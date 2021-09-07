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Польша - Англия онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 08 сентября 2021, 21:45 - Национальный . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Даниел Сиберт
Рейтинг матча:
Польша
0 - 0
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перерыв
Англия
Ход матча
8' Калвин Филлипс
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Польша
25%
Ничья
25%
Англия
50%
П1: 4.50 Х: 2.38 П2: 2.20
П1: 5.20 Х: 2.45 П2: 2.14
Прогноз на матч
Личные встречи
Польша
0
Побед
3
Игр
2
Побед
Англия
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Англия 2 - 1 Завершен Польша
Отбор к ЧМ-2014 2013/2014
15.10.2013 - 22:00 Англия 2 - 0 Завершен Польша
Отбор к ЧМ-2014 2012/2013
17.10.2012 - 18:00 Польша 1 - 1 Завершен Англия
Последние матчи - Польша
Чемпионат мира 2022
05.09.2021 - 21:45 Сан-Марино 1 - 7 Завершен Польша В
Чемпионат мира 2022
02.09.2021 - 21:45 Польша 4 - 1 Завершен Албания В
Евро 2020 2021
23.06.2021 - 19:00 Швеция 3 - 2 Завершен Польша П
Евро 2020 2021
19.06.2021 - 22:00 Испания 1 - 1 Завершен Польша Н
Евро 2020 2022
14.06.2021 - 19:00 Польша 1 - 2 Завершен Словакия П
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Последние матчи - Англия
Чемпионат мира 2022
05.09.2021 - 19:00 Англия 4 - 0 Завершен Андорра В
Чемпионат мира 2022
02.09.2021 - 21:45 Венгрия 0 - 4 Завершен Англия В
Евро 2020 2021
11.07.2021 - 22:00 Италия 4 - 3 Завершен Англия П
Евро 2020 2021
07.07.2021 - 22:00 Англия 2 - 1 Завершен Дания В
Евро 2020 2021
03.07.2021 - 22:00 Украина 0 - 4 Завершен Англия В
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Новости команд
Главные события
8'
Калвин Филлипс
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Польша
25%
Ничья
25%
Англия
50%
П1: 4.50 Х: 2.38 П2: 2.20
П1: 5.20 Х: 2.45 П2: 2.14
Составы команд
1
Войцех Щенсны
26
Пучаш, Тимотеуш
35
Ян Беднарек
15
Камиль Глик
27
Павел Давидович
16
Moder, Jakub
10
Гжегож Крыховяк
77
Кароль Линетты
7
Южвяк, Камиль
9
Роберт Левандовски
14
Адам Букса
1
Джордан Пикфорд
2
Кайл Уокер
5
Джон Стоунз
6
Харри Магуайр
23
Люк Шоу
23
Калвин Филлипс
41
Деклан Райс
10
Рахим Стерлинг
19
Маунт, Мейсон
10
Джек Грилиш
10
0Гарри Кейн
Стартовый состав
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 14
    Адам Букса
  • 16
    Moder, Jakub
    Полузащитник
  • 10
    Гжегож Крыховяк
    Полузащитник
  • 77
    Кароль Линетты
  • 7
    Южвяк, Камиль
    Полузащитник
  • 26
    Пучаш, Тимотеуш
    Защитник
  • 35
    Ян Беднарек
    Защитник
  • 15
    Камиль Глик
  • 27
    Павел Давидович
    Полузащитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 10
    0Гарри Кейн
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 10
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 23
    Калвин Филлипс
    Полузащитник
    8
  • 41
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 6
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 1
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
Запасные игроки
  • 99
    Слисз, Бартош
    Полузащитник
  • 19
    Kaminski, Jakub
    Полузащитник
  • 59
    Залевски, Никола
    Полузащитник
  • 17
    Шиманьски, Дамян
    Полузащитник
  • 31
    Мацей Рыбусь
    Полузащитник
  • 11
    Кароль Свидерски
  • 30
    Helik, Michal
    Защитник
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 4
    Piatkowski, Kamil
    Защитник
  • 69
    Дронговский, Бартломей
    Вратарь
  • 28
    Лукаш Скорупски
    Вратарь
  • 29
    Фран­ковс­кий, Пшемыслав
    Полузащитник
  • 22
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 19
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 17
    Букайо Сака
  • 16
    Коади, Конор
    Защитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 22
    Попе, Ник
    Вратарь
  • 13
    Сэм Джонстон
    Вратарь
  • 23
    Патрик Бэмфорд
    Нападающий
Тренеры
  • Паулу Соуза
  • Гарет Саутгейт
Статистика матча
7
Штрафные
7
6
Фолы
6
2
Блокировано ударов
2
ЖК
1
1
Угловые
2
3
Удары в створ
1
Сейвы
3
37%
Владение мячом
63%
1
Удары мимо
1
1
Офсайды
1
Трансляция
45'
Инфо
Добавлено 2 мин.
43'
Англия выполнила несколько стандартов, ни один из которых не привел к опасности у ворот Щенсного.
36'
Стоунз присел на газон. Врачи оказали помощь защитнику, он сможет продолжить игру.
32'
Ужасный удар Модера с дальней дистанции. Стоило поискать другие варианты продолжения атаки.
30'
Левандовский сам создает для себя момент, но на заверщающую стадию сил не хватило. Пикфорд уверенно вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Нарушает правила Глик, после чего вступает в перепалку с Грилишем.
21'
Англичане пытаются успокоить игру, взяв мяч под свой контроль. Пока им это удается.
18'
Букса мог пробивать из хорошей позиции, но не успел за прострелом с левого фланга.
17'
Обе команды играют на грани фола. 5 нарушений уже зафиксировал арбитр.
15'
Модер пробивал по воротам, получив мяч после сольного прохода Левандовского. Пикфорд справился.
12'
Создается впечатление, что гости не были готовы к такому давлению на старте матча. С трудом переходят центр поля англичане.
7'
Желтая карточка
Филлипс наступил на ногу сопернику, за что был наказан арбитром.
5'
Пухач подключился в штрафную и нанес неплохой удар в касание. Защитник соперника заблокировал его.
2'
Хозяева начали поединок с активного прессинга.
1'
Свисток
Матч начался!
После 5 туров Англия лидирует в отборочной группе I с максимумом очков. Польша занимает вторую строчку, в активе команды Паулу Соузы 10 баллов.
Инфо
Стартовый состав сборной Польши: Щенсный – Пихач, Беднарек, Глик, Давидович – Модер, Крыховьяк, Линетти, Юзвяк – Левандовский (К), Букса.
Инфо
Стартовый состав сборной Англии: Пикфорд – Шоу, Магуайр, Стоунс, Уокер – Райс, Филлипс, Маунт – Грилиш, Кейн (К), Стерлинг.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Польша – Англия.
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Анонс матча Польша - Англия 08.09.2021, Чемпионат мира

Поединок между командой Польша и командой Англия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч пройдет на стадионе Национальный.

Дата проведения матча: 08.09.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Польша и командой Англия:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Англия, тогда как команда Польша осталась с поражением. Столкновение Англия и Польша в предыдущем футбольном матче 31.03.2021 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Паулу Соуза и Гарет Саутгейт разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Польша - Англия можно посмотреть 08.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Польша - Англия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Польша
Страна: Польша
Тренер: Паулу Соуза

Предыдущий матч команды Польша был сыгран против Сан-Марино - 05.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Польша.

Команда гостей

Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Предыдущий поединок команды Англия был сыгран против Андорра - 05.09.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Англия.

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