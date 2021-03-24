Нидерланды - Турция онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Нидерланды и командой Турция будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч пройдет на стадионе Йохан Кройф Арена.
Дата проведения матча: 07.09.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Нидерланды и командой Турция:
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Турция, тогда как команда Нидерланды осталась с поражением. Столкновение Турция и Нидерланды в предыдущем футбольном матче 24.03.2021 закончилось с таким счетом: 4:2 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд van Gaal, Louis и Сенол Гунес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды
Тренер: Франк де Бур
Предыдущий матч команды Нидерланды был сыгран против Черногория - 04.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Нидерланды.
Название: Турция
Страна: Турция
Тренер: Шенол Гюнеш
Прошедший матч команды Турция был сыгран против Гибралтар - 04.09.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Турция.
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