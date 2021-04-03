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Лестер Сити - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Суперкубок Англии - 07 августа 2021, 19:15
Рейтинг матча:
Лестер Сити
Лестер
0 - 0
Обновить
35'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
22%
Ничья
26%
Манчестер Сити
52%
Личные встречи
Лестер Сити
4
Побед
16
Игр
9
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 Лестер Сити 0 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
27.09.2020 - 18:15 Манчестер Сити 2 - 5 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
22.02.2020 - 19:30 Лестер Сити 0 - 0 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
21.12.2019 - 19:30 Манчестер Сити 3 - 1 Завершен Лестер Сити
Последние матчи - Лестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Лестер Сити 2 - 4 Завершен Тоттенхэм П
Чемпионат Англии 2022
18.05.2021 - 22:15 Челси 2 - 1 Завершен Лестер Сити П
Кубок Англии 2022
15.05.2021 - 19:15 Челси 0 - 1 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2022
11.05.2021 - 20:00 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2020/2021
07.05.2021 - 22:00 Лестер Сити 2 - 4 Завершен Ньюкасл П
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Последние матчи - Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2020/2021
29.05.2021 - 22:00 Манчестер Сити 0 - 1 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2020/2021
18.05.2021 - 21:00 Брайтон энд Хоув Альбион 3 - 2 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2020/2021
14.05.2021 - 22:00 Ньюкасл 3 - 4 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2020/2021
08.05.2021 - 19:30 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Челси П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
22%
Ничья
26%
Манчестер Сити
52%
Трансляция
28'
Инфо
Владение мячом - 55%/45% в пользу Лестера. Напомним, Лестер играет против Сити и ведет во владении.
25'
Как активен Лестер сейчас! Красота!
22'
Опасный момент
Удар Тилеманса и подработка ногой от Переса - Стеффен спас!
18'
Опасный момент
Удар Варди с подходов к штрафной! Низом пошел выстрел, но Стеффен справился!
16'
Опасный момент
Дальний удар Мареза после выигрыша подбора! Над перекладиной.
15'
Опасный момент
Сеюнджу чуть не отправил мяч в свои ворота после прострела соперника. Обошлось.
13'
Ряд навесов в чужую штрафную от хозяев и быстрая контратака Сити. Моментов нет.
11'
Лестер перешел центр поля. Сити начинает отходить к своим воротам.
8'
Лестер все еще с мячом. Пора думать о атаке и идти вперед.
6'
Опасный момент
Обводящий удар Гюндогана со штрафного! Шмейхель в блестящем прыжке тащит сферу из-под перекладины.
3'
Лестер владеет мячом, но в атаку не спешит. Почти без прессинга от Сити.
1'
Свисток
Матч начался!
Лестер, стартовый состав: Шмейхель - Амарти, Сеюнджу, Ндиди - Бертран, Тилеманс, Мэддисон, Перейра - Барнс - Варди, Перес.
Манчестер Сити, стартовый состав: Стеффен - Менди, Канселу, Диаш, Аке - Палмер, Фернандиньо, Гюндоган - Марез, Торрес, Эдози.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию Суперкубка Англии: Лестер - Манчестер Сити. Начало поединка - 19:15.
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Анонс матча Лестер Сити - "Манчестер Сити" 07.08.2021, Суперкубок Англии

Противостояние между командой Лестер Сити (Лестер) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Англии 2021/2022.

Дата проведения матча: 07.08.2021
Время начала матча: 19:15

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Лестер Сити (Лестер) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Лестер Сити осталась с поражением. Столкновение Лестер Сити и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 03.04.2021 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лестер Сити - "Манчестер Сити" можно посмотреть 07.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Суперкубок Англии. Текстовую трансляцию матча Лестер Сити - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Прошедший матч команды Лестер Сити был сыгран против "Тоттенхэм" - 23.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Челси - 29.05.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

Следите за результатами матча Лестер Сити - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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