Лестер Сити - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Анонс матча Лестер Сити - "Манчестер Сити" 07.08.2021, Суперкубок Англии

Противостояние между командой Лестер Сити (Лестер) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Англии 2021/2022.

Дата проведения матча: 07.08.2021

Время начала матча: 19:15

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Лестер Сити (Лестер) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Лестер Сити осталась с поражением. Столкновение Лестер Сити и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 03.04.2021 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лестер Сити (Лестер)

Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884

Страна: Англия

Тренер: Брендан Роджерс



Прошедший матч команды Лестер Сити был сыгран против "Тоттенхэм" - 23.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Челси - 29.05.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

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