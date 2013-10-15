Франция - Финляндия онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Франция и командой Финляндия будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч состоится на стадионе Groupama Stadium.
Дата проведения матча: 07.09.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Франция и командой Финляндия:
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Франция, тогда как команда Финляндия осталась с поражением. Столкновение Франция и Финляндия в предыдущем футбольном матче 15.10.2013 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Дидье Дешам и Маркку Канерва разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам
Прошедший матч команды Франция был сыгран против Украина - 04.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.
Название: Финляндия
Страна: Финляндия
Тренер: Маркку Канерва
Предыдущий поединок команды Финляндия был сыгран против Казахстан - 04.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Финляндия.
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