металлист - ВПК-Агро онлайн трансляция матча

Анонс матча Металлист - ВПК-Агро 05.09.2021, Первая лига

Матч между командой Металлист (Харьков) и командой ВПК-Агро (Шевченковка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 05.09.2021

Время начала матча: 18:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Металлист (Харьков) и командой ВПК-Агро (Шевченковка):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды ВПК-Агро, тогда как команда Металлист осталась с поражением. Столкновение Металлист и ВПК-Агро в предыдущем футбольном матче 29.08.2020 закончилось с такими результатами: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)

Год основания Металлист (Харьков): 2020

Страна: Украина



Прошедший поединок команды Металлист был сыгран против Скорук - 01.09.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

Команда гостей

Название: ВПК-Агро (Шевченковка)

Год основания ВПК-Агро (Шевченковка): 2011

Страна: Украина



Предыдущий поединок команды ВПК-Агро был сыгран против Балканы - 31.08.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды ВПК-Агро.

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