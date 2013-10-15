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Франция - Финляндия онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 07 сентября 2021, 21:45 - Groupama Stadium
Главный судья: Дениз Айтекин
Рейтинг матча:
Франция
2 - 0
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81'
Финляндия
Ход матча
3' Расмус Шуллер 25' Антуан Гризманн
53' Антуан Гризманн 62' Расмус Шуллер Вышел: Valakari, Onni 62' Йере Уронен Вышел: Пири Соири 65' Теему Пукки 68' Лео Дюбуа Вышел: Мукьеле, Норди 72' Араюри, Паулус 73' Йоэль Похьянпало Вышел: Фредрик Йенсен 73' Nissila, Urho Вышел: Кайринен, Каан
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Франция
43%
Ничья
29%
Финляндия
29%
П1: 1.04 Х: 13.00 П2: 41.00
П1: 1.49 Х: 3.20 П2: 11.50
Личные встречи
Франция
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Финляндия
Отбор к ЧМ-2014 2013/2014
15.10.2013 - 22:00 Франция 2 - 0 Завершен Финляндия
Отбор к ЧМ-2014 2012/2013
07.09.2012 - 21:30 Финляндия 0 - 1 Завершен Франция
Последние матчи - Франция
Чемпионат мира 2022
04.09.2021 - 21:45 Украина 1 - 1 Завершен Франция Н
Чемпионат мира 2022
01.09.2021 - 21:45 Франция 1 - 1 Завершен Босния и Герцеговина Н
Евро 2020 2021
28.06.2021 - 22:00 Франция 7 - 8 Завершен Швейцария П
Евро 2020 2021
23.06.2021 - 22:00 Португалия 2 - 2 Завершен Франция Н
Евро 2020 2021
19.06.2021 - 16:00 Венгрия 1 - 1 Завершен Франция Н
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Последние матчи - Финляндия
Чемпионат мира 2022
04.09.2021 - 16:00 Финляндия 1 - 0 Завершен Казахстан В
Международные товарищеские матчи 2021
01.09.2021 - 19:00 Финляндия 0 - 0 Завершен Уэльс Н
Евро 2020 2021
21.06.2021 - 22:00 Финляндия 0 - 2 Завершен Бельгия П
Евро 2020 2021
16.06.2021 - 16:00 Финляндия 0 - 1 Завершен Россия П
Евро 2020 2021
12.06.2021 - 19:00 Дания 0 - 1 Завершен Финляндия В
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Новости команд
Главные события
73'
Йоэль Похьянпало
Вышел: Фредрик Йенсен
73'
Nissila, Urho
Вышел: Кайринен, Каан
72'
Араюри, Паулус
Лео Дюбуа
Вышел: Мукьеле, Норди
68'
65'
Теему Пукки
62'
Расмус Шуллер
Вышел: Valakari, Onni
62'
Йере Уронен
Вышел: Пири Соири
ГООЛ! Антуан Гризманн
53'
ГООЛ! Антуан Гризманн
25'
3'
Расмус Шуллер
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Франция
43%
Ничья
29%
Финляндия
29%
П1: 1.04 Х: 13.00 П2: 41.00
П1: 1.49 Х: 3.20 П2: 11.50
Составы команд
1
Уго Льорис
3
Кимпембе, Преснель
19
Рафаэль Варан
15
Курт Зума
22
Тео
25
Адриен Рабио
6
Поль Погба
14
Лео Дюбуа
8
Антуан Гризманн
19
Карим Бензема
9
Антони Марсьяль
1
Храдеки, Лукас
17
Николай Алхо
15
Лео Вайсанен
23
Араюри, Паулус
5
Даниел О'Маугнесси
20
Йере Уронен
25
Nissila, Urho
11
Расмус Шуллер
18
Глен Камара
20
Йоэль Похьянпало
22
Теему Пукки
Стартовый состав
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 8
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
    53 25
  • 22
    Тео
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 14
    Лео Дюбуа
    Полузащитник
    68
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 19
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 20
    Йоэль Похьянпало
    Нападающий
    73
  • 22
    Теему Пукки
    Нападающий
    65
  • 25
    Nissila, Urho
    Полузащитник
    73
  • 11
    Расмус Шуллер
    62 3
  • 18
    Глен Камара
    Полузащитник
  • 17
    Николай Алхо
    Полузащитник
  • 15
    Лео Вайсанен
  • 23
    Араюри, Паулус
    Защитник
    72
  • 5
    Даниел О'Маугнесси
    Защитник
  • 20
    Йере Уронен
    Защитник
    62
  • 1
    Храдеки, Лукас
    Вратарь
Запасные игроки
  • 21
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 18
    Люка Динь
    Защитник
  • 17
    Джордан Веретут
  • 30
    Стив Манданда
    Вратарь
  • 14
    Тчуамени, Орельен
    Полузащитник
  • 12
    Маттео Гандузи
  • 19
    Мусса Диаби
    Нападающий
  • 11
    Лемар Томас
  • 22
    Мукьеле, Норди
    Защитник
  • 10
    Виссам Бен Йеддер
    Полузащитник
  • 23
    Майгнан, Мике
    Вратарь
  • 23
    Карлйохан Эрикссон
  • 22
    Юкка Райтала
    Защитник
  • 19
    Форсс, Маркус
    Нападающий
  • 15
    Ivanov, Robert
    Защитник
  • 20
    Тим Спарв
    Полузащитник
  • 13
    Пири Соири
  • 12
    Йессе Йоронен
  • 24
    Фредрик Йенсен
    Полузащитник
  • 24
    Valakari, Onni
    Полузащитник
  • 16
    Тейлор, Роб
    Полузащитник
  • 4
    Йоона Тоивио
  • 21
    Кайринен, Каан
    Полузащитник
Тренеры
  • Дидье Дешам
  • Маркку Канерва
Статистика матча
ЖК
3
55%
Владение мячом
45%
7
Штрафные
4
9
Угловые
3
4
Фолы
6
6
Удары мимо
1
3
Блокировано ударов
1
5
Удары в створ
Сейвы
3
Офсайды
1
Трансляция
77'
Французы спокойно комбинируют на половине поля соперника. Судя по всему, обе команды смирились с текущим результатом
73'
Замена
Кайринен сменил Ниссиля.
73'
Замена
Енсен появится на поле, Похьянпало уходит.
72'
Желтая карточка
Араюри получает предупреждение.
67'
Замена
Мукиеле вышел на поле вместо травмированного Дюбуа.
66'
Дюбуа понадобится помощь врачей. Похоже, мы увидим замену.
65'
Желтая карточка
Пукки получает желтую за фол на Рабьо.
62'
Замена
Так же Уронен покидает поле, Сойри вступает в игру.
62'
Замена
Валакари меняет Шуллера.
60'
Опасный момент
Гризманн прощает финнов, пробивая выше ворот. Взаимодействие нападающих сборной Франции впечатляет.
56'
Опасный момент
Марсьяль мог замыкать прострел Эрнандеса и доводить дело до разгрома.
54'
Гоооол!!!
Гризманн оформляет дубль! Острый угол не стал помехой для Антуана.
51'
Уронен получил повреждение. Врачи на поле.
49'
Дюбуа оказался с мячом в перспективной позиции, но не попал в открытый угол ворот.
47'
Эрнандесу оказывают помощь после столкновения с соперником. Он сможет продолжить матч.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
44'
Концовку первого тайма Франция проводит в атаке.
42'
Кимпембе фолит, срывая одну из немногочисленных атак соперника.
40'
Погба пробивал издали, мяч разминулся со штангой. Кажется, что Градецки контролировал ситуацию.
38'
Опасный момент
Бензема снова имел возможность отличиться, но на этот раз ему не позволили пробить из хорошей позиции.
31'
Удар Дюбуа с близкого расстояния заблокирован. Нужно было быстрее принимать решение.
30'
Гости отходят после пропущенного мяча. Игровое преимущество на стороне сборной Франции.
25'
Гоооол!!!
Счет открыт! Гризманн ударом шведой завершил красивую комбинацию своей команды.
23'
Опасный момент
Бензема не реализовал убойный момент. Градецки справился с ударом по центру ворот.
19'
В последние 5 минут активность хозяев в атаке снизилась. Финны, в свою очередь, наладили контроль мяча.
13'
Первый серьезный контрвыпад Финляндии завершился заблокированной передачей в штрафную.
12'
Гости обороняются прижавшись к своим воротам. Преимущество французов становится все более явным.
7'
Франция выполнила серию угловых, без остроты.
3'
Желтая карточка
Предупреждение в самом начале поединка зарабатывает Шуллер.
1'
Свисток
Матч стартовал!
Инфо
Франция прямо сейчас возглавляет отборочную группу D с 9 очками в 5 матчах. У Финляндии вторая позиция и 5 очков в 3 встречах.
Стартовый состав сборной Франции: Льроис (К) – Кимпембе, Варан, Зума – Эрнандес, Рабьо, Погба, Дюбуа, Гризманн – Бензема, Марсьяль.
Стартовый состав сборной Финляндии: Градецки – О'Шонесси, Араюри (К), Вайсанен – Уронен, Камара, Шуллер, Ниссиля, Алхо – Пукки, Похьянпало.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча Франция – Финляндия.
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Анонс матча Франция - Финляндия 07.09.2021, Чемпионат мира

Противостояние между командой Франция и командой Финляндия будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч состоится на стадионе Groupama Stadium.

Дата проведения матча: 07.09.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Франция и командой Финляндия:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Франция, тогда как команда Финляндия осталась с поражением. Столкновение Франция и Финляндия в предыдущем футбольном матче 15.10.2013 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Дидье Дешам и Маркку Канерва разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Франция - Финляндия можно посмотреть 07.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Франция - Финляндия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Прошедший матч команды Франция был сыгран против Украина - 04.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Финляндия
Страна: Финляндия
Тренер: Маркку Канерва

Предыдущий поединок команды Финляндия был сыгран против Казахстан - 04.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Финляндия.

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