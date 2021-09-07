Польша - Англия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Польша и командой Англия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч пройдет на стадионе Национальный.
Дата проведения матча: 08.09.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Польша и командой Англия:
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Англия, тогда как команда Польша осталась с поражением. Столкновение Англия и Польша в предыдущем футбольном матче 31.03.2021 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Паулу Соуза и Гарет Саутгейт разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Польша
Страна: Польша
Тренер: Паулу Соуза
Предыдущий матч команды Польша был сыгран против Сан-Марино - 05.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Польша.
Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт
Предыдущий поединок команды Англия был сыгран против Андорра - 05.09.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Англия.
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