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Нидерланды - Турция онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 07 сентября 2021, 21:45 - Йохан Кройф Арена
Главный судья: Даниеле Орсато
Рейтинг матча:
Нидерланды
5 - 0
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80'
Турция
Ход матча
1' Клаассен, Дэви 14' Кекчю, Оркун 16' Мемфис Депай 28' Йокуслу, Окай 31' Вейналдум, Джорджиньо 36' Чаглар Сёюнджю 38' Мемфис Депай 44' Чаглар Сёюнджю
46' Кекчю, Оркун Вышел: Озан Туфан 46' Кенан Караман Вышел: Озан Кабак 46' Френки де Йонг Вышел: Копмейнерс, Теун 54' Мемфис Депай 58' Озан Кабак 61' Стевен Бергвейн Вышел: Мален, Дониэлл 61' Вейналдум, Джорджиньо Вышел: Гуус Тил 65' Бурак Йылмаз Вышел: Akturkoglu, Muhammed Kerem 71' Клаассен, Дэви Вышел: Гравенберч, Райан 71' Дензел Думфрис Вышел: Rensch, Devyne Fabian Jairo 78' Вирджил ван Дейк
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Нидерланды
33%
Ничья
33%
Турция
33%
П1: 1.03 Х: 17.00 П2: 34.00
П1: 1.58 Х: 3.35 П2: 7.10
Личные встречи
Нидерланды
2
Побед
5
Игр
2
Побед
Турция
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 19:00 Турция 4 - 2 Завершен Нидерланды
Отбор к Евро-2016 2014/2015
06.09.2015 - 19:00 Турция 3 - 0 Завершен Нидерланды
Отбор к Евро-2016 2014/2015
28.03.2015 - 21:45 Нидерланды 1 - 1 Завершен Турция
Отбор к ЧМ-2014 2013/2014
15.10.2013 - 21:00 Турция 0 - 2 Завершен Нидерланды
Последние матчи - Нидерланды
Чемпионат мира 2022
04.09.2021 - 21:45 Нидерланды 4 - 0 Завершен Черногория В
Чемпионат мира 2022
01.09.2021 - 21:45 Норвегия 1 - 1 Завершен Нидерланды Н
Евро 2020 2021/2022
27.06.2021 - 19:00 Нидерланды 0 - 2 Завершен Чехия П
Евро 2020 2021
21.06.2021 - 19:00 Македония 0 - 3 Завершен Нидерланды В
Евро 2020 2021
17.06.2021 - 22:00 Нидерланды 2 - 0 Завершен Австрия В
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Последние матчи - Турция
Чемпионат мира 2022
04.09.2021 - 21:45 Гибралтар 0 - 3 Завершен Турция В
Чемпионат мира 2022
01.09.2021 - 21:45 Турция 2 - 2 Завершен Черногория Н
Евро 2020 2021
20.06.2021 - 19:00 Швейцария 3 - 1 Завершен Турция П
Евро 2020 2021
16.06.2021 - 19:00 Турция 0 - 2 Завершен Уэльс П
Евро 2020 2021
11.06.2021 - 22:00 Турция 0 - 3 Завершен Италия П
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Новости команд
Главные события
Вирджил ван Дейк
78'
Клаассен, Дэви
Вышел: Гравенберч, Райан
71'
Дензел Думфрис
Вышел: Rensch, Devyne Fabian Jairo
71'
65'
Бурак Йылмаз
Вышел: Akturkoglu, Muhammed Kerem
Стевен Бергвейн
Вышел: Мален, Дониэлл
61'
Вейналдум, Джорджиньо
Вышел: Гуус Тил
61'
58'
Озан Кабак
ГООЛ! Мемфис Депай
54'
46'
Кекчю, Оркун
Вышел: Озан Туфан
46'
Кенан Караман
Вышел: Озан Кабак
Френки де Йонг
Вышел: Копмейнерс, Теун
46'
44'
Чаглар Сёюнджю
ГООЛ! Мемфис Депай
38'
36'
Чаглар Сёюнджю
Вейналдум, Джорджиньо
31'
28'
Йокуслу, Окай
ГООЛ! Мемфис Депай
16'
14'
Кекчю, Оркун
ГООЛ! Клаассен, Дэви
1'
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Нидерланды
33%
Ничья
33%
Турция
33%
П1: 1.03 Х: 17.00 П2: 34.00
П1: 1.58 Х: 3.35 П2: 7.10
Составы команд
1
Джастин Бейлов
17
Блинд Дэйли
4
Вирджил ван Дейк
6
Де Ври, Стефан
22
Дензел Думфрис
14
Клаассен, Дэви
21
Френки де Йонг
18
Вейналдум, Джорджиньо
23
Стевен Бергвейн
10
Мемфис Депай
23
Бергуис, Стевен
23
Угурджан Чакыр
22
Каан Айхан
28
Демираль, Мерих
4
Чаглар Сёюнджю
18
Мюлдюр, Мерт
19
Кекчю, Оркун
5
Йокуслу, Окай
17
Дженгиз Ундер
20
Хакан Чалханоглу
28
Кенан Караман
17
Бурак Йылмаз
Стартовый состав
  • 23
    Стевен Бергвейн
    Нападающий
    61
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
    54 38 16
  • 23
    Бергуис, Стевен
    Нападающий
  • 14
    Клаассен, Дэви
    Полузащитник
    71 1
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
    46
  • 18
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
    61 31
  • 17
    Блинд Дэйли
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
    78
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 22
    Дензел Думфрис
    71
  • 1
    Джастин Бейлов
  • 17
    Бурак Йылмаз
    Нападающий
    65
  • 17
    Дженгиз Ундер
    Полузащитник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 28
    Кенан Караман
    Нападающий
    46
  • 19
    Кекчю, Оркун
    Полузащитник
    46 14
  • 5
    Йокуслу, Окай
    Полузащитник
    28
  • 22
    Каан Айхан
    Защитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 4
    Чаглар Сёюнджю
    Защитник
    44 36
  • 18
    Мюлдюр, Мерт
    Защитник
  • 23
    Угурджан Чакыр
    Вратарь
Запасные игроки
  • 21
    Мален, Дониэлл
    Нападающий
  • 18
    Rensch, Devyne Fabian Jairo
    Защитник
  • 26
    Гуус Тил
  • 2
    Тимбер, Юррин
    Защитник
  • 15
    Маласия, Тирелл
    Защитник
  • 13
    Тим Крул
    Вратарь
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 16
    Гравенберч, Райан
    Полузащитник
  • 23
    Йоэль Дроммель
    Полузащитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 19
    Вегхорст, Воутер
    Нападающий
  • 13
    Йылмаз, Ридван
    Защитник
  • 11
    Языджи, Юсуф
    Полузащитник
  • 8
    Укан, Салих
    Полузащитник
  • 16
    Караца, Эфекан
    Полузащитник
  • 15
    Озан Кабак
    58
  • 34
    Мерт Гунок, Феми
    Вратарь
  • 21
    Ибрахим Халил Дервисоглу
  • 12
    Bayindir, Altay
    Вратарь
  • 42
    Бардакци, Абдулкерим
    Защитник
  • 14
    Анталяли, Тайлан
    Полузащитник
  • 21
    Akturkoglu, Muhammed Kerem
    Полузащитник
  • 6
    Озан Туфан
    Защитник
Тренеры
  • van Gaal, Louis
  • Сенол Гунес
Статистика матча
55%
Владение мячом
45%
7
Удары в створ
1
9
Штрафные
12
11
Фолы
6
3
Блокировано ударов
2
2
ЖК
4
1
Сейвы
3
1
Офсайды
3
2
Угловые
КК
1
3
Удары мимо
1
Трансляция
78'
Желтая карточка
Желтая для Ван Дейка за срыв атаки, перспективный штрафной для турок.
77'
Заброс с права во владения Чакира, он играет на выходе и забирает мяч.
75'
Мюлдур с левого фланга входил в штрафную соперника, но отпустил мяч, Бейлов хорош на выходе.
74'
Фол против Демираля со стороны Гравенберха, штрафной.
73'
Заброс на правый фланг от Демираля, не точно, аут.
71'
Замена
Замена у Нидерландов: вместо Классена на поле вышел Гравенберг, вместо Дюмфриса играет Ренш.
69'
Уголовой
Угловой для голландцев, подача, мяч покидает пределы штрафной гостей.
68'
Опасный момент
Ундер выходил на рандеву с вратарем хозяев, но не сумел его переиграть.
67'
Подача в центр вратарской Чакира, забирает он мяч.
65'
Замена
Замена у Турции: вместо Бурака на поле вышел Актюркоглу.
64'
Заброс в штрафную Турции с правого фланга, голкипер на выходе забирает мяч.
63'
Мулдюр пытался заработать угловой для своей команды, но от него же круглый вышел за пределы поля, от ворот.
61'
Замена
Замена у Нидерландов: вместо Вейналдума играет Тиль, вместо Бергвейна вышел Мален.
60'
Подача от Ундера, на выходе кулаками Бейлов.
59'
Игра рукой в центре поля, штрафной для гостей.
58'
Удар от Берхюйса, мяч летит выше рамки Чакира.
57'
Желтая карточка
Желтая для Кабака за фол против Дюмфриса, стандарт.
55'
Мяч у Нидерландов в центре поля, все пропало для Турции.
53'
Гоооол!!!
Подача с правого фланга в штрафную гостей, Депай со скидки Берхюйса замкнул на дальней штанге.
51'
Прострел с левого фланга от голландской команды, мяч в руках Чакира.
50'
Опасный момент
Удар от Блинда из далека, мяч летит над перекладиной.
49'
Туфан пробивает из-за пределов вратарской, выстрел заблокирован.
48'
Штрафной для Турции зарабатывает Йылмаз, подача с правого фланга, защита выносит мяч.
46'
Замена
Замена у Турции: вместо Кокжу на поле вышел Туфан.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45+2'
Подача от Блинда с правого фланга, защита выносит мяч.
45'
Инфо
Рефери компенсирует 2 минуты ко времени первого тайма.
44'
Вторая желтая
Союнжу вторую желтую получает за срыв атаки оппонентов, в меньшенстве турки играют.
43'
И снова с мячем голланцы, не дают они соперникам даже на минуту перехватить инициативу.
41'
Уголовой
Угловой для Нидерландов, подача во вратарскую Турции, после суматохи мяч покинул пределы штрафной гостей.
39'
Гоооол!!!
Депай спокойно кладет мяч в левый от голкипера угол, разгром.
37'
Желтая карточка
Фол против Классена в штрафной соперника, рефери ставит пенальти, желтая для Союнчу.
35'
Закрепились гости на своей половине поля, пока без шансов в атаке, активно встречают голландцы.
33'
Длинный заброс на ход Блинду к воротам турок, мяч перехватили защитники хозяев.
31'
Чалханоглу со штрафного выполнил навес в штрафную, но мяч с легкостью выбил один из игроков соперника.
29'
Штрафной для голландцев, подача от Депая, неудачно, от ворот для Чакира.
27'
Проблемы у рефери с гарнитурой, пауза в матче.
26'
Депай прорывался по правому флангу, но защита его удачно встретила.
25'
Дальний удар от Союнчу, низом и слабовато.
24'
Штрафной для гостей в центре поля, разыграли турки и пошли в атаку.
23'
Удар от Депая с правого угла штрафной соперника, выстрел заблокирован.
22'
Подача от Депая с правого фланга, не точно, от ворот.
21'
Атака по правому флангу у голландцев затянулась и перешла в позиционную по центру.
19'
Удар от Классена из-за пределов штрафной, мяч в руках Чакира.
18'
И берут хозяева мяч под контроль, ровным счетом ничего не выходит у Турции.
16'
Гоооол!!!
Де Йонг сделал шикарный заброс на Депая во вратарскую соперника, выведя того на рандеву с Чакиром, он не оставил шансов вратарю.
15'
Желтая карточка
Горчичник для Кокуджа за срыв контратаки соперника, стандарт в центре поля.
14'
Взяли под контроль мяч гости, пытаются организовать позиционную атаку.
12'
Дюмфрис падает в метре от штрафной турок, рефери показывает от ворот.
11'
Йокушлу пробивает из-за пределов вратарской хозяев, выстрел заблокирован.
10'
Тонкий заброс с правого фланга в штрафную голландцев в направлении Классена, но тот не сумел обработать мяч.
8'
Подача от Блинда с левого фланга, защита соперника выносит мяч, Ван Дейк на добивании, но мимо.
6'
Получил в нос Кокджу в центре поля, но рефери нарушение не заффиксировал.
4'
Пытаются турки подойти к владениям голландцев, подача с левого фланга во вратарскую Бейлова, круглый в руках голкипера.
2'
Гоооол!!!
Ай я я, раскатали хозяева оборону гостей, Депай во вратарской оппонентов отдал тонкий пас на Классена, который оказался один на один с голкипером и от дальней штанги отправил мяч в сетку ворот соперника. Вот это начало!!!
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Напомним, что на данный момент именно Турция является лидером группы G, имея в своем активе 11 очков. На втором месте идут Нидерланды с 10 пунктами (к слову Норвегия плотно дышит в спину подопечным Луи ван Гала).
Инфо
Стартовый состав (Турция): Чакир, Йылмаз (кап), Мюлдюр, Союнчу, Демирал, Айхан, Йокушлу, Кокджу, Каралман, Челханоглу, Ундер.
Инфо
Стартовый состав (Нидерланды): Бейлов, Ван Дейк (кап), Дамфрис, Де Врей, Блинд, Вейналдум, де Йонг, Классен, Бергхюйс, Депай, Бергвейн.
Инфо
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая трансляция матча группового этапа отбора на Чемпионат мира 2022 между командами Нидерландов и Турции.
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Анонс матча Нидерланды - Турция 07.09.2021, Чемпионат мира

Противостояние между командой Нидерланды и командой Турция будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч пройдет на стадионе Йохан Кройф Арена.

Дата проведения матча: 07.09.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Нидерланды и командой Турция:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Турция, тогда как команда Нидерланды осталась с поражением. Столкновение Турция и Нидерланды в предыдущем футбольном матче 24.03.2021 закончилось с таким счетом: 4:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд van Gaal, Louis и Сенол Гунес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Нидерланды - Турция можно посмотреть 07.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Нидерланды - Турция, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды
Тренер: Франк де Бур

Предыдущий матч команды Нидерланды был сыгран против Черногория - 04.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Нидерланды.

Команда гостей

Название: Турция
Страна: Турция
Тренер: Шенол Гюнеш

Прошедший матч команды Турция был сыгран против Гибралтар - 04.09.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Турция.

Следите за результатами матча Нидерланды - Турция онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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